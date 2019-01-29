 Рэп-исполнитель Alyona Alyona заявила, что ее обманом пригласили на форум Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Исполниеть отметила: "Друзья, должна ответить на обвинения относительно моего участия в политическом мероприятии партии БПП. Мне позвонил председатель Барышевской районной администрации и предложил принять участие в конференции, в которой будут задействованы педагоги, благотворители, активисты и меценаты с целью организовать помочь благотворительностью моему садику.

Я согласилась, но совсем не ожидала, что попаду на предвыборную капманию Петра Порошенко. Поэтому, при первой возможности, покинула мероприятие, поскольку не желаю иметь отношение к любой из политических организаций. Спасибо!"

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