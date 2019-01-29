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 Общество
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 Необходимо $21,1 млн, чтобы обеспечить потребности семей и детей, проживающих вдоль линии разграничения в Украине, - ЮНИСЕФ

Около 500 тысяч детей на востоке Украины нуждаются в неотложной защите и гуманитарной помощи, в том числе в доступе к чистой питьевой воде, безопасной среде для обучения, качественном здравоохранении и психосоциальной поддержке.

Согласно отчету Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), регулярные обстрелы критически важной инфраструктуры водоснабжения, электроснабжения и отопления ограничивают доступ к питьевой воде для 3,2 миллиона человек в Донецкой и Луганской областях, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

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В 2018 году наблюдатели зафиксировали 89 атак и обстрелов на объектов водоснабжения, которые привели к травмам девяти работников. В то время, как в 2016 и 2017 годах не было зафиксировано таких случаев, в прошлом году задокументировали значительный рост инцидентов, которые повлияли на работников и водную инфраструктуру.

В ЮНИСЕФ отметили, что дети не имеют условий для безопасного обучения - только за период с января по декабрь 2018 года от обстрелов пострадали 16 учебных заведений, а еще 50 заведений были временно закрыты, ограничивая доступ детей на получение образования.

ЮНИСЕФу необходимо 21,1 миллиона долларов для обеспечения потребностей пораженных конфликтом семей и детей, проживающих в пределах 20 километров с обеих сторон линии разграничения в Украине.

В общем ЮНИСЕФ заявляет, что ему необходимо 3,9 миллиарда долларов для неотложной помощи 41 миллиону детей в мире.

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Источник: https://censor.net.ua/n3108918
 
 
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в цих сімей була одна потреба - руцкій мір..... і вони його отримали....нехай тішаться, поки не здохнуть
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Так то оно так, только детей жалко, они ведь ни в чем невиноваты.
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ті донецькі обдроченці, що зараз вбивають наших вояків, також колись були дітьми..... а виросло кацапське бидло....
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С бюджета 4млрд выделено семье Порошенко, а на 21,1млн$ в бюджете нет денег.
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В бюджете рашки?
Или кто должен оплачивать ее банкет?
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С нашей стороны надо отселять людей вообще из зоны поражения.Строить ,как в Грузии поселения и отселять.
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Не..,ну шо нахрін за цифіри..,міркую ,що зрадойоб Порошенко повинен викласти 120лярдів.
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Виставіть цей рахунок рудій гниді. Хай не тільки гудить за свій злочин, а ще і платить.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНеобходимо $21,1 млн, чтобы обеспечить потребности семей и детей, проживающих вдоль линии разграничения в Украине, - ЮНИСЕФ
 
 
 
 
 
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