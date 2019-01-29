 Кремль будет использовать кибератаки для вмешательства в украинские выборы, - директор Нацразведки США Коутс

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил во вторник директор Нацразведки США Дэн Коутс.

"Мы ожидаем, что Россия использует кибертехнологии для того, чтобы повлиять на грядущие президентские выборы в Украине", - сказал он на слушании в сенатском комитете по делам разведки.

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