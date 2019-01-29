 Европейский суд по правам человека вернул приоритет делам Сенцова и Кольченко, - адвокат

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 29 января в Telegram сообщил глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.



"Ранее принятое решение об отложении дел Сенцова и Кольченко до рассмотрения межгосударственной жалобы Украины против России отменено. Делу возвращен приоритетный порядок рассмотрения, суд уведомит о дальнейшем его движении", – написал он.



Он также отметил, что отложение рассмотрения коснулось только жалоб из Восточной Украины, поэтому всех крымских дел оно не касается.





Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова - к 20.

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14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

5 октября Сенцов заявил о прекращении голодовки со следующего дня. Он отметил, что, в случае ее продолжения, к нему применили бы принудительное кормление из-за его критического состояния.