 Порошенко назвал пять стратегических приоритетов, которые дадут толчок украинской экономике

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом П.Порошенко сказал на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" во вторник в Киеве.
"Ответственная экономическая стратегия диктует нам необходимость четко определить приоритеты и сделать акцент на тех секторах экономики, где мы можем выйти на лидерские позиции. Они станут точками прорыва, которые подтолкнут нас вперед. Они принесут средства для того, чтобы обеспечить ощутимое повышение уровня жизни людей", - сказал он.
По словам президента, к таким приоритетам относятся агропромышленный комплекс, IT-сфера, машиностроение, инфраструктура и логистика, а также туризм.
"Население мира растет ежегодно в среднем на 80-85 млн, и… к 2024 году превысит 8 млрд, и все хотят есть. Очевидно, тут огромная ниша для Украины как глобального аграрного лидера", - сказал П.Порошенко.
Он напомнил, что за последние 5 лет Украина вышла на первые места в мире по многим видам сельскохозяйственной продукции, "но мы должны понимать, что настоящее лидерство возможно лишь при условии, когда экспорт переработанной продукции будет значительно превышать экспорт сырья".
Также президент подчеркнул, что IT-сектор сможет помочь Украине увеличить часть среднего креативного класса и обеспечить рабочие места с высоким уровнем дохода. По его мнению, это важно для стабильности экономики и демократии и в целом для страны.
"Но чтобы стать настоящим лидером в этом секторе, мало предоставлять услуги и сидеть на аутсорсинге, надо переходить к реальному вкладу в отечественную экономику. И благодаря этому в Украину придет так называемая "четвертая промышленная революция"", - сказал П.Порошенко, отметив, что необходимо делать ставку на высокотехнологические отрасли.
Он отметил, что традиционно в Украине сильными были и авиастроительство, и космическая отрасль, судостроение и военно-промышленный комплекс.
"Преобразование Украины в транспортно-логистический хаб Европы требует модернизации транспортной инфраструктуры. Украина уже вошла в 20-ку стран по количеству новых авиационных линий", - рассказал П.Порошенко.
Президент отметил, что Украина очень привлекательна с точки зрения туризма и это направление надо развивать. "Мы можем перейти и войти в "десятку" самых популярных культурно-туристических направлений в Европе. Туризм – это колоссальный рынок для малого и среднего бизнеса", - отметил он.
Глава государства подчеркнул, что перечисленные стратегические приоритеты дадут мощный толчок экономике Украины.
"Под них можно привлечь миллиарды долларов инвестиций. Их реализация создаст десятки тысяч малых предприятий, сотни тысяч рабочих мест с достойной оплатой и снизит, точно снизит, уровень рабочей эмиграции украинцев. Более того, возвратит украинцев домой", - сказал П.Порошенко.
Президент отметил, что эти приоритеты дадут перспективу городу и селу, и каждой громаде, помогут наполнить государственный и местные бюджеты, дадут возможность повышать зарплаты бюджетникам, пенсии, социальные выплаты.
скаже - то й та щербата. Ну що ти з чоловіком вдієш. Та нічого: яке вродилося - теке і вдалося. Як то кажуть: мав уродитися чоловік, а вилупився чорт. А ви, порохнявого боти, його сучі діти, лакейські ЕГЕкали та підТАКакувачі, коли ви вже свої чорні пельки стулите, щоб не чути було ваших облудних словес.
Хліб ваш нечестиво зароблений поперек горла вам стане за ваші наклепи, обмови, свідому брехню. Ой, важка, дуже важка буде для вас спокута, порохнявого боти, співчуваю я вам.
А порада щира: не треба подібних побажань, повертаються. Їй-бо, матом безпечніше: як максимум, забанять
1) пинок под зад рыгоанальному мастеру перевоплощения, защитнику своего бизнеса
2) пинок под зад богу приватизации гос имущества на посту гос чиновников
3) пинок под зад барыге лоббирующему свой бизнес
4) пинок под зад крестному отцу коррупции, просравшему люстрацию
5) пинок под зад руководителю бото-фермы, окрестившей всех нас агентами кремля
Ну что, хватит или ещё добавить?
А, згадав: "Мачіть в сартірє!!" - точно, було; тільки звучало трохи інакше: "Стану прєзідєнтом - пасажу барьігу!!" - тільки це інші кандидати казали, не Порошенко. А так - дуже подібне
скаже - то й та щербата. Ну що ти з чоловіком вдієш. Та нічого: яке вродилося - теке і вдалося. Як то кажуть: мав уродитися чоловік, а вилупився чорт. А ви, порохнявого боти, його сучі діти, лакейські ЕГЕкали та підТАКакувачі, коли ви вже свої чорні пельки стулите, щоб не чути було ваших облудних словес.
Хліб ваш нечестиво зароблений поперек горла вам стане за ваші наклепи, обмови, свідому брехню. Ой, важка, дуже важка буде для вас спокута, порохнявого боти, співчуваю я вам.
От тільки я не бачу від вас таку ж кількість гнівних коментарів та палких промов під цією новиною. У всих одночасно клавіатура зависла?
І ще - треба розуміти, що війна з московією не закінчиться так просто: вони будуть паскудити перманентно. Не мілітарно - так економічно, дипломатично, медійно: всіляко, як зможуть. Аж доки в них будуть можливості.
Це гібридна війна на знищення. І схоже, він єдиний з "кандидатів", хто це справді розуміє. Для цього стільки міжнародної активності, той же Томос - і саме тому одночасно така обережна і виважена внутрішня політика: сапер помиляється один раз. Нам би звичайно, хотілося більше шибениць , але згадаємо Сунь Цзи: найкраща перемога - без бою. ІМХО, звичайно.
😁
Анекдот:
- Если мужчина хочет, но не может. Каков диагноз?
- Импотент.
- А если может но не хочет?
- Сволочь он!
Ну, или еще че-нить на "пи"...
И зачем, и для кого будет служить этот хаб, если сообщение в Россией сильно ограничено, а существующих транспортных мощностей по доставке-вывозу товаров из Украины и так хватает.
По остальному так же - сельское хозяйство не дает высокой остаточной прибыли.
Туризм? В воюющую страну?...
Ай-ти сфера, по большому счету, и так уже развита, дальнйший рост тоже возможен, но глобальным экономическим национальным драйвером он все равно не станет. Машиностроение же скорее мертво, бо не модернизируется со времен совка и абсолютно не конкурентоспособно на внешних рынках. А его главный потребитель, под которого он, собсна, и был заточен еще со времен Российской Империи - Россия, всячески ограничивает украинский экспорт.
1) Уволить абсолютно всех действующих судей и прокуроров, по статье несоответствие занимаемой должности, т.е. с позором!
2) Набрать студентов последних курсов, без родственных связей по профилю. И увольнять и садить без жалости!
3) На законодательном уровне запретить абсолютно все офшоры.
4) Ввести налог на уровне 14%, налог на зп снизить до уровня 20%. Чтобы вывести черный нал из тени и убить конверты.
5) Депутатов и президента посадить на минимальный прожиточный минимум!
Отменить их непонятные пожизненные пенсии и привилегии. Ввести уголовную ответственность за отклонение от предвыборных обещаний!
(Томос, ау!)
Другий пріоритет - посадка на нари.
Третій пріоритет - конфіскація всього майна.
Всього три пріоритета...А як відразу підніметься економіка...І віра в справедливість...І мова стане спокійною і не агресивною...І армія воскресне,бо перестануть обкрадати...
А то що педрошеска казки гарно розповідає то ми пам'ятаємо, ще по його попередніх виступах на відео з 14-го року.