 Поддержите 31 марта того, кто сможет сказать Путину "нет", а не "хи-хи", - Ирина Геращенко о выборах президента

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Геращенко заявила во время своего выступления 29 января на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем".
Она заявила, что за президетский срок Порошенко удалсь освободить значительную часть Донбасса - Мариуполь, Авдеевку, Славянск, Краматорск.
Геращенко заявила, что мы сегодня "имеем батальон кандидатов".
Она продолжила: "Поддержите 31 марта того, кто сможет сказать Путину "нет", а не "хи-хи" (в 2009 году премьер-министр Украины Юлия Тимошенко посмеялась над шуткой президента РФ Владимира Путина по поводу президентов Грузии Михеила Саакашвили и президента Украины Виктора Ющенко).
Я и некоторые члены команды видели, как Петр Алексеевич умеет сказать "нет". И Путин иногда даже это слышит. Но мы очень надеемся, что он услышит требование украинского народа отдать Крым и Донбасс. Потому что мы жаждем мира, но не путем капитуляции, а победы. Победа превыше всего. И она может быть только в единстве", – подчеркнула Геращенко.
Она добавила, что получила письмо от украинского политзаключенного режиссера Олега Сенцова, который находится в российской колонии.
По словам Геращенко, режиссер написал ей: "судя по тому, что российский телевизор передает о Порошенко и Климкине, они делают все правильно".
@zel_prezident
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Криворіжсталь - 5млрд. дол.
Заборона бартеру - 4млрд. дол.
Черномоський шельф - 290 млрд. дол
11млрд. кубів Фірташа - 3млрд. дол.
Контробанда Стоп - 8 млрд. дол.
Припортовий - 2 млрд. дол.
Прикриття вільних економзон - 11 млрд. дол.
Прикриття росукренерго Фірташа і Юща -7 млрд. дол.
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Загалом Юля забрала накраденого в олігархів на 330млрд. дол. і повернула це в Державу
Такий слоган як плювок в обличчя. Собі та суспільству
Особисто я сприймаю такий слоган як плювок в обличчя. Собі та суспільству. Українську націю вочевидь настільки зневажають у штабі Петра Порошенко, що вважають припустимими такі ганебні маніпуляції.
Руслан Кошулинський - це Путін? Андрій Садовий - це Путін? Анатолій Гриценко - це Путін?
Нарешті, навіщо було змінювати улюблену, доведену до блиску ідіому? Якщо українці такі дурні, то треба було йти на вибори з гаслом "Голосуйте за Порошенка, або Путін нападе". Чи нападом лякати вже не треба? Достатньо лише слова "Путін", щоб люди закрили очі на корупцію, на обкрадання збройних сил, на знищені склади боєприпасів, на тарифи тощо?
А що тоді далі? Ніж до горла та вивертайте кишені - або Путін? Переписати на Порошенка майно - або Путін? Газ по 100 гривень за куб - або Путін? Чому й ні? Якщо ми, українці, такі тупі, то це цілком адекватні наступні кроки чинної влади. Нам же нічого більше не потрібно у цьому житті. Краще померти. Або Путін.
Дмитро Суворов"
ниже дна ничего уже нет - есть оказывается! Соевые, это просто зрада или
зрада-зрадная?
Тепер знову підміна понять.
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Скоро Юля виграє вибори, знайдеш собі нормальну роботу і будеш людям користь приносити, а не шкоду
Я от цинизма шоколадников просто офигеваю иногда
пішов зворотній відлік на секунди
ставки кажуть про 5 реальних кандидатів.
Во главе со своим создателем порошенко состоялся очередной съезд партии регионов во всей своей красе. Шабаш воров и коррупционеров с призывом - Выберите нас еще на 5 лет! бывших рыгов было больше, чем на съезде оппоблока. Правду говорят, что в КГБ т ПР, бывших не бывает
Можна все навпаки ... Постійно гундосить про "ворог біля воріт", а самому мати 100 юросіб в країні агресора і заплатити в їх міноборони 200 лимонів баксів податків, їздити на Мальдіви і збільшувати товарообіг в рази!
По данным Независимого опроса, Тимошенко имеет суммарный балл: 8.4 в президентской гонке
лидирует действующий президент.
Порошенко имеет 44.2
центр Разумкова
ПІАР ХІД ЗМІНИ ОБРАЗУ НА "УЧИЛКУ МОЛОДШИХ КЛАСІВ" НЕ СПРАЦЮВАВ.
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