 В НАТО настаивают на ускоренном вступлении Украины в Альянс, - Полторак

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, об этом Полторак сказал в эфире одного из телеканалов, комментируя заявление президента Петра Порошенко о получении Плана действий относительно членства в НАТО.
"Сначала за нами наблюдали, потом нам помогали, а на последнем заседании, в котором я принимал участие, практически все участники Альянса настаивали на необходимости ускорения вступления Украины в Альянс - это ответ на все упреки о том, что нас там никто не ждет, и мы никому не нужны", - заявил Полторак.
По словам министра, Украине нужно не только вступить в НАТО.
"Нам нужно научиться воевать, нам нужно достичь стандартов, нам нужно новое оружие, новые методики, новая система, которая будет отвечать нашим интересам", - добавил он.
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Придётся мне привести, с содроганиям ожидая, что Цензор забанит:
"настаивали на необходимости ускорения вступления"
Цензор, видимо, подло скрыл правду от "украинцев" и слово ускорения им не показал...
Може знає полторака хто гальмує??? Ау ... спитайте в нього будь ласка.
Об этом в рамках Форума "Украина-Европа", который проходит в польском Жешуве, корреспонденту ЕвроПравды рассказал директор Центра Ромуальдас Петкевичюс.
"Уже вскоре мы завершим все процедуры и, вероятно, с лета украинский флаг будет развеваться перед центром как флаг полноправного члена", - рассказал он.
Членство стран-нечленов НАТО в Центре не запрещено - его полноправными членами уже являются Финляндия и Грузия.
Вместе с тем это должно стать прецедентом присоединения Украины к структурам НАТО.
"Все энергетические риски НАТО будут анализироваться вместе с рисками для Украины - и эти выводы будут использоваться для формирования единой политики Альянса. Кроме того, такой прецедент символически важен для Украины - это первое звено, которое нас объединяет, и это должно стать дополнительным аргументом для понимания необходимости принятия Украины в НАТО", - добавил Петкевичюс.