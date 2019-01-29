 Задержан житель Одесчины, распространявший листовки в поддержку террористов "Л/ДНР", - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Оперативники спецслужбы установили, что житель поселка Саврань осуществлял провокационные надписи и распространял листовки, нарушающие равноправие граждан в зависимости от их расовой и национальной принадлежности. Также распространяемые злоумышленником агитационные материалы призывали к поддержке террористических организаций на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей", - говорится в собщении.
В рамках открытого уголовного производства фигуранту дела сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 161 Уголовного Кодекса Украины.
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Тобто заклики до міжнаціональної ворожнечі у таких громадян поєднуються з тероризмом.
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http://nikcenter.org/newsItem/48560
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