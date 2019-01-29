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 Политика Украины
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 В НАТО настаивают на ускоренном вступлении Украины в Альянс, - Полторак

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что в НАТО настаивают на необходимости ускоренного вступления Украины в Североатлантический альянс.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, об этом Полторак сказал в эфире одного из телеканалов, комментируя заявление президента Петра Порошенко о получении Плана действий относительно членства в НАТО.

"Сначала за нами наблюдали, потом нам помогали, а на последнем заседании, в котором я принимал участие, практически все участники Альянса настаивали на необходимости ускорения вступления Украины в Альянс - это ответ на все упреки о том, что нас там никто не ждет, и мы никому не нужны", - заявил Полторак.

По словам министра, Украине нужно не только вступить в НАТО.

"Нам нужно научиться воевать, нам нужно достичь стандартов, нам нужно новое оружие, новые методики, новая система, которая будет отвечать нашим интересам", - добавил он.

Также читайте: НАТО усиливает присутствие в восточной Европе, чтобы предотвратить возможный конфликт - Столтенберг

Источник: https://censor.net.ua/n3108898
 
 
 Топ комментарии
 
Добре , якщо це так.. Але б хотілося це почути від чиновників НАТО..
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а где вы про ривень карупции нахватались? В НАТО настаивают на ускоренном вступлении Украины в Альянс, - Полторак - Цензор.НЕТ 3806
когда вступала в нато Турция-никто особо ни корупцией,ни стандартами нато не заморачивался.просто нужна была для противостояния ссср.а теперь Украина нужна для противостояния рахе.там люди не глупые в этой нате
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практичный Запад понимает, что проверенных волкодавов лучше держать по свою сторону забора
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Может здесь всю грязь развели потому, что для тех, кто под украинским флагом не полностью цитату привели?
Придётся мне привести, с содроганиям ожидая, что Цензор забанит:

"настаивали на необходимости ускорения вступления"
Цензор, видимо, подло скрыл правду от "украинцев" и слово ускорения им не показал...
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Такі як полторак і заважають до вступу в НАТО.
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То есть, если верить словам Полторака, то НАТО ну просто очень хочет, приняв в свои ряды Украину, сразу же на основании ст. 5 Договора помериться силами с Россией. Особенно, когда власть каждый день на всех уровнях всех убеждает, что Россия вот-вот уж нападет. Что-то не очень верится, господин министр. Натовцы очень сильно удивятся, когда прочитают эту новость.
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НАТО мірятися силами з мерзорашей...??? Не сміши, для НАТО мерзораша як камар , хлоп і немає.
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І потрібно всупати в НАТО якнайшвидше.11травня 2019 путін хоче приєднати до расєї ОРДЛО.
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Так і Українці не проти.
Може знає полторака хто гальмує??? Ау ... спитайте в нього будь ласка.
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Завжди вважав і вважаю, що це не ми повинні проситись до НАТО, а НАТО повинно нас просити приєднатися до себе. НАТО має сучасні воєнні технології але не має практичного досвіду війни і бажання воювати з агресором. Зате досвід і бажання давати по зубам кацапам є у українців. Але ж приведення армії, озброєння та логістики до стандартів НАТО потребує величезних витрат, які сьогодні не під силу бюджету України. Готове НАТО сьогодні надати Україні безповоротне фінансування та новітнє озброєння? Ось приблизно так Полторак повинен ставити їм запитання, а не заглядити їм у рота коли вони нарешті нас запросять, щоб ми ще й фінансували НАТО, а в цей час переважна більшість діючих членів НАТО ухилялась від належного фінансування, так ще й щоб українські солдати самі воювали та захищали країни НАТО від кацапської загрози.
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По твоєму ніку кацапе видно, хто з нас мацковський
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Виноват Гавнокомандующий - угробил Полторака, лишил генеральской фуражки - она ж формировала и поддерживала единственную извилину. А теперь шо без извилины - уже примарудылось, шо он Столтенберг. Только и осталось, шо в одну палату к Наполеону с Кутузовым.
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Варто було замінити слово "ускорение" на "ускоренном" і вже в декого побігли слюнки. У НАТО наполягають на прискореному вступі України в Альянс, - Полторак - Цензор.НЕТ 10000
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Интересно, что они бухают и чем закусывают....
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Осталось только Яценюку стену достроить и на склады оставшиеся, охрану поставить, так сразу и вступать можно.
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Украина присоединится к Центру энергетической безопасности НАТО

Об этом в рамках Форума "Украина-Европа", который проходит в польском Жешуве, корреспонденту ЕвроПравды рассказал директор Центра Ромуальдас Петкевичюс.
"Уже вскоре мы завершим все процедуры и, вероятно, с лета украинский флаг будет развеваться перед центром как флаг полноправного члена", - рассказал он.
Членство стран-нечленов НАТО в Центре не запрещено - его полноправными членами уже являются Финляндия и Грузия.
Вместе с тем это должно стать прецедентом присоединения Украины к структурам НАТО.
"Все энергетические риски НАТО будут анализироваться вместе с рисками для Украины - и эти выводы будут использоваться для формирования единой политики Альянса. Кроме того, такой прецедент символически важен для Украины - это первое звено, которое нас объединяет, и это должно стать дополнительным аргументом для понимания необходимости принятия Украины в НАТО", - добавил Петкевичюс.
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Во дебилы... Вы хоть читали пункты ПДЧ для вступления в Альянс?! Если их все ннам выполнить то вас упырей нужно пересажать или поубивать... В НАТО с вами Нас невозьмут никогда !!!
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А разговор не про вас, а про Украину.
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я это и есть Украина - Она у меня в сердце !!! а этим упырям(власти и заметь ВСЕЙ) Она не нужна...
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З якого переляку ти і єсть Україна ? Ти лайно в Україні !
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мнение рваніх кацапских пердаков здесь не спрашивают.ПШЕЛНАУЙ МРАЗЬ КАЦАПСМКАЯ У НАТО наполягають на прискореному вступі України в Альянс, - Полторак - Цензор.НЕТ 6830
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в глаза чепушило мне повторить сможешь или как всегда у вас на рошеноботоферме?!
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"Во дебилы... Вы хоть читали пункты ПДЧ для вступления в Альянс?! Если их все ннам выполнить то вас упырей нужно пересажать или поубивать... В НАТО с вами Нас невозьмут никогда !!! " такое мог написать только кацап
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Рекоменлую посмотреть парад к дню независимости 2013 Латвии.
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Если НАТО настаивает - значит не хотят руководители страны!
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Эх, Полторак, если б это заявил кто-то из представителей НАТО, то этой новости цены бы не было, а так - предвыборная агитка
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Кацапы !!! Вы и про ТОМОС гундосили "что не дадут" "не положено". и шо??? Отсасываете тихонько да пердаки рваные клеять не успеваете.Вам с вашей лишней хромосомой не следует совать свой румпель в дела Европейские.Выглядите паскудно
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ НАТО настаивают на ускоренном вступлении Украины в Альянс, - Полторак
 
 
 
 
 
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