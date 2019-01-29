 Рэп-исполнитель Alyona Alyona заявила, что ее обманом пригласили на форум Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.
Исполниеть отметила: "Друзья, должна ответить на обвинения относительно моего участия в политическом мероприятии партии БПП. Мне позвонил председатель Барышевской районной администрации и предложил принять участие в конференции, в которой будут задействованы педагоги, благотворители, активисты и меценаты с целью организовать помочь благотворительностью моему садику.
Я согласилась, но совсем не ожидала, что попаду на предвыборную капманию Петра Порошенко. Поэтому, при первой возможности, покинула мероприятие, поскольку не желаю иметь отношение к любой из политических организаций. Спасибо!"
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Воспитательница детского сада из села Барышевка стала настоящей суперзвездой всего за сутки. А все благодаря ее эпатажному видео.
Alyona Alyona (как себя именует исполнительница) записала ролик на песню "Рыбки". И опубликовала его на платформе YouTube. И понеслось. За сутки клип собрал более 55 тысяч просмотров, тысячи комментариев и лайков, сотни репостов в соцсетях... В общем, "рыбки" отлично заплыли на территорию интернета.
Правда, нравится Алена далеко не всем, и дело тут даже не в ее музыкальных способностях. Многих пользователей сети удивили формы артистки. А точнее, то, как открыто она их демонстрирует.Певица с параметрами модели плюс-сайз красуется в кадре купальнике, показывая все плюсы и минусы своего тела. Кому-то такой жест показался сильным и смелым, но нашлись и те, кто посчитал поведение девушки вызывающим и пропагандирующим нездоровый образ жизни.
«На выборах президента Украины НЕТ ЯВНОГО ФАВОРИТА, - глава разведки США Коутс.
Директор национальной разведки США Дэн Коутс считает, что на предстоящих выборах президента Украины явных фаворитов нет.» Источник: https://censor.net.ua/n3108912
https://youtu.be/ARvEb_7jOE0
панимать нужнА
На другой день открывается дверь учительской. В двери всовывается чья-то задница в штанах. Звучит вопрос: "Угадайте, чей я папа?".
То ли ещё будет на выборах, ой-ой-ой.
и увидев обман...она смирно сидела на ж*пе 3 часа, похлопывая в ладоши?
а чего сразу не ушла... не пиарно - не кошерно?
опять же... звезда такого масштаба... та должна быть рада, что кто-то вспомнил... поржать
А зачем они туда пришла? Если бы не хотела, то и не пришла бы.
Думаю еще метров за 100-200 уже было прекрасно видно что там происходит.
Могла молча развернуться и пойти например в столовую пожрать.
Туда и пролезла.
3 ч. ·
Друзі, маю відповісти на звинувачення щодо моєї участі в політичному заході партії БПП. Мені зателефонував Голова Баришівської районної адміністрації та запропонував взяти участь у конференції, в якій будуть задіяні педагоги, благодійники, активісти та меценати з метою допомогти благодійністю моєму садочку. Я погодилась, але зовсім не очікувала, що потраплю на передвиборну капманію Петра Порошенка. Тому, при першій ліпшій можливості, покинула цей захід, оскільки не бажаю мати відношення до будь-якої з політичних організацій. Дякую!
Новий 50 сент, або 2Пак Шакур... Як ви гадаете? Стоп, вона ж біла... Хух, Емінем...
В общем решила попиариться. По крайней мере я до сегодняшнего дня и не знал о существовании этого жиробаса.
*з закритого засідання передвиборчого штабу ПП. Імена дійових осіб не розголошуються*
- Ітак, в нас майже все готово. Міліон бюджетніков вже стєкаються на шту... тьху на форум. Але є проблема. Треба якось заманіть півіцу Альону. Без неї ми програємо, а сама вона не погодиться.
- Зазначу: гроші не пропонувать! Вона - найчесніша і найвідкритіша людина! Як тіко мова зайде за гроші - провал.
- А давайте їх подзвонить голова ОТГ і скаже, шо поїдемо у Київ гроші на дитячий садочок збирати на форумі Порошенка?
- ГЕНІАЛЬНО! А не здогадається?
- Подивимось