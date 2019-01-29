 Кремль будет использовать кибератаки для вмешательства в украинские выборы, - директор Нацразведки США Коутс

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил во вторник директор Нацразведки США Дэн Коутс.
"Мы ожидаем, что Россия использует кибертехнологии для того, чтобы повлиять на грядущие президентские выборы в Украине", - сказал он на слушании в сенатском комитете по делам разведки.
Спасти рядового Петю.
Давай ще про "хутиннападёт"!
ПиСи. Таке ж, зрадофіли?
В реестре избирателей, который на днях вывесил ЦИК
оказалось почти на полтора миллиона больше украинцев, чем было в 2014-м
году, когда Украина еще сохраняла видимость целостности. Более того,
шокирующие данные о смертности (Украина несколько лет подряд занимает
первые места в соответствующих антирейтингах), также вызывают вопросы:
откуда при массовом море появились свежие и бодрые голосовальщики?
Как и нет сомнений в том, что голосовать украинцы будут до тех пор, пока не выберут кого надо, известно кому. Будут опрокидывания в мусорные баки, блокировка всего, что можно, зелёнка с йодом и третий и десятый тур.