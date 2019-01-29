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 Европейский суд по правам человека вернул приоритет делам Сенцова и Кольченко, - адвокат

Европейский суд по правам человека вернулся к рассмотрению дел украинских политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко в приоритетном порядке.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 29 января в Telegram сообщил глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

"Ранее принятое решение об отложении дел Сенцова и Кольченко до рассмотрения межгосударственной жалобы Украины против России отменено. Делу возвращен приоритетный порядок рассмотрения, суд уведомит о дальнейшем его движении", – написал он.

Он также отметил, что отложение рассмотрения коснулось только жалоб из Восточной Украины, поэтому всех крымских дел оно не касается.

Европейский суд по правам человека вернул приоритет делам Сенцова и Кольченко, - адвокат 01

Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова - к 20.

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14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

5 октября Сенцов заявил о прекращении голодовки со следующего дня. Он отметил, что, в случае ее продолжения, к нему применили бы принудительное кормление из-за его критического состояния.

Источник: https://censor.net.ua/n3108884
 
 
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много хороших дел и начинаний, довести бы до результата и до выборов.
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