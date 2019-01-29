 503 радио- и телечастоты, принадлежащих Украине, незаконно используют российские оккупанты, - Джапарова

Такое заявление сделала во вторник, 29 января, на пресс-конференции "Информационное пространство Херсонской области: состояние, проблемы и пути улучшения ситуации" в Укринформе первый заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова, передает Цензор.НЕТ.

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"Когда мы говорим об информационной среде, особенно на границе с оккупированными территориями, у нас есть три трека. Первый - остановка незаконного сигнала", - подчеркнула Джапарова.

Она напомнила, что 503 радио- и ТВ-частоты сегодня незаконно используются российскими оккупантами. Эти частоты принадлежат Украине, являются имуществом Украины, но на них вещает российская пропаганда, продвигая антиукраинский дискурс, используя язык вражды против Украинского государства и общества. Этот сигнал сегодня можно свободно ловить, на Херсонщине в том числе.

"Мы объясняли нашим международным партнерам, что с классической точки зрения блокирование сигнала - это недемократично, но в данном контексте это приостановление незаконного сигнала, потому что именно вещание с оккупированных территорий нарушает все принципы международного права и Международного союза электросвязи, который присвоил эти частоты Украине", - подчеркнула Джапарова.

Вторая задача, по словам чиновницы, - развитие вещания на оккупированные и прилегающие к ним украинские территории. В качестве положительного примера Джапарова привела вышку на Чонгаре, которая продемонстрировала сотрудничество между частниками и государством: коммерческое учреждение быстро построило вышку, которая сделала возможным вещание многих медиа, как радио, так и ТВ. Сигнал от нее доходит не только на юг Херсонщины, а и в Крым.

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"В планах у нас наращивание высоты вышки в Чаплинке, которая увеличит радиус покрытия украинским сигналом, в том числе, оккупированной территории", - отметила Джапарова.

Третья задача - это контент, добавила заместитель министра информполитики, анонсировав подведение результатов конкурса для медиа, которые в прошлом году разработали контент с общим названием "Реинтеграция Крыма". Несколько СМИ-"переселенцев" выиграли конкурс и получат финансовую поддержку Мининформполитики - около 2 млн грн. Презентация результатов конкурса состоится уже в этот четверг.

По мнению Джапаровой, на сегодня освещение темы Крыма и Донбасса недостаточное. По результатам мониторинга информационных каналов, доля информации про Донбасс составляет 8,7%, а про Крым - только 2,2%. Если же во внимание брать еще пять общенациональных развлекательных телеканалов, доля будет еще меньше.

Поэтому, подчеркнула заместитель министра, хоть государство не вмешивается в редакционную политику, Мининформполитики пытается поддержать те СМИ, которые работают в этой информационной нише и не имеют коммерческой поддержки, в частности, за счет рекламы.

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Презентованный сегодня аналитический отчет, считает Джапарова, поможет в решении этих задач.

"Внутренний пояс информационной безопасности - это все регионы, которые граничат с Российской Федерацией. Мы четко понимаем, что именно в этих регионах локально вводятся специальные операции, дополнительные инструменты влияния на население. И для нас понимать, что там происходит в информационной среде, ключевой вопрос. Благодаря этому исследованию, этому аудиту картина у нас гораздо более четкая. И для нас это залог того, что в своих решениях относительно реализации конкретных проектов мы будем более адекватны тем требованиям, которые сегодня выдвигают объективные обстоятельства", - уверена Джапарова.