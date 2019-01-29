 68-летний мужчина умер в пункте пропуска в Станице Луганской, - ОБСЕ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ.
На контрольном пункте въезда-выезда, расположенном к северу от моста в Станице Луганской, в 13:45 у гуманитарного контейнера, который используется как пункт обогрева, потерял сознание мужчина, которого не смогли реанимировать даже после того, как ему оказали неотложную помощь.
Присутствующий на месте полицейский сообщил патрулю Миссии ОБСЕ, что мужчина вместе со своей женой и сыном направлялся в неподконтрольные правительству Украины районы. Тело доставили в морг в Станице Луганской.
Это уже 12 смерть на линии соприкосновения за эту зиму, отмечают в ОБСЕ.
Наверно таки получил.
Более того, можно остаться без дома, без квартиры, без работы, без пенсии и вообще умереть от расеянского мира! Зато без биндэрэвцав!