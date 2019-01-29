 Наркоторговец задержан на Закарпатье при попытке дать 20 тыс. грн взятки сотруднику СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники установили, что злоумышленник предлагал ежемесячные "выплаты" за невмешательство в противоправную деятельность по изготовлению и распространению особо опасного наркотического вещества - "первентина" на территории одного из районов области. Сотрудник СБУ сразу после получения неправомерной предложения сообщил о ней руководству.
Правоохранители задержали наркодельца в одном из заведений питания вблизи Ужгорода при попытке передать сотруднику СБУ 20 тысяч гривен.
Решается вопрос о сообщение фигуранту дела о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины