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 Политика Украины
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 Порошенко назвал пять стратегических приоритетов, которые дадут толчок украинской экономике

Президент Украины Петр Порошенко назвал 5 стратегических приоритетных секторов экономики, которые могут привлекать миллиардные инвестиции и создавать сотни тысяч рабочих мест.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом П.Порошенко сказал на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" во вторник в Киеве.

"Ответственная экономическая стратегия диктует нам необходимость четко определить приоритеты и сделать акцент на тех секторах экономики, где мы можем выйти на лидерские позиции. Они станут точками прорыва, которые подтолкнут нас вперед. Они принесут средства для того, чтобы обеспечить ощутимое повышение уровня жизни людей", - сказал он.

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По словам президента, к таким приоритетам относятся агропромышленный комплекс, IT-сфера, машиностроение, инфраструктура и логистика, а также туризм.

"Население мира растет ежегодно в среднем на 80-85 млн, и… к 2024 году превысит 8 млрд, и все хотят есть. Очевидно, тут огромная ниша для Украины как глобального аграрного лидера", - сказал П.Порошенко.

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Он напомнил, что за последние 5 лет Украина вышла на первые места в мире по многим видам сельскохозяйственной продукции, "но мы должны понимать, что настоящее лидерство возможно лишь при условии, когда экспорт переработанной продукции будет значительно превышать экспорт сырья".

Также президент подчеркнул, что IT-сектор сможет помочь Украине увеличить часть среднего креативного класса и обеспечить рабочие места с высоким уровнем дохода. По его мнению, это важно для стабильности экономики и демократии и в целом для страны.

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"Но чтобы стать настоящим лидером в этом секторе, мало предоставлять услуги и сидеть на аутсорсинге, надо переходить к реальному вкладу в отечественную экономику. И благодаря этому в Украину придет так называемая "четвертая промышленная революция"", - сказал П.Порошенко, отметив, что необходимо делать ставку на высокотехнологические отрасли.

Он отметил, что традиционно в Украине сильными были и авиастроительство, и космическая отрасль, судостроение и военно-промышленный комплекс.

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"Преобразование Украины в транспортно-логистический хаб Европы требует модернизации транспортной инфраструктуры. Украина уже вошла в 20-ку стран по количеству новых авиационных линий", - рассказал П.Порошенко.

Президент отметил, что Украина очень привлекательна с точки зрения туризма и это направление надо развивать. "Мы можем перейти и войти в "десятку" самых популярных культурно-туристических направлений в Европе. Туризм – это колоссальный рынок для малого и среднего бизнеса", - отметил он.

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Глава государства подчеркнул, что перечисленные стратегические приоритеты дадут мощный толчок экономике Украины.

"Под них можно привлечь миллиарды долларов инвестиций. Их реализация создаст десятки тысяч малых предприятий, сотни тысяч рабочих мест с достойной оплатой и снизит, точно снизит, уровень рабочей эмиграции украинцев. Более того, возвратит украинцев домой", - сказал П.Порошенко.

Президент отметил, что эти приоритеты дадут перспективу городу и селу, и каждой громаде, помогут наполнить государственный и местные бюджеты, дадут возможность повышать зарплаты бюджетникам, пенсии, социальные выплаты.

Также читайте: Только полноправное членство в ЕС и НАТО гарантирует Украине независимость и нацбезопасность, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3108861
 
   
 Топ комментарии
 
Порошенко назвал пять стратегических приоритетов, которые дадут толчок украинской экономике

Бла-бла-бла. А шо ж за 5 лет толкнуть не управился?
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и на каком банковском счету мы можем увидеть эти выигранные по искам суммы?
Виртуальные результаты не считаем.
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Порохнявий що не скаже - то й збреше, що не ступне - то й збрехне, як не брехне - то й не дихне. Він ні вдень, ні вночі з брехнею не розминається, а коли десь трохи й правди
скаже - то й та щербата. Ну що ти з чоловіком вдієш. Та нічого: яке вродилося - теке і вдалося. Як то кажуть: мав уродитися чоловік, а вилупився чорт. А ви, порохнявого боти, його сучі діти, лакейські ЕГЕкали та підТАКакувачі, коли ви вже свої чорні пельки стулите, щоб не чути було ваших облудних словес.
Хліб ваш нечестиво зароблений поперек горла вам стане за ваші наклепи, обмови, свідому брехню. Ой, важка, дуже важка буде для вас спокута, порохнявого боти, співчуваю я вам.
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Ще й тебе спробую просвітити: подібні побажаннячка мають схильність до зворотньої дії - в першу чергу тому, що спираються на неправдивий грунт (звинувачення), а по-друге - дуже вже емоційні прокльони за відсутності справжньої провини. Помолився б сходив та покаявся: може, встигнеш іще.
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Відповідь Dev Adhikaru. Це не мої особисті "побажаннячка". Відірвіться від методички, сходіть на базар, проїдтесь у громадському транспорті, прогуляйтесь з друзями - і ви ось таке почуєте, або щось подібне, більш приперчене. Ось я таке чув, той переказав. А щодо "тебе спробую просвітити" - то як же можна брехнею людей "просвічувати" "просвітитель" ти наш гороховий. А щодо "Помолився б сходив та покаявся" - то це ми вже чули неоднразово. Це вже як ритуальне заклинання ботів порохнявого. Методичку треба міняти.
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Дискусія наразі не має сенсу. Спробуй визначитися, хто для тебе з протилежного боку монітору: бот з методичкою - або людина, що має обгрунтовану думку. Обери щось одне.
А порада щира: не треба подібних побажань, повертаються. Їй-бо, матом безпечніше: як максимум, забанять
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Как бы сказал Остап Бендер - Киса это конгениально, у вас призвание к выпрошайничеству!
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Давайте считать пять стратегических приоритетов:
1) пинок под зад рыгоанальному мастеру перевоплощения, защитнику своего бизнеса
2) пинок под зад богу приватизации гос имущества на посту гос чиновников
3) пинок под зад барыге лоббирующему свой бизнес
4) пинок под зад крестному отцу коррупции, просравшему люстрацию
5) пинок под зад руководителю бото-фермы, окрестившей всех нас агентами кремля
Ну что, хватит или ещё добавить? Порошенко назвав п'ять стратегічних пріоритетів, які дадуть поштовх українській економіці - Цензор.НЕТ 185
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так верят же...верят....технологии кремлевские на службе у порошенко
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Никто не отрицает что власть в Украине работает по старой московско ордынской системе управления государством. За суды я вообще молчу
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"На день опоздал, и доллара не хватило" - эта английская пословица точно характеризует Порошенко. 5 лет ему не хватило, чтобы выполнить свои прошлые предвыборные обещания, и он думает, что в нынешние кто-то поверит?
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господа порохоботы вы отдаете себе отчет что вас зомбируют по тем же технологиям как и кацапов зомбировали?Вы понимаете что вашими мозгами управляют другие?Неужели вы не видите что порошенко это обычный аферист,вор и коппупцинер?Типичный совковый абсолютно воровитый чинуша
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А як кацапів зомбували? "Крьім наш!!!", "Лішняя хромосома!", "Самьій вежлівьій із людєй!"... нє, шось не схоже.

А, згадав: "Мачіть в сартірє!!" - точно, було; тільки звучало трохи інакше: "Стану прєзідєнтом - пасажу барьігу!!" - тільки це інші кандидати казали, не Порошенко. А так - дуже подібне
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Порохнявий що не скаже - то й збреше, що не ступне - то й збрехне, як не брехне - то й не дихне. Він ні вдень, ні вночі з брехнею не розминається, а коли десь трохи й правди
скаже - то й та щербата. Ну що ти з чоловіком вдієш. Та нічого: яке вродилося - теке і вдалося. Як то кажуть: мав уродитися чоловік, а вилупився чорт. А ви, порохнявого боти, його сучі діти, лакейські ЕГЕкали та підТАКакувачі, коли ви вже свої чорні пельки стулите, щоб не чути було ваших облудних словес.
Хліб ваш нечестиво зароблений поперек горла вам стане за ваші наклепи, обмови, свідому брехню. Ой, важка, дуже важка буде для вас спокута, порохнявого боти, співчуваю я вам.
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подожди через время он потянет остатки Украины в Россию.Он для этого там сидит
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Очередная трепотня от гаранта, а раньше руки не доходили, какие обещания давал в 14 году забыл, власть из рук уплывает и будет очередные сказки рассказывать. Бизнес и без подсказок знает как работать, только не мешайте, а с такой коррупцией, лоббизмом своих, судами и ментами далеко товарищи у власти вы не заедете. Миграцию остановите, а то на ваших заводах скоро пенсионеры останутся работать, а инвестиции, о них вообще все молчат, какой в своем уме инвестор придет в такую дыру, где все отберут и еще виноватым сделают. Сделать из станы банановую республику(аграрную), это он может, я даже не сомневаюсь.
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эта бригада с Порохом во главе четко работает на уничтожение Украины
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Только отдавать. Брать будет Гарант и его окружение.
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Ключевые слова "толчок" и "экономика"...
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Генеральный директор "АрселорМиттал Кривой Рог" назвал 5 основных сложностей, с которыми иностранные инвесторы сталкиваются в Украине.......5 вызовов для иностранных инвесторов в Украине..... Но кто к нему прислкшается....
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и заметь,среди этих пяти-ни слова про каркаркаррррупцию кстати ,как тебе пункт 2?это как раз о том,что уволить недобросовестного работника в Украине-это огромная головная боль.
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А по-моему 5-ый пункт как раз о коррупции ....
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так то по твоему...а предприниматель пишет о зарегулированности.и шота мне кажется,что ему виднее Порошенко назвав п'ять стратегічних пріоритетів, які дадуть поштовх українській економіці - Цензор.НЕТ 1696
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Толчок, рывок, скачек. У него с Ху%лом один спичрайтер походу. Тот тоже 18 лет уже быдлу про рывок чешет.
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хватит вешать украинскому народу лапшу на уши
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Шановні порохоботи та порохолюби! Під новинами, де Тимошенко обіцяє знизити ціну на газ вдвічі тисячі ваших гнівних коментарів та палких промов, що президент не займається економікою ( і це правда)
От тільки я не бачу від вас таку ж кількість гнівних коментарів та палких промов під цією новиною. У всих одночасно клавіатура зависла?
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А що саме він тут пообіцяв знизити вдвічі, а що - ліквідувати?
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"Под них можно привлечь миллиарды долларов инвестиций. Их реализация создаст десятки тысяч малых предприятий, сотни тысяч рабочих мест с достойной оплатой и снизит, точно снизит, уровень рабочей эмиграции украинцев. Более того, возвратит украинцев домой", - сказал П.Порошенко.Источник: https://censor.net.ua/n3108861
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І де він не правий? Це все можна робити - але де він сказав, що це робитиме власне він? Якщо він вийде з законодавчими ініціативами, або дасть, наприклад, доручення уряду на проробку цих напрямків - що тут не так? Він не обіцяє зарплатню колупнадцять тисяч баксів і ковбасу за 2,20 копійок - але показує напрямки, де Україна і українці можуть заробляти.
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На словах ніби правий... так що йому заважало це зробити 4, 3, 2, рік назад? Москальська агрессія? Так чому ж так впевнено розповідає, ніби війна закінчилась ще позавчора?
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так, і це буде час з новим президентом, прем'єром та Верховною Радою
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На все(!) потрібні час і зусилля (натхнення - це інше ). Країна була в жахливому стані після ПРиБЮТу.

І ще - треба розуміти, що війна з московією не закінчиться так просто: вони будуть паскудити перманентно. Не мілітарно - так економічно, дипломатично, медійно: всіляко, як зможуть. Аж доки в них будуть можливості.

Це гібридна війна на знищення. І схоже, він єдиний з "кандидатів", хто це справді розуміє. Для цього стільки міжнародної активності, той же Томос - і саме тому одночасно така обережна і виважена внутрішня політика: сапер помиляється один раз. Нам би звичайно, хотілося більше шибениць , але згадаємо Сунь Цзи: найкраща перемога - без бою. ІМХО, звичайно.
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"А що саме він тут пообіцяв знизити вдвічі, а що - ліквідувати?" Що порохнявий пообіцяв, тому - гріш ціна в базарний день. А що він обіцяв, коли йшов у президенти - суцільна безбожна брехня, за яку ще неодмінно невідворотно нестане відповідальність.
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а нафига нам тут гневные метать,зрадоносец? Порошенко назвав п'ять стратегічних пріоритетів, які дадуть поштовх українській економіці - Цензор.НЕТ 4687все по плану,будем принимать участие,если не в ай ти бизнесе-то хотя бы в туристическом.в качестве клиентов
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Гиг, так президент не займається економікою, чого його в той степ понесло?
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опосредованно он занимается.ведь на сегодня самая большая фракция парламента,которая формирует правительство-его Порошенко назвав п'ять стратегічних пріоритетів, які дадуть поштовх українській економіці - Цензор.НЕТ 6205.а за экономику отвечает правительство
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А если занимается, то что ж у нас так все плохо в экономике (да и в других сферах тоже)?
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Так і в Тимошенко своя фракція, а після її перемоги - дуже цікавее питання, скільки тушок від Олексійовича до неї перебижить, та скільки позафракційних.
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Чому не дали слово партнеру по бізнесу Ахметову
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Знает но не делает!
Анекдот:
- Если мужчина хочет, но не может. Каков диагноз?
- Импотент.
- А если может но не хочет?
- Сволочь он!
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Может пинок? Порошенко назвав п'ять стратегічних пріоритетів, які дадуть поштовх українській економіці - Цензор.НЕТ 3376
Ну, или еще че-нить на "пи"...
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а шо ж тебе сука останні 5 років утримувало від розвитку цих приоритетів? типовий приклад прогону по вухах від олігарха Порошенко.
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Ему Путен не разрешал. Но сейчас он подпишет с Путеном мир и серьезно возьмется за рехвормы, население и зрадофилов.
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Первый приоритет - это посадка на нары барыжной власти.
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Мальдивы, офшоры, коррупция, ЖКХ, газ - ничего не забыл???))
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Це Ви про свого ху@ла. Тільки замість Мальдів Венесуела.
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Не знаю как на Мальдивах, но в Испании у них дачки поблизости...
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Так, всем опять готовиться Пжиты по новому!!
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1й приоритет: Перестать воровать!!!
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Преобразование Украины в транспортно-логистический хаб Европы требует модернизации транспортной инфраструктуры.

И зачем, и для кого будет служить этот хаб, если сообщение в Россией сильно ограничено, а существующих транспортных мощностей по доставке-вывозу товаров из Украины и так хватает.
По остальному так же - сельское хозяйство не дает высокой остаточной прибыли.
Туризм? В воюющую страну?... Порошенко назвав п'ять стратегічних пріоритетів, які дадуть поштовх українській економіці - Цензор.НЕТ 3184
Ай-ти сфера, по большому счету, и так уже развита, дальнйший рост тоже возможен, но глобальным экономическим национальным драйвером он все равно не станет. Машиностроение же скорее мертво, бо не модернизируется со времен совка и абсолютно не конкурентоспособно на внешних рынках. А его главный потребитель, под которого он, собсна, и был заточен еще со времен Российской Империи - Россия, всячески ограничивает украинский экспорт.
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А ось цікаво чому потрібно було чекати аж 5 років щоб зрозуміти пріоритети. Падло ти бьарижне! В тебе був, є і буде один пріоритет-бабки в офшор.
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У меня другие методы для возрождения экономики!
1) Уволить абсолютно всех действующих судей и прокуроров, по статье несоответствие занимаемой должности, т.е. с позором!
2) Набрать студентов последних курсов, без родственных связей по профилю. И увольнять и садить без жалости!
3) На законодательном уровне запретить абсолютно все офшоры.
4) Ввести налог на уровне 14%, налог на зп снизить до уровня 20%. Чтобы вывести черный нал из тени и убить конверты.
5) Депутатов и президента посадить на минимальный прожиточный минимум!
Отменить их непонятные пожизненные пенсии и привилегии. Ввести уголовную ответственность за отклонение от предвыборных обещаний!
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Блин...как я вчера и думал что сегодня целый день будет не "форум Петра" а какой-то огалтелый шабаш порохоботов на ТВ, ФМ-радио, Инете и т.д. просто капец какой-то сил уже нет этот дурдом слушать со всех щелей !!! Это уже похуже Венесуэлы и Сев.Кореи будет....
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Остап Бендер и Межгалактический шахматный турнир... Только, ведь, президент по Конституции за экономику не отвечает, только за армию и внешнюю политику. Я правильно говорю, порохоботы?
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А церковь так вообще отделена от государства.
(Томос, ау!)
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Вообще в Украине за всё отвечает КУМОВСТВО и всё по старой московско ордынской системе идёт управление государством, а ещё и украинский народ после майдана сидит по хатам с краю и ждёт ,чтобы Президент ведро воды принёс им в дом или в подъезде заменил сгоревшую лампочку "Ильича" Порошенко назвав п'ять стратегічних пріоритетів, які дадуть поштовх українській економіці - Цензор.НЕТ 3199
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Перший пріоритет - копняк в дупу.
Другий пріоритет - посадка на нари.
Третій пріоритет - конфіскація всього майна.
Всього три пріоритета...А як відразу підніметься економіка...І віра в справедливість...І мова стане спокійною і не агресивною...І армія воскресне,бо перестануть обкрадати...
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Борьбы с олигархами в планах у Пэти нет! Все наши беды от олигархов! Но они же Пэтины друзья! Не народ, а олигархи! Значит и дальше будут расти цены - потому, что олигархи все монополизировали. Будут и дальше выводить деньги в офшоры. Не будет никакой борьбы с коррупцией - для олигархов это норма! Вот и ждите от Пэти светлого шоколадного будущего!...........
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Малий бізнес знов зовсім забув петя.... а малий бізнес у нормальних країнах не забувають.
А то що педрошеска казки гарно розповідає то ми пам'ятаємо, ще по його попередніх виступах на відео з 14-го року.
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Коррупция,воровство, кумовство, офшорство, ненависть к украинцам - вот 5 приоритетов, которые движут порошенко.
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Как всегда: когда кремлеботы возбуждаются и активизируются в своей горячечной истерии - значит что-то делается правильно. Я надеюсь Порох таки выиграет выборы и шушера, засевшая на этом сайте, обосрётся от ненависти.
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Побіжить твій рошен до хуйла,якщо встигне,кацапа
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Напомнило Нью Васюки и межгалактический шахматний турнир))
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Серьёзно? Вам вероятно лет 7 от роду и вы никогда не видели ни одной предвыборной компании. Вам ещё много предстоит узнать в этой жизни. И научиться отличать тех, кто создаёт стратегии и дорожные карты от тех, кто обещает снизить вдвое цену за газ и обеспечить колбасу по 2.20.
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тільки про основний пріорітет - корипцію- далі тихо. Фак ю , містер презідент.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко назвал пять стратегических приоритетов, которые дадут толчок украинской экономике
 
 
 
 
 
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