 В каждом новом отремонтированном детском садике, в каждом новом троллейбусе есть частица заслуг Петра Алексеевича, - Филатов

Об этом заявил мэр Днепра Борис Филатов во время выступления на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", который 29 января состоялся в столице.

Так, среди предложений мэра Днепра - передача местному самоуправлению права администрировать местные налоги и возможность прямой работы с земельным кадастром. По мнению Бориса Филатова, необходимо ввести институт мировых судей и дать крупным городам возможность самостоятельно организовывать финансовые займы по так называемым муниципальными облигациям. Кроме этого, по словам главы Днепра, крупные города должны получить право передавать полномочия и деньги общинам микрорайонов.

"Мы (мэры городов. - ред.) неуверены, что одна из самых успешных реформ – реформа децентрализации, может быть бесповоротной. … Подавляющее большинство из этих людей (кандидатов в президенты. – Ред.) десятилетиями находились в политическом истеблишменте и раньше ни у кого из них в голову не пришла мысль поделиться властью и полномочиями с людьми, с территориальными громадами. И только один человек, имя его знаете, поделился властью, полномочиями с людьми. Его фамилия Порошенко", - заявил мэр Днепра.

"Совершенно не справедливо не признавать того, что сегодня в каждом новом отремонтированном детском садике, в каждом новом километре дорог, в каждом новом троллейбусе есть частица заслуг Петра Алексеевича", - акцентировал Филатов, отметив, что, по его мнению, нет уверенности, что реформа децентрализации не может быть подвергнута ревизии.

"Необходимо "спустить" децентрализацию дальше. Я не хочу, чтобы люди ходили ко мне за детскими спортивными площадками. Деньги должны быть в самом низу. Мы должны сделать автономными школы и больницы. Они не должны ходить в муниципалитеты с протянутой рукой", - сообщил мэр Днепра.



По словам Бориса Филатова, территориальным общинам также необходимо получить инструменты (в том числе финансовые) экологического контроля. Это поможет установить баланс между закрытием вредных производств и сохранением рабочих мест.



В то же время мэр Днепра заявил, что право выдачи игровых лицензий также должно быть за территориальными общинами. А еще Борис Филатов напомнил о перспективах создания муниципальной полиции.

"Мы должны признать себе, что запрет на азартные игры провалился и превратился в коррупционную кормушку для правоохранителей и депутатов. Наши города заполонили лото, игровые залы и сопутствующие им ломбарды. Нужно дать территориальным громадам возможность регулировать игровой бизнес. И только мы вместе с земляками определим баланс", - заявил Филатов.

"Во всем мире пьяными хулиганами и мелкими кражами, парковками занимается полиция, подчиненная местному самоуправлению. Но если местные царьки (даже на словах) нанесут ущерб государству, тогда должен приезжать столичный спецназ, надевать наручники - и на годы за решетку ", - добавил мэр Днепра.