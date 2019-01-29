 Состояние здоровья крымского татарина Бекирова, заключенного в СИЗО Симферополе, резко ухудшилось, - дочь

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в Фейсбуке его дочь Элеонора Бекирова, ссылаясь на слова адвокатов и однокамерников.

Она добавила, что отца удерживают в СИЗО уже 49 дней.

"У отца еще одна гнойная рана за антисанитарных условий содержания, а после укола инсулина у него распухло лицо, в частности, нижняя губа. Кроме того, в СИЗО у него появился кашель и одышка. В пятницу, 25 января, папы вывозили из СИЗО для медобследования, однако результаты анализов снова неизвестные", - отметила Элеонора.

Она добавила, что Бекиров находится в двухместной камере размером 6 квадратных метров вместе с Сервером Мустафаевым - фигурантом "дела Хизб ут-Тахрир". По его словам, в камере круглосуточное горит свет, постоянно включена видеокамера, двухъярусная кровать, с удобств - только кипятильник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крымского активиста Мустафаева перевели в камеру тяжелобольного Бекирова в СИЗО оккупированного Крыма, - адвокат Велиляев

Житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими оккупантами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позднее его доставили в здание ФСБ России в оккупированном Симферополе. Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Бекирова на два месяца. Он будет находиться за решеткой до 11 февраля 2019 года. Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с данной ситуацией.