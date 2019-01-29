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Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Общество
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 Россия продолжит дестабилизацию Украины, чтобы помешать Киеву укреплять связи с НАТО, - директор Нацразведки США Коутс

И Украина, и пророссийские террористы на Донбассе технически способны провести масштабную наступательную операцию, но вряд ли предпримут такие действия в 2019 году.

Такое мнение высказал директор Нацразведки США Дэн Коутс в письменном заявлении, опубликованном на сайте сенатского комитета по делам разведки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Мы полагаем, что технически как Украина, так и поддерживаемые Россией силы способны провести масштабную наступательную операцию. Однако в 2019 году такой сценарий маловероятен, если только одна из сторон не решит, что ее противник всерьез пытается нарушить существующий статус-кво", - отмечает Коутс.

Согласно его прогнозу, в случае с РФ и Украиной "напряженность с двух сторон продолжит усиливаться в районе Черного и Азовского морей, в то время как каждая из сторон стремится укрепить свой суверенитет и возможности своего флота".

"Россия продолжит кампанию по военной, политической и экономической дестабилизации Украины, чтобы попытаться помешать Киеву укреплять связи с НАТО", - считает директор Нацразведки США.

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Источник: https://censor.net.ua/n3108902
 
 
 Топ комментарии
 
Навіть зрозуміло, що одна кандидатша була проти НАТО.
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Ю. Тимошенко, Мюнхен 2008 год "Конференция по безорасности"
"В мире есть страны, в том числе в том регионе, который я представляю, которые либо не могут, либо не хотят - и это тоже нормально - вступать в НАТО.
Все мы эти страны знаем поименно. Очевидный пример - Украина".
И Украина осталась без ПДЧ
https://beztabu.net/novosti_t4952
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Навіть зрозуміло, що одна кандидатша була проти НАТО.
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лайкнувшие тебе, тоже из этого шоу?...пригожин вам сосательную канфетку даст...
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не отвлекайся от пригожинского текста и не проявляй отсебятину...думай о последствиях для тебя, а не окружающих
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Ю. Тимошенко, Мюнхен 2008 год "Конференция по безорасности"
"В мире есть страны, в том числе в том регионе, который я представляю, которые либо не могут, либо не хотят - и это тоже нормально - вступать в НАТО.
Все мы эти страны знаем поименно. Очевидный пример - Украина".
И Украина осталась без ПДЧ
https://beztabu.net/novosti_t4952
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Дайош московії усіляких та різних корисних санкцій !!!
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11 травня 2019-5років від референдума в ОРДЛО,схоже,що путін приєднуватиме ордло.Бажано,щоб ви не дали здійснити цей план путіна.Можна пообіцяти йому від'єднати расєю від свіфт і нафту по 30.Потрібно вводити миротворців.
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все правильно лука заявил...только вы гады пишется не слитно,а раздельно Росія продовжить дестабілізацію України, щоб завадити Києву зміцнювати зв'язки з НАТО, - директор Нацрозвідки США Коутс - Цензор.НЕТ 2224

Росія продовжить дестабілізацію України, щоб завадити Києву зміцнювати зв'язки з НАТО, - директор Нацрозвідки США Коутс - Цензор.НЕТ 5206
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"Россия продолжит кампанию по военной, политической и экономической дестабилизации Украины, чтобы попытаться помешать Киеву укреплять связи с НАТО", - считает директор Нацразведки США

Тем самым ускоряет процесс движения Украины в НАТО
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дурніе куклі на мотузках...
"Это просто прекрасно - бывший премьер-министр Украины фактически прямо говорит, что Украине армия не нужна. Особенно в такой ситуации, в которой мы находимся. Но почему-то, находясь в России, я ни разу не слышал, чтобы что-то подобное он пикнул в адрес принимающей стороны. Или как, российская армия создается и укрепляется для того, чтобы нести мир всему миру, принуждать всех соседей к миру ,если что - отправить головорезов-ихтамнетов в Венесуэлу. Да мало ли конфликтных зон на планете? А вот если Украина занимается строительством своей армии, то это война?"
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Цензор.НЕТНовостиОбществоРоссия продолжит дестабилизацию Украины, чтобы помешать Киеву укреплять связи с НАТО, - директор Нацразведки США Коутс
 
 
 
 
 
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