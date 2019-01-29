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 Политика Украины
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Все про:Днепр_город (2590) самоуправление (84) Филатов (272)

 В каждом новом отремонтированном детском садике, в каждом новом троллейбусе есть частица заслуг Петра Алексеевича, - Филатов

Одной из самых успешных реформ, проведенных президентом является децентрализация.

Об этом заявил мэр Днепра Борис Филатов во время выступления на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", который 29 января состоялся в столице.

Так, среди предложений мэра Днепра - передача местному самоуправлению права администрировать местные налоги и возможность прямой работы с земельным кадастром. По мнению Бориса Филатова, необходимо ввести институт мировых судей и дать крупным городам возможность самостоятельно организовывать финансовые займы по так называемым муниципальными облигациям. Кроме этого, по словам главы Днепра, крупные города должны получить право передавать полномочия и деньги общинам микрорайонов.

"Мы (мэры городов. - ред.) неуверены, что одна из самых успешных реформ – реформа децентрализации, может быть бесповоротной. … Подавляющее большинство из этих людей (кандидатов в президенты. – Ред.) десятилетиями находились в политическом истеблишменте и раньше ни у кого из них в голову не пришла мысль поделиться властью и полномочиями с людьми, с территориальными громадами. И только один человек, имя его знаете, поделился властью, полномочиями с людьми. Его фамилия Порошенко", - заявил мэр Днепра.

"Совершенно не справедливо не признавать того, что сегодня в каждом новом отремонтированном детском садике, в каждом новом километре дорог, в каждом новом троллейбусе есть частица заслуг Петра Алексеевича", - акцентировал Филатов, отметив, что, по его мнению, нет уверенности, что реформа децентрализации не может быть подвергнута ревизии.

"Необходимо "спустить" децентрализацию дальше. Я не хочу, чтобы люди ходили ко мне за детскими спортивными площадками. Деньги должны быть в самом низу. Мы должны сделать автономными школы и больницы. Они не должны ходить в муниципалитеты с протянутой рукой", - сообщил мэр Днепра.


По словам Бориса Филатова, территориальным общинам также необходимо получить инструменты (в том числе финансовые) экологического контроля. Это поможет установить баланс между закрытием вредных производств и сохранением рабочих мест.


В то же время мэр Днепра заявил, что право выдачи игровых лицензий также должно быть за территориальными общинами. А еще Борис Филатов напомнил о перспективах создания муниципальной полиции.

"Мы должны признать себе, что запрет на азартные игры провалился и превратился в коррупционную кормушку для правоохранителей и депутатов. Наши города заполонили лото, игровые залы и сопутствующие им ломбарды. Нужно дать территориальным громадам возможность регулировать игровой бизнес. И только мы вместе с земляками определим баланс", - заявил Филатов.

"Во всем мире пьяными хулиганами и мелкими кражами, парковками занимается полиция, подчиненная местному самоуправлению. Но если местные царьки (даже на словах) нанесут ущерб государству, тогда должен приезжать столичный спецназ, надевать наручники - и на годы за решетку ", - добавил мэр Днепра.

Источник: https://censor.net.ua/n3108869
 
 
 Топ комментарии
 
А як щодо поглиблення відповідальності разом із розширенням повноважень?
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В то же время мэр Днепра заявил, что право выдачи игровых лицензий также должно быть за территориальными общинами. А еще Борис Филатов напомнил о перспективах создания муниципальной полиции. Источник: https://censor.net.ua/n3108869
Так вот что даст толчок экономики! Игровые автоматы и казино!
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Дніпро, наша і ваша війна, ще не закінчилась.
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- Небо теперь в запустении. Не та эпоха. Не тот отрезок времени. Ангелам теперь хочется на землю. На земле хорошо, там коммунальные услуги, там есть планетарий, можно посмотреть звезды в сопровождении антирелигиозной лекции. ©
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В то же время мэр Днепра заявил, что право выдачи игровых лицензий также должно быть за территориальными общинами. А еще Борис Филатов напомнил о перспективах создания муниципальной полиции. Источник: https://censor.net.ua/n3108869
Так вот что даст толчок экономики! Игровые автоматы и казино!
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игорвые автоматы на улицах Днепра мало, а игровых залов дофига , и почти все на первых этажах многоэтажек , для жильцов еще те неудобства , работает все круглосуточно
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Боря, ты бы мусор со дворов убрал, задолбали ваши мусорные войны.
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А як щодо поглиблення відповідальності разом із розширенням повноважень?
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не-не? им деребан,а не ответственность...
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ты конкретно чтото против Филатова можешь сказать?
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Вот , вот! Расширение полномочий местных царьков! Какая община? Местных воров!
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А может срок за воровство увеличить до пожизненного? Не, не наш метод
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От і ще одно припало до цицьки бюджету. Вилами не відгониш.
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Дніпро, наша і ваша війна, ще не закінчилась.
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Давайте заодно и действующий закон об отзыве депутатов и мера. Голосовал за него но это мрак что он творит в городе. Как вам сданный и отрекламированный участок нового моста на который потратили полмиллиарда грн. асфальт начал рушиться не продержавшись 1 зимы. А в горсовете на обращение отвечают что виноваты водители которые ездят больше 40 кмч
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до слез, лижут уже не особо стесняясь, а еще 2 месяца до выборов
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Хм, это как же понимать, - он украл не всё, а только что смог? Орден герою!
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ну что - уже все крыся засветились или еще подождать нмного....?
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Разводят украинцев как лохов. А в это время... Законопроект №7499 полностью уничтожает ответственность за незаконное обогащение - Центр противодействия коррупции
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ каждом новом отремонтированном детском садике, в каждом новом троллейбусе есть частица заслуг Петра Алексеевича, - Филатов
 
 
 
 
 
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