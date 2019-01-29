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Все про:Порошенко (16214) рэпер (6) съезд (295)

 Рэп-исполнитель Alyona Alyona заявила, что ее обманом пригласили на форум Порошенко

Украинская реперка Alyona Alyona пришла на форум, где президент Петр Порошенко объявил, что будет участвовать в выборах. Позже она заявила, что ее обманом пригласили на форум.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Исполниеть отметила: "Друзья, должна ответить на обвинения относительно моего участия в политическом мероприятии партии БПП. Мне позвонил председатель Барышевской районной администрации и предложил принять участие в конференции, в которой будут задействованы педагоги, благотворители, активисты и меценаты с целью организовать помочь благотворительностью моему садику.

Я согласилась, но совсем не ожидала, что попаду на предвыборную капманию Петра Порошенко. Поэтому, при первой возможности, покинула мероприятие, поскольку не желаю иметь отношение к любой из политических организаций. Спасибо!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко: Я принял решение баллотироваться еще раз на пост президента Украины

Источник: https://censor.net.ua/n3108920
 
   
 Топ комментарии
 
Нужно ли публиковать этот бред?
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Тобто перевірити по інеті що за захід там буде було важко? Про це було відомо як мінімум тиждень.
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Убила сразу двух зайцев, и заказ на обси*алово Пороха выполнила и себя пропиарила народу.Думаю что никто её туда и не приглашал,сама припёрлась что бы потом устроить заказное обс*ралово. Ну кому могло в голову прийти пригласить эту никому не известную коровищу на форум пороха?Бред!
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А Педро послав його, бо замало запропонував Рэп-исполнитель Alyona Alyona заявила, что ее обманом пригласили на форум Порошенко - Цензор.НЕТ 4212
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Нє ізнасиловалі-вот і харрашо!! Ааа только моск на полшишешки, ага..
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Главное херпрокурора никто туда не тянул))))Сам пришел))))
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Эту, типа, дурочку, раскручивал 1+1. Видать Зеленский узнал, что она пошла побираться к Порошенко и по башке дал. Хотела и рыбку съесть и ...
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Что это? Кто это? Впервые узнал что у нас есть такая знаменитая "реперша", чуть не заматерился. Интересно на какой ферме её так откормили?
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Вот для того , чтобы о существовании " звезды" узнало больше народа , звезда " покинет" ещё не один подобный съезд )))
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В статье где говорится, что потрох брехло, потрохососы хаят Юльку.
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Хоть узнали что такая "реперша" существует

Воспитательница детского сада из села Барышевка стала настоящей суперзвездой всего за сутки. А все благодаря ее эпатажному видео.
Alyona Alyona (как себя именует исполнительница) записала ролик на песню "Рыбки". И опубликовала его на платформе YouTube. И понеслось. За сутки клип собрал более 55 тысяч просмотров, тысячи комментариев и лайков, сотни репостов в соцсетях... В общем, "рыбки" отлично заплыли на территорию интернета.
Правда, нравится Алена далеко не всем, и дело тут даже не в ее музыкальных способностях. Многих пользователей сети удивили формы артистки. А точнее, то, как открыто она их демонстрирует.Певица с параметрами модели плюс-сайз красуется в кадре купальнике, показывая все плюсы и минусы своего тела. Кому-то такой жест показался сильным и смелым, но нашлись и те, кто посчитал поведение девушки вызывающим и пропагандирующим нездоровый образ жизни.
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Тимошенко уверенно держит первое место. Так, если бы выборы президента Украины состоялись в следующее воскресенье, за лидера «Батьківщини» проголосовали бы 20,2% (среди тех, кто определился и примет участие в выборах).
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у парашенки холодок ниже пояса от таких опросов...думаю одно место сжимается до размеров грецкого ореха)))))))))
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29.01.19
«На выборах президента Украины НЕТ ЯВНОГО ФАВОРИТА, - глава разведки США Коутс.
Реп-виконавець Alyona Alyona заявила, що її обманом запросили на форум Порошенка - Цензор.НЕТ 873Директор национальной разведки США Дэн Коутс считает, что на предстоящих выборах президента Украины явных фаворитов нет.» Источник: https://censor.net.ua/n3108912
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Тимошенко уверенно держит первое место по брехне и манипуляциям.

https://youtu.be/ARvEb_7jOE0
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Если б выборы состоялись сегодня - Тимошонка пролетела бы точно так-же, как пролетит и на выборах в марте. Дутые рейтинги на выборах не считаются...
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Ее пригласил Галантерей в качестве двойника Свыни? Рэп-исполнитель Alyona Alyona заявила, что ее обманом пригласили на форум Порошенко - Цензор.НЕТ 26
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Дівчинка йшла на "Зважені та щасливі", а потрапила... А хто це ващє?!
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вот єто пиарчик ...и даже без менеджеров
панимать нужнА
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Н-да... Ну "очень известная личность"... А каков "авторитет" в обществе!!! Треть появившихся здесь задают вопрос: "А кто это?!" Анекдот старый, ещё школьный, вспомнился : "Идёт урок зоологии. Учительница принесла в класс чучело птички, поставила на стол, головой к себе. Задаёт вопрос: "Дети, кто знает, как зовётся эта птица?" Никто не ответил. Она поставила всему классу "двойки".
На другой день открывается дверь учительской. В двери всовывается чья-то задница в штанах. Звучит вопрос: "Угадайте, чей я папа?".
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Топ новина, це вам не Коельйо, це реп звєзда. Цензор жгі ісчо.
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- Насправді вона в ЖЕКу двірничихою працює. Її використали як адмінресурс. Реп-виконавець Alyona Alyona заявила, що її обманом запросили на форум Порошенка - Цензор.НЕТ 7911
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Вот это чисто Порошнявые и его прихлебателей методы.
То ли ещё будет на выборах, ой-ой-ой.
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Шла и шла... сама-самусенька - на собрание... шла "темным-темным" лесом. Вокруг пустыня Каракум - не единой живой души... Спросить, даже у таракана не смогла - куда я иду, на что я иду? И вААбще... ни в дома в семье, ни на работе, ни подружкам не говорила про этот "большой-большой" секрет - что буду идти "темным-темным" лесом на собрание.
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наивная и доверчивая...подманили-заманили...
и увидев обман...она смирно сидела на ж*пе 3 часа, похлопывая в ладоши?
а чего сразу не ушла... не пиарно - не кошерно?
опять же... звезда такого масштаба... та должна быть рада, что кто-то вспомнил... поржать
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Эта реперша похожа на обещания газовой барыги жЮЛИ "мыльный пузырь"который скоро лопнет
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Откровенно говоря, сложно представить более дебильный повод для самовыдвижения , чем поражение украинских патриотов в бою под Крутами. Цинизм и алчность у нонешнего кэрамныча дна не имеет. Барыге не привыкать. В 2014 он точно так же пришел к власти на крови патриотов.…
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С трудом верится, что такую "известную" особу кто-то приглашал специально. Или сама себе решила пиарчик забацать или кому-то пришла в голову идея подстроить маленькую свинку пороху.
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Це все козні Шарія, який програв Верховний суд Бутусову..😃
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есть версия проще. она - тетя бутусова.
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Она пиарится. Кто слышал про такого рэп-исполнителя раньше? А теперь ее клипы наберут пару тысяч просмотров. Реп-виконавець Alyona Alyona заявила, що її обманом запросили на форум Порошенка - Цензор.НЕТ 7107
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Клипы этого чудовища хорошо помогают, когда съел что-то не то и надо срочно прорыгаться - экологически чистый медикамент (рвотное средство).
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"Какие отвратительные рожи... Замшелый совок, дремучее самодержавие, гадость... Эти людишки перешли нравственный Рубикон. И мир теперь разделился на тех, кто был на сборище Петра, и тех, кто не был." Касьянов Юрий.
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Це як , мене абманам затягли на папіть чай а потім згвплтували. А не розвернутися піти звідти тебе теж абманам поимусили, тупа песда? Мать мріяла, а може все таки згвалтують?))
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Украинская реперка Alyona Alyona пришла на форум...

А зачем они туда пришла? Если бы не хотела, то и не пришла бы.
Думаю еще метров за 100-200 уже было прекрасно видно что там происходит.
Могла молча развернуться и пойти например в столовую пожрать.
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Дверь столовой оказалась уже, чем дверь зала,где форум проходил.
Туда и пролезла.
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какой эгоизм..тут целую страну обманом пригласили на шабаш упоротых воров и коллаборантов - жити по новому..
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Шутница, блин). Ну, кто и куда этого слона мог пригласить))) еще и обманом...
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Борислав Береза, Борис Філатов і Дмитро Ярош були на форумі.
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Алёна Савраненко потерян(-а).
3 ч. ·

Друзі, маю відповісти на звинувачення щодо моєї участі в політичному заході партії БПП. Мені зателефонував Голова Баришівської районної адміністрації та запропонував взяти участь у конференції, в якій будуть задіяні педагоги, благодійники, активісти та меценати з метою допомогти благодійністю моєму садочку. Я погодилась, але зовсім не очікувала, що потраплю на передвиборну капманію Петра Порошенка. Тому, при першій ліпшій можливості, покинула цей захід, оскільки не бажаю мати відношення до будь-якої з політичних організацій. Дякую!
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alyona alyona - Залишаю свій дім...

Новий 50 сент, або 2Пак Шакур... Як ви гадаете? Стоп, вона ж біла... Хух, Емінем...
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Ну да,если бы не она,то и всего этого не было,и Порох не выдвигался!С ума сошла,тоже решила отметиться,и кинуть свой кусок говна!Молчала бы,и кто там вспомнил ,или кому это интересно была ты там,или нет
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Если эту тушу мяса обманом пригласили на мероприятие, которое ей не интересно, то почему она не встала и не ушла с него? Сидела и играла в "Тетрис" на планшете.
В общем решила попиариться. По крайней мере я до сегодняшнего дня и не знал о существовании этого жиробаса.
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реперица может не переживать об отношении к какой либо политорганизации - порошенко самовыдвиженец...а за деньгами на садик - в барышевскую громаду, у них есть
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Физиономия действительно рэпнутая.
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Порошенковские напёрсточники говорят что подняли цену на газ для населения чтобы побороть корупцию .Во лапшу вешают.А пересажать корупционеров не пробовали? Там весь Нафтогаз ,начиная со времён Бакая и Кучмы можно весь в тюрьму сажать .
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З твіттера
*з закритого засідання передвиборчого штабу ПП. Імена дійових осіб не розголошуються*
- Ітак, в нас майже все готово. Міліон бюджетніков вже стєкаються на шту... тьху на форум. Але є проблема. Треба якось заманіть півіцу Альону. Без неї ми програємо, а сама вона не погодиться.
- Зазначу: гроші не пропонувать! Вона - найчесніша і найвідкритіша людина! Як тіко мова зайде за гроші - провал.
- А давайте їх подзвонить голова ОТГ і скаже, шо поїдемо у Київ гроші на дитячий садочок збирати на форумі Порошенка?
- ГЕНІАЛЬНО! А не здогадається?
- Подивимось
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРэп-исполнитель Alyona Alyona заявила, что ее обманом пригласили на форум Порошенко
 
 
 
 
 
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