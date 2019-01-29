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Все про:Одесская область (1672) пропаганда (2156) СБУ (13181)

 Задержан житель Одесчины, распространявший листовки в поддержку террористов "Л/ДНР", - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Одесской области антиукраинского агитатора.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Задержан житель Одесчины, распространявший листовки в поддержку террористов Л/ДНР, - СБУ 01

"Оперативники спецслужбы установили, что житель поселка Саврань осуществлял провокационные надписи и распространял листовки, нарушающие равноправие граждан в зависимости от их расовой и национальной принадлежности. Также распространяемые злоумышленником агитационные материалы призывали к поддержке террористических организаций на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей", - говорится в собщении.

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В рамках открытого уголовного производства фигуранту дела сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 161 Уголовного Кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3108874
 
   
 Топ комментарии
 
Отправить его в днр без права выезда
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Ты болен. Теперь это очевидно. В дурдоме твое место.
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Це він агітував за рошена в такий спосіб. Він єдиний не побоявся написати те що в рошена в думках!
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Ты болен. Теперь это очевидно. В дурдоме твое место.
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"Оперативники спецслужбы установили, что житель поселка Саврань осуществлял провокационные надписи и распространял листовки, нарушающие равноправие граждан в зависимости от их расовой и национальной принадлежности. Также распространяемые злоумышленником агитационные материалы призывали к поддержке террористических организаций на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей", - говорится в собщении. Источник: https://censor.net.ua/n3108874
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Тобто заклики до міжнаціональної ворожнечі у таких громадян поєднуються з тероризмом.
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Если до сих пор по городам бегают такие уроды, значит никто не занимается безопасностью страны и во всех структурах сидят предатели.
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Так иди и покажи безымянный диванный непредатель, как спецслужбам работать надо. Но подозреваю, что работать ты можешь лишь пальцами и языком.
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Точно ! Надо у каждого дома поставить пост СБУ+МВД.
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если ловят-значит спецслужбы работают, главное чтобы наши гуманные продажные суды не отпустили
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Було би цікаво почути думку справжніх одеситів про таких жителів, як цей поц. Чому в районі Одеси є нгрмальні і повні придурки, які гірші за донецьких?
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на ютубе есть канал Одесская Хунта. ведет одессит.. интересный дядька
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может из за этого??
http://nikcenter.org/newsItem/48560

Одесская мэрия пожертвует из бюджета 5 миллионов гривен на помощь СБУ
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Тобто одеська СБУ нормально не фінансується🤔
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подлабузничество от трухи.тем более ни кто не против.
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Вероятно в этом поселке много любителей руцкого мира может некоторые еще с рушныками и короваем Хуйла мечтают встречать...
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В условиях войны спецслужба с подобными биоотходами могла бы и жестче действовать!! Чтоб вместо бегания с листовками и рисованиями надписей урод всю энергию тратил например на лечение почек и бегал бы только по врачам и аптекам.
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Конченный наркуша за ширку продаст кого угодно и Родину тоже.
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вид у етого сепара какой то наркоманский Затримано жителя Одещини, який розповсюджував листівки на підтримку терористів "Л/ДНР", - СБУ - Цензор.НЕТ 5392
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗадержан житель Одесчины, распространявший листовки в поддержку террористов "Л/ДНР", - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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