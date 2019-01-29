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Все про:НАБУ (2568) Филатов (272)

 НАБУ закрыло дело о незаконном обогащении мэра Днепра Филатова

Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство по факту незаконного обогащения мэра Днипра Бориса Филатова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, дело расследовалось с 20 июня 2018 года по части 3 статьи 368-2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса.

Согласно материалам дела, Филатов, будучи конечным бенефициаром оффшорных компаний, которые владеют объектами недвижимости в Днипре, получает ежегодный доход в размере 50 млн гривен от деятельности подконтрольных активов.

Дело было закрыто перед самым новым 2019 годом, а именно 29 декабря в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного преступления.

Как сообщали Українськi Новини, МВД предоставило охрану мэру Днипра Филатову.

Ранее в СМИ появилась информация, что мэр Днипра Филатов намерен провести монопольную закупку мусоровозов с переплатой.

Источник: https://censor.net.ua/n3108908
 
 
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Значит понравилось как сегодня вылизал шоколадный зад.
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а вот и то предложение от которого он не смог отказаться ))
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Значит понравилось как сегодня вылизал шоколадный зад.
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Українські Новини напечатали это вчера...а закрыто дело было перед новым годом.
шота сегодня вся зрада впросак попадает НАБУ закрыло дело о незаконном обогащении мэра Днепра Филатова - Цензор.НЕТ 1219
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А почему новость опубликовали только сегодня? НАБУ закрыло дело о незаконном обогащении мэра Днепра Филатова - Цензор.НЕТ 4771
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Чтоб зрадоюлекремлеботы очередной оргазм испытали!
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Спроси у Цензора. Я спросил. Мой комент грохнули.
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"Дело было закрыто перед самым новым 2019 годом, а именно 29 декабря в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного преступления.
Источник: https://censor.net.ua/n3108908"

А какой был состав уголовного преступления?
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Не указал доходы в декларации, больше чем на 50 лямов, забыл. Вот и закрыли
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а чего вы меня спрашиваете ? я не государственным обвинителем работаю.
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ну да ...работаешь обвинителем в делении НАБУ закрыло дело о незаконном обогащении мэра Днепра Филатова - Цензор.НЕТ 5861
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єто потому что из математических операций, я изучил лучше всего - отнимать и делить
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не ну ты даешь шариков )) НАБУ закрыло дело о незаконном обогащении мэра Днепра Филатова - Цензор.НЕТ 1919
им садить своих сонсоров которые им платят низачто НАБУ закрыло дело о незаконном обогащении мэра Днепра Филатова - Цензор.НЕТ 6125
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Хх-хи збільшується в певних обставинах в 2,5 рази, а реформи о проходять НАБУ закрыло дело о незаконном обогащении мэра Днепра Филатова - Цензор.НЕТ 1526
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а вот и то предложение от которого он не смог отказаться ))
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Статью читай, а не только заголовки.
Дело было закрыто перед самым новым 2019 годом, а именно 29 декабря в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного преступления. Источник: https://censor.net.ua/n3108908
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таварисч прапорсчик фсб разрешает читать только заголовки))
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И все деньги в офшорах. Вот как государственные чиновники довереяют Украине. Хотя оичем это я. Украина для них это дойная корова.
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Вот и вся коррупция в глазах ПОП. Дальше кто, Харьков, Одесса?
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Офшорник офшорнику никада в глаз не клюнет..
Может в очко, не??
🤑
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врешь...офшорник зеленский все повыклёвует.и там тоже...
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Всього одна підлабузницька промова на підтримку петі - і чистий , як ягнятко.. Гидко.. Не очікував такого відвертого та примітивного плазування мера Дніпра перед нікчемним петьою.. У мене був один знайомий, котрий дуже рвався в кпсс, і десь навесні 1991 року його мрія збулась, вступив в лайно, котрі все всі тоді вважали лайном.. Сьогодні Боря саме вступив в лайно, довго буде обмиватися, навряд чи відмиється..
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Так не было выбора:или лайно или турьма.
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Статью читай, а не только заголовки.Дело было закрыто перед самым новым 2019 годом, а именно 29 декабря в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного преступления. Источник: https://censor.net.ua/n3108908
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Админы, внедрите голосование на сайте. Очень интересны результаты. Сейчас уже начались помои и заказные статьи и чёрный пиар. Очень многие знакомые высказывают я за абсолютно разных кандидатов. Хотелось бы увидеть голосование на сайте Цензора, среди зарегистрированных Ранее пользователей. Спасибо, если прочитали. Всем добра
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ЄвроМайдан - EuroMaydan
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Ха-ха-ха. Співачка Альона Альона заявила, що її обманом заманили на форум Порошенка
"Друзі, маю відповісти на звинувачення щодо моєї участі в політичному заході партії БПП. Мені зателефонував Голова Баришівської районної адміністрації та запропонував взяти участь у конференції, в якій будуть задіяні педагоги, благодійники, активісти та меценати з метою допомогти благодійністю моєму садочку. Я погодилась, але зовсім не очікувала, що потраплю на передвиборну кампанію Петра Порошенка. Тому, при першій ліпшій можливості, покинула цей захід, оскільки не бажаю мати відношення до будь-якої з політичних організацій. Дякую!"
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Никакого давления, честные выборы, верим президенту. Ну любят его, особенно под подозрением.
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И дураку ясно - Пэтя сказал - или поддерживаешь меня, или на нары. Куда деваться, пришлось согласится. С Пэтей шутки плохи - и под асфальт тоже закатать может.....
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Не трогать бенифициара! Он не обогащался, а средства на бумажку для своего сортира копил - впереди там труды ожидали: уж-то душевно жрачку тазиками сулили ему личности разные и порою ох-х-х... и где-то даже порядочные.
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у зрадоботов набу резко становится пециным, а как топили за него как они с фбр всех закроют. вот вся работа набу - обосрать, а доказательсв нет. щас они под выборы ещё на кого-то набросят по заказу.
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чета я не пойму - а что нового НАБУ закрыло дело о незаконном обогащении мэра Днепра Филатова - Цензор.НЕТ 2019
типа всю раду за декларации уже посажали НАБУ закрыло дело о незаконном обогащении мэра Днепра Филатова - Цензор.НЕТ 8143
лаже пальчиком не погрозили
ипа - вруйте пацаны - только делится не забывайте НАБУ закрыло дело о незаконном обогащении мэра Днепра Филатова - Цензор.НЕТ 5889
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Підтримую. Чимось перекликається з отим: "Не буде путіна - не буде росії. Хто ж крім путіна!"
"Путін - наше усе!" Нікого крім порошенко! Інші зрадники, ллють воду на млин московії! Порошенко такий, Порошенко сякий. Сепаратюга Кернес вже давно підтримав однотурового, індульгенцію отримав. Ну хто в друзях у Кекрнеса? Отримав Харків на відкуп за поцілунок у дупу.
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Вина была зализана со знанием дела!
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а те що Довбоневичі власноруч пересіяли весь пісок перед продажем, мабуть, вплинуло на кінцеву ціну НАБУ закрило справу про незаконне збагачення мера Дніпра Філатова - Цензор.НЕТ 4761
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Есть мнение, шо если на орбите из космического шаттла Virgin Galactic ненароком вывалится первый украинский турист-космонавт, это может спровоцировать в Днепре массовые гуляния.
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Естественно закроют.
Нужно только лизать кому-нужно!
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Ну этого и стоило ожидать, поделился с кем надо и дело закрыто, - реформа, мать её ити.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНАБУ закрыло дело о незаконном обогащении мэра Днепра Филатова
 
 
 
 
 
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