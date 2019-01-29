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 Политика Украины
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Все про:выборы (20918) выдвижение (8) Порошенко (16214) Расмуссен (203)

 Украина, под Вашим руководством доказала, что свобода победит, - Расмуссен - Порошенко

Генеральный секретарь НАТО в 2009-2014 гг, советник Петра Порошенко Андерс Фог Расмуссен выступил на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", который 29 января состоялся в столице.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Расмуссен отметил: "Для меня было честью работать с Вами на протяжении последних пяти лет. Мы тесно работали после Революции на Майдане, когда Россия пыталась втянуть назад Украину под свой контроль".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Поддерживаю решение президента" - Гройсман о выдвижении Порошенко кандидатом в президенты на второй срок

"Украина, под Вашим руководством доказала, что свобода победит", - подчеркнул он.

Расмуссен продолжил: "Украина прошла долгий путь со времен тех бурных дней в 2014 году. Экономика была спасена от коллапса, активизирована боорьба против коррупции и армия прошла путь обновления. Интеграция с Европейским союзом продвигалась вперед. Сотрудничество с США и НАТО намного сильнее, чем когда либо ранее".

Также смотрите: Поддерживаю выдвижение Порошенко на второй срок, который обещал реализацию закона "О столице", - Кличко. ВИДЕО

Он заявил: "Эти реформы, под Вашим руководством, президент Порошенко, оторвали Украину от губительного наследства - советского и постсоветского наследия. Эти реформы не всегда были безболезненными, но они были необходимыми для того, чтоб построить более светлое будущее для украинцев. Но остается еще много работы. И сейчас не время сомневаться, нужно ли останавливаться. Вопрос на этих выборах в том, что либо вы желаете остаться на этом пути - пути свободной и суверенной Украины или откатиться на путь коррупции и ограниченного суверенитета. Именно определение - или свобода выбирать, или подчинение силовому принуждению"

"Сегодня я тут, как друг Украины, а также как друг президента Порошенко. Роль моя не в том, чтобы говорить что делать или за кого голосовать. Выбор - за вами. И только за вами. Но мой месседж четкий - Украина должна продолжать реформы. Реформы не даются легко. Они могут быть болезненными. Но они ведут к светлому будущему. Если вы продолжите прокладывать путь, ваша тяжелая работа получит награду - евроатлантическая интеграция будет продолжаться. Война, которую вы ведете за свободу, не будет забыта. И хочу четко сказать. Если Россия прекратит бои, не будет больше войны. Если Украина прекратит бороться - Украины больше не будет", - подчеркнул экс-глава НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Популисты приведут страну не в Брюссель, а в Каракас", - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3108879
 
   
 Топ комментарии
 
А Юля-Стодневка говорила за неё двумя руками.Такая брехливая женщина.
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Не ну так нельзя, это уже удар ниже пояса, у зрадюков сейчас шаблоны разрушатся. Украина, под Вашим руководством доказала, что свобода победит, - Расмуссен - Порошенко - Цензор.НЕТ 1939
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И его Рошен подкупил. Порохобот натовский... Украина, под Вашим руководством доказала, что свобода победит, - Расмуссен - Порошенко - Цензор.НЕТ 5603

А против кто? Картопляні люди и лихие наездники на их слабоумии. Украина, под Вашим руководством доказала, что свобода победит, - Расмуссен - Порошенко - Цензор.НЕТ 4657
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НАТО вигідно що війна йде в Україні а не в Прибалтиці. Тому НАТО не проти другого терміну рошена, НАТО буде воювати з путіним в Україні до останнього українця! От якщо прийде справді сильний Президент і дасть по рилу путіну і вижене його з України, тоді путін полізе в іншу країну, а НАТО не хоче, бо тільки в Україні немає інтересів США та ЄС, а в інших країнах є потужні інтереси Америки та Європи!
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это не тот Онотоле придёт - который уписялся возглавить даже батальон в АТО...?
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А Юля-Стодневка говорила за неё двумя руками.Такая брехливая женщина.
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Не ну так нельзя, это уже удар ниже пояса, у зрадюков сейчас шаблоны разрушатся. Украина, под Вашим руководством доказала, что свобода победит, - Расмуссен - Порошенко - Цензор.НЕТ 1939
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ну да...там все бетоном залито,несмотря,шо вата. Украина, под Вашим руководством доказала, что свобода победит, - Расмуссен - Порошенко - Цензор.НЕТ 9260 ничего не порушится
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И его Рошен подкупил. Порохобот натовский... Украина, под Вашим руководством доказала, что свобода победит, - Расмуссен - Порошенко - Цензор.НЕТ 5603

А против кто? Картопляні люди и лихие наездники на их слабоумии.
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за поставки карпатського лісу ще й не таке скаже.
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И тіко вона!!!

Весь Світ зрадив світлу ідею білого братства та північного царства... Це кінець всього кращого, в що вірили інваліди розумового розвитку. Украина, под Вашим руководством доказала, что свобода победит, - Расмуссен - Порошенко - Цензор.НЕТ 7096
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[Влада погіршила ситуацію з правами людини в Україні]: Посмотри! http://ua1.com.ua/society/vlada-pogirshila-situaciyu-z-pravami-lyudini-v-ukrajini-37743.html
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Значит Европа за Порошенко Расмунсен там крутой тип..возглавлять НАТО лохов точно не берут..а у Люли вон Пучдемом с которым она за ручку здоровалась ..сапары то её уровень..
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"Украина, под Вашим руководством доказала, что свобода победит, - Расмуссен - Порошенко"

Я понял это так: "Если враг застал вас врасплох, и вы еще живы - он в ваших руках."
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Сейчас козломордое чмо Артем Шейнин булькнул своим сливным бачком - не знаю что там у них за крут, может по-ихнему крутой.
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Ага. Продайте ліс, віддате землю. Гідрант щирий реформатор. Тільки поток 2 ми будуємо з кацапією. Вони наші вороги під санкціями.
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Для почату обери собі президента, крім бацьки. А потім влізай в розмову.
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Тут за Украину.Милости просим УКРАИНЦЕВ на наши сайты.Вы либо шоколад не любите,либо гречку пятый раз хотите,но с репой.
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Успехи ПАП во внешней политике, нивелируются на фоне внутренней. К тому же провальная борьба с коррупцией и это похерит.
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тото и оно.
для запада - он хорошо говорит и хорошо рисует, а внутри провал.
почувствуйте разницу, как грицца.
двуликий Анус.
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Госдеп США обвинил украинскую власть в нарушениях прав человека, тотальной коррупции и цензуре в СМИ

Злоупотребления охватывали «широкомасштабную коррупцию на правительственном уровне; цензуру; блокировка веб-сайтов; неспособность правительства привлечь к ответственности виновников насилия против журналистов и активистов борьбы с коррупцией…
В Украине продолжаются серьезные нарушения прав человека, а также злоупотребления, связанные с коррупцией во власти и цензура. Об этом говорится в докладе по вопросам правозащитной деятельности, обнародованном в пятницу, 20 апреля, Государственным департаментом США по итогам 2017 года.
Отмечается, что значительная часть этих нарушений касается конфликта на Донбассе.
http://ua24ua.net/gosdep-ssha-obvinil-ukrainskuyu-vlast-v-narusheniyah-prav-cheloveka-a-takge-totalnoy-korruptsii-i-tsenzure-v-smi/
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в стране нет свободных сми! тв канал закрыли за показ работы российской армии в Сирии
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Больше всего на форуме Порошенко мне понравилось вступительная фраза выступления Парубия: " Ваше Блаженство шановный президент Украины Петро Алексиович Порошенко..." Если кто не верит - ютуб в помощь. Украина, под Вашим руководством доказала, что свобода победит, - Расмуссен - Порошенко - Цензор.НЕТ 6752
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Вопрос на этих выборах в том, что либо вы желаете остаться на этом пути - пути свободной и суверенной Украины или откатиться на путь коррупции и ограниченного суверенитета.

Шо значит откатиться на путь коррупции, чувак? Мы с этой лыжни и не сходили никогда. И не планируем.
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Значит хозяева одобрили петю..

Украинская власть активно готовится подтасовать итоги выборов, прежде
всего с помощью «мертвых душ» и выехавших гастрбайтеров. В стране, где
перепись населения боялись проводить почти двадцать лет, за три месяца
до выборов резко выросло число избирателей - и это при ушедших Крыме и
Донбассе.

В реестре избирателей, который на днях
вывесил ЦИК оказалось почти на полтора миллиона больше украинцев, чем
было в 2014-м году, когда Украина еще сохраняла видимость целостности.
Более того, шокирующие данные о смертности (Украина несколько лет подряд
занимает первые места в соответствующих антирейтингах), также вызывают
вопросы: откуда при массовом море появились свежие и бодрые
голосовальщики?
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Бортонут твою воровку не ной уже. Всем ясно шо ваша секта Бахини путинской очередной раз получит подсрачника какой там уже по счёту напомни???
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Хозяин бывает у собаки и русского. У украинцев - партнёры.
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Вот зрадофилы говорят, что за ПАПа топит хуйло.

Странно он топит как-то? Устами Расмуссена?
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Вот это себе лоббиста отхватил, что пообещал, чем купил, как замаланил никто не узнает, но есть пример, у рашки есть бывший канцлер Шредер, тоже хуйла хвалит, нахвалится не может.
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Pravilno on mnogo sto skazal.On negovoryt sto vsio xoroso i za kogo golosovat.Tolko to sto ruskimi vam nepoputi ,oni jest xuze fasistov
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Бабе силмконовой, опять обломилось, а как брехала, как брехала и так обломилось))
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Ботик, хочешь я пощекочу тебе мозги? Или простить та первый раз?
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Щось Расмуссен забув про Тимошенко, яка заслуговує... слова про відмову України бути у НАТО.
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Оу, ты забыл как пэтя бегал по раде с шариками "нато ні"？😀😀😀
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Верховная Рада впервые не стала вводить мораторий на проверки СМИ на время выборов президента
"НЕЧУВАНА СВОБОДА СЛОВА" ПО-РОШЕНІВСЬКІ

Верховная Рада на своем последнем заседании в уходящем 2018 году, 21 декабря, так и не ввела мораторий на проверки СМИ на время выборной кампании-2019. Это произошло впервые в истории современной Украины.

Об этом в своем Facebook сообщил глава НСЖУ Сергей Томиленко.

"Первая Верховная Рада, которая не ввела мораторий на проверки СМИ на период выборов президента Украины...
Когда избирался Петр Алексеевич - мораторий был. Когда шли выборы Виктора Ющенко и Виктора Януковича - моратории были. И даже Леонид Кучма поддерживал введение моратория на проверки СМИ (выборы 2004 года).
Правильно. Иллюзий быть не должно. Нынешний состав - враждебный к журналистам", - написал главпа НСЖУ.
http://ua24ua.net/verhovnaya-rada-vpervie-ne-stala-vvodit-moratoriy-na-proverki-smi-na-vremya-viborov-prezidenta/
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На какую смену вышел? Аккаунт твой работает 24 часа в сутки?
И картинки где скачиваешь на каких кацапских ресурсах?)))
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он лицо заинтересованное..не скажет же, что работает советником у негодяя и коррупционера..
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он в отставке, может говорить что угодно.
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Теперь понятно почему он в Европе уже никому не нужен и оказался не при деле. С мозгами, видимо, уже проблемы. Вот и приехал на зароботки в Украину, как шредер в парашу. Поэтому им обоим опасно своих новых кормильцев не хвалить - могут от сытного кормления отлучить.
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Откуда зубожилому сектанту ВОнИ знать что эта должность действует 4 года и Расмунсену её даже продлили на год..И практически все ген секи НАТО сидели в раёне 4-5 лет. Но зрадоботу правда не нужна, ему до усрачки нужна зрада шоб всё плохо было, бо тогда у его хозяйки рейтинги ростут..
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Плата за несвободу слова - журналистское расследование.

Люди Порошенко платят членам Нацсовета по телевидению и радиовещанию десятки тысяч долларов в месяц за снижение масштабов критики президента в СМИ.

Об этом говорится в сегодняшней статье известного журналиста-расследователя Александра Дубинского.

В моем распоряжении оказались уникальные документы, которые свидетельствуют о «чёрных» выплатах главе и членам Нацсовета по телевидению и радиовещанию - примерно 600 тысяч долларов в год.

Десятки тысяч долларов ежемесячно передавались (и вероятно, передаются) наличными в качестве доплат ряду членов Нацсовета за их работу по контролю над оппозиционными СМИ.

По сути, доплаты осуществлялись за то, что Нацсовет выполнял поставленные из АП задачи по давлению на телеканалы и радиостанции с целью устранить несогласных и уменьшить объём критики Порошенко.
https://goo.gl/GfvvgR
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классные у тебя методички на Ямайке.
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Под руководством мудрого свинорылого Пецы...
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По данным исследования, за год Украина поднялась в рейтинге с 149 места до 134
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День деферамьов!, Михо то слово скажет?)))
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Расмунсен просто ещё помнит как старуха воровитая рогом упиралась против сотрудничества Украины и НАТО, и как говорила мол Украине НАТО не нужно, вот он ей и припомнил ..Правда сектанты жюлины не любят такие моменты прошлого их хозяйки вспоминать...Рейтингу не добавляет..
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Расмуссен человек европейский,наивный,ему кажется что все что говорят соевые так и есть,он даже представить не может что бы человек возглавляющий государство являлся предателем этого государства
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Ну конечно, ага. Им бы тебя-умника - европа бы уже бананья на Марсе выращивала, а они взяли глупенького и наивного Расмуссена. Ай-яй-яй!
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Ты давай ответь мне и пусть все читатели увидят,так ЧЕЙ КРЫМ?
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сьогодні прочитав смішну назву тимошенки - каравай с ушами)).. Ледь не до сліз сміявся))
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Есть ли в Украине свобода слова? Нет. И не потому, что у нас Петр Алексеич, вместо того, чтобы умереть за эту свободу, как обещал, сел на нее своей толстой задницей. Нет, не поэтому. Чтобы была «свобода», надо иметь «слово». А в Украине журналистов десять от силы все еще это «слово» говорят, остальная журналистская масса щебечет с олигархических экранов, работая за корм, а не за совесть. Они даже не понимают того, что нам всем до отвращения противно смотреть на то, что они нам предлагают - каждодневное общение с ворами, политическими проститутками и такими же политологами.
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Нет свободы слова? Шо ты мелешь? Куча сепарских каналов пиндят шо хотят с утра до ночи!Наоборот Порошенко тряпка в этом смысле..Его щас полощут на всех каналах, про КОломойшинского 1+1 вообще молчу3 там просто вакханалия творица..и вот вылазит такой зрадобот и начинает скулить про отсуцтвие свободы слова! пипец наглости ещё хватает..
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напевно тому і вилізає що нет же ж "свабоды слова" )))
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і я к ти тут взагалі щось патякати можеш?!! Немає ж "свободы слова" ))))
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Похоже, что у попоботов сегодня двойной тариф. Даже ночную смену подняли. Україна під Вашим керівництвом довела, що свобода переможе, - Расмуссен - Порошенкові - Цензор.НЕТ 3105
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олигархи, как и церковь,должны быть отделены от государства...
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Расмусен Петруху тролит знатно и по технике а порохоферма вместе с ольгинцами прям в экстазе!! Україна під Вашим керівництвом довела, що свобода переможе, - Расмуссен - Порошенкові - Цензор.НЕТ 6991
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Только непонятно,почему в условиях войны Коболевы,Порошенки ,Гройсманы,Пашинские,Косюки,Кононенки,Ревы,богатеют ,а украинский народ за тарифы отдают всю зарплату и пенсию и голодает?
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Олєг ти з голодухи вже таку х*йню пишеш.
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Спамлю кацапа Lvbnhj, а він нічого не може зробити. Бо ж кацап безсилий. Укрпрапорець йому в ольгіно домалювали.
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А ты сам почему не под украинским флажком?
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Україна під Вашим керівництвом довела, що свобода переможе, - Расмуссен - Порошенкові - Цензор.НЕТ 3983порохоботы у пороха серьезного калибра,да,лишнехромосомцы? Україна під Вашим керівництвом довела, що свобода переможе, - Расмуссен - Порошенкові - Цензор.НЕТ 3983
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Україна могла отримати ПДЧ НАТО ще у 2008 році, якби не позиція прем'єрши Тимошенко "що НАТО не на часі для України", тоді і Німччина та Франція послухали жульку ну вам не треба то означає і нам не треба вас тягнути.
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Вы празнуете Рождество?
Вы отмечаете Пасху?
Если да, то вы православный человек. А если вы православный человек, то ценность вашей веры, - Томос, а не термос как сказал тормоз Зеленский. Если вы православный, то Автокефалия ваша ценность, а не гавканье собак в исполнении того же тормоза Зеленского. Тормоз Зеленский, открыто обгадил в первую очередь Вас, так как празднуя Рождество и Пасху, вы идентифицируете себя с православным человеком. Зеленский, сколько ему не говорили об оскорблении православных, не попросил у Вас прощения, потому что вы, для Зеленского не люди, вы для Зеленского грязь. Даже мусульмане для Зеленского больше люди чем вы - украинцы. Зеленский извинился за шутки против мусульман сразу же после шутки, а украинцам Зеленский сказал - Iдiть в Сраку. То же самое Зеленский скажет своим избирателям после выборов, потому что всех украинцев, Зеленский считает мусором. Зеленский выдвинулся в кандидаты президента с надеждой что мусор, проголосует за него но, на самом деле, за Зеленского будет голосовать исключительно мусор, потому что нормальные и уважающие себя Украинцы, будут выбирать доверенное лицо.
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Скажи ты реально не понимаешь что Порошенко вор и враг Украине?
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Европе нужна богатая обеспеченная Украина?!!!А кто ж тогда будет за копейки работать на европейских предприятиях?
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Нет сомнения что Украина победит, воры и казнокрады это ГЛАВНАЯ опора Пуйла...и поэтому у Пети нет шансов переизбраться....и Расмусен прав, это исключительно заслуга Педры Мальдивского!!
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В связи со спамом от порохоботов повторяю. Теперь понятно почему он в Европе уже никому не нужен и оказался не при деле. С мозгами, видимо, уже проблемы. Вот и приехал на зароботки в Украину, как шредер в парашу. Поэтому им обоим опасно своих новых кормильцев не хвалить - могут от сытного кормления отлучить.
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А без советников совсем нельзя. ? А то насоветуют такое
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина, под Вашим руководством доказала, что свобода победит, - Расмуссен - Порошенко
 
 
 
 
 
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