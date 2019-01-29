 Медучреждениям, которые работают некачественно, не будут платить, - пресс-секретарь Минздрава Ябчанка

Об этом заявил пресс-секретарь Минздрава Александр Ябчанка, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"У НСЗУ есть конкретные требования в отношении качества медицинских услуг. Если медицинское учреждение работает некачественно, то НСЗУ не будет покупать у него услуги. В другом учреждении будет покупать. Органы местного самоуправления имеют четкие, понятные требования относительно качества работы медицинского учреждения, в частности, что должно быть в больнице, без чего нельзя оказать медицинскую услугу. Секрет успеха трансформации здравоохранения в том, чтобы каждый выполнил часть своей работы, в частности, медики и органы местного самоуправления", - сказал Ябчанка.
а услуги каво асенизатора?
Тому і пенсіонерів нею підкупляють.
У Китаї та Індії хворі накладають собі гречані зерна під пластир і носять, не знімаючи, протягом трьох днів. Справа в тому, що там гречку вважають цілющою та життєдайною.Чи дійсно ця каша здатна вилікувати чи не всі відомі хвороби?
За вмістом корисних речовин, вітамінів і мікроелементів гречка аж ніяк не поступається рису. У ній містяться вітаміни В1, В2, В6, В9, PP, Р, Е, а також залізо, кальцій, калій, йод, фосфор, цинк, фтор, кобальт, молібден, органічні кислоти, крохмаль, цукор, масло, білки (за кількістю лізину і метіоніну вона чемпіон серед круп). Вуглеводів в гречці небагато, але вони довго засвоюються організмом, що забезпечує на значний час відчуття ситості. Тому гречану кашу часто використовують в різних дієтах, але не рекомендують давати маленьким дітям.Здавна гречану кашу рекомендують їсти при застуді, кашлі, хворобах шлунково-кишкового тракту, великій втраті крові, отруєннях та чоловічих статевих розладах.
Вживання гречки стимулює кровотворення, зміцнює судини і капіляри, підвищує стійкість людського організму до шкідливих впливів навколишнього середовища, навіть до іонізуючого випромінювання. Завдяки високому вмісту лецитину, гречка рекомендується людям із захворюваннями печінки, серцево-судинної та нервової систем. Крім того, вона показана людям з порушеннями обміну речовин, гіпертонією, захворюваннями підшлункової залози, опорно-рухової системи, при геморої і варикозному розширенні вен.
Цікаво, що гречана каша навіть може сприяти подоланню депресії, оскільки збільшує рівень гормону допаміну. До речі, гречану кашу можна не тільки їсти, а й застосовувати зовнішньо. Інгаляції парою від свіжозвареною каші допомагають при захворюваннях верхніх дихальних шляхів. Пов'язки з розвареної гречкою сприяють зменшенню болю в суглобах, лікуванню фурункулів, виразок і різних захворювань шкіри.
А головне, що така корисна гречка ще й надзвичайно смачна!
С таким подходом.........
а вообще, это кто будет решать, про качество???
вальцманат выдумал очередную новую схему коррупции..
Источник: https://censor.net.ua/n3108909
Может и врачей не надо лицензировать?
лицензия - тоже самое, что аттестация,только теперь будет дороже для врачей, и чаще, ещё одна статья коррупции от вальцманата
Усьо, киздєц балєзным... 😱
https://www.youtube.com/watch?v=sdWUY5VSQek
Я лечу/1 серия
то платить будем врачам (больницам) как захотим... лекарства-оборудование - как захотим...
а больные - то отдельный разговор... ваще не лезьте со своими болячками в больнички... сидите дома на телефоне... или зайдите в интернет... главное декларацию подпишите, чтоб за вас не забыл кто-нибудь три копейки получить и о расцвете медицины отчитаться