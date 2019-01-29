 "Популисты приведут страну не в Брюссель, а в Каракас", - Порошенко

Об этом заявил президент Петр Порошенко, выступая на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", сообщает Цензор.НЕТ.

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По словам президента, если популистов не остановить и допустить к власти, то все испытания, которые украинцам пришлось пережить в результате войны и агрессии со стороны России, окажутся напрасными.



"Популисты приведут страну не в Брюссель (неофициальная столица Евросоюза, - Ред.), а в Каракас (столица Венесуэлы. – Ред.)", - добавил он.



Порошенко также назвал популистами большую часть кандидатов в президенты.



Сегодня Порошенко заявил, что будет баллотироваться на второй срок.



Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года.