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 Политика Украины
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 Кум Путина Медведчук провел в Киеве съезд пророссийской партии, на котором заявили о намерении создать автономный регион "Донбасс"

Представитель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил о планах создания на востоке Украины автономного региона "Донбасс", как части плана мирного урегулирования ситуации в регионе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает  Интерфакс-Украина.

"Наш план-концепция предполагает три раздела: законодательный, административный и раздел, который касается порядка и процедуры внедрения мира. Согласно плану, предусматривается создание на Донбассе автономного региона "Донбасс" в составе Украины", - рассказал В.Медведчук во время чрезвычайного съезда партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", который поддержал кандидатуру Юрия Бойко на президентских выборах.. 

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По его словам, этот план предполагает создание на Донбассе органов государственного управления, "такие как парламент, правительство и другие органы".

"Третий принцип, который является базовым – это то, что наш план построен на минских соглашениях, утверждённых резолюцией Совбеза ООН, отвечает декларации Нормандского формата и действующему законодательству Украины. Мы предлагаем внести изменения в Конституцию, которые определят статус автономного региона Донбасс", - цитирует политика сайт телеканала "112. Украина.

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По словам политика, этот план основывается на основном Законе Украины, а заявления власти о недопустимости "федераций и особых статусов", по мнению В.Медведчука, свидетельствуют о том, "что никакой политической воли установить мир у нее нет". "А у нас есть. И мы не говорим о федеративном устройстве, потому что есть разница между унитарным и федеративным государством", - добавил он.

"Господин Порошенко говорит о том, что ключ от мира находится в Кремле. Это действительно так. Но в отличие от него и других, которые рвутся к власти, мы не просто знаем где этот ключ, мы знаем дверь с замочной скважиной, от которой этот ключ. Более того, мы знаем, как открыть дверь к миру", - сказал В.Медведчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведчук заявил на российском ТВ, что ведет переговоры с Путиным об освобождении моряков по просьбе Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3108916
 
   
 Топ комментарии
 
Как можно терпеть такое ничтожество на территории Украины которая страдает от этой войны?
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Щоб ти падло медведчуківське здохло разом зі своїм кумом! Кум Путина Медведчук провел в Киеве съезд пророссийской партии, на котором заявили о намерении создать автономный регион "Донбасс" - Цензор.НЕТ 9988
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И при Президенте Порошенко Медведчуку ничего за это не будет, осмелюсь предположить.
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Ага, при каденції офшорника всяке збочення вважати нормою - це так по шоколадному. Ось два сєпари на волі - це норма. Ню-ню. До чого ви ще добалакаєтесь?
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Когда кто то из соевой власти будет рассказывать что он борется за освобождение наших пленных- плюньте ему в лицо. Ето самая циничная мразь.
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Это для нас они агенты кремля - а для порошенко это 'приличные люди', партнеры по бизнесу и участники хитроумных, как им кажется, схем.
Или кто- то в самом деле верит , что порошенко со связной путена медведчуком ночами обсуждает - как освободить наших пленных из рашки ?
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как считаешь, из всех кандидатов на место Пороха, которые имеют высокие шансы, юля, зеля, бойко тварь, кто-то из них будет более суров к куму хуйла, думаю юля поедет в кремль на следующий день, а вовчик на второй, вот и весь, бойко так вообще из кремля будет наблюдать за ходом голосования, так что какое из зол хуже, еще х.з.
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Чогось багато хто забуває, що в нас парламентсько президентська республіка і закони видає Верховна Рада. А з зовнішньою політикою президент справляється нормально. І гріхи депутатів і міністерств не треба вішать на президента. І ще ми вибираєм не тільки президента а Верховного головнокомандуючого. І як ви представляєте людину, що навіть не служила в армії Верховним головнокомандуючим? Зеленского? Ляшка? Тимошенко? Кого?
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а кто там, Петя вяликий служивый? и сынок его в АТО крепко отметился...

вся проблема в президенте! в ГПУ, в СБУ.... кто там глав подает в эти службы???
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Медведчук сцикун, хоч і кум путіна. Україна, конституція, законодавство - він відкрито навіть пісуари не підтримував. Ну і що з того що він кум путіна ? Це все гра, в глобальних, стратегічних і навіть оперативних питаннях на кумовство і родство насрати.
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Путину это нищенское "кумовство" доппи зды.
Он пустит Медведчука в расход не задумываясь.
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Путин на фото в заголовке смотрит на Медведчука с сожалением: "Дурилка ты картонная,
ты еще не понял, где мы с этим всем?".
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Донбасс, на условиях Хуйла нам не нужен!
если хотят к нам присоединиться,то без всяких там "автономных статусов" и амнистий,
а иначе пусть остаются непризнанной республикой Лугандон
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dneprlena‏ @dneprlena 2 ч.2 часа назад

о, і бігбордик стрічка принесла)) Медведчук, плакат 2013 року

Кум Путіна Медведчук провів у Києві з'їзд проросійської партії, на якому заявили про намір створити автономний регіон "Донбас" - Цензор.НЕТ 5610
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Дети юристов всегда за одно - читайте их катехизис с гугле.
"...Помогайте друг другу!".
"...В протекционизме наша сила!"
"...Будет или наша власть, или хаос."
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Почему их не закроют как коммуняк к чертовой матери !!! Какой то пипец кацапье собирается сходняки проводят !
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Никаких автономных регионов. Украина будет вливать туда деньги на восстановление а Россие через Медведчуков и прочих козлов будет там парвить бал, потом они будут проводить в Украинскийпарламент опять же тех же козлов и все это будет висеть гирами на ногах всейУкраины. Медведчуку нужно посоветовать переехать в Россиию и создавать там автономию в составе России и пошли они на... лиж быстрелять перестали. А то эти ж коз,ына условиях автономии будут требоват; что быв автономию области целиком вошли а не только эти огрызки.
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Медведчуку надо тюнинговать его самолёт стингером или джавелином
сразу после взлёта или перед посадкой.
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_Наиболее реалистичный вариант. Ибо власть Украины наказать его за преступления против нац. безопасности и не собирается.
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автономный!!!!полностью!!! закрывайте все кпвп нахер!!! проведем тест автономности!
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під носом в СБУ і Генпрокуратури проходить відкритий сєпарський шабаш - але , чомусь , ніхто сбушникам не дає команди "фас" ...воно ж і зрозуміло - з ланцюга їх випускають з БудкиПП і нацьковують на патріотів і націоналістів ! Кум Путіна Медведчук провів у Києві з'їзд проросійської партії, на якому заявили про намір створити автономний регіон "Донбас" - Цензор.НЕТ 4355
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Да эта тварь, должна сидеть в тюрьме через пол часа после таких слов!
гнида.
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Так мертветчуку тупо спалитися - це вже ознака того, що не все так добре в хуйлостанськом царствє-государствє....

Ай-й Порошенко, ай молодець!!!..😁😁😁😁😁
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Медведчук никогда этого не скрывл. Для этого был создан жопаблок в Раде и выдвинули Бойко в презы.
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А ведь правду говорит Мертвейчук-они знают,где этот самый ключ,и про замочную скважину,все знают,как достигнуть мира.Всё об условиях путина,на которых он позволит этот мир.Только украинцы на это не согласяться.
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Незя... у нас призидент миру а СБУ та аваковська милиція (поліція) у нього в руках, не кажучи вже про ген прокугога.
А хто єслінєпєтяпрєзідєнт ?
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Медведчук есть встречное предложение,отрезать тебе ногу и дать ей автономию Кум Путіна Медведчук провів у Києві з'їзд проросійської партії, на якому заявили про намір створити автономний регіон "Донбас" - Цензор.НЕТ 657
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Кум Хйла расцвел и выдвигается в президенты. Такое невозможно в воюющей стране, если только президент не предатель.
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Не пішов би Медведчук з трьома планами на на три букви, разом із трьохбуквенником ПТН ПНХ.
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а мне нравится аббревиатура "Особые территории с особым статусом" - ОТСОС.
случайность? не думаю!
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Оно ещё до майдана федерацию (раскол) пропихивало...
https://aftershock.news/?q=node/10857&full


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***
- Почему в Украине, несмотря на войну с РФ, спокойно работают пророссийские СМИ: телеканал Интер, NewsONE , газета "Вести", журнал "Корреспондент" и прочая хрень?!
- А у нас свобода слова, как в Европе.
- А в Евро Союзе есть «Вестник Аль-Каиды»???
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потому что Интер, NewsONE , газета "Вести", журнал "Корреспондент" и прочая хрень зарегистрированы в Укараине, а «Вестник Аль-Каиды» не зарегестирован в ЕС.
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не регистрируют... потому что там все же нет такой свободы слова, как у нас.?.
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Это потому что они ЕС и они ведут бизнесс с мордором . А мы просим у них денег чтобы потужный рехформатор далее строил мальдивскую армию , совершенствовал свою панамскую мову и гордился перед всеми своей иудейской верой . Это конечно его личное дело , будь бы он простым человеком .Но на месте Президента воюющей страны должен быть совершенно другой человек . Тот человек при котором враги государства будут отвечать по Закону а не заниматься политической деятельностью смеясь в лицо родственникам убитых на войне патриотов
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Мертветчук тупий.В Україні реформа ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ!!!Місцеве самоврядування,наприклад, отримало фінансову автономію.Тобто,якщо путін забере своє мудьйо з ОРДЛО,то там місева влада,так само отримає і фінансову автономію.Мавпо,не пхайся у відкриті двері.Юрист,блін.В твого путіна і того немає.Одна тільки назва,що федерація,а сам пиня і стєрх,і водолаз,і козойоб.
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я знову ж, в 2549-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти медведчуки з ріднею!
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Бути кумом Офшоренка - означає мати безкарність і купу бабла Кум Путіна Медведчук провів у Києві з'їзд проросійської партії, на якому заявили про намір створити автономний регіон "Донбас" - Цензор.НЕТ 4323
Кум Путіна Медведчук провів у Києві з'їзд проросійської партії, на якому заявили про намір створити автономний регіон "Донбас" - Цензор.НЕТ 4850
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Нищая пусть не позорица, вон у Жюли сумочка Луи Вуетон за 10К зелени...
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,,Он нам выгоден " ( Гарант ) .,,На него ничего нет" (Генпрокурор) .А на Мишико быстро высосали из пальца ,,чего" то . А на некоторых менее известных патриотов нашлись и пули и клейма участников рассийских бандформирований . Ворон -ворону ....как говорится
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Зразу після такої заяви мав би бути заорештовпний.
Ау СБУ, МВС АУУУУууууу !!!
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Не аукай! Они скорее арестуют требующих ареста врагов Украины.
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да ви, що таке вимагаєте, це ж провєрєний міротворєц, ще з сдпу(о), у нього ж ключ від миру і від спільного сейфу в офшорі.
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дивлюсь, ватні трололохі готові дупи рвати хочь за чорта лисого, аби він був проти Петра Олексійовича ))
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Ну мертвечук за петра олексийовича. Тож и вас он устраивает вместе с хуйлом. 😂
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и кто будет здеся на задницу падать что барыга не ставленик хуйла? почему Кличко поперся типа лечится в Австрию если его у него дела в Германии. Опять до Фирташа на поклон на петрухе царствование
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Прикльно посмотреть, сколько Бойко наберет голосов с такой программой. Даже Вилкул от него сбежал.
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Ахметка ще 14 році хотів мати своє царство Бамбас. Це було ясно ще тоді.
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він - головний союзник Офшоренка
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Якраз і причом. Це агент впливу хуйла. Маас ква його зробила смотрящим Думбаса.
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А где ж те грозные активисты которые блокировали концерты Лорак и Повалий, почему прогуливают?? Тут работа есть, а они куда то пропали... Кум Путіна Медведчук провів у Києві з'їзд проросійської партії, на якому заявили про намір створити автономний регіон "Донбас" - Цензор.НЕТ 5987
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Они шаурмичные на рынках хачам громят и МАФы чпшникам розмалевать или побить могут . Могут ещё там с файерами по городу побегать и покричать ,,Петрууславаа !! " распугивая впечатлительных сограждан похилого возраста и подбивая их так ненавязчиво , сходить на выборы и проголосовать против ,,беспределу" ....за ,,стабильнасть" .То есть за того же метветчука
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Разве мертвячук сказал что-то, противоречащее минским соглашениям, подписанным порошенкой?
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А ты? Пункт 11? С корявой фразой "на Украине"?
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А ти дарагой пункти з 1 по 10 читав? Бо щось в п.11 про "автономний округ" нічого не згадується..Такщо все це від Лукавого. Тобіш - Мертветчука..😃
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весь час в них якісь скважини, ануси, мир в них руцький і весь час звідти лайно витікає
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Небезпека повної безпорадності порошенка в тому і полягає, що стають можливими такі проекти типа медведчуковського, коли люди замисляться і скажуть - якщо ми роками нікому не потрібні і нас відкрито називають зрадниками і вимагають покарання кров'ю, як старий підр філарет - то нехай вже щось і якось буде!
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Какие еще "люди" ?
Те, кто там остался, это не люди - это человекоподобные организмы - как Медведчук.
За упоминание о Филарете будешь жёстко наказан по жизни так,
что кроме как в Церковь, обратиться будет больше некуда.
Можешь не верить, но так будет.
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"... ключ от мира находится в Кремле" - скоріш за все ключ від миру знаходиться в Гаагському суді і це ключ від камери для пуйла та його товаріщєй.
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Открытые проросийские силы нестесняясь собирают свои шабаши в центре Киева. И это абсолютно никого из власти неволнует и никто из них неделает никаких заяв. Никто, от слова совсем. Почему??????
БО ГОЛОВНИЙ ВОРОГ ДЛЯ НИНЄШНЬОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ВЛАДИ ЮЛЯ, АЛЕ АЖ НІЯК НЕ москалі із хуйлом-путіним НА ЧОЛІ.
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Та не, пасаны, так не пойдет. Нахер мгне такой Президент, при котором эта нацистская медведчуковская сволочь творит, шо хотит? Уже ваще рамсы попутали, автономный регион оно будет создавать... Отцоцоцешь, гнида мацковская. Дуй отседова, пока не поздно, алень куев.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКум Путина Медведчук провел в Киеве съезд пророссийской партии, на котором заявили о намерении создать автономный регион "Донбасс"
 
 
 
 
 
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