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 Состояние здоровья крымского татарина Бекирова, заключенного в СИЗО Симферополе, резко ухудшилось, - дочь

У крымского татарина Эдема Бекирова, которого удерживают в СИЗО в аннексированном Симферополе, ухудшилось состояние здоровья.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в Фейсбуке  его дочь Элеонора Бекирова, ссылаясь на слова адвокатов и однокамерников.

Она добавила, что отца удерживают в СИЗО уже 49 дней.

"У отца еще одна гнойная рана за антисанитарных условий содержания, а после укола инсулина у него распухло лицо, в частности, нижняя губа. Кроме того, в СИЗО у него появился кашель и одышка. В пятницу, 25 января, папы вывозили из СИЗО для медобследования, однако результаты анализов снова неизвестные", - отметила Элеонора.

Она добавила, что Бекиров находится в двухместной камере размером 6 квадратных метров вместе с Сервером Мустафаевым - фигурантом "дела Хизб ут-Тахрир". По его словам, в камере круглосуточное горит свет, постоянно включена видеокамера, двухъярусная кровать, с удобств - только кипятильник.

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Житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими оккупантами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позднее его доставили в здание ФСБ России в оккупированном Симферополе. Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Бекирова на два месяца. Он будет находиться за решеткой до 11 февраля 2019 года. Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с данной ситуацией.

Источник: https://censor.net.ua/n3108903
 
 
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Це переслідування за національною ознакою, що означає рускій нацизм.
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Погубят человека, ему и так с его заболеваниями не сладко жить, но в таких условиях- это верная смерть. ((
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над больными, слабыми и детьми измываться... самое паскудное что есть у вяликих
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