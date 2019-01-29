 Украинский заложник в РФ Павел Гриб находится на грани жизни и смерти. Ему необходима срочная операция, - Денисова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом омбудсмен Людмила Денисова написала в Фейсбуке.

Она отметила:"Гражданин Украины Павел Гриб, который находится в российских заастенках, пребывает на грани жизни и смерти.

20-летний политзаключенный требует немедленной операции на сердце, поскольку состояние здоровья сверхкритичное.

В результате обследований врачами диагностирован целый ряд серьезных болезней.

По имеющейся информации, "ФКУ СИЗО-4 ГУФСИН России по Ростовской области", где содержится Павел, недооценивается критическом состоянии парня и игнорируется наличие тяжелых заболеваний.

Павел Гриб не обеспечивается полноценным медикаментозным лечением и это способствует обострению имеющихся болезней.

Также, негативное влияние на состояние здоровья заключенного Кремля ужесточают условия содержания, стрессовые ситуации и неполноценное питание".

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Напомним, Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына Павла в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель под видом встречи с девушкой и задержали". Павел Гриб 24 августа 2017 года выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После - исчез.

Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о сыне. Игорь Гриб уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.

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7 сентября 2017 года директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что 19-летний гражданин Украины Павел Гриб, который исчез в белорусском Гомеле,находится в управлении ФСБ России в Краснодаре.

По данным российских СМИ, следователи считают Павла Гриба якобы приверженцем запрещенной в России экстремистской организации УНА-УНСО и предполагают, что он якобы склонял знакомую жительницу Кубани взорвать самодельное взрывное устройство на выпускной линейке в сочинской школе.

Подробно о том, с чего начиналась эта история, о сути дела и обвинения, а также о судебном заседании читайте в статье "Не было у детей планов взрывать школу!". Любовно-агентурная история Павла Гриба".