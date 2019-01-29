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 Кремль будет использовать кибератаки для вмешательства в украинские выборы, - директор Нацразведки США Коутс

Россия может попытаться использовать кибератаки для того, чтобы повлиять на президентские выборы в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом  заявил во вторник директор Нацразведки США Дэн Коутс.

"Мы ожидаем, что Россия использует кибертехнологии для того, чтобы повлиять на грядущие президентские выборы в Украине", - сказал он на слушании в сенатском комитете по делам разведки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава нацразведки США Коутс: Россия продолжает "всепроникающие" действия по влиянию на выборы

Источник: https://censor.net.ua/n3108870
 
 
 Топ комментарии
 
Кремль будет использовать кибератаки для вмешательства в украинские выборы

Спасти рядового Петю.
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Ах-ха-ха! Йолоп!

Давай ще про "хутиннападёт"!

ПиСи. Таке ж, зрадофіли?
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А ты вот прям сейчас включи Первый рашистский и посмотри как козломордые плюются на Порошенко
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Кремль будет использовать кибератаки для вмешательства в украинские выборы

Спасти рядового Петю.
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Ах-ха-ха! Йолоп!

Давай ще про "хутиннападёт"!

ПиСи. Таке ж, зрадофіли?
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Схоже на те.Ох же ж і подлючий цей барИга. Таку поважну людину запорохоботив.
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Нет ни у кого шансов против ставленника Америки Порошенко!!! Порохоботам -ШОКОЛАД,а зрадникам и лаптеногим -РЕПУ......или в репу.Можете жаловаться,раздувать щечки,трясти кулачкками,пускать сопли пузырькам,клюнуть в моник даже....Слава Украине!!!
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В Кремле спят и видят чтобы Порошенко на второй срок остался. Такими темпами разрушать страну никто больше не сможет.
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Посмотри рашистские каналы и мели чушь.
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Я незнаю сказал ли это директор Нацразведки,потому как Цензор нет как порошенко.Где ступнет там и сбрешет.Но то что Хуйло будет топить за торгового партнера петю,в этом я уверен на все 100
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А ты вот прям сейчас включи Первый рашистский и посмотри как козломордые плюются на Порошенко
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Когда ХОЛОПЫ и РАБЫ являются "электоратом" (ЛОХТОРАТОМ с правом политического голоса), тогда совершенно не важно кто им "засирает мозги", тем самым манипулирует их "голосами". Ответственными и САМОДОСТАТОЧНЫМИ ГРАЖДАНАМИ манипулировать никому не удаться, Именно поэтому УЗУРПАТОРЫ так боятся СВОБОДНЫХ ЛЮДЕЙ, ибо их власть - это конец их ПАРАЗИТИЧЕСКОМУ СУЩЕСТВОВАНИЮ (потому что никто их тех, кто действительно должен иметь право на политический голос не купится на их байки и лживые обещания)!
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поздно! петя уже нашел выход - у него появилось много избирателей, больше, чем до отсоединения крыма и донбасса!

В реестре избирателей, который на днях вывесил ЦИК
оказалось почти на полтора миллиона больше украинцев, чем было в 2014-м
году, когда Украина еще сохраняла видимость целостности. Более того,
шокирующие данные о смертности (Украина несколько лет подряд занимает
первые места в соответствующих антирейтингах), также вызывают вопросы:
откуда при массовом море появились свежие и бодрые голосовальщики?
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Голосование (это ещё не ВЫБОРЫ), но даже на этой чисто технической процедуре умудряются набрать наибольшее количество злоупотреблений. Решение этого вопроса очень простое - отменна тайного голосование, где легко сфальсифицировать его итоги (и которое мотивируется лишь смешной и глупой причиной о возможном "преследовании политических оппонентов" в будущем - полная и не состоятельная чушь и ахинея). Голосование должно быть ОТКРЫТЫМ И ПОИМЁННЫМ с открытым доступом итогов (для ВСЕХ) в электронном виде. Пусть каждый проверит за кого его голос засчитан и не будет ни лицемеров, ни трусливых лжецов!
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Если вы боитесь последствий, что будет известно за кого вы голосуете, то вы НЕ ГРАЖДАНИН, а трусливый РАБ или ХОЛОП, тогда вам лучше вообще не голосовать и отдать решение людям смелым, свободным и достойным этого!
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В том, что Кремль будет использовать все ресурсы, для давления на выборы - сомнений нет.
Как и нет сомнений в том, что голосовать украинцы будут до тех пор, пока не выберут кого надо, известно кому. Будут опрокидывания в мусорные баки, блокировка всего, что можно, зелёнка с йодом и третий и десятый тур.
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Ну что они могут сделать? Переписи в стране не было, очень многие уехали. Считай голоса как хочешь. Поэтому никакое вмешательство во вред ППА не поможет. Он будет президентом 100%. Можете записать, без всякого юмора.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКремль будет использовать кибератаки для вмешательства в украинские выборы, - директор Нацразведки США Коутс
 
 
 
 
 
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