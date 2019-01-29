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Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Политика Украины, За рубежом
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 На выборах президента Украины нет явного фаворита, - глава разведки США Коутс

Директор национальной разведки США Дэн Коутс считает, что на предстоящих выборах президента Украины явных фаворитов нет. Он указал на большое количество кандидатов и низкий уровень доверия к ним.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.

"Большое число кандидатов в президенты, высокий уровень недоверия в среде политических элит и нехватка очевидного фаворита может предоставить соперникам президента Петра Порошенко, а также малоизвестным кандидатам и политическим новичкам возможность привлечь в значительной мере неопределившийся электорат в Украине", - заявил Коутс в ходе заседания комитета Сената США по вопросам разведки во вторник, 29 января.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия продолжит дестабилизацию Украины, чтобы помешать Киеву укреплять связи с НАТО, - директор Нацразведки США Коутс

Глава Нацразведки констатировал, что в выборы активно вмешивается Россия, которая заинтересована в усилении своих агентов влияния в Украине. По мнению Коутса, Кремль заинтересован в "отстранении Порошенко от власти и более пророссийском парламенте".

Для достижения своих целей Москва пользуется уязвимостями Украины: слабой экономикой, коррупцией, недостаточным уровнем кибербезопасности, а также недовольством населения.

Также читайте: Мы за демократическую Украину, Россия предлагает "золотые унитазы" и репрессии, - Йованович рассказала, кого США поддержат на выборах. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3108912
 
 
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ну так дайте кому-то денег оружия-фаворит и прояснится.....
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Кто орал про Йулю фаворита?
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Глава разведки США не знает про запредельные рейтинги Йули бо не читает комменты на Цензоре. На выборах президента Украины нет явного фаворита, - глава разведки США Коутс - Цензор.НЕТ 4594
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Хто? Ну,точно, що не російські пропагандони і крємлєботи.
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всі російські кремлеботи працюють на Порошенко... Він потрібей пуйлу, щоб нищити і далі Україну.
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А от Директор національної розвідки США Ден Коутс каже: «Кремль заинтересован в "отстранении Порошенко от власти и более пророссийском парламенте».


Хтось з вас бреше.
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Глава Нацразведки констатировал, что в выборы активно вмешивается Россия, которая заинтересована в усилении своих агентов влияния в Украине. По мнению Коутса, Кремль заинтересован в "отстранении Порошенко от власти и более пророссийском парламенте". Источник: https://censor.net.ua/n3108912

Коутс порохобот....
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да да все кто не признают Бахиню Газовую как свою хозяйку, те все автоматически порохоботы...это ж факт известный..
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Нэма хозяина, проходной двор. Все будут вмешиваться и США в том числе.
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Неужто в Америке не печатают высочайший рейтинг бабыюли??? Яке неподобство😛😛😛
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Доречі, да. Як так? Мабуть Коутс не читає Цензор.
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Лично я не верю ни одному политологу и ни одному опросу. Все решится в последний момент
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Если Петя будет давить админресурсом, тогда он поплатится новым Майданом, народ не железный.
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никто давить не будет, все по согласию.
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Твой Петя в любом случае выборы эти не выиграет, ему народ не позволит дальше продолжать грабить Украину.
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А обирати, все ж таки будемо ми. І відповідати за свій вибір - нам.
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Разведчик, говори прямо, В дурдоме все хотят быть Наполеонами. Мы не исключение.
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Опа..значит разведка США в курсе дутых и лживых рейтингов ботоксной бабки...Выходит знают разведчики америкосы что у Пети огромный ресурс что б воровку в очередной раз бортонуть...это уже ближе к правде..Не всё так радужно для жюляботов...ога..Или что люльки Директор национальной разведки США щас у вас сразу станет порохботом, ога На выборах президента Украины нет явного фаворита, - глава разведки США Коутс - Цензор.НЕТ 6623
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Один только соевый с нулевым рейтингом может с помощью фальсификаций стать фаворитом.
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Порошенко-это нищета,война,коррупция,ложь,воровство...
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кацапня уже завывает На выборах президента Украины нет явного фаворита, - глава разведки США Коутс - Цензор.НЕТ 3939.а фуле?сами променяли свободу на жратву.теперь ешьте,не обляпайтесь

На выборах президента Украины нет явного фаворита, - глава разведки США Коутс - Цензор.НЕТ 4355
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Порошенко-конец для Украины...развал и крах...хотите дальше хоронить своих детей то голосуйте за него..
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При ком Украина не будет хоронить своих воинов?
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разберемся как нибудь сами, без советов твоего хуйла.
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Вот же ж гад Порошенко..Четвертый год валит Украину и никак не может развалить..Наверное рыги мешают и совкодрочеры с кацапоколлаборантами На выборах президента Украины нет явного фаворита, - глава разведки США Коутс - Цензор.НЕТ 2825
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Опа, пошла явно кремлёвская риторика типа это Порошенко убивает украинцев потому что это хунта и фошиздская власть, а украинцы и рузькие братья на век...Откуда строчишь гебнявый??
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так назначьте, как в Венесуэле и дел то ...
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Гибнут в войне не мажоры а дети рядовых граждан ...Порошенко-это смерть...
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Cергей Тюкалов‏ @stukalov2 23 ч.23 часа назад

Самолеты "Роснефти" вывозят из Венесуэлы в РФ членов Политбюро Мадуро и их семьи; работников "Роснефти","Газпрома"; дипломатов РФ! Власть Мадуро в Венесуэле закончилась! У него закончились деньги Путина, есть разрушенная экономика; миллионы голодных граждан
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Че ж нет? А Ляшко? Он главный фаворит - заранее пидеразом стал.
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Он правильно говорит. Власть уже 28 лет физически уничтожает всех любимцев народа на дальних подступах не только к посту президента, но и в депутаты ВР.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа выборах президента Украины нет явного фаворита, - глава разведки США Коутс
 
 
 
 
 
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