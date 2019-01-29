EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Технологии
  5748  92
Материалы по теме:
Все про:боеприпасы (1188) Госдепартамент США (900) производство (231) США (14602) технологии (546)

 США предоставили Украине технологию производства снарядов 155 мм, ведутся переговоры о производстве порохов

Государственный департамент США разрешил одной из компаний передать Украине оборудование и технологию производства современных боеприпасов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке военный эксперт Сергей Згурец. 

Он отметил: "Развитие боеприпасного производства в Украине обрастает новыми интересными деталями. Госдепартамент США дал разрешение одной из американских компаний на выполнение офсетного контракта с Украиной. Эти обязательства у американской компании возникли перед украинской стороной после подписания в 2018 г. крупного контракта на поставку оборудования для производства корпусов артиллерийских снарядов 152 и 155-мм на предприятии "Артем" концерна "Укроборонпром".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 40-мм гранаты для АГС начали производить в Украине на заводе "Импульс". ВИДЕО

"Было выбрано и закуплено оборудование с передовой технологией, которую сегодня в мире используют лишь четыре страны. Среди прочего, оборудование позволяет на одной линии производить корпуса снарядов крупных калибров, на другой – гильзы для них. При этом, когда мы вышли на просчёт себестоимости изделий с использованием современных технологий, то по сравнению с другими решениями они получаются почти вдвое дешевле", – пояснили мне специалисты государственного предприятия Министерства экономического развития и торговли Украины "Український центр "Безпека".

По поручению МЭРТ именно предприятие "Безпека" отвечает за заключение и сопровождение контрактов на техническое переоснащение оборонных предприятий – как по Государственной целевой оборонной программе развития оборонной промышленности, так и по программе развития боеприпасной отрасли. В 2018 г. по этим программам было подписано около 40 контрактов, связанных с закупкой современного оборудования для более чем 20 предприятий. В программах участвуют не только предприятия "Укроборонпрома", хотя их и большинство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и США договорились о создании нового боевого модуля по стандартам НАТО, - "Укроборонпром"

Объем контракта с "Артемом" - офсетный. Для выполнения офсетных обязательств американской стороне изначально было предложено построить у нас линию по производству гексогена, который необходим для снаряжения боевых частей различного назначения и снарядов. Правда, в дальнейшем было решено, что Павлоградский химический завод за бюджетные средства по программе развития боеприпасной отрасли самостоятельно построит линию, которая закроет потребности Украины по взрывным веществам для боеприпасов. После чего офсетная комиссия Министерства экономики пересмотрела предмет офсетных обязательств.

Сейчас, среди прочего, американской стороне предложено развернуть в Украине промышленно-технологическую цепочку порохового производства так называемой "второй очереди". То есть, производство пороха из покупного пироксилина. Логика такова: на первом этапе это снизит нагрузку на наш бюджет, а в дальнейшем – когда в рамках национальной программы Украина выйдет на собственное производство пироксилина, то для производства порохов будет использоваться уже подготовленная линия, полученная в рамках офсета.

На данный момент идут переговоры между "Українським центром "Безпека" и "Укроборонпромом" по выбору оптимальной площадки для разворачивания такого производства. Однозначного мнения по этому вопросу пока нет, хотя в этом контексте неоднократно обговаривалась "укроборонпромовская" казенная "Зірка", со своими традиционными проблемами с профильной загрузкой.

В Минэкономразвития и торговли текущую ситуацию мне прокомментировали так: "Мы рассматривает различные варианты. "Зірка" находится в довольно сложном финансовом состоянии. И статус казённого не позволяет провести достаточно быстро реструктуризацию самого предприятия. В "Укроборонпроме" считают нецелесообразным использовать механизм офсетных обязательств для "Зірки". Поэтому, вероятно, придется искать другую площадку, оценить ее с точки зрения проектных возможностей. И уже потом принимать решения.

Также читайте: 1,6 млрд грн будут направлены на закупку новейшего вооружения и военной техники, - Порошенко

Государственный НИИ химических продуктов в Шостке уже разработал все директивные процессы для порохового производства. В принципе, даже на основании директивного технического процесса мы уже сегодня могли бы закупать оборудование, не дожидаясь выполнения проектных работ. К сожалению, что касается и порохового производства, и любого другого опасного производства, то наши специалисты с проектантами, поверьте, проехали всю Украину в поисках подходящей площадки. Пока ничего подходящего не нашли".

По результатам 2018 г. Минэкономразвития и предприятия "Укроборонпрома" уже реализовали ряд заметных проектов для развития отечественной боеприпасной и ракетной промышленной базы. Кроме американских и южно-корейских контрактов с "Артемом", обеспечено создание технологических и промышленных условий для серийного производства элементов высокоточной системы залпового огня "Ольха".

По всем предприятиям-смежникам генеральным конструктором "Ольхи" подписаны акты "про створення спеціальних технологій для серійного виробництва". Все это позволяет говорить о том, что изделие "Ольха" сегодня существует не только как опытная разработка, а именно как серийный образец, производство которого уже развернуто.

Согласованы решения о дозакупке оборудования для опережающей подготовки производства ракетного комплекса "Нептун".

В 2018 г. подписан контракт на закупку современного оборудования для расширения возможностей предприятия "Импульс". Как известно, шосткинский "Импульс" является уникальным предприятием в Украине по производству огневых цепей, взрывателей для боеприпасов. А это один из ключевых элементов при создании замкнутого цикла артбоеприпасов, мин, ВОГов и так далее. Среди прочего, это позволит предприятию уже в 2019 г. самостоятельно производить взрыватель В-429, основной для крупного калибра. Затем линейка взрывателей будет существенно расширена.

… На этой неделе должно состояться заседание Межведомственной комиссией по вопросам ОПК при СНБО Украины. Среди прочего, один из вопросов будет касаться и боеприпасной отрасли. А именно – частные оборонные компании-"боеприпасники" настаивают на том, что они должны наравне с государственными предприятиями участвовать не только в выполнении гособоронзаказа, но и в подготовке своих производств для выпуска продукции в рамках ГОЗ за деньги по статьям МЭРТ. Пока "частники" на это рассчитывать не могут. А хотят…"

Также смотрите: "Первые образцы купили побратимы", - ветеран АТО Морозов разработал уникальные одноразовые салфетки для чистки оружия. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3108917
 
   
 Топ комментарии
 
це чудово..головне щоб ватани скоріше повиздихали на українських землях
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Что отлично ? Что в Украине не осталось людей знающих как производить порох ?
Или отлично то что нам пол года назад рассказывали, что в Украине наладили производство снарядов технологии производства которых у нас оказывается нет. США надали Україні технологію виробництва снарядів 155 мм, ведуться переговори про виробництво пороху - Цензор.НЕТ 8478
 показать весь комментарий
 
 
Было выбрано и закуплено оборудование с передовой технологией, которую сегодня в мире используют лишь четыре страны Источник: https://censor.net.ua/n3108917

навіть Ванька розібрався, а ви все зраду шукаєте
 показать весь комментарий
 
 
Это, как в притче....на цветущем лугу пчелы видят цветы, а мухи коровье дерьмо.... США надали Україні технологію виробництва снарядів 155 мм, ведуться переговори про виробництво пороху - Цензор.НЕТ 8544
 показать весь комментарий
 
 
Ну так я Вам не Ванька, у меня память есть.
Почти год назад, новость на этом же сайте
Украина освоила производство артиллерийских снарядов калибра 152 мм, - "Укроборонпром". ВИДЕО
Так когда врали ? Тогда или сейчас. Думаю постоянно.
 показать весь комментарий
 
судя по содержанию те снаряды были для артиллерии, в частности для Гиацинтов, а теперь для реактивных систем залпового огня
навить дитина б поняла!
 показать весь комментарий
 
 
ви дали ссилку на 152 мм боєприпас
в цій статті йде мова і про 152 і про 155 мм боєприпас
можна припустити що мова йде про нарощування об*ємів
 показать весь комментарий
 
США надали Україні технологію виробництва снарядів 155 мм, ведуться переговори про виробництво пороху - Цензор.НЕТ 9904 Порох дешевше на алі-експресі купувати
 показать весь комментарий
 
Просто одно удивляет - новые военные заводы то в Шостке (на самой границе с РФ), то в Павлограде - недалеко от ДНР. Постройте завод в Тернополе. А так первым авианалётом это всё тютю!
 показать весь комментарий
 
 
в Тернополе работать будет не кому,все разъехолись по Эвропам... на зароботках...
 показать весь комментарий
 
Все просто:технології,обладнання-нові,заводи-старі.Завод з нуля-задорого.
 показать весь комментарий
 
 
Если разбомбят или захватят - то будет конечно дешевле!
 показать весь комментарий
 
Є вихід-побудувати завод в Польщі(точно не захватять-розбомблять).Там же й жити.
 показать весь комментарий
 
Вспомните историю завода по производству Кольчуг! Даже ТехДокументацию вывести не додумались и Россия забрала завод "тёпленьким" Криминальное быдло могужет только придумывать схемы типа вРОТдамм+, они не могут мыслить стратегически!!! На лицо Гройсмана гляньте - МАУП, держуправлиння!
 показать весь комментарий
 
 
Брехня! Вся документація вивезена. Правда, Росії дісталися один експериментальний зразок "Кольчуги" та кілька "КРАЗів", де мали монтуватися комплекси.
 показать весь комментарий
 
 
І тому росія почала так швидко виробляти аналогічний комплекс???
 показать весь комментарий
 
 
Нами руководят люди, прямое предназначение в жизни которых это выгребать навоз!
 показать весь комментарий
 
ара, когда не знаешь сути вопроса, то лучше не писать.. потому что ты написал лживый бред!.. Техдокументацию по "кольчугам" вывезли в Запорожье, а также готовые образцы "Кольчуг" тоже вывезли... вот поэтому Рашка, хоть и вывезла часть оборудования, но до сих пор не смогла воссоздать нашу "Кольчугу-М".. а Украина, на базе завода "Искра" восстановили производственную линию и производит свои "Кольчуги-М". .и даже одну продали в Израиль в 2018 году..
Ара, иди торгуй лучше!
 показать весь комментарий
 
 
А якшо бонбою, та ще з самої мацкви. Що тоді , де ховатися - біда. Про місце розташування - взагалі то повна маячня
 показать весь комментарий
 
Ну як маячня? Шостка - на самому кордоні - швидка атака переважаючими силами - і завод у росії! Переважаючи сили в них, нажаль, є! А стосовно бомб і ракет - чим довше вони летять в нашому просторі - тим більша вірогідність знешкодити!

Біда всіх наших урядів, що вони вирішуть проблеми дивлячись вперед на 5 хвилин, а не на роки!!!
 показать весь комментарий
 
 
це чудово..головне щоб ватани скоріше повиздихали на українських землях
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
самі не виздихають, їм треба допомогти.
От сьогодні сепар-кум хуйла та ночний співрозмовник Петра Лексійовича на сепарському шабаші заявив, що їхньою метою є створення автономної області в Донбасі.
Як Ви вважаете, що треба робити з оцим метрвечуком?
 показать весь комментарий
 
 
Может собрать патриотв и оп*здить его?
 показать весь комментарий
 
 
Із задоволенням, але для цього є спеціальні служби, які отримують зарплатні з дердбюджету.
 показать весь комментарий
 
 
Для цих служб у віті є цікаві зелені папірці. А патріоти вони ж не підкупні. Чи я не правий?
 показать весь комментарий
 
 
нет,на это патриоты пойтить не могут...
 показать весь комментарий
 
 
Если пойдут, то кум презика их закроет. Гарантированно.
 показать весь комментарий
 
 
Загодувати, примусово, до карачуна продукцією РОСшенівского кума!!!
🤑
 показать весь комментарий
 
Це зрада гнусава шикаладнава баригі і Йуля каже, що за цю зраду він буде відповідати!
Ну що? Оберемо Йулю? "США помогут Украине с технологиями для производства боеприпасов", - военный эксперт Згурец - Цензор.НЕТ 3095
 показать весь комментарий
 
 
Не парся ти так, вона їм же і помститься.
 показать весь комментарий
 
ні, обовязково оберемо тих, хто майже пять років нам обіцяє й обіцяє, без перерви та вихідних.
До речи: я не фанат Юлі, Вови, Анатолія. Це так, щоб ви час не витрачали.
 показать весь комментарий
 
 
так а хто обицяе?йуляха в основном и обицяе.ну еще зелёнкин
 показать весь комментарий
 
 
перечитайте програму "жити-по-новому".
Обіцянки Юлі, Вови або Гриценка мене не цікавлять хоча б тому, що вони ще не мали можливості їх втілити у життя.
 показать весь комментарий
 
ну так опубликуй,чего стесняешься?вместе и поставим цяточки,шо выполнено,а шо строго наоборот "США помогут Украине с технологиями для производства боеприпасов", - военный эксперт Згурец - Цензор.НЕТ 7002
 показать весь комментарий
 
 
Щодо цієї пройдисвітки ви серйозно? Чи голова непридатна для думки? Чи кацапський троль?
 показать весь комментарий
 
п"ятий рік ТРАТАТО ...завод по виробництву куль так і непобудовано ...зато склади боєприпасів "рвуться" кілька разів на рік ...
 показать весь комментарий
 
 
мабуть для гільз треба окремий завод "США помогут Украине с технологиями для производства боеприпасов", - военный эксперт Згурец - Цензор.НЕТ 4196
 показать весь комментарий
 
 
саме головне - це визначитись, на якому заводі будуть порох в гільзу насипати "США помогут Украине с технологиями для производства боеприпасов", - военный эксперт Згурец - Цензор.НЕТ 5891
 показать весь комментарий
 
 
Оружие Украине нужно как можно больше - мачить мацкалов чтобы было чем.
 показать весь комментарий
 
 
а з технологіями інформаційно-смислового протиборства ми допоможемо їм

🔴 Презентація першої в Україні МЕДІА-БІРЖІ 🔴

1 лютого о 14:00 в UNIT.City - в найкращому місці для запуску стартапів та інновацій - відбудеться презентація першої в Україні медіа-біржі!
Наша амбітна мета - справжній медіаринок. Без дотацій олігархів та з прозорими можливостями для рекламодавців.
Наше рішення - нова цифрова платформа на блокчейн, що є прототипом медійної біржі - flower.vision 🌸
Тут можна:
📌стати співвласником
📌інвестувати
📌продати або купити рекламу
📌запропонувати активності
Саме на презентації ми оголосимо наш повний план дій на 2019 рік з перетворень українського медіаринку. Наша стратегія - об'єднати зусилля всіх медійників, блогерів та аудиторій в єдину рушійну силу реальних змін.
Без політики і виборів. Поза кордонами і чиновниками. За єдиними простими ринковими стандартами. Зі зрозумілими програмами освіти. Відкриті для всього світу. З правдою і сучасними технологіями.
Made in Ukraine.
Ідея - Роман Скрипін.
Реалізація - Nick Feldman.
За технічної підтримки компанії Riversoft в Кременчуці.
Реалізація на skrypin.ua та UMN.
▶️ Коли: 1 лютого 14:00
▶️ Де: UNIT.City. Київ, вул. Дорогожицька, 3 (будівля B1, Зала UNIT.Core).
▶️ Реєстрація за посиланням: http://bit.ly/2FUCeD7
▶️ Вхід на івент почнеться о 13.00 за попереднім списком запрошених.
Бізнес починається з одного кліку.
З flower.vision 🌸
Фіалка таки розцвіла "США помогут Украине с технологиями для производства боеприпасов", - военный эксперт Згурец - Цензор.НЕТ 2738
#медіаринок #mediamarket
 показать весь комментарий
 
 
виробляємо міжконинентальні ракети а меншого баху не в змозі ? якась муть не здорова. завжди когось просити шоб хтось шось вділив
 показать весь комментарий
 
Ты смотри что барыги шакаладные творят....поднимают обороноспособность страны...а это же зрада зрадная...😀
 показать весь комментарий
 
 
Если бы не Свын таких снарядов хватило бы лет на 10 непрерывных боевых действий. Но... он их взорвал!
 показать весь комментарий
 
 
Таки Карамелькин понял,шо с ентих боезапасов
ПРоблематично гешефт палуть.. А вот новое прроизводство таки мона подоить... "США помогут Украине с технологиями для производства боеприпасов", - военный эксперт Згурец - Цензор.НЕТ 2432
 показать весь комментарий
 
Конверсировать всего ОДИН заводик РОСШЕНА в патронный
СЛАБО???
🤑
 показать весь комментарий
 
Не хатели сосать Юлькину сисю, смокчить чоКАЛатну
пипєтку... 🤑
 показать весь комментарий
 
Так соси і чмокай, путлерівський троль!
 показать весь комментарий
 
 
🤣 🤣 🤣
А на суворий вираз вашої морди ліца нам, по правді, насрати. І, сподіваюсь, в недалекому майбутньому- в прямому, грубому сенсі.
🤑
 показать весь комментарий
 
раньше при совке табачніе фабрики при вводе ВП должны были через 2-3 месяца перейти на выпуск патронов.
а мы уже пять лет воюем, распродали и взорвали практически все боеприпасы, шоб путинненапав, а так ничего еще не построили.
только как всегда обісцянки і "потужні перемоги"
 показать весь комментарий
 
 
Мабуть в комі, після виступу Петра, щодо прийняття ним рішення йти на другий термін.

 показать весь комментарий
 
 
а он в этих калибрах не копенгаген...он по совковым спец
 показать весь комментарий
 
 
Скучив? Сумуєш? А таки давненько не чувати енциклопедиста... Мабудь за допомогою ігроманії намагається позбутися інтернетзалежності!
 показать весь комментарий
 
Рисует карту захвата Сочи....он же фельдмаршал....
 показать весь комментарий
 
Такие планы на завод в Шостке.Да как все печально.Мало того,что там 70 процентов населения за парашу,так еще и при первом ударе из параши этот завод через пару часов будет под парашей.Ну супер логично с учетом этого завезти туда американские технологии и оборудование.Это днище какое то.
 показать весь комментарий
 
 
Пусть сначала научат полторака склады охранять. Иначе это производство не имеет смысла. "США помогут Украине с технологиями для производства боеприпасов", - военный эксперт Згурец - Цензор.НЕТ 3911
 показать весь комментарий
 
 
без заміни голови нашого колгоспу,
нічого не змінеться.
 показать весь комментарий
 
 
На цепь ПолРака и пусть гавкает и будку
сам себе пущай сколотит! 🤣
 показать весь комментарий
 
Шостка??? Вы в своем уме? Налаживать производство порохов 70 км от границы с главным противником?! Нет ну серьезно?????
 показать весь комментарий
 
 
Оно там и было,но расчитывать на него в войне с кацапами и тем более завозить туда новое оборудование это верх маразма.Не мудрено,что ни о какой победе речь даже не идет.
 показать весь комментарий
 
 
Радиус поражения РСЗО "Смерч" - 120 км. Т.е. кацапы, как в 2014 году, смогут разнести новую технологичную линию со своей территории. Надеюсь, что здравый смысл возобладает над дуростью (или диверсией?)..
 показать весь комментарий
 
 
Это не маразм. Больше похоже на системные предательство и саботаж.
 показать весь комментарий
 
 
Як завжди, ці ділки не знайшли нічого більш розумного, як розмістити "ключевые элементы при создании замкнутого цикла артбоеприпасов, мин, ВОГов и так далее" прямо на границе с вероятным противником. Не можу зрозуміти, це зрада чи головотяпство?
 показать весь комментарий
 
 
Самое страшное что коррупция оборонку ну никак не обходит. Нет там никаких 6ти лярдов, если 3 доходит то уже за радость. Начиная с того сколько на МВД и нацгвардию потрачено продолжая молотами и заканчивая 50 тонными катерми петра по цене 400тонных мировых аналогов. Боевые дроны были готовы на первый же год войны.
При нормальном предизенте был бы рост экономики в 10%, а значит ВВП удвоился бы + никаких попилов, а это эквивалент "24" миллиардов на армию вместо "6ти". Тогда вступали бы уже и в ЕС и НАТО, бо это дело не годов, а результатов которых нетк.
Уж не говоря что после такого успеха рашка сама бы развалилась от протестов.
 показать весь комментарий
 
 
Я так розумію цей завод побудують поряд з патроним ...
чи ще можно так ...
пообіцяв - пів діла вже зробив ...
 показать весь комментарий
 
 
Наладить производство в Шостке !!!!! Это в 40 км от границы с рф. Вот это по нашему, профффффесионалы мля, стройте сразу в Ростове.
 показать весь комментарий
 
 
рядом с торговім партнером, чтобі тот без заморочек мог переправить в мордор.
 показать весь комментарий
 
Шокований був як прочитав що ми навіть пороху зварити неможемо ...ото дожилися з цим порохом.
 показать весь комментарий
 
 
Завод потрібно будувати на заході країни,або в центрі,але не на кордоні з потенційним ворогом
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСША предоставили Украине технологию производства снарядов 155 мм, ведутся переговоры о производстве порохов
 
 
 
 
 
 вверх