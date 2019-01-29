 Кум Путина Медведчук провел в Киеве съезд пророссийской партии, на котором заявили о намерении создать автономный регион "Донбасс"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Наш план-концепция предполагает три раздела: законодательный, административный и раздел, который касается порядка и процедуры внедрения мира. Согласно плану, предусматривается создание на Донбассе автономного региона "Донбасс" в составе Украины", - рассказал В.Медведчук во время чрезвычайного съезда партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", который поддержал кандидатуру Юрия Бойко на президентских выборах..
По его словам, этот план предполагает создание на Донбассе органов государственного управления, "такие как парламент, правительство и другие органы".
"Третий принцип, который является базовым – это то, что наш план построен на минских соглашениях, утверждённых резолюцией Совбеза ООН, отвечает декларации Нормандского формата и действующему законодательству Украины. Мы предлагаем внести изменения в Конституцию, которые определят статус автономного региона Донбасс", - цитирует политика сайт телеканала "112. Украина.
По словам политика, этот план основывается на основном Законе Украины, а заявления власти о недопустимости "федераций и особых статусов", по мнению В.Медведчука, свидетельствуют о том, "что никакой политической воли установить мир у нее нет". "А у нас есть. И мы не говорим о федеративном устройстве, потому что есть разница между унитарным и федеративным государством", - добавил он.
"Господин Порошенко говорит о том, что ключ от мира находится в Кремле. Это действительно так. Но в отличие от него и других, которые рвутся к власти, мы не просто знаем где этот ключ, мы знаем дверь с замочной скважиной, от которой этот ключ. Более того, мы знаем, как открыть дверь к миру", - сказал В.Медведчук.
Или кто- то в самом деле верит , что порошенко со связной путена медведчуком ночами обсуждает - как освободить наших пленных из рашки ?
вся проблема в президенте! в ГПУ, в СБУ.... кто там глав подает в эти службы???
Он пустит Медведчука в расход не задумываясь.
ты еще не понял, где мы с этим всем?".
если хотят к нам присоединиться,то без всяких там "автономных статусов" и амнистий,
а иначе пусть остаются непризнанной республикой Лугандон
о, і бігбордик стрічка принесла)) Медведчук, плакат 2013 року
"...Помогайте друг другу!".
"...В протекционизме наша сила!"
"...Будет или наша власть, или хаос."
сразу после взлёта или перед посадкой.
гнида.
Ай-й Порошенко, ай молодець!!!..😁😁😁😁😁
А хто єслінєпєтяпрєзідєнт ?
а мне нравится аббревиатура "Особые территории с особым статусом" - ОТСОС.
случайность? не думаю!
https://aftershock.news/?q=node/10857&full
- Почему в Украине, несмотря на войну с РФ, спокойно работают пророссийские СМИ: телеканал Интер, NewsONE , газета "Вести", журнал "Корреспондент" и прочая хрень?!
- А у нас свобода слова, как в Европе.
- А в Евро Союзе есть «Вестник Аль-Каиды»???
Ау СБУ, МВС АУУУУууууу !!!
Те, кто там остался, это не люди - это человекоподобные организмы - как Медведчук.
За упоминание о Филарете будешь жёстко наказан по жизни так,
что кроме как в Церковь, обратиться будет больше некуда.
Можешь не верить, но так будет.
БО ГОЛОВНИЙ ВОРОГ ДЛЯ НИНЄШНЬОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ВЛАДИ ЮЛЯ, АЛЕ АЖ НІЯК НЕ москалі із хуйлом-путіним НА ЧОЛІ.