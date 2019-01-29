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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Закарпатье (1520) наркотики (1445) подкуп (394) СБУ (13181)

 Наркоторговец задержан на Закарпатье при попытке дать 20 тыс. грн взятки сотруднику СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Управления внутренней безопасности СБУ разоблачили на Закарпатье наркодельца на предложения взятки руководителю одного из региональных подразделений спецслужбы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Наркоторговец задержан на Закарпатье при попытке дать 20 тыс. грн взятки сотруднику СБУ 01

Оперативники установили, что злоумышленник предлагал ежемесячные "выплаты" за невмешательство в противоправную деятельность по изготовлению и распространению особо опасного наркотического вещества - "первентина" на территории одного из районов области. Сотрудник СБУ сразу после получения неправомерной предложения сообщил о ней руководству.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 5 лет тюрьмы за 5 тыс. взятки: на Хмельнитчине вынесли приговор бизнесмену, который хотел подкупить полицейского

Наркоторговец задержан на Закарпатье при попытке дать 20 тыс. грн взятки сотруднику СБУ 02

Правоохранители задержали наркодельца в одном из заведений питания вблизи Ужгорода при попытке передать сотруднику СБУ 20 тысяч гривен.

Наркоторговец задержан на Закарпатье при попытке дать 20 тыс. грн взятки сотруднику СБУ 03

Также смотрите: Двое офицеров СБУ задержаны в Запорожской области при получении 1,5 тыс. долл. взятки от иностранца, - ГБР. ФОТО

Решается вопрос о сообщение фигуранту дела о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины

Источник: https://censor.net.ua/n3108914
 
   
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Религия - опиум для народа,пора ловить торговца томосом.
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Яка цинічна та свідома образа , майже знущання й глум- 20 тис. гривень "..взятки руководителю одного из региональных подразделений.."
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Ні, думали, що ДБРівська, чи НАБушна підстава. Жаліють мабуть зараз страшно...
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Так дела не делаются...НуНо дать челку випить,закусить, а потом уже руки вязать. А шо 20 тищ гривасов маловато? А скока нуНо? Каки расценки?
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Перветин, він же метамфетамін, не є наркотичною речовиною, тим паче, особливо небезпечною. Це ПСИХОТРОПНА РЕЧОВИНА!
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Але наркоділєр цікавий, чорний трєнік адідас з мукачівського або хустського ринку. Та то звичайний сільський бичара котрий всунувся в тему і ще не знав хто кришує, конкуренти його розвели що це отой СБУшник, бик і попер. СБУшник і група захвата мають жирні плюси по службі, конкуренти зміцнили кришу і свій дохід, а бик буде нари шліфувати.
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А хто крім биків може працювати на Блюка?
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жалкие 20.000 СБУшнику и его шефу????? да наркоделец совсем "службу" не уважает, если предлагает такие "крохи"))))))))))))))))))))))))))))))))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаркоторговец задержан на Закарпатье при попытке дать 20 тыс. грн взятки сотруднику СБУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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