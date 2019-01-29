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Все про:медицина (1747) Минздрав (1827) реформы (3229) НСЗУ (12)

 Медучреждениям, которые работают некачественно, не будут платить, - пресс-секретарь Минздрава Ябчанка

Если медицинское учреждение работает некачественно, Национальная служба здоровья (НСЗУ) не будет покупать у него услуги.

Об этом заявил пресс-секретарь Минздрава Александр Ябчанка, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"У НСЗУ есть конкретные требования в отношении качества медицинских услуг. Если медицинское учреждение работает некачественно, то НСЗУ не будет покупать у него услуги. В другом учреждении будет покупать. Органы местного самоуправления имеют четкие, понятные требования относительно качества работы медицинского учреждения, в частности, что должно быть в больнице, без чего нельзя оказать медицинскую услугу. Секрет успеха трансформации здравоохранения в том, чтобы каждый выполнил часть своей работы, в частности, медики и органы местного самоуправления", - сказал Ябчанка.

Источник: https://censor.net.ua/n3108909
 
 
 Топ комментарии
 
ипануцца - а где мы лечится будем? Медучреждениям, которые работают некачественно, не будут платить, - пресс-секретарь Минздрава Ябчанка - Цензор.НЕТ 8329
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Там где минздрав будет нам услуги покупать.
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вымогают взятки, кто занесет взятку, тот "качественно работает"..
а вообще, это кто будет решать, про качество???
вальцманат выдумал очередную новую схему коррупции..
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Там где минздрав будет нам услуги покупать.
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в подворотне?
а услуги каво асенизатора? Медучреждениям, которые работают некачественно, не будут платить, - пресс-секретарь Минздрава Ябчанка - Цензор.НЕТ 5339
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качествєні услуги у Бєзєнчука! Туда йєго за ногу!
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ЛІКУВАЛЬНА ГРЕЧКА

Тому і пенсіонерів нею підкупляють.

У Китаї та Індії хворі накладають собі гречані зерна під пластир і носять, не знімаючи, протягом трьох днів. Справа в тому, що там гречку вважають цілющою та життєдайною.Чи дійсно ця каша здатна вилікувати чи не всі відомі хвороби?

За вмістом корисних речовин, вітамінів і мікроелементів гречка аж ніяк не поступається рису. У ній містяться вітаміни В1, В2, В6, В9, PP, Р, Е, а також залізо, кальцій, калій, йод, фосфор, цинк, фтор, кобальт, молібден, органічні кислоти, крохмаль, цукор, масло, білки (за кількістю лізину і метіоніну вона чемпіон серед круп). Вуглеводів в гречці небагато, але вони довго засвоюються організмом, що забезпечує на значний час відчуття ситості. Тому гречану кашу часто використовують в різних дієтах, але не рекомендують давати маленьким дітям.Здавна гречану кашу рекомендують їсти при застуді, кашлі, хворобах шлунково-кишкового тракту, великій втраті крові, отруєннях та чоловічих статевих розладах.
Вживання гречки стимулює кровотворення, зміцнює судини і капіляри, підвищує стійкість людського організму до шкідливих впливів навколишнього середовища, навіть до іонізуючого випромінювання. Завдяки високому вмісту лецитину, гречка рекомендується людям із захворюваннями печінки, серцево-судинної та нервової систем. Крім того, вона показана людям з порушеннями обміну речовин, гіпертонією, захворюваннями підшлункової залози, опорно-рухової системи, при геморої і варикозному розширенні вен.
Цікаво, що гречана каша навіть може сприяти подоланню депресії, оскільки збільшує рівень гормону допаміну. До речі, гречану кашу можна не тільки їсти, а й застосовувати зовнішньо. Інгаляції парою від свіжозвареною каші допомагають при захворюваннях верхніх дихальних шляхів. Пов'язки з розвареної гречкою сприяють зменшенню болю в суглобах, лікуванню фурункулів, виразок і різних захворювань шкіри.

А головне, що така корисна гречка ще й надзвичайно смачна!
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ну тепер проголосую за того, яка більше гречки насипе
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Щодо гречки то здається "кухарка" і насипле більше.
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У лікарнях (всіх) нема навіть вати безкоштовної, взагалі все за свої кошти. І людей лікувати навмисно не лікують, бо гроші тягнуть за кожний рух "лікаря", "прибиральниці". Медустановам, які працюють неякісно, не платитимуть, - прес-секретар МОЗ Ябчанка - Цензор.НЕТ 7427
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І ви хочете залишити "усе як є"? Слава тим, хто хоче хоч щось змінити там, де треба кулемет (після якого ні ти - ні тих)
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Да ? Я думал привлекать к уголовной ответственности, благо статей в УК хватает.
С таким подходом.........
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Що відбувається з цим міністерством, якщо прес-секретар Ябчанка😏
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Админы, внедрите голосование на сайте. Очень интересны результаты. Сейчас уже начались помои и заказные статьи и чёрный пиар. Очень многие знакомые высказывают я за абсолютно разных кандидатов. Хотелось бы увидеть голосование на сайте Ценщора, среди зарегистрированных Ранее пользователей. Спасибо, если прочитали. Всем добра
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А указывать Лахта-2, Ольгино или Савушкино будут?
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вымогают взятки, кто занесет взятку, тот "качественно работает"..
а вообще, это кто будет решать, про качество???
вальцманат выдумал очередную новую схему коррупции..
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в частности, что должно быть в больнице, без чего нельзя оказать медицинскую услугу.
Источник: https://censor.net.ua/n3108909
Может и врачей не надо лицензировать?
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вальцманоид, а врачи и так проходят аттестацию и экзамены раз в 5 лет, курсы повышения квалификации, тематические усовершенствования..
лицензия - тоже самое, что аттестация,только теперь будет дороже для врачей, и чаще, ещё одна статья коррупции от вальцманата
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Тогда на огурец садись, самое то оборудование для нытикоидов, как ты.
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"только теперь будет дороже для врачей" - помог вот сейчас врачам...
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Тада нада нє платіть about 90% учрєждєніям...
Усьо, киздєц балєзным... 😱
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Конкретнго, Поликлиника 5 Киева оплачивается? Потому что у меня спроси 50 грн за рентген. Доля Супрун там уже есть?
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а услугі це як дрова? Мона купити тут, або десь там???
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Можна. Є певна кількість сертифікованих приватних медичних установ.
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В дурдоме всегда успеем сдохнуть ... , хочется нормальную страну увидеть и в ней пожить . (
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намутят накрутят... то деньги пойдут за пациентом (куда они пойдут? в министерство что ли?)
то платить будем врачам (больницам) как захотим... лекарства-оборудование - как захотим...
а больные - то отдельный разговор... ваще не лезьте со своими болячками в больнички... сидите дома на телефоне... или зайдите в интернет... главное декларацию подпишите, чтоб за вас не забыл кто-нибудь три копейки получить и о расцвете медицины отчитаться
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Т . е . вся рехворма сведётся к тому , кто больше заплатит НСЗУ . Так эта схема работала и раньше , и всегда . Теперь её просто узаконили .
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Вова, думаю, тобі та іншим вже небагато залишилось, москалю...
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Медучреждениям, которые работают некачественно, не будут платить, - эти рвачи своим кооперативом гребут в разы больше,используя бесплатно здания и аппаратуру. нужен другой поход к ним
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платите вокзалам тогда...будем там лечиться.... Медустановам, які працюють неякісно, не платитимуть, - прес-секретар МОЗ Ябчанка - Цензор.НЕТ 7758
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А тем временем президент Италии Серджо Маттарелла подписал закон, понижающий пенсионный возраст в стране. https://www.bbc.com/russian/news-47045082
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Цензор.НЕТНовостиОбществоМедучреждениям, которые работают некачественно, не будут платить, - пресс-секретарь Минздрава Ябчанка
 
 
 
 
 
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