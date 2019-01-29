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 Политика Украины
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 ЦИК зарегистрировала Таруту кандидатом в президенты

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала нардепа, члена партии "Основа" Сергея Таруту кандидатом в президенты Украины.

Об этом сообщает "Еспресо", передает Цензор.НЕТ.

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Соответствующее решение ЦИК принял на заседании во вторник.

Напомним, 25 января лидер партии "Основа", народный депутат Украины Сергей Тарута подал в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) документы для регистрации кандидатом на выборах президента Украины.

Сегодня о планах баллотироваться на второй срок заявил действующий президент Петр Порошенко.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3108873
 
 
 Топ комментарии
 
Этот из лохтората бойка с викулом...и прочими мураевыми....будут делить свои два процента между собой...
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А толку..? Подать документы в ЦИК нужно лично....а с этим у Гади проблемы...😀
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Тарута хочет компромиса с Рашкой судя по его плакатам. но компромис может быть только один - сдача Украины обратно в выгребную яму с плешивым Хуйлом во главе. Так что фрику в очках ничего не светит кроме пожертвования 2,5 млн.
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Осталось зарегистрировать охметова и каломойшу.
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Коломойский уже зарегистрировался. ЦИК зарегистрировала Таруту кандидатом в президенты - Цензор.НЕТ 6549
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2.5 миллиона в бюджет.хорошо.но украдут на премии и Мерседесы,а это плохо
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Если ничего не поменяется, то на следующих выборах каждый депутат будет идти в президенты. И у каждого своя партия.
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Тарута - цікавий дуже кандидат. Але програму я міг би і підсилити.
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та здрасьте! (пропустили, наверное)
////

Общественно-политическая платформа Надежды Савченко выдвинула ее кандидатом в президенты Украины
Депутата Савченко, которую арестовали по подозрению в подготовке террористических актов, выдвинули кандидатом в президенты Украины. Об этом сообщает Гражданская сеть Опора у себя в Facebook.
26 января, прошел съезд партии Общественно-политическая платформа Надежды Савченко, на котором ее и выдвинули кандидатом в президенты.
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А толку..? Подать документы в ЦИК нужно лично....а с этим у Гади проблемы...😀
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У него интересные посылы в экономическом плане...Но это приоритет правительства, а не президента...
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Сергей Алексеевич! Хватит. Надоело. Мы же видим, что "донецкие" наворотили! Вам и подобным вам бизнесменам/политикам из степи донецкой до окончания войны с Московией не место в политике Украины.
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Тарута, ніколи не входив до групи, яку називають - донєцкі. Ну треба ж хоч трохи розбиратися в процесах!!!
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Гудка зареєструйте, якого повісити треба.
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Очередной технический кандидат для фальсификации выборов...
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Этот потц наберёт ровно 0,0 десятых,но так надо для соевого,у которого агония предсмертная
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Этот из лохтората бойка с викулом...и прочими мураевыми....будут делить свои два процента между собой...
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Нет, это из когорты хуйловско-силиконовой бабы юли и олигархов!
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Да ну? А факты говорят о том, что именно Порошенко назначил Таруту главой Донецкой области, а затем именно Порошенко назначил Таруту аудитором НАБУ.
А с Тимошенко Таруту что связывает? А ничего.

"и олигархов!"

Вот тут ты прав - именно олигархов - Ахметова, Порошенко, Фирташа...
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КОМУНІСТ СИМОНЕНКО ПОДАЄ ДОКУМЕНТИ В ЦВК
А ГЕРОЙ УКРАЇНИ САВЧЕНКО
СИДИТЬ В СІЗО
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Впустил рашу в Донбасс,впущу в Украину- лозунг Таруты..
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Просрал Донбасс, просру и Украину!
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Пеца уже хочет мира с рассеей ,но неделю тому он обвинял всех кандидатов что они все хотят мира,а он только победы.Раздвоение личности,но порохососы не замечают,и упорно принимают внутрь дерьмо вместо чеколяда
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Тарута хочет компромиса с Рашкой судя по его плакатам. но компромис может быть только один - сдача Украины обратно в выгребную яму с плешивым Хуйлом во главе. Так что фрику в очках ничего не светит кроме пожертвования 2,5 млн.
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осталось зарегать дворника с моего двора
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Какая отвратительная рожа
...
P.S.: не могу отделаться от впечатления, что у него очки с накладным шнобелем (только карикатурных усов не хватает).
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Этот тот упырь, который в 2014г. будучи губернатором Донецкой области ничего не сделал для того, чтобы защитить донецкие города от российского спецназа и их марионеток, а только власть в Киеве ругал? Никаких чувств, кроме возмущения и презрения.
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