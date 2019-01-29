 ЦИК зарегистрировала Таруту кандидатом в президенты

Об этом сообщает "Еспресо", передает Цензор.НЕТ.
Соответствующее решение ЦИК принял на заседании во вторник.
Напомним, 25 января лидер партии "Основа", народный депутат Украины Сергей Тарута подал в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) документы для регистрации кандидатом на выборах президента Украины.
Сегодня о планах баллотироваться на второй срок заявил действующий президент Петр Порошенко.
Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года.
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Общественно-политическая платформа Надежды Савченко выдвинула ее кандидатом в президенты Украины
Депутата Савченко, которую арестовали по подозрению в подготовке террористических актов, выдвинули кандидатом в президенты Украины. Об этом сообщает Гражданская сеть Опора у себя в Facebook.
26 января, прошел съезд партии Общественно-политическая платформа Надежды Савченко, на котором ее и выдвинули кандидатом в президенты.
А с Тимошенко Таруту что связывает? А ничего.
"и олигархов!"
Вот тут ты прав - именно олигархов - Ахметова, Порошенко, Фирташа...
А ГЕРОЙ УКРАЇНИ САВЧЕНКО
СИДИТЬ В СІЗО
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P.S.: не могу отделаться от впечатления, что у него очки с накладным шнобелем (только карикатурных усов не хватает).