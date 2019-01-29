 ЦИК зарегистрировала Таруту кандидатом в президенты

Об этом сообщает "Еспресо", передает Цензор.НЕТ.

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Соответствующее решение ЦИК принял на заседании во вторник.

Напомним, 25 января лидер партии "Основа", народный депутат Украины Сергей Тарута подал в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) документы для регистрации кандидатом на выборах президента Украины.

Сегодня о планах баллотироваться на второй срок заявил действующий президент Петр Порошенко.



Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года.