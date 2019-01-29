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 Политика Украины
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 Поддержите 31 марта того, кто сможет сказать Путину "нет", а не "хи-хи", - Ирина Геращенко на форуме Порошенко

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявила о своей поддержке президента Украины Петра Порошенко, который объявил о выдвижении на второй срок.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Геращенко заявила во время своего выступления 29 января на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем".

Она заявила, что за президетский срок Порошенко удалсь освободить значительную часть Донбасса - Мариуполь, Авдеевку, Славянск, Краматорск. 

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Геращенко заявила, что мы сегодня "имеем батальон кандидатов". 

Она продолжила: "Поддержите 31 марта того, кто сможет сказать Путину "нет", а не "хи-хи" (в 2009 году премьер-министр Украины Юлия Тимошенко посмеялась над шуткой президента РФ Владимира Путина по поводу президентов Грузии Михеила Саакашвили и президента Украины Виктора Ющенко).

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Я и некоторые члены команды видели, как Петр Алексеевич умеет сказать "нет". И Путин иногда даже это слышит. Но мы очень надеемся, что он услышит требование украинского народа отдать Крым и Донбасс. Потому что мы жаждем мира, но не путем капитуляции, а победы. Победа превыше всего. И она может быть только в единстве", – подчеркнула Геращенко.

Она добавила, что получила письмо от украинского политзаключенного режиссера Олега Сенцова, который находится в российской колонии.

По словам Геращенко, режиссер написал ей: "судя по тому, что российский телевизор передает о Порошенко и Климкине, они делают все правильно". 

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Источник: https://censor.net.ua/n3108896
 
 
 Топ комментарии
 
а Медведчук на свободе это "нет" или "хихи"?
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Сегодня был съезд партии регионов во всей своей красе. Шабаш воров и коррупционеров с нытьем - Выберите нас еще на 5 лет! Гидко.
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Недавно эта Геращенко облизывала Ющенко ,сейчас Порошенко всего облизала .Ненавижу сексотов жополизов .
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Вот ещё один кацапский клоун хоронит порошенка заживо. Шо так нетерпится канонизировать петра олексійовича????? То він уже вд вас найнятих за цукерку за серце хватається. Іще трохи то ви його точно в могилу покладете. 😂
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Потрох став президентом в 2014 году пообещал, что Крым вернётся в Украину когда уровень жизни в Украине станет выше чем в параше и тут же обрушил уровень жизни в Украине обвалив в 3 раза гривну и взвинтив тарифы в 10 (ДЕСЯТЬ) раз. Это и сеть самое весомое доказательство того, что потрох работает на хуйла.

Админы, вы забанили этот мой пост выше за то, что я потроха назвал потрохом, или за то, шо назвал хуйла хуйлом? Или за правду? За шо?
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В переводе с ,,дипломатического" на доступный язык: - ИЗ ВСЕХ КАНДИДАТОВ МЫ БОИМСЯ ТОЛЬКО ТИМОШЕНКО. С ОСТАЛЬНЫМИ МОЖНА ДОГОВОРИТЬСЯ.
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Все самые безнравственные преступления делаются именно с серьёзными лицом и прикрываясь красивыми словами и лозунгами.
Можно сказать хи- хи и забрать газ у Фирташа в пользу Украины , а можно говорить нет и при этом торговать и платить налоги в рашке.
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И так кланяется чтоб ростом пониже пуйла казаться
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Як так? Суперпатріот Пєтя серед ригівської шобли-йобли? - Нє вєрю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ето огєнти крімля нахвотошопили. Нє іначє...
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Шабаш на крови пришедших к власти мразей! Главное прикрыть себя лозунгом- кто не со мной тот москаль.
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украине нужен мир с Россией, люди устали от войны.Источник: https://censor.net.ua/n3108817

юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Вы уж там договоритесь,а то как то не скрепно.
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Перед выборами все будут кричать хуйлу НЕТ, главное, чтобы НЕТ хуйлу кричали и после выборов.
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Цей дядя скаже Хуйлу - "Ліпєцк! Офшори! Мальдіви!"
Хоча, напозір, говорить зовсім інші речі.

Підтримайте 31 березня того, хто зможе сказати Путіну "ні", а не "хі-хі", - Ірина Геращенко про вибори президента - Цензор.НЕТ 1040
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Да хрен с этим Путиным сделали из Хуйла страшилку. Украинский народ грабит, уничтожает и изганяет из Украины Рошеновская кодла, куда входит и Геращинко. Получая за это большие бабки и щеголяя напару с Ириной Луценко в нарядах за десятки тысяч долларов. А нам вешает лапшу на уши и стращая Путиным. Да за такие бабки которые они получают маму родную обгадишь не то что Украину
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Готовится продажа Украины и Донбасса, в первую очередь кремлевской мафии. Десятки тысяч людей получается погибли зря.
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Треба не на путєна рівнятись, а вибирати того, хто скаже Україні "Так", а з путєним згодом розберуться. Порошенко тут проходить з великою натяжкою, а от Гриценко і Смішко - можливо.
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Дуже влучно. Підтримую Ірину Геращенко. Підтримую Порошенко.
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Вони тобі потім своїм "хи-хи" віддячать.
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Сенцов такой большой, а в сказки верит.
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Ірині Геращенко РЕСПЕКТ ! 👏👏👍
Чисту правду сказала про хі хі хі !!
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Да неее. Надо поддержать кремлевскую консерву - Юлю, и на на камеру сделает Путину минет.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПоддержите 31 марта того, кто сможет сказать Путину "нет", а не "хи-хи", - Ирина Геращенко на форуме Порошенко
 
 
 
 
 
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