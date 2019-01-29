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 Политика Украины
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Все про:выборы (20918) выдвижение (8) Геращенко Ирина (1301) Порошенко (16214)

 Поддержите 31 марта того, кто сможет сказать Путину "нет", а не "хи-хи", - Ирина Геращенко о выборах президента

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявила о своей поддержке президента Украины Петра Порошенко, который объявил о выдвижении на второй срок.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Геращенко заявила во время своего выступления 29 января на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем".

Она заявила, что за президетский срок Порошенко удалсь освободить значительную часть Донбасса - Мариуполь, Авдеевку, Славянск, Краматорск. 

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Геращенко заявила, что мы сегодня "имеем батальон кандидатов". 

Она продолжила: "Поддержите 31 марта того, кто сможет сказать Путину "нет", а не "хи-хи" (в 2009 году премьер-министр Украины Юлия Тимошенко посмеялась над шуткой президента РФ Владимира Путина по поводу президентов Грузии Михеила Саакашвили и президента Украины Виктора Ющенко).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы были и остаемся единомышленниками, - Парубий выступил на форуме Порошенко

Я и некоторые члены команды видели, как Петр Алексеевич умеет сказать "нет". И Путин иногда даже это слышит. Но мы очень надеемся, что он услышит требование украинского народа отдать Крым и Донбасс. Потому что мы жаждем мира, но не путем капитуляции, а победы. Победа превыше всего. И она может быть только в единстве", – подчеркнула Геращенко.

Она добавила, что получила письмо от украинского политзаключенного режиссера Олега Сенцова, который находится в российской колонии.

По словам Геращенко, режиссер написал ей: "судя по тому, что российский телевизор передает о Порошенко и Климкине, они делают все правильно". 

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Закон запрещает мне как Генпрокурору агитировать. И я этого делать не буду. Почему же я здесь?" - Луценко выступил на форуме Порошенко. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3108896
 
   
 Топ комментарии
 
а Медведчук на свободе это "нет" или "хихи"?
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Сегодня был съезд партии регионов во всей своей красе. Шабаш воров и коррупционеров с нытьем - Выберите нас еще на 5 лет! Гидко.
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Недавно эта Геращенко облизывала Ющенко ,сейчас Порошенко всего облизала .Ненавижу сексотов жополизов .
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Поддержите гидранта,Ирке очень хочется при корыте остаться еще на 5 лет.
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Хи-хи, не хи-хи, а голосовать нужно за Тимошенко. Гриценко, в случае чего, первый на скамейке запасных.
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Нет всегда нужно голосовать против Тимошенко.
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Реформи в Україні зробили більшість людей біднішими, заради того, щоб зробити 1% ще багатшими
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В Європі такі ж реформи з часом дали змогу людям нормально жити.
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Надеюсь новый президент упрячем ворЮльку в тюрягу и уже не сделает ошибки - больше не выпустит.
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Из всех хочет упрятать лишь старый,претендующий на нового. Чего ж не упрятал еще?
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Полностью поддерживаю! Дружно скажем "нет!" торговому партнёру РФ на выборах Президента Украины!
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А ось вам і хі хі:

@zel_prezident

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Рейтинг від «ПЕРЕДОВІ ПРАВОВІ ІНІЦІАТИВИ»: Володимир Зеленський - 26,01% Юлія Тимошенко - 17,52%, Петро Порошенко - 13,61% Юрій Бойко - 8,64% Територіально, Зеленський перемагає майже у всіх областях України Повна інформація - https://bitly.su/SIvYU5
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Пять лет назад Тимошенко уже практически победила на выборах Причём, если верить социологам (ахаха), в 2014-м отрыв от Порошенко был ещё больше.А потом что-то пошло не так, и Юля проиграла с треском, в первом туре. Оказалось, что у нас пол страны порохоботов И сколько ни вкатывай денег в соцопросы и недорогеньких - правда побеждает.Підтримайте 31 березня того, хто зможе сказати Путіну "ні", а не "хі-хі", - Ірина Геращенко про вибори президента - Цензор.НЕТ 1790
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Госпоже Геращенко пора в Гондуращенко.
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ребят ну покричали єто такое а реально взвесив давайте тут опрос сделаем
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За чорта лисого лиш не за цих фарисеїв, що з народа послідню сорочку знімають і піаряться на крові.
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Так і скажемо Так такому президенту - це Руслан Кошулінський!
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Я так понимаю, что эта феерическая дура как то забыла, что имено Петя гибрид и не может сказать Вове нет.
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Кожне Юліне хіхі приносило Україні мільярди доларів. А Подстілка з шоблою вміє тільки красти. Ну і ще "щось"
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Юля Петра не перебреше, хоча, вона дуже намагається це зробити.
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Після цього Юлі взагалі можна нічого не казати, за неї кажуть її справи
________________
Криворіжсталь - 5млрд. дол.
Заборона бартеру - 4млрд. дол.
Черномоський шельф - 290 млрд. дол
11млрд. кубів Фірташа - 3млрд. дол.
Контробанда Стоп - 8 млрд. дол.
Припортовий - 2 млрд. дол.
Прикриття вільних економзон - 11 млрд. дол.
Прикриття росукренерго Фірташа і Юща -7 млрд. дол.
_____________________________
Загалом Юля забрала накраденого в олігархів на 330млрд. дол. і повернула це в Державу
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да мне достаточно того что при ней этот гудок вонючий в Украине свой крючок боялся показать,гнида рыжая
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330мільярдів$???? В якому сні це вам така уйня наснилась???!!! Не заблуждайте людей!!!
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Скажемо нашим українським вошам-баригам-брехунам "а ху-ху не хо-хо?"
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Підтримайте 31 березня того, хто зможе сказати Путіну "ні", а не "хі-хі", - Ірина Геращенко про вибори президента - Цензор.НЕТ 8201Ця подруга з путіним не тільки хі-хі робити буде. І в бпп всі такі, на словах - патріоти, а на ділі - шури-мури з ворогами України, агентами ху...ла ботоксного. Походу, іришка сорому не має, там де він, можливо, колись і був, щось інше з"явилося.
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"Або Порошенко, або Путін?.....Або офшори, або Путин? Або злидні, або Путін? Або корупція, або Путін?
Такий слоган як плювок в обличчя. Собі та суспільству
Особисто я сприймаю такий слоган як плювок в обличчя. Собі та суспільству. Українську націю вочевидь настільки зневажають у штабі Петра Порошенко, що вважають припустимими такі ганебні маніпуляції.
Руслан Кошулинський - це Путін? Андрій Садовий - це Путін? Анатолій Гриценко - це Путін?
Нарешті, навіщо було змінювати улюблену, доведену до блиску ідіому? Якщо українці такі дурні, то треба було йти на вибори з гаслом "Голосуйте за Порошенка, або Путін нападе". Чи нападом лякати вже не треба? Достатньо лише слова "Путін", щоб люди закрили очі на корупцію, на обкрадання збройних сил, на знищені склади боєприпасів, на тарифи тощо?
А що тоді далі? Ніж до горла та вивертайте кишені - або Путін? Переписати на Порошенка майно - або Путін? Газ по 100 гривень за куб - або Путін? Чому й ні? Якщо ми, українці, такі тупі, то це цілком адекватні наступні кроки чинної влади. Нам же нічого більше не потрібно у цьому житті. Краще померти. Або Путін.
Дмитро Суворов"
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А для соевых третьего не дано: либо порошенко либо путин. Хорошо похихикали, а говорят
ниже дна ничего уже нет - есть оказывается! Соевые, это просто зрада или
зрада-зрадная?
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А як він прийшов до влади? Шантажем, підміною понять. "Або війна, або водинтур". І з тих пір були Зеленопілля, Сухолучча, Ізваріно, Саур-Могила, Іловайськ, ДАП, Дебальцево, Волноваха...
Тепер знову підміна понять.
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Модераторы, внедрите голосование на цензор, очень интересно!
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Юля так охмурила пуйла, що він сдуру підписав кабальний для Раші договір, і тепер Раша хоче його розірвати попри мільярдні штрафи
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Класна фотка. Хто на ній жертва, а хто хіжак? Ще не відомо
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Юліному прихильнику, скажем так)
___________________
Скоро Юля виграє вибори, знайдеш собі нормальну роботу і будеш людям користь приносити, а не шкоду Підтримайте 31 березня того, хто зможе сказати Путіну "ні", а не "хі-хі", - Ірина Геращенко про вибори президента - Цензор.НЕТ 3325
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То что Юлька похихикала с Михи ничто по сравнению с тем как шоколадники позорно у Михи отобрали гражданство и вьіперли из страньі.
Я от цинизма шоколадников просто офигеваю иногда
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Админы, внедрите голосование на сайте. Очень интересны результаты. Сейчас уже начались помои и заказные статьи и чёрный пиар. Очень многие знакомые высказывают я за абсолютно разных кандидатов. Хотелось бы увидеть голосование на сайте Ценщора, среди зарегистрированных Ранее пользователей. Спасибо, если прочитали. Всем добра
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Зачем, тут половина ботьі на зарплате, они тебе какой хош результат нарисуют.
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вірте букмекерам
пішов зворотній відлік на секунди Підтримайте 31 березня того, хто зможе сказати Путіну "ні", а не "хі-хі", - Ірина Геращенко про вибори президента - Цензор.НЕТ 3953

ставки кажуть про 5 реальних кандидатів.
Підтримайте 31 березня того, хто зможе сказати Путіну "ні", а не "хі-хі", - Ірина Геращенко про вибори президента - Цензор.НЕТ 7571
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І Україна отримала від Раші найдешевший газ в Європі. Молодець Юля.
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обратите внимание на позеленевшую руку хуйла...
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От второго срока Пороха пуйло повесится Мокшане будут жрать свои лапти
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Подивлюсь на тебе, який ти після трьох років катівні вийдеш. А Юля вийшла не зломленою і продовжує боротьбу за Україну
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Це було ще у 2009му. Не приморозив задницю до стільця біля компа тоді? Подякуй Юлі за це
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Лично я буду голосовать за Порошенко.
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Если обобщить происходящее и сказанное, Что мы имеем.
Во главе со своим создателем порошенко состоялся очередной съезд партии регионов во всей своей красе. Шабаш воров и коррупционеров с призывом - Выберите нас еще на 5 лет! бывших рыгов было больше, чем на съезде оппоблока. Правду говорят, что в КГБ т ПР, бывших не бывает
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Але ж в 2014 тиж самий кандидат вамагав голосувати не просто за популізм , а за популізм в десятій ступені . А еще за Ліпецьку фабрику ...
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А можна зробити "хі-хі", а про ся подумати - ну і Хуйли ж ти ... і нічого не мати в цій країні десятиліття.
Можна все навпаки ... Постійно гундосить про "ворог біля воріт", а самому мати 100 юросіб в країні агресора і заплатити в їх міноборони 200 лимонів баксів податків, їздити на Мальдіви і збільшувати товарообіг в рази!
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заюльки,КОТРОЛЬНИЙ. Підтримайте 31 березня того, хто зможе сказати Путіну "ні", а не "хі-хі", - Ірина Геращенко про вибори президента - Цензор.НЕТ 4115

По данным Независимого опроса, Тимошенко имеет суммарный балл: 8.4 в президентской гонке
лидирует действующий президент.
Порошенко имеет 44.2

центр Разумкова

ПІАР ХІД ЗМІНИ ОБРАЗУ НА "УЧИЛКУ МОЛОДШИХ КЛАСІВ" НЕ СПРАЦЮВАВ.
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44,2 виборця проголосують за Порошенка? Ну 44, зрозуміло, це барна, геращенко, і ще чотири десятки підніжок барижних. А хто такий 0,2? Клічко, чи шо?
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А еще лучше - "Голосуйте за того, кто за 5 лет про**срал свой шанс". Підтримайте 31 березня того, хто зможе сказати Путіну "ні", а не "хі-хі", - Ірина Геращенко про вибори президента - Цензор.НЕТ 8310
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хамелеони панамських потріотів мріють залишитись у корита.
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ирочка, пора новое очко выбирать для облизывания, барыгино скоро будет на нарах
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Порошенко поднял Украину на новый европейский уровень. Тимошенко кроме "все пропало" и "хи-хи" ничего не сделaлa .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПоддержите 31 марта того, кто сможет сказать Путину "нет", а не "хи-хи", - Ирина Геращенко о выборах президента
 
 
 
 
 
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