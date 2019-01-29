 Медучреждениям, которые работают некачественно, не будут платить, - пресс-секретарь Минздрава Ябчанка

Об этом заявил пресс-секретарь Минздрава Александр Ябчанка, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"У НСЗУ есть конкретные требования в отношении качества медицинских услуг. Если медицинское учреждение работает некачественно, то НСЗУ не будет покупать у него услуги. В другом учреждении будет покупать. Органы местного самоуправления имеют четкие, понятные требования относительно качества работы медицинского учреждения, в частности, что должно быть в больнице, без чего нельзя оказать медицинскую услугу. Секрет успеха трансформации здравоохранения в том, чтобы каждый выполнил часть своей работы, в частности, медики и органы местного самоуправления", - сказал Ябчанка.