 Главы МИД Чехии и Дании после посещения Мариуполя призвали ЕС рассмотреть целенаправленные меры против РФ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

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Как говорится в совместном заявлении глав МИД Чехии и Дании, размещенном на сайте чешского МИД, визит Петршичека и Самуэльсена в прифронтовой город Мариуполь направляет сигнал решительной поддержки Украине Чехией и Данией. В частности, этот визит предоставляет возможность получить непосредственное представление о человеческих и экономических трудностях, вызванных вооруженным конфликтом с участием поддерживаемых Россией вооруженных формирований на востоке Украины.

"Трудности, которые только усилились в Мариуполе и окружающих районах в результате недавних действий России в Керченском проливе и Азовском море. Дания и Чехия решительно осуждают российские действия и призывают Россию немедленно освободить 24 незаконно задержанных членов экипажей украинских судов, захваченных 25 ноября 2018 года. Если члены экипажей не будут освобождены, ЕС должен быть готов рассмотреть новые, целенаправленные меры против России. Россия должна обеспечить беспрепятственное свободное прохождение через Керченский пролив в Азовское море и из него, и должна прекратить свои преследования судов на пути в украинские порты", - отмечается в заявлении.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.

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23 января украинский омбудсмен Денисова обратилась c заявлением к главам диппредставительств стран Евросоюза, в котором рассказала о ситуации с незаконным задержанием, взятием в плен и удерживанием под арестом 24 военнослужащих Военно-морских сил ВСУ Российской Федерацией, призвала ЕС усилить давление на Россию для их освобождения, а также потребовала от Москвы передать раненых моряков в нейтральную страну для оказания медицинской помощи.