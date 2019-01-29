 НАБУ закрыло дело о незаконном обогащении мэра Днепра Филатова в связи с отсутствием состава преступления

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.
По его словам, дело расследовалось с 20 июня 2018 года по части 3 статьи 368-2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса.
Согласно материалам дела, Филатов, будучи конечным бенефициаром оффшорных компаний, которые владеют объектами недвижимости в Днипре, получает ежегодный доход в размере 50 млн гривен от деятельности подконтрольных активов.
Дело было закрыто перед самым новым 2019 годом, а именно 29 декабря в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного преступления.
Как сообщали Українськi Новини, МВД предоставило охрану мэру Днипра Филатову.
Ранее в СМИ появилась информация, что мэр Днипра Филатов намерен провести монопольную закупку мусоровозов с переплатой.
шота сегодня вся зрада впросак попадает
Источник: https://censor.net.ua/n3108908"
А какой был состав уголовного преступления?
им садить своих сонсоров которые им платят низачто
Дело было закрыто перед самым новым 2019 годом, а именно 29 декабря в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного преступления. Источник: https://censor.net.ua/n3108908
ps Если бы с Савченко тоже месяц назад сняли обвинения, она бы сегодня тоже поддерживала бы Петра! так понятней?
Так у вас в методичке написано?
Может в очко, не??
🤑
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Ха-ха-ха. Співачка Альона Альона заявила, що її обманом заманили на форум Порошенка
"Друзі, маю відповісти на звинувачення щодо моєї участі в політичному заході партії БПП. Мені зателефонував Голова Баришівської районної адміністрації та запропонував взяти участь у конференції, в якій будуть задіяні педагоги, благодійники, активісти та меценати з метою допомогти благодійністю моєму садочку. Я погодилась, але зовсім не очікувала, що потраплю на передвиборну кампанію Петра Порошенка. Тому, при першій ліпшій можливості, покинула цей захід, оскільки не бажаю мати відношення до будь-якої з політичних організацій. Дякую!"
типа всю раду за декларации уже посажали
лаже пальчиком не погрозили
ипа - вруйте пацаны - только делится не забывайте
"Путін - наше усе!" Нікого крім порошенко! Інші зрадники, ллють воду на млин московії! Порошенко такий, Порошенко сякий. Сепаратюга Кернес вже давно підтримав однотурового, індульгенцію отримав. Ну хто в друзях у Кекрнеса? Отримав Харків на відкуп за поцілунок у дупу.
Мене іноді дивують такі як ви.
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Вори на місцях заробляють на всьому !
Нужно только лизать кому-нужно!
- Либо доказать официальными доходами, что все нажито непосильным трудом.
- Либо дать на лапу.
Касается всех самых честных граждан, кто ездит на работу не на троллейбусе, имеет по 5 квартир и счет почти на 200 тысяч баксов и весь бизнес на жене, кстати.
Але праця НАБУ не пройде даром - через 2-3 місяці , після зміни Харнта , її легко можна поновити ...
О ТАК петрушка И ПОКУПАЕТ ЛОЯЛЬНОСТЬ. ДАЖЕ НЕЗАДУМЫВАЯСЬ ЧТО В ДЕНЬ пи НАСИЛЬНО И ПОД ПРИНУЖДЕНИЕМ .,КУПЛЕННЫЕ" СЫГРАЮТ ПРОТИВ НЕГО И БУДУТ КЛИПАТЬ ЕМУ В ЛИЦО БЕЗВИННЫМИ ГЛАЗАМИ.