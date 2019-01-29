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 В каждом новом отремонтированном детском садике, в каждом новом километре дорог, в каждом новом троллейбусе есть частица заслуг Петра Алексеевича, - Филатов

Реформа децентрализации пока что не является бесповоротной. Для ее утверждения нужно принять Кодекс о местном самоуправлении.

Об этом заявил мэр Днепра Борис Филатов, выступая на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", сообщает Цензор.НЕТ.

"Я здесь сегодня не из-за близости к власти, или не из-за желания поучаствовать в распределении материальных ресурсов. Я сегодня здесь, потому что у каждого из нас есть два пути. Первый путь, это путь разрушения. И второй путь, это путь созидания. Когда я стал мэром большого, очень сложного города, как Днепр, я стал перед выбором, либо творить добро и идти вперед, либо погрязнуть в желчи былых обид и дальше продолжать выяснять отношения. Я сделал выбор и поэтому я здесь сегодня", - начал свое выступление Филатов.

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"Мы (мэры городов. - Ред.) неуверены, что одна из самых успешных реформ – реформа децентрализации, может быть бесповоротной. … Подавляющее большинство из этих людей (кандидатов в президенты. – Ред.) десятилетиями находились в политическом истеблишменте и раньше ни у кого из них в голову не пришла мысль поделиться властью и полномочиями с людьми, с территориальными громадами. И только один человек, имя его знаете, поделился властью, полномочиями с людьми. Его фамилия Порошенко", - заявил мэр Днепра.

"Совершенно не справедливо не признавать того, что сегодня в каждом новом отремонтированном детском садике, в каждом новом километре дорог, в каждом новом троллейбусе есть частица заслуг Петра Алексеевича", - акцентировал Филатов, отметив, что, по его мнению, нет уверенности, что реформа децентрализации не может быть подвергнута ревизии.

"Есть проблемы с этой реформой (децентрализации. – Ред.). Например, сегодня доходы крупнх мегаполисов, таких как Днепр, Харьков или Одесса, выросли в процентном отношении меньше, чем доходы городов с населением до 100 тыс. человек. Большие города стали пасынками этой реформы. А ведь драйверы прогресса во всем мире – это крупные мегаполисы. Мы должны придать особое значение децентрализации для больших городов. Мировая тенденция говорит о том, что доля больших в мировой экономике вырастет с 11% до 37% ВВП. Большие города не могут войти в будущее и быть конкурентоспособными во всем мире без расширения своих прав", - заверил Филатов.

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"Большие города зависят от субвенций и дотаций из бюджетов государства. К нам постоянно пытаются лезть в карман чиновники из Минфина. Это действительно так. Особенно перед принятием каждого бюджета. Для того, чтобы сделать децентрализацию бесповоротной мы обязаны принять Кодекс о местном самоуправлении", - призвал он.

"Основные идеи, которые должны быть обсуждены:

Крупным городам нужно дать право делегировать полномочия и деньги громадам микрорайонов. Спустить децентрализацию дальше. Я не хочу, чтобы люди ходили ко мне за детскими и спортивными площадками. Деньги должны быть в самом, самом низу. Мы должны сделать автономными школы и больницы. Они не должны ходить в муниципалитеты с протянутыми руками.

Мы обязаны ввести институт мировых судей. Только выборные, пользующиеся почетом и уважением среди людей могут решать мелкие имущественные споры.

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Нужно дать крупным городам возможность одалживать на внешних рынках и выпускать муниципальные бонды. Богатые города могут сами одалживать деньги на внешних рынках, а не просить длительного согласования у киевских чиновников.

Земельный кадастр должен быть у городов. Им не должны заправлять непонятные назначенцы, которые все время толкаются у коррупционной кормушки.

Местное самоуправление должно иметь право администрировать местные налоги. Фискалы не хотят этим сегодня заниматься.

Экологические деньги, экологический контроль должны принадлежать территориальным громадам. Только мы на местах можем определить баланс между закрытием вредных производств, между сохранением рабочих мест, между компенсацией на рекреацию. Мы не понимаем в промышленных центрах, почему мы должны дышать загрязненным воздухом, а разрешение на выбросы дают в министерстве.

"Мы должны признать себе, что запрет на азартные игры провалился и превратился в коррупционную кормушку для правоохранителей и депутатов. Наши города заполонили лото, игровые залы и сопутствующие им ломбарды. Нужно дать территориальным громадам возможность регулировать игровой бизнес. И только мы вместе с земляками определим баланс. ", - заявил Филатов.

"И еще, Петр Алексеевич, пожалуйста, отгоните от нас чересчур большое рвение Антимонопольного комитета и силовиков, которые очень часто ищут признание, погоны и, может быть, даже деньги в местном самоуправлении. Никто из мэров не заинтересован покрывать воров и взяточников, но иногда уже становиться просто невозможно жить", - добавил мэр Днепра.

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"Мы должны поставить на широкую общественную дискуссию вопрос обсуждения муниципальной полиции. Во всем мире пьяными хулиганами, мелкими кражами, парковками занимаются полицейские, подчиняющиеся местному самоуправлению. Но если местные царьки, пусть даже на словах нанесут ущерб государству, должен приезжать столичный спецназ, безжалостно одевать наручники, и на долгие годы за решетку", - резюмировал Филатов.

Источник: https://censor.net.ua/n3108866
 
   
 Топ комментарии
 
Рассказал о коррупции...Как интересно. Следующий на сцену поднимается Гепа, подготовится Труханову, они нам тоже что-то интересное расскажут о коррупции.))
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Не очікував такого примітивного плазування перед петьою.. Все робиться не за петіні гроші, а за гроші платників податків..
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"Від Крут до Брюсселя" - то ясно, а от "Від Довжанська і Новоазовська - до Крут"?! Филатов на съезде Порошенко рассказал о коррупции и 10 проблемах местного самоуправления - Цензор.НЕТ 9431
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Філатов виявився не боєць, подумав і вирішив здатись в руки мафії, хоча він і був мафіозі завжди, тепер тільки оформився публічно!
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Борис Филатов нормально рулит не зря за него голосовал
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Я голосовала за Филатова, и он оправдал себя на посту мэра. Это лучший мэр из всех, которые у нас в Днепре были.
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.................................. просто цензурных слов не хватает, а нецензурными пользуется только мэр Днепра.
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Нецензурными словами пользуются все.
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Городом займись, порохобот сраный
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Поначинал какие-то проекты, побросал.Деньги расходятся неизвестно на что. Если б не вилкул, хрен бы я за него голосовала.
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Да, голосовали за него, лишь бы не Вилкул. Оказывается, бывает хуже.
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не скажу нічого , бо не з Дніпра. хай Дніпровці розкажуть.
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Появление Михаила Александровича в сумасшедшем доме объяснялось делами довольно простыми, житейскими. Он был крупный нэпман, невзначай не доплативший сорока трех тысяч подоходного налога. Это грозило вынужденной поездкой на север, а дела настойчиво требовали присутствия Михаила Александровича в Черноморске.(с)
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где ещё один днепровский петюнин дружбан - Нарик ... когда он мазу за пахана с высокой трнибуны потянет
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екс генсекк НАТО підтримав промовою президента Порошенка.
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Когда Корбана арестовывали, не так пел.
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Надо бы пэте телемост с Фиртошем и Януковичем организовать,те точно мальдивского поддержат. Филатов на съезде Порошенко рассказал о коррупции и 10 проблемах местного самоуправления - Цензор.НЕТ 274
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Я с днепра и скажу что филатов норм, можно прислушатся к его словам. А тем кто говном плюется видимо прищимил он хвост нормально, ахаха!
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Рассказал о коррупции...Как интересно. Следующий на сцену поднимается Гепа, подготовится Труханову, они нам тоже что-то интересное расскажут о коррупции.))
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Не, они расскажут про патриотизм..
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Какая сцена?!! Сразу в президиум и медальку. Или две.
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Там еще Андерс фог Расмуссен выступил, Юлька ж говорила что он ее поддерживает
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😀😀😀
- Политическая кухня мне чем-то напоминает итальянскую...
- Что, такая же острая?
- Нет, втюхивают все время одни и те же макароны, только поливают разным соусом...
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А тут і богословська з пакет иком грошей підтягнулася нам добре робити. Дно пробито, чергове...
Филатов на съезде Порошенко рассказал о коррупции и 10 проблемах местного самоуправления - Цензор.НЕТ 6202https://www.facebook.com/201017853789759/videos/285067052177697/
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А что Ярош рассказал на сьезде Порошенко?
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А Нарик тоже приехал поддержать подельника?
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Позицію Філатова можна зрозуміти- хай краще так аби не було гірше.
Боюсь що Порошенко робе все щоб така позиція була у більшості людей.
Інакше навіщо було робити злочинця із Саакашвілі? Навіщо владі було неюбхідно інсценувати сміттєвий скандал с Садовим?,,,,
Ті, хто міг дійсно конкурувати з порохом дискредтитовані ним же.
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Гарно сказав, як гепа в сєвєродонецьку.
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Если я проголосую за Порошенко,значит я согласен с тарифами на газ и коммуналку.А я не согласен,значит не буду голосовать за Порошенко
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Я тоже не согласен но проголосую за Порошенко.
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Я тебе напомню такой момент =Вовк Дмитро Владимирович =З 2009 по 2013 рік - associate, віце-президент з корпоративних фінансів компанії Інвестиційний капітал Україна (ICU), що належить голові НБУ Валерії Гонтаревій.З березня 2013 по грудень 2014 року - національний менеджер в кондитерській компанії Roshen Петра Порошенка в Москві (Росія).[1]30 грудня 2014 року призначено тимчасово виконуючим обов'язки Голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.[2][3]червень 2015 року призначено Головою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. ..Это о многом говорит .
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"Я вам расскажу за всю Одессу за весь Днипро..."
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шайка мародеров поддерживают порошенко, и ни одного воина из АТО или ОСС, никто из них не хочет марать свое имя рядом с порошенко
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Не очікував такого примітивного плазування перед петьою.. Все робиться не за петіні гроші, а за гроші платників податків..
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За наш, конечно. Как и многочисленные вояжи в Японию "по обмену опытом", когда мы замерзали без отопления до середины ноября.
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В нашем доме ЦО дали аж в начале декабря. И никто не замерз, как ни странно.
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Та да, мэры не заинтересованны в городских туалетах за 5 миллионов каждый.
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Скажите как его зовут! Весёлый южный паренёк, он бизнес свой продать не смог, конфеты детям обещал, обвертку голую достал. Он дядя Петя не дурак, решил рулить не просто так.... Тарита Ата
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"Никто из мэров не заинтересован покрывать воров и взяточников..."
Обнять и плакать! Сам себя не покроешь......Источник: https://censor.net.ua/n3108866
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Прекратите обыски в горсовете, иначе никакой поддержки вам не будет! - сказал Филатов.
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И еще, Петр Алексеевич, пожалуйста, отгоните от нас чересчур большое рвение Антимонопольного комитета и силовиков, которые очень часто ищут признание, погоны и, может быть, даже деньги в местном самоуправлении. Никто из мэров не заинтересован покрывать воров и взяточников, но иногда уже становиться просто невозможно жить", Источник: https://censor.net.ua/n3108866

так уже и никто
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Если наши демократические силы не объединятся, эта шайка воров и дальше будет издеваться над украинцами.
Но, как назло, они все идут порознь.
Получается, им их амбиции важнее, чем Украина.
Все рвутся просто к власти, и на украинцев им наплевать.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ каждом новом отремонтированном детском садике, в каждом новом километре дорог, в каждом новом троллейбусе есть частица заслуг Петра Алексеевича, - Филатов
 
 
 
 
 
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