 Поддержите 31 марта того, кто сможет сказать Путину "нет", а не "хи-хи", - Ирина Геращенко о выборах президента

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Геращенко заявила во время своего выступления 29 января на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем".

Она заявила, что за президетский срок Порошенко удалсь освободить значительную часть Донбасса - Мариуполь, Авдеевку, Славянск, Краматорск.

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Геращенко заявила, что мы сегодня "имеем батальон кандидатов".

Она продолжила: "Поддержите 31 марта того, кто сможет сказать Путину "нет", а не "хи-хи" (в 2009 году премьер-министр Украины Юлия Тимошенко посмеялась над шуткой президента РФ Владимира Путина по поводу президентов Грузии Михеила Саакашвили и президента Украины Виктора Ющенко).

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Я и некоторые члены команды видели, как Петр Алексеевич умеет сказать "нет". И Путин иногда даже это слышит. Но мы очень надеемся, что он услышит требование украинского народа отдать Крым и Донбасс. Потому что мы жаждем мира, но не путем капитуляции, а победы. Победа превыше всего. И она может быть только в единстве", – подчеркнула Геращенко.



Она добавила, что получила письмо от украинского политзаключенного режиссера Олега Сенцова, который находится в российской колонии.



По словам Геращенко, режиссер написал ей: "судя по тому, что российский телевизор передает о Порошенко и Климкине, они делают все правильно".

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