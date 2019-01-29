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 68-летний мужчина умер в пункте пропуска в Станице Луганской, - ОБСЕ

28 января при пересечении линии соприкосновения вблизи н. п. Станица Луганская умер 68-летний мужчина.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ.

На контрольном пункте въезда-выезда, расположенном к северу от моста в Станице Луганской, в 13:45 у гуманитарного контейнера, который используется как пункт обогрева, потерял сознание мужчина, которого не смогли реанимировать даже после того, как ему оказали неотложную помощь.

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Присутствующий на месте полицейский сообщил патрулю Миссии ОБСЕ, что мужчина вместе со своей женой и сыном направлялся в неподконтрольные правительству Украины районы. Тело доставили в морг в Станице Луганской.

Это уже 12 смерть на линии соприкосновения за эту зиму, отмечают в ОБСЕ.

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Источник: https://censor.net.ua/n3108895
 
 
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"что мужчина вместе со своей женой и сыном направлялся в неподконтрольные правительству Украины районы"
Наверно таки получил.
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ну ватаны сами себе отходняк выбрали. зато биндеровцев нету, и на мове балакать не надо.
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Более того, можно остаться без дома, без квартиры, без работы, без пенсии и вообще умереть от расеянского мира! Зато без биндэрэвцав!
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Ото не шастав би - був би зараз живий і вареники їв.
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