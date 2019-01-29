 Россия продолжит дестабилизацию Украины, чтобы помешать Киеву укреплять связи с НАТО, - директор Нацразведки США Коутс

Такое мнение высказал директор Нацразведки США Дэн Коутс в письменном заявлении, опубликованном на сайте сенатского комитета по делам разведки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы полагаем, что технически как Украина, так и поддерживаемые Россией силы способны провести масштабную наступательную операцию. Однако в 2019 году такой сценарий маловероятен, если только одна из сторон не решит, что ее противник всерьез пытается нарушить существующий статус-кво", - отмечает Коутс.
Согласно его прогнозу, в случае с РФ и Украиной "напряженность с двух сторон продолжит усиливаться в районе Черного и Азовского морей, в то время как каждая из сторон стремится укрепить свой суверенитет и возможности своего флота".
"Россия продолжит кампанию по военной, политической и экономической дестабилизации Украины, чтобы попытаться помешать Киеву укреплять связи с НАТО", - считает директор Нацразведки США.
"В мире есть страны, в том числе в том регионе, который я представляю, которые либо не могут, либо не хотят - и это тоже нормально - вступать в НАТО.
Все мы эти страны знаем поименно. Очевидный пример - Украина".
И Украина осталась без ПДЧ
https://beztabu.net/novosti_t4952
Тем самым ускоряет процесс движения Украины в НАТО
"Это просто прекрасно - бывший премьер-министр Украины фактически прямо говорит, что Украине армия не нужна. Особенно в такой ситуации, в которой мы находимся. Но почему-то, находясь в России, я ни разу не слышал, чтобы что-то подобное он пикнул в адрес принимающей стороны. Или как, российская армия создается и укрепляется для того, чтобы нести мир всему миру, принуждать всех соседей к миру ,если что - отправить головорезов-ихтамнетов в Венесуэлу. Да мало ли конфликтных зон на планете? А вот если Украина занимается строительством своей армии, то это война?"