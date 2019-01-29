 Россия продолжит дестабилизацию Украины, чтобы помешать Киеву укреплять связи с НАТО, - директор Нацразведки США Коутс

Такое мнение высказал директор Нацразведки США Дэн Коутс в письменном заявлении, опубликованном на сайте сенатского комитета по делам разведки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Мы полагаем, что технически как Украина, так и поддерживаемые Россией силы способны провести масштабную наступательную операцию. Однако в 2019 году такой сценарий маловероятен, если только одна из сторон не решит, что ее противник всерьез пытается нарушить существующий статус-кво", - отмечает Коутс.

Согласно его прогнозу, в случае с РФ и Украиной "напряженность с двух сторон продолжит усиливаться в районе Черного и Азовского морей, в то время как каждая из сторон стремится укрепить свой суверенитет и возможности своего флота".

"Россия продолжит кампанию по военной, политической и экономической дестабилизации Украины, чтобы попытаться помешать Киеву укреплять связи с НАТО", - считает директор Нацразведки США.

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