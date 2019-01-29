EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  3533  206
Материалы по теме:
Все про:Брюссель (527) Венесуэла (124) Порошенко (16214) популизм (67)

 "Популисты приведут страну не в Брюссель, а в Каракас", - Порошенко

Популисты представляют серьезную опасность для Украины.

Об этом заявил президент Петр Порошенко, выступая на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Порошенко назвал пять стратегических приоритетов, которые дадут толчок украинской экономике

По словам президента, если популистов не остановить и допустить к власти, то все испытания, которые украинцам пришлось пережить в результате войны и агрессии со стороны России, окажутся напрасными.

"Популисты приведут страну не в Брюссель (неофициальная столица Евросоюза, - Ред.), а в Каракас (столица Венесуэлы. – Ред.)", - добавил он.

Порошенко также назвал популистами большую часть кандидатов в президенты.

Сегодня Порошенко заявил, что будет баллотироваться на второй срок.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3108864
 
   
 Топ комментарии
 
Зато свинка ПеПа на втором сроке обязательно приведёт нас в Брюссель. Сделав тарифы как в Брюсселе.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
Петя! Твоя вата тебя поддерживает! Потому что Вата!

 показать весь комментарий
 
 
Всё правильно. Рошеновский воровской гиббон привёл страну не в Брюссель а в Африку. Сделав уровень жизни в Украине ниже чем в Габоне.
 показать весь комментарий
 
 
А куда Пэтя привел страну? В Уганду или Сомали Пэтя нас привел всего за 4 года! Если еще раз станет президентом Пэтя, об Уганде мы будем только мечтать!...........
 показать весь комментарий
 
Петя, ну достатньо. Більшого популіста, ніж ти, ми ще не бачили. Починаючи з 2014 року. А методика правильна. Переноси на опонентів те, що сам робив. По доктору Геббельсу.
 показать весь комментарий
 
Наш президент : ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ ПОРОШЕНКО !!! точка !!! УВАЖАЮ и ДОВЕРЯЮ !!!
 показать весь комментарий
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Популисты приведут страну не в Брюссель, а в Каракас", - Порошенко
 
 
 
 
 
 вверх