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 За рубежом
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 Париж и Берлин изучают идею Сайдика о совместной миссии ООН и ОБСЕ на Донбассе - МИД Франции

Франция и Германия в настоящее время изучают предложение о развертывании на Донбассе совместной миссии ООН и ОБСЕ.

Об этом говорится в опубликованном во вторник сообщении французского внешнеполитического ведомства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас мы совместно с Германией, поддерживая связь с российской и украинской сторонами, изучаем это предложение", - сказал представитель МИД Франции, отвечая на вопрос о том, как Париж оценивает планы такой миссии.

Он также призвал все стороны к выполнению минских соглашений и мирному урегулированию конфликта в Украине.

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"Мирное урегулирование конфликта на Донбассе будет зависеть, прежде всего, от политического желания сторон выполнять свои обязательства. Выполнение минских договоренностей остается единственным путем решения кризиса", - отметил представитель французского МИД.

Напоминаем, спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик сообщил в интервью австрийской газете "Кляйне Цайтунг" о новом плане мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

Также читайте: МинВОТ не получало официальных предложений от ОБСЕ относительно нового мирного плана по Донбассу, - Черныш

Источник: https://censor.net.ua/n3108919
 
 
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Еще не весна,а у них обострение болтательной болезни.
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а що там вивчати? Добудовуйте скоріш півнячий потік-2, і для вас все гаразд.
А потім до вас черга хуйла теж дойде.
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Чем бы ни заниматься, только бы успеть благополучно достроить СП-2 и не дай Бог ни изолировать хуйла от цивилизованного мира.
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Ну очень понравилось читая---то место где *изучают идею*. Идейные они--что тут взять?
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идеясайдика ...чергове бла-бла-бла від евро3,14...асів ...ХУЙЛО літак з людьми збило а ці ...аси дерьмом вмилися і далі абзабачуються
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПариж и Берлин изучают идею Сайдика о совместной миссии ООН и ОБСЕ на Донбассе - МИД Франции
 
 
 
 
 
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