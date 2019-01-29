"Украина, под Вашим руководством доказала, что свобода победит, - Расмуссен - Порошенко"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Расмуссен отметил: "Для меня было честью работать с Вами на протяжении последних пяти лет. Мы тесно работали после Революции на Майдане, когда Россия пыталась втянуть назад Украину под свой контроль".
"Украина, под Вашим руководством доказала, что свобода победит", - подчеркнул он.
Расмуссен продолжил: "Украина прошла долгий путь со времен тех бурных дней в 2014 году. Экономика была спасена от коллапса, активизирована боорьба против коррупции и армия прошла путь обновления. Интеграция с Европейским союзом продвигалась вперед. Сотрудничество с США и НАТО намного сильнее, чем когда либо ранее".
Он заявил: "Эти реформы, под Вашим руководством, президент Порошенко, оторвали Украину от губительного наследства - советского и постсоветского наследия. Эти реформы не всегда были безболезненными, но они были необходимыми для того, чтоб построить более светлое будущее для украинцев. Но остается еще много работы. И сейчас не время сомневаться, нужно ли останавливаться. Вопрос на этих выборах в том, что либо вы желаете остаться на этом пути - пути свободной и суверенной Украины или откатиться на путь коррупции и ограниченного суверенитета. Именно определение - или свобода выбирать, или подчинение силовому принуждению"
"Сегодня я тут, как друг Украины, а также как друг президента Порошенко. Роль моя не в том, чтобы говорить что делать или за кого голосовать. Выбор - за вами. И только за вами. Но мой месседж четкий - Украина должна продолжать реформы. Реформы не даются легко. Они могут быть болезненными. Но они ведут к светлому будущему. Если вы продолжите прокладывать путь, ваша тяжелая работа получит награду - евроатлантическая интеграция будет продолжаться. Война, которую вы ведете за свободу, не будет забыта. И хочу четко сказать. Если Россия прекратит бои, не будет больше войны. Если Украина прекратит бороться - Украины больше не будет", - подчеркнул экс-глава НАТО.
А против кто? Картопляні люди и лихие наездники на их слабоумии.
Весь Світ зрадив світлу ідею білого братства та північного царства... Це кінець всього кращого, в що вірили інваліди розумового розвитку.
Я понял это так: "Если враг застал вас врасплох, и вы еще живы - он в ваших руках."
для запада - он хорошо говорит и хорошо рисует, а внутри провал.
почувствуйте разницу, как грицца.
двуликий Анус.
Злоупотребления охватывали «широкомасштабную коррупцию на правительственном уровне; цензуру; блокировка веб-сайтов; неспособность правительства привлечь к ответственности виновников насилия против журналистов и активистов борьбы с коррупцией…
В Украине продолжаются серьезные нарушения прав человека, а также злоупотребления, связанные с коррупцией во власти и цензура. Об этом говорится в докладе по вопросам правозащитной деятельности, обнародованном в пятницу, 20 апреля, Государственным департаментом США по итогам 2017 года.
Отмечается, что значительная часть этих нарушений касается конфликта на Донбассе.
http://ua24ua.net/gosdep-ssha-obvinil-ukrainskuyu-vlast-v-narusheniyah-prav-cheloveka-a-takge-totalnoy-korruptsii-i-tsenzure-v-smi/
Шо значит откатиться на путь коррупции, чувак? Мы с этой лыжни и не сходили никогда. И не планируем.
Украинская власть активно готовится подтасовать итоги выборов, прежде
всего с помощью «мертвых душ» и выехавших гастрбайтеров. В стране, где
перепись населения боялись проводить почти двадцать лет, за три месяца
до выборов резко выросло число избирателей - и это при ушедших Крыме и
Донбассе.
В реестре избирателей, который на днях
вывесил ЦИК оказалось почти на полтора миллиона больше украинцев, чем
было в 2014-м году, когда Украина еще сохраняла видимость целостности.
Более того, шокирующие данные о смертности (Украина несколько лет подряд
занимает первые места в соответствующих антирейтингах), также вызывают
вопросы: откуда при массовом море появились свежие и бодрые
голосовальщики?
Странно он топит как-то? Устами Расмуссена?
"НЕЧУВАНА СВОБОДА СЛОВА" ПО-РОШЕНІВСЬКІ
Верховная Рада на своем последнем заседании в уходящем 2018 году, 21 декабря, так и не ввела мораторий на проверки СМИ на время выборной кампании-2019. Это произошло впервые в истории современной Украины.
Об этом в своем Facebook сообщил глава НСЖУ Сергей Томиленко.
"Первая Верховная Рада, которая не ввела мораторий на проверки СМИ на период выборов президента Украины...
Когда избирался Петр Алексеевич - мораторий был. Когда шли выборы Виктора Ющенко и Виктора Януковича - моратории были. И даже Леонид Кучма поддерживал введение моратория на проверки СМИ (выборы 2004 года).
Правильно. Иллюзий быть не должно. Нынешний состав - враждебный к журналистам", - написал главпа НСЖУ.
http://ua24ua.net/verhovnaya-rada-vpervie-ne-stala-vvodit-moratoriy-na-proverki-smi-na-vremya-viborov-prezidenta/
Лазишь по кацапским помойкам -
https://regnum.ru/uploads/pictures/news/2018/12/04/regnum_picture_1543938841744976_big.jpg
И картинки где скачиваешь на каких кацапских ресурсах?)))
Люди Порошенко платят членам Нацсовета по телевидению и радиовещанию десятки тысяч долларов в месяц за снижение масштабов критики президента в СМИ.
Об этом говорится в сегодняшней статье известного журналиста-расследователя Александра Дубинского.
В моем распоряжении оказались уникальные документы, которые свидетельствуют о «чёрных» выплатах главе и членам Нацсовета по телевидению и радиовещанию - примерно 600 тысяч долларов в год.
Десятки тысяч долларов ежемесячно передавались (и вероятно, передаются) наличными в качестве доплат ряду членов Нацсовета за их работу по контролю над оппозиционными СМИ.
По сути, доплаты осуществлялись за то, что Нацсовет выполнял поставленные из АП задачи по давлению на телеканалы и радиостанции с целью устранить несогласных и уменьшить объём критики Порошенко.
https://goo.gl/GfvvgR
Вы отмечаете Пасху?
Если да, то вы православный человек. А если вы православный человек, то ценность вашей веры, - Томос, а не термос как сказал тормоз Зеленский. Если вы православный, то Автокефалия ваша ценность, а не гавканье собак в исполнении того же тормоза Зеленского. Тормоз Зеленский, открыто обгадил в первую очередь Вас, так как празднуя Рождество и Пасху, вы идентифицируете себя с православным человеком. Зеленский, сколько ему не говорили об оскорблении православных, не попросил у Вас прощения, потому что вы, для Зеленского не люди, вы для Зеленского грязь. Даже мусульмане для Зеленского больше люди чем вы - украинцы. Зеленский извинился за шутки против мусульман сразу же после шутки, а украинцам Зеленский сказал - Iдiть в Сраку. То же самое Зеленский скажет своим избирателям после выборов, потому что всех украинцев, Зеленский считает мусором. Зеленский выдвинулся в кандидаты президента с надеждой что мусор, проголосует за него но, на самом деле, за Зеленского будет голосовать исключительно мусор, потому что нормальные и уважающие себя Украинцы, будут выбирать доверенное лицо.