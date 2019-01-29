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Все про:НАБУ (2568) Филатов (272)

 НАБУ закрыло дело о незаконном обогащении мэра Днепра Филатова в связи с отсутствием состава преступления

Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство по факту незаконного обогащения мэра Днипра Бориса Филатова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, дело расследовалось с 20 июня 2018 года по части 3 статьи 368-2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса.

Согласно материалам дела, Филатов, будучи конечным бенефициаром оффшорных компаний, которые владеют объектами недвижимости в Днипре, получает ежегодный доход в размере 50 млн гривен от деятельности подконтрольных активов.

Дело было закрыто перед самым новым 2019 годом, а именно 29 декабря в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного преступления.

Как сообщали Українськi Новини, МВД предоставило охрану мэру Днипра Филатову.

Ранее в СМИ появилась информация, что мэр Днипра Филатов намерен провести монопольную закупку мусоровозов с переплатой.

Источник: https://censor.net.ua/n3108908
 
   
 Топ комментарии
 
Значит понравилось как сегодня вылизал шоколадный зад.
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Всього одна підлабузницька промова на підтримку петі - і чистий , як ягнятко.. Гидко.. Не очікував такого відвертого та примітивного плазування мера Дніпра перед нікчемним петьою.. У мене був один знайомий, котрий дуже рвався в кпсс, і десь навесні 1991 року його мрія збулась, вступив в лайно, котрі все всі тоді вважали лайном.. Сьогодні Боря саме вступив в лайно, довго буде обмиватися, навряд чи відмиється..
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Значит понравилось как сегодня вылизал шоколадный зад.
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Українські Новини напечатали это вчера...а закрыто дело было перед новым годом.
шота сегодня вся зрада впросак попадает НАБУ закрыло дело о незаконном обогащении мэра Днепра Филатова - Цензор.НЕТ 1219
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А почему новость опубликовали только сегодня? НАБУ закрыло дело о незаконном обогащении мэра Днепра Филатова - Цензор.НЕТ 4771
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так отож...
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Чтоб зрадоюлекремлеботы очередной оргазм испытали!
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Спроси у Цензора. Я спросил. Мой комент грохнули.
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а до сегодня они не знали, открывать ли это дело завтра по новой, или нет ))
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Что ни зрадойоб, так сразу орально-анальные ассоциации. Вы там все ментально хворые, ребятки.
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"Дело было закрыто перед самым новым 2019 годом, а именно 29 декабря в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного преступления.
Источник: https://censor.net.ua/n3108908"

А какой был состав уголовного преступления?
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Не указал доходы в декларации, больше чем на 50 лямов, забыл. Вот и закрыли
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а чего вы меня спрашиваете ? я не государственным обвинителем работаю.
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ну да ...работаешь обвинителем в делении НАБУ закрыло дело о незаконном обогащении мэра Днепра Филатова - Цензор.НЕТ 5861
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єто потому что из математических операций, я изучил лучше всего - отнимать и делить
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не ну ты даешь шариков )) НАБУ закрыло дело о незаконном обогащении мэра Днепра Филатова - Цензор.НЕТ 1919
им садить своих сонсоров которые им платят низачто НАБУ закрыло дело о незаконном обогащении мэра Днепра Филатова - Цензор.НЕТ 6125
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У НАБУ спроси, его американцы создавали. НАБУ закрыло дело о незаконном обогащении мэра Днепра Филатова - Цензор.НЕТ 2492
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"Хи-хи" это или реформа. НАБУ закрыло дело о незаконном обогащении мэра Днепра Филатова - Цензор.НЕТ 2674
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Хх-хи збільшується в певних обставинах в 2,5 рази, а реформи о проходять НАБУ закрыло дело о незаконном обогащении мэра Днепра Филатова - Цензор.НЕТ 1526
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а вот и то предложение от которого он не смог отказаться ))
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Статью читай, а не только заголовки.
Дело было закрыто перед самым новым 2019 годом, а именно 29 декабря в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного преступления. Источник: https://censor.net.ua/n3108908
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таварисч прапорсчик фсб разрешает читать только заголовки))
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Количество согласных с ним вас не удивляет?
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ні. не дивує. Людей. які навчились думати, завжди менше, ніж тих, хто цього так і не навчився.
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стадний інстинкт. Чули про таке явище?
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Ваши усилия оправдаться понятны, такой характер! но обзывать стадным инстинктом форумчан, а по сути народ Украины - это не позволительно даже для девушек!
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Если бы 29 декабря ему предъявили бы обвинения, он бы сегодня за Петра горой не стоял!
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Ау! Обвинение СНЯЛИ 29.12.2018, т.е. месяц назад, а не после сегодняшнего форума
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Вы прикидываетесь или это у вас на совсем?

ps Если бы с Савченко тоже месяц назад сняли обвинения, она бы сегодня тоже поддерживала бы Петра! так понятней?
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Все вам не так. Если сняли обвинение задолго до форума - выступил, потому, что сняли. Если сняли после формуа - значит, заплатили за выступление. Если бы и после выступления не сняли бы - плохо лизнул. Если бы никакого обвинения не было бы - прогибается, чтобы не выдвинули.
Так у вас в методичке написано?
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бо простєйшие організмы. В них завжди так)) Відсутній причнно-наслідковий зв'язок. Та і з логікою не все гаразд.
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И все деньги в офшорах. Вот как государственные чиновники довереяют Украине. Хотя оичем это я. Украина для них это дойная корова.
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Вот и вся коррупция в глазах ПОП. Дальше кто, Харьков, Одесса?
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Офшорник офшорнику никада в глаз не клюнет..
Может в очко, не??
🤑
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врешь...офшорник зеленский все повыклёвует.и там тоже...
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ну да ну да афширники бени и зеленские зрадофілам більше до вподоби )))
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Всього одна підлабузницька промова на підтримку петі - і чистий , як ягнятко.. Гидко.. Не очікував такого відвертого та примітивного плазування мера Дніпра перед нікчемним петьою.. У мене був один знайомий, котрий дуже рвався в кпсс, і десь навесні 1991 року його мрія збулась, вступив в лайно, котрі все всі тоді вважали лайном.. Сьогодні Боря саме вступив в лайно, довго буде обмиватися, навряд чи відмиється..
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Так не было выбора:или лайно или турьма.
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Статью читай, а не только заголовки.Дело было закрыто перед самым новым 2019 годом, а именно 29 декабря в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного преступления. Источник: https://censor.net.ua/n3108908
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Админы, внедрите голосование на сайте. Очень интересны результаты. Сейчас уже начались помои и заказные статьи и чёрный пиар. Очень многие знакомые высказывают я за абсолютно разных кандидатов. Хотелось бы увидеть голосование на сайте Цензора, среди зарегистрированных Ранее пользователей. Спасибо, если прочитали. Всем добра
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ЄвроМайдан - EuroMaydan
3 хв. ·

Ха-ха-ха. Співачка Альона Альона заявила, що її обманом заманили на форум Порошенка
"Друзі, маю відповісти на звинувачення щодо моєї участі в політичному заході партії БПП. Мені зателефонував Голова Баришівської районної адміністрації та запропонував взяти участь у конференції, в якій будуть задіяні педагоги, благодійники, активісти та меценати з метою допомогти благодійністю моєму садочку. Я погодилась, але зовсім не очікувала, що потраплю на передвиборну кампанію Петра Порошенка. Тому, при першій ліпшій можливості, покинула цей захід, оскільки не бажаю мати відношення до будь-якої з політичних організацій. Дякую!"
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хто це така альона-альона.. Господи, уся шушера себе вважає співачками. Мабуть в такий спосіб собі ім'я роблять.
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Та ладно. Пундиками виклали доріжку аж до крісла.Так і заманили.
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Никакого давления, честные выборы, верим президенту. Ну любят его, особенно под подозрением.
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И дураку ясно - Пэтя сказал - или поддерживаешь меня, или на нары. Куда деваться, пришлось согласится. С Пэтей шутки плохи - и под асфальт тоже закатать может.....
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Філатов підтримує Пороха ще з 2016 - го року, і без усіляких "уголовних дел". Саме цьому і Бєнєю посрався. Бо Бєня дуже вже багато зажадав. Боря скромніший.
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Даже ником своим не скрываешь, что любишь шоколад. Лижи и дальше шоколад и Пэтю, и будет тебе вечное шоколадное будущее!..............
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а чого б це мені це приховувати? Хіба моя вина в тім, що мама вас в дитинстві годувала якоюсь незрозумілою субстанцією, схожою на шоколад, і з того часу в вас неприємні спогади про шоколад )))
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Не трогать бенифициара! Он не обогащался, а средства на бумажку для своего сортира копил - впереди там труды ожидали: уж-то душевно жрачку тазиками сулили ему личности разные и порою ох-х-х... и где-то даже порядочные.
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у зрадоботов набу резко становится пециным, а как топили за него как они с фбр всех закроют. вот вся работа набу - обосрать, а доказательсв нет. щас они под выборы ещё на кого-то набросят по заказу.
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чета я не пойму - а что нового НАБУ закрыло дело о незаконном обогащении мэра Днепра Филатова - Цензор.НЕТ 2019
типа всю раду за декларации уже посажали НАБУ закрыло дело о незаконном обогащении мэра Днепра Филатова - Цензор.НЕТ 8143
лаже пальчиком не погрозили
ипа - вруйте пацаны - только делится не забывайте НАБУ закрыло дело о незаконном обогащении мэра Днепра Филатова - Цензор.НЕТ 5889
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Підтримую. Чимось перекликається з отим: "Не буде путіна - не буде росії. Хто ж крім путіна!"
"Путін - наше усе!" Нікого крім порошенко! Інші зрадники, ллють воду на млин московії! Порошенко такий, Порошенко сякий. Сепаратюга Кернес вже давно підтримав однотурового, індульгенцію отримав. Ну хто в друзях у Кекрнеса? Отримав Харків на відкуп за поцілунок у дупу.
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ні. вам треба казати: "Не буде зеленського - не буде України". Ви до Пороха відношення ніякого не маєте.
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невже то Петро обрав у мери Харкова Кернеса?, а у мери Кривого Рогу - вілкула, а у мери Одеси - труханова??)) Як він всюди встигає))
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Труханов, Вілкул, Кернес - гарна компанія. Хто їх вибрав? Ті самі загальні по всій Україні 30%, а в цих містах більшість сепаратюг. Та які ж однодумці! І чомусь друзі однотурового. Опричнина - не нова, а як вміло користуватися, то й на троні можна довго сидіти.
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а хто ж їх вибрав? Ай яй яй.. хто ж їх вибрав??
Мене іноді дивують такі як ви.
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нагадую, мерів обирає громада. Президен призначає голів адміністрації області ))))
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Вина была зализана со знанием дела!
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а те що Довбоневичі власноруч пересіяли весь пісок перед продажем, мабуть, вплинуло на кінцеву ціну НАБУ закрило справу про незаконне збагачення мера Дніпра Філатова - Цензор.НЕТ 4761
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Есть мнение, шо если на орбите из космического шаттла Virgin Galactic ненароком вывалится первый украинский турист-космонавт, это может спровоцировать в Днепре массовые гуляния.
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Естественно закроют.
Нужно только лизать кому-нужно!
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Ну этого и стоило ожидать, поделился с кем надо и дело закрыто, - реформа, мать её ити.
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Пэтя позвонил и просто попросил приехать на сходняк БПП, а откажешься всегда можно дело снова поднять. Пылью еще не успело припасть ))
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Хамло отримав тимчасову індульгенцію. На манежи всі тежи.
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Цікаво,чи пов"язана ця новина МІСЯЧНОЇ давнини з сьогоднішньою позицією Філатова ?Та нє,навряд.
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Ця стаття ККУ, в діючій редакції просто мертва, а порушують її виключно для тиску. Довести таке збагачення, майже не можливо...
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НАБУ - потешная контора. Я так понял, что варианта два.
- Либо доказать официальными доходами, что все нажито непосильным трудом.
- Либо дать на лапу.
Касается всех самых честных граждан, кто ездит на работу не на троллейбусе, имеет по 5 квартир и счет почти на 200 тысяч баксов и весь бизнес на жене, кстати. НАБУ закрило справу про незаконне збагачення мера Дніпра Філатова - Цензор.НЕТ 6549
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плата за лояльність ... все зрозуміло .
Але праця НАБУ не пройде даром - через 2-3 місяці , після зміни Харнта , її легко можна поновити ... НАБУ закрило справу про незаконне збагачення мера Дніпра Філатова - Цензор.НЕТ 6559
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Дядя Вова, что ты, родной, не было спички... (с)
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В Украине на законодательном уровне пора разрешить политическую проституцию,- ведь она давно уже существует.Филатов,Кернес и т.д.
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Если это не политический подкуп, то шо ж такое политический подкуп?????
О ТАК петрушка И ПОКУПАЕТ ЛОЯЛЬНОСТЬ. ДАЖЕ НЕЗАДУМЫВАЯСЬ ЧТО В ДЕНЬ пи НАСИЛЬНО И ПОД ПРИНУЖДЕНИЕМ .,КУПЛЕННЫЕ" СЫГРАЮТ ПРОТИВ НЕГО И БУДУТ КЛИПАТЬ ЕМУ В ЛИЦО БЕЗВИННЫМИ ГЛАЗАМИ.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНАБУ закрыло дело о незаконном обогащении мэра Днепра Филатова в связи с отсутствием состава преступления
 
 
 
 
 
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