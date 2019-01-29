 Порошенко идет на выборы самовыдвиженцем, поскольку круг его единомышленников шире БПП, - Ирина Луценко

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила И.Луценко журналистам во вторник в Киеве, отвечая на вопрос о том, почему П.Порошенко идет на выборы самовыдвиженцем.
"Работа в Верховной Раде показала, что президент своими реформами находит единомышленников не только среди своей партии, не только среди коалиции", - сказала она.
Она пояснила, что глава государства нашел единомышленников в том числе среди представителей парламентских фракций "Самопомич", "Батькивщина", внефракционных парламентариев.
"Президент смог своими реформами объединить всю страну, найти единомышленников больше, чем есть в его партии "Блок Петра Порошенко - Солидарность". Собственно потому, представляя интересы больше, чем своей партии, президент Порошенко идет самовыдвиженцем", - сказала И.Луценко.
и на выборы... из своих рядов... выдавит какогонить... похожего на шоколяд.?..
о...не ломай мне Ирка мозг...
тогда блок надо переименовывать в "Му-му гнезда Герасимова"
і це мав би зробити Гарант.
інакше бере на себе відповідальність..
і якщо прої..е Владу внаслідок подібної"політики"-його майбутня особиста доля мені нецікава..
країну жаль.
що опиниться перед вибором Тимошенко- Зе(або бойко)
пора знати.
невже КОШУЛИНСЬКОМУ НЕВІДОМО?
«29 января 1930 года в Софиевском соборе, под надзором ГПУ (НКВД), Украинская автокефальная церковь «добровольно» самораспустилась. Тем самым Украина потеряла остатки государственности и самоидентификации. Так что в Кремле любят символизм для своего ставленника Порошенко. Символизм, показывающий, кто окончательно «добьет» Украину в угоду Путину…»
...
Не, Порошенко объединил страну в ненависти к себе.
Может Путин и разрешил Януковощу упрятать Юльку, но точно бы не разрешил держать ее целых 3 года в камере, если бы имел к ней прямой интерес.
Помогите разобраться, как такое может быть.
Якшо не выберете меня то Путен нападе. А якщо выберете то Путину незачем будет нападать.
вибори на носі,рейтинг на рівні клоуна,а Пєтя прдожує тримати на постах злодійню та дегенератів-
Луценко..Аваков..Матіос..рева..стець.Муженко.
Самовыдвижение имея партию БПП, что-то новое в политике.
Ну да, так и называется - Петров день или День поклонения честным веригам апостола Петра.
29 января отмечается праздник Петр-полукорм. Он состоит из двух частей - церковной и народной.
Первое дано в память об ученике Христа, апостоле Петре, ставшим первым Римским Папой. Дата выбрана церковью, чтобы поклоняться одной из крупнейших христианских реликвий - веригам апостола Петра.
Речь идет о цепях, которыми Петр был скован, когда случались его аресты.
Название же народное - полукорм - говорит о том, что пора было поглядеть, хватит ли скотине корма до того, как она сможет отправиться пастись на луга, о чем говорили: "От Петра-полукорма - половина зимнего корма".
СИМВОЛИЧНЕНЬКО.
похір сама Луценко..
але якщо Порошенко не похір його рейтинг...
эта аксиома уже известна даже первоклассникам в Украине. 😂
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Луценко, очкастый и пьяный нарком.
Когда засияли кассетные зори,
АП штурмовал он с отвагой во взоре.
Когда же майданный горел горизонт,
Он сел на коня и поехал на фронт...
А враг насторожен, озлоблен и лют.
Прислушайся: ночью злодеи ползут,
Ползут по оврагам, несут изуверы
Наганы и бомбы, бациллы холеры...
Но ты их встречаешь, силен молодец,
Испытанный в пламени битвы Юрец...
Враги нашей жизни, враги миллионов,
Ползли к нам московские банды шпионов,
Донецкие, хитрые змеи болот,
Из Франкфурта немцев отъявленный сброд...
Они ликовали, поставив нас к стенке,
Но звери попались в капканы Луценко.
Петра Шоколадного преданный кум,
Юрец разметал их предательский чум.
Раскрыта змеиная вражья порода
Глазами Луценко - глазами народа.
Всех змей ядовитых Юрец подстерег
И выкурил гадов из нор и берлог.
Разгромлена вся скорпионья порода
Руками Луценко - руками народа.
Ты - меч, обнаженный спокойно и грозно,
Огонь, опаливший змеиные гнезда,
Ты - пуля для всех скорпионов и змей,
Ты - око страны, что алмаза ясней.
Мильонноголосое звонкое эхо
Летит от народов к батыру Луценко: -
Спасибо, Юрец, что, как кремень-скала,
Стоишь ты на страже святого Петра!
🤑
ПС. Дав 100 баксів тому хто мені покаже живого виборця Ляшка !
В интернете лазая,
Комплименты собирала -
Мымра косоглазая.
*
Журавлём летит открыто,
Ощущая облака.
Может хватит и корыта -
Рыбка щедрая пока?