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 Украинский заложник в РФ Павел Гриб находится на грани жизни и смерти. Ему необходима срочная операция, - Денисова

Политзаключенный Павел Гриб требует немедленной операции на сердце, его состояние здоровья критическое.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом омбудсмен Людмила Денисова написала в Фейсбуке.

Она отметила:"Гражданин Украины Павел Гриб, который находится в российских заастенках, пребывает на грани жизни и смерти. 

20-летний политзаключенный требует немедленной операции на сердце, поскольку состояние здоровья сверхкритичное.

В результате обследований врачами диагностирован целый ряд серьезных болезней.

По имеющейся информации, "ФКУ СИЗО-4 ГУФСИН России по Ростовской области", где содержится Павел, недооценивается критическом состоянии парня и игнорируется наличие тяжелых заболеваний.

Павел Гриб не обеспечивается полноценным медикаментозным лечением и это способствует обострению имеющихся болезней.

Также, негативное влияние на состояние здоровья заключенного Кремля ужесточают условия содержания, стрессовые ситуации и неполноценное питание".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Били по ногам и в живот, снимали это на камеру, - Гриб рассказал, как его похищали в Беларуси. ФОТО

Украинский заложник в РФ Павел Гриб находится на грани жизни и смерти. Ему необходима срочная операция, - Денисова 01

Напомним, Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына Павла в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель под видом встречи с девушкой и задержали". Павел Гриб 24 августа 2017 года выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После - исчез.

Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о сыне. Игорь Гриб уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.

Также читайте: Двое свидетелей по делу политзаключенного Гриба не смогли объяснить противоречия в своих показаниях

7 сентября 2017 года директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что 19-летний гражданин Украины Павел Гриб, который исчез в белорусском Гомеле,находится в управлении ФСБ России в Краснодаре.

По данным российских СМИ, следователи считают Павла Гриба якобы приверженцем запрещенной в России экстремистской организации УНА-УНСО и предполагают, что он якобы склонял знакомую жительницу Кубани взорвать самодельное взрывное устройство на выпускной линейке в сочинской школе.

Подробно о том, с чего начиналась эта история, о сути дела и обвинения, а также о судебном заседании читайте в статье "Не было у детей планов взрывать школу!". Любовно-агентурная история Павла Гриба".

Источник: https://censor.net.ua/n3108906
 
 
 Топ комментарии
 
и всё сходит с рук кацапской погани..( пока по крайней мере..держись, хлопец..
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бідна дитина
сто раз пожалел о своем опрометчивом поступке...
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и всё сходит с рук кацапской погани..( пока по крайней мере..держись, хлопец..
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бідна дитина
сто раз пожалел о своем опрометчивом поступке...
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Все мы делаем ошибки, тем более по молодухе ...
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да... глупость!
если бы молодость знала.... если бы старость могла...
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К слову, в 2015 году завязала со мной виртуальное знакомство некая девушка из Ростова-на-Дону (а познакомились на одном антиватном ресурсе, для которого тогда писал ряд материалов)... вся из себя такая настораживающе ох*енная, от антихуйловских/проукраинских взглядов до музыкальных и даже сексуальных вкусов (ну и фото вдувательные...)
И вскоре стала как-то ненавязчиво предлагать шастнуть к ней в гости - в частности прозрачно намекая на сексом потрахаться. Естественно, на россосисию принципиально не поехал, вскоре общение как-то сошло на нет.
Может быть и совпадением, но... Гриба ведь на пелотку выманили, и тоже за антирашистскую информ-деятельность.
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Росіяни просто ненавидять українців, а найбільш "розумні" вибачаються і роблять вигляд, що засуджують окупацію Криму та війну з Україною. Потім нам розповідають, що люблять україців, шукають розуміння щодо своїх переконань і радять голосувати за Вілкула. Когось нагадує?
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Всі українці повинні зрозуміти раз і назавжди - їхати в Білорусь, до кацапів чи в окуповані Крим і ордло - смертельно небезпечно..
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Шановний, а згадайте но свої 16 років...
Мабуть і у вас тоді та штука була головним совєтчіком...
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Не буду заперечувати. У свої 39 років якось інакше усе сприймається та аналізується, аніж в 16 та навіть 20.
Я ж кажу, це цілком типово для зелених юнаків, тож Гриба можна зрозуміти... в такому віці сексом потрахатися - неабияка замануха.
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А наш презик и дипломаты с батькой чуть ли не в десна....
Сегодня статья была с дифирамбами хозяину картоплестана.
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если умрёт, то труп отдадут, а так нет ...
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Кохайтеся, чорноброві, та не з москалями...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраинский заложник в РФ Павел Гриб находится на грани жизни и смерти. Ему необходима срочная операция, - Денисова
 
 
 
 
 
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