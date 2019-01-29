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 Политика Украины
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Все про:Днепр_город (2590) самоуправление (84) Филатов (272)

 Мэр Днепра Филатов предложил расширить полномочия местного самоуправления в городах

Для углубления реформы децентрализации местное самоуправление в Украине должно получить более широкие полномочия. Так общины смогут самостоятельно выбирать пути развития своих городов.

Об этом заявил мэр Днепра Борис Филатов во время выступления на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", который 29 января состоялся в столице.

Так, среди предложений мэра Днепра - передача местному самоуправлению права администрировать местные налоги и возможность прямой работы с земельным кадастром. По мнению Бориса Филатова, необходимо ввести институт мировых судей и дать крупным городам возможность самостоятельно организовывать финансовые займы по так называемым муниципальными облигациям. Кроме этого, по словам главы Днепра, крупные города должны получить право передавать полномочия и деньги общинам микрорайонов.

"Необходимо "спустить" децентрализацию дальше. Я не хочу, чтобы люди ходили ко мне за детскими спортивными площадками. Деньги должны быть в самом низу. Мы должны сделать автономными школы и больницы. Они не должны ходить в муниципалитеты с протянутой рукой", - сообщил мэр Днепра.


По словам Бориса Филатова, территориальным общинам также необходимо получить инструменты (в том числе финансовые) экологического контроля. Это поможет установить баланс между закрытием вредных производств и сохранением рабочих мест.


В то же время мэр Днепра заявил, что право выдачи игровых лицензий также должно быть за территориальными общинами. А еще Борис Филатов напомнил о перспективах создания муниципальной полиции.
"Во всем мире пьяными хулиганами и мелкими кражами, парковками занимается полиция, подчиненная местному самоуправлению. Но если местные царьки (даже на словах) нанесут ущерб государству, тогда должен приезжать столичный спецназ, надевать наручники - и на годы за решетку ", - добавил мэр Днепра.

Источник: https://censor.net.ua/n3108869
 
   
 Топ комментарии
 
А як щодо поглиблення відповідальності разом із розширенням повноважень?
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Дніпро, наша і ваша війна, ще не закінчилась.
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Вот , вот! Расширение полномочий местных царьков! Какая община? Местных воров!
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- Небо теперь в запустении. Не та эпоха. Не тот отрезок времени. Ангелам теперь хочется на землю. На земле хорошо, там коммунальные услуги, там есть планетарий, можно посмотреть звезды в сопровождении антирелигиозной лекции. ©
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В то же время мэр Днепра заявил, что право выдачи игровых лицензий также должно быть за территориальными общинами. А еще Борис Филатов напомнил о перспективах создания муниципальной полиции. Источник: https://censor.net.ua/n3108869
Так вот что даст толчок экономики! Игровые автоматы и казино!
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Боря, ты бы мусор со дворов убрал, задолбали ваши мусорные войны.
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А як щодо поглиблення відповідальності разом із розширенням повноважень?
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не-не? им деребан,а не ответственность...
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Вот , вот! Расширение полномочий местных царьков! Какая община? Местных воров!
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А может срок за воровство увеличить до пожизненного? Не, не наш метод
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От і ще одно припало до цицьки бюджету. Вилами не відгониш.
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Дніпро, наша і ваша війна, ще не закінчилась.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМэр Днепра Филатов предложил расширить полномочия местного самоуправления в городах
 
 
 
 
 
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