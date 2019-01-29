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 С начала суток враг пять раз обстрелял позиции наших войск, ни один воин ВСУ не пострадал, - пресс-центр ООС

Ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил (ООС) остается под контролем украинских военных.

С полуночи до шести часов вечера 29 января противник пять раз обстрелял позиции наших войск, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС. При этом один раз враг применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

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"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники обстреляли позиции украинских военных вблизи поселка Новоалександровка из стрелкового оружия. Также позиции наших защитников вблизи хутора Вольного были обстреляны российско-оккупационными войсками из минометов калибра 82 мм.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" преступники обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции украинских защитников в районе города Авдеевка и из автоматических гранатометов - вблизи поселка Богдановка. Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг обстрелял позиции наших войск в районе поселка Гнутово", - говорится в сообщении.

Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

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"Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. В то же время, несмотря на ухудшение погодных условий, украинские военные продолжают надежно контролировать действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом режим прекращения огня", - подчеркивают в пресс-центре.

С начала суток враг пять раз обстрелял позиции наших войск, ни один воин ВСУ не пострадал, - пресс-центр ООС 01

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Напомним, 28 января враг пять раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, уничтожены двое террористов.

Источник: https://censor.net.ua/n3108885
 
 
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Тишины вам и спокойствия и не уходите сами далеко от позиций. Время военное
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СЛАВА ІСУСУ ХРИСТУ !! СЛАВА УКРАІНІ !!! СЛАВА ГЕРОЯМ !!!!
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То все добре.... Але для гаряча смола для козлорожих на вогні все ж таки їх чекає....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток враг пять раз обстрелял позиции наших войск, ни один воин ВСУ не пострадал, - пресс-центр ООС
 
 
 
 
 
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