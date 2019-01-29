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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (16214) Луценко Ирина (366) Блок Петра Порошенко (1564)

 Порошенко идет на выборы самовыдвиженцем, поскольку круг его единомышленников шире БПП, - Ирина Луценко

Президент Украины Петр Порошенко решил идти на президентские выборы самовыдвиженцем, а не от партии "Блок Петра Порошенко", потому круг его единомышленников не ограничивается членами партии одноименной фракции, заверяет представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила  И.Луценко журналистам во вторник в Киеве, отвечая на вопрос о том, почему П.Порошенко идет на выборы самовыдвиженцем.

"Работа в Верховной Раде показала, что президент своими реформами находит единомышленников не только среди своей партии, не только среди коалиции", - сказала она.

Она пояснила, что глава государства нашел единомышленников в том числе среди представителей парламентских фракций "Самопомич", "Батькивщина", внефракционных парламентариев.

"Президент смог своими реформами объединить всю страну, найти единомышленников больше, чем есть в его партии "Блок Петра Порошенко - Солидарность". Собственно потому, представляя интересы больше, чем своей партии, президент Порошенко идет самовыдвиженцем", - сказала И.Луценко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко: Я принял решение баллотироваться еще раз на пост президента Украины

Источник: https://censor.net.ua/n3108887
 
   
 Топ комментарии
 
да да..а может потому, что бпп имеет отрицательный рейтинг..? скати можно было обойтись без фото..?
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Ирина Шрайбер
22 мин. ·

ЗЕЛЕНЫЙ КОЛ В ЗАДНИЦУ МАДУРЕ / ГЛАВНЫЙ ВОПРОС ЛЮБОЙ РЕВОЛЮЦИИ - ЧЬЕ БАБЛО???!!!
Гуайдо получил доступ к счетам Венесуэлы в американских банках / Российский МИД рвет волосья из башки Захаровой.
США предоставили Гуаидо доступ к счетам правительства Венесуэлы
Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил полномочия самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо контролировать собственность счетов правительства Венесуэлы в американских банках.
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Порошенко был при Януковиче министром ,Ето как? Не сопротивлялся ,в тюрьму не садился ,не отказывался от должности - это что значит вообще?
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т.е партия-блок имени порошенки осталась без рошенки ..?!
и на выборы... из своих рядов... выдавит какогонить... похожего на шоколяд.?..
о...не ломай мне Ирка мозг...
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ото воно?
тогда блок надо переименовывать в "Му-му гнезда Герасимова"
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Скоро Ира+ Юра будут сидеть,и не в раде...
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Луценко за торгівлю справами таки треба посадити.
і це мав би зробити Гарант.
інакше бере на себе відповідальність..
і якщо прої..е Владу внаслідок подібної"політики"-його майбутня особиста доля мені нецікава..
країну жаль.
що опиниться перед вибором Тимошенко- Зе(або бойко)
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Да, скорее всего для Кремля Порошенко лучший вариант. Большой войны не будет. Ситуация на Востоке будет заморожена. Товарооборот между двумя странами растет. Будущее без неопределенности, в отличии от новых возможных президентов.
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хм...я обратил внимание на круг его единомышленников - "не доверяют президенту Порошенко 70% украинцев!" (это январский соцопрос).. И тем не менее, он сегодня самовыдвинулся-самоудовлетворился (и не только сам Порошенко йде на вибори самовисуванцем, оскільки коло його однодумців ширше БПП, - Ірина Луценко - Цензор.НЕТ 646 ) кандидатом в президенты на второй срок?!?.
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Так точно, Ирочка. И у всех сумки по 3 тысячи долларов.
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Порошенко поднял Украину и Армию из пепла и никакие путинские хвойды тимошенки, скоморохи зеленские и ТЬФУ рыгоаналы бойки-рабыновичи не смогут превратить всю Украину в днр и лнр.
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Украину и Армию поднял народ, ботяра рошеновская. Наша власть напистила, за эти 5 лет каденции на 3 Армии.
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Да, в некотором ты прав, особенно по доходам населения, точно не помню, шо то с 70 -го, до 140 го. А шо поднял Украину и Армию, то не с кем сравнивать. Вот выберут другого, тогда можно будет сравнить.
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народ тут лозунги не сприймає.
пора знати.
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Андрій Садовий-це фрідман(російський Альфа-банк)."біла каса Пуйла"
невже КОШУЛИНСЬКОМУ НЕВІДОМО?
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"Блогер"? Це його прізвище?)) Хто він взагалі?)
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Недавно журналист подошёл на улице к Ирине Луценко и спросил- Пани Ирина , у вас новый Мерседес ? Луценчиха обернулась и говорит - Та какой он новый? Он 2015 -го года выпуска .
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Вообще-то не очень хорошая примета стартовать на выборы в день горького поражения Украины под Крутами
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И не только...Вот еще одна дата.... Порошенко йде на вибори самовисуванцем, оскільки коло його однодумців ширше БПП, - Ірина Луценко - Цензор.НЕТ 8131
«29 января 1930 года в Софиевском соборе, под надзором ГПУ (НКВД), Украинская автокефальная церковь «добровольно» самораспустилась. Тем самым Украина потеряла остатки государственности и самоидентификации. Так что в Кремле любят символизм для своего ставленника Порошенко. Символизм, показывающий, кто окончательно «добьет» Украину в угоду Путину…»
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Неужели кто то думает,что эта жирная свинья,с циррозом печени, сможет пройти во второй тур?
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146% явки конечно не будет, как и 99,8% за "гаранта", но что то близкое вполне нарисовать могут..
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В год Свиньи,может быть подложена свинья..
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Порошенко не захотел себя идентифицировать с БПП. Это прикольное, ребята, кидалово.
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А как этот самовыдвиженец использует админресурс на все 100%.
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Потому, что банда начала разбегаться от барыги.
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Потому что он не хочет быть привязан к бюджету партии на выборы, и потратить намного больше!
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Порошенко йде у дупу самовисуванцем разом з його однодумцями-хІрина луценко
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Уссаца мона .....во звизданула так звезданула ... ты наверно на бабу третьеготысячелетия тоже самовыдвиженкой прыгала ? Порошенко йде на вибори самовисуванцем, оскільки коло його однодумців ширше БПП, - Ірина Луценко - Цензор.НЕТ 615
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===Президент смог своими реформами объединить всю страну, найти единомышленников больше, чем есть в его партии "Блок Петра Порошенко - Солидарность===

Не, Порошенко объединил страну в ненависти к себе.
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Ну, это тоже надо суметь, не каждый сможет.
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Новая страшилка от Порошенка-"Не выберете меня,то в Украине сразу начнётся КАРАКАС!" Порошенко йде на вибори самовисуванцем, оскільки коло його однодумців ширше БПП, - Ірина Луценко - Цензор.НЕТ 2110
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Не могу понять одного: Тимошенко - "агент Кремля" и "подружка Путина", но отсидела, при Януковиче, 3 года в тюрьме.
Может Путин и разрешил Януковощу упрятать Юльку, но точно бы не разрешил держать ее целых 3 года в камере, если бы имел к ней прямой интерес.
Помогите разобраться, как такое может быть.
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все так и запланировано было))) за деньги готовы и отсидеть, хоть и не факт что сидела..
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Это все, на шо способна фантазия рошеновского бота-идиота? Не густо, ребята...
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Предвыборный лозунг от Порошенка:
Якшо не выберете меня то Путен нападе. А якщо выберете то Путину незачем будет нападать.
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Он тоже хотел убежать в Вену в клинику, но его поймали и привязали к стулу на Петя-пати

Порошенко йде на вибори самовисуванцем, оскільки коло його однодумців ширше БПП, - Ірина Луценко - Цензор.НЕТ 8183
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петя...тебе после этого только в отставку.
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За 5 років навіть НЕ НАВАЖИВСЯ виконати самі болючі завдання нашого народу це боротьба з корупцією та відновлення економіки в країні. А ваші мова-віра, покликані на розкол в суспільстві, піар-тури не пройдуть, люди вже бачать істину...
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ПРОБЛЕМА У ГАРАНТА У БЛ..СЬКІЙ КАДРОВІЙ ПОЛІТИЦі.
вибори на носі,рейтинг на рівні клоуна,а Пєтя прдожує тримати на постах злодійню та дегенератів-
Луценко..Аваков..Матіос..рева..стець.Муженко.
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А кто не агент кремля?Ты уже ним стал. Если начал задумываться. Слепо верь блаженному.
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Кремлевские нацисты специабно и гонят на Петра, шобы мы его считали злейшим врагом фюрера.
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Що БПП проголосовало против выдвижения Порошенко???
Самовыдвижение имея партию БПП, что-то новое в политике.
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имея потенциал-можно и так...а у кого с потенцией напряг-тому и партия не подымет Порошенко йде на вибори самовисуванцем, оскільки коло його однодумців ширше БПП, - Ірина Луценко - Цензор.НЕТ 6643
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Круг членов расширяется, это очень хорошо для расследования...
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ну уже вся зрада про жинку 3-го тысячеричча отстрелялись?не?а то мне лень читать всю зраду Порошенко йде на вибори самовисуванцем, оскільки коло його однодумців ширше БПП, - Ірина Луценко - Цензор.НЕТ 2270
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доречі, крім мови і віри ніщо і сказати, бо все інше вже було обіцяне, а результату так і не бачили
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хоч мова-віра це другорядне питання, яке несе протиріччя та розкол в суспільстві, тільки підняття економіки вирішили б всі проблеми нашого сьогодення
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Сегодня - Его день
Ну да, так и называется - Петров день или День поклонения честным веригам апостола Петра.
29 января отмечается праздник Петр-полукорм. Он состоит из двух частей - церковной и народной.
Первое дано в память об ученике Христа, апостоле Петре, ставшим первым Римским Папой. Дата выбрана церковью, чтобы поклоняться одной из крупнейших христианских реликвий - веригам апостола Петра.
Речь идет о цепях, которыми Петр был скован, когда случались его аресты.

Название же народное - полукорм - говорит о том, что пора было поглядеть, хватит ли скотине корма до того, как она сможет отправиться пастись на луга, о чем говорили: "От Петра-полукорма - половина зимнего корма".
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Апостол Пётр - это тот апостол который ,,ещё ненаступило утро", а он уже трижды отрёкся от ХРИСТА.
СИМВОЛИЧНЕНЬКО.
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депутатка Ірина Луценко з сумкою від Valentino за 3 тисячі 595 доларів.(100000 грн)

Порошенко йде на вибори самовисуванцем, оскільки коло його однодумців ширше БПП, - Ірина Луценко - Цензор.НЕТ 1012

Порошенко йде на вибори самовисуванцем, оскільки коло його однодумців ширше БПП, - Ірина Луценко - Цензор.НЕТ 2164
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похір сумка.
похір сама Луценко..
але якщо Порошенко не похір його рейтинг... Порошенко йде на вибори самовисуванцем, оскільки коло його однодумців ширше БПП, - Ірина Луценко - Цензор.НЕТ 3685
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порошенко ,,идёт на выборы президента самовыдвиженцем" ТОЛЬКО ПОТОМУ, И ТОЛЬКО ПОТОМУ, ЧТО ОН ТАК И НЕСУМЕЛ СОЗДАТЬ ИМЕННО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ. УЗКИЙ КРУГ СООБЩНИКОВ С ЕДИНЫМ ИНТЕРЕСОМ РАЗГРАБИТЬ СТРАНУ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ НЕЯВЛЯЕТСЯ. И РАЗБЕЖИТСЯ КАК ТОЛЬКО порошенко ПРОИГРАЕТ ПЕРВЫЙ ТУР ВЫБОРОВ.
эта аксиома уже известна даже первоклассникам в Украине. 😂
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шо в його однодумців морди ширі то без сумніву
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порохоботы охренели, нашли себе идола для поклонения. Андрей Полтава выложил петицию где народ говорит спасибо презику за безвиз))))) Он людям не надоел своим общением с дрочерами в чатрулетке?))))) Если разобраться в его деятельности, то он раскалывает общество как таково на вату не вату, говоря гудбай Донецк, Луганск... а как же вернуть эти территории? а не то чтобы разъяснять, обучать, говорить что их всех обманули...логики никакой. Так что Порох со своими блогерами и не хочет окончания войны..
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В сверкании молний ты стал нам знаком,
Луценко, очкастый и пьяный нарком.
Когда засияли кассетные зори,
АП штурмовал он с отвагой во взоре.
Когда же майданный горел горизонт,
Он сел на коня и поехал на фронт...
А враг насторожен, озлоблен и лют.
Прислушайся: ночью злодеи ползут,
Ползут по оврагам, несут изуверы
Наганы и бомбы, бациллы холеры...

Но ты их встречаешь, силен молодец,
Испытанный в пламени битвы Юрец...
Враги нашей жизни, враги миллионов,
Ползли к нам московские банды шпионов,
Донецкие, хитрые змеи болот,
Из Франкфурта немцев отъявленный сброд...

Они ликовали, поставив нас к стенке,
Но звери попались в капканы Луценко.
Петра Шоколадного преданный кум,
Юрец разметал их предательский чум.
Раскрыта змеиная вражья порода
Глазами Луценко - глазами народа.
Всех змей ядовитых Юрец подстерег
И выкурил гадов из нор и берлог.
Разгромлена вся скорпионья порода
Руками Луценко - руками народа.

Ты - меч, обнаженный спокойно и грозно,
Огонь, опаливший змеиные гнезда,
Ты - пуля для всех скорпионов и змей,
Ты - око страны, что алмаза ясней.
Мильонноголосое звонкое эхо
Летит от народов к батыру Луценко: -
Спасибо, Юрец, что, как кремень-скала,
Стоишь ты на страже святого Петра!
🤑
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БПП дискредитировал себя, поэтому Рошен и дистанцируется от своего же блока. И правильно делает. Посмотрим, кто будет в списках этого блока на следующих выборах.
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Блок это не партия, он не может выдвигать никого.
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.. фуу ну зачем на ночь выставлять такое фото.Теперь никакой ...романтики
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Ура !!!! Сьогодні нарешті вживу побачив людину, яка буде голосувати за Порошенка ! До цього часу думав що його "прихильники" існують тільки у віртуальному просторі інтернету. Ну на Цензорі наприклад...
ПС. Дав 100 баксів тому хто мені покаже живого виборця Ляшка !
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Сладкого уже некому выдвинуть ?))) Никто мараться не хочет ?))) Тот редкий случай , когда Баба Яга ЗА ))) тварь семейства каГтавых .
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Фотки долго выбирала,
В интернете лазая,
Комплименты собирала -
Мымра косоглазая.
*
Журавлём летит открыто,
Ощущая облака.
Может хватит и корыта -
Рыбка щедрая пока?
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яга 3 тис.ліття разом з пгокугогом бухає?....
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Деякі люди кажуть що Порошенко розумна людина. Окей, а скажіть мені, розумна людина могла назвати партію своїм іменем, а потім не висуватися від партії, яку сам і назвав? Мені видається, що розумна людина просто не могла б таке зробити ніколи. То хто буде голосувати за тупого?
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небыло такой партии, не путай с депутастким блоком. Порошенко на первый срок балатировался тоже самовыдвиженцем. Теперь сам подумй, розумна ти людина?
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"Я не такой добрый, как вам кажется. Я любого доведу до слёз. Так знаете теперь, с кем имеете дело?" (с). К.Чапек.
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А ты чего? Что петух клюёт? Это только начало! Судьба янека будет для вас раем!
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Як самовисуванець дон Педро має в гімні лише черевики, а разом з БПП - в гімні по самий кадик.
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Больше никто не захотел выдвинуть от своего имени!
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Значит на прошлых выборах Порошенко представлял интересы только БПП?!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко идет на выборы самовыдвиженцем, поскольку круг его единомышленников шире БПП, - Ирина Луценко
 
 
 
 
 
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