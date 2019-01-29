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 Политика Украины
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Все про:ВР (22621) законопроект (2005) запрет (1316) экология (1061)

 Проект закона о частичном запрете полиэтиленовых пакетов зарегистрирован в Раде

В Верховной Раде 28 января зарегистрировали законопроект №9507 об уменьшении количества отдельных видов отходов из полиэтилена, которым может быть введено ограничение на использование пластиковых пакетов в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Еспресо", законопроект разработан на основе Директивы Европейского Парламента № 94/62 / EC и действующих законов стран-членов ЕС.

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Законопроект предлагается запретить предоставление полиэтиленовых пакетов на безвозмездной основе с 1 января 2021 года; запретить реализацию полиэтиленовых пакетов с толщиной стенки до 50 микрон с 1 января 2022 года; вести обязательную сертификацию пакетов на пригодность к биоразложению (для биоразлагаемых пакетов) в соответствии с национальными стандартами с 1 января 2021 года.

Вместо них предлагается использовать альтернативную тару - текстильные сумки и мешки, бумажные пакеты, пакеты из крахмала, которые используются в странах ЕС, где уже ввели запрет на пластиковые пакеты.

Законопроектом предусмотрены исключения из гигиенических соображений.

Запрет не распространяется на сверхлегкие пластиковые пакеты с толщиной стенки до 15 микрон и размерами 225мм*345мм*450мм, используемых для мяса, рыбы и продуктов из них, а также сыпучих продуктов, для которых пакет является первичной упаковкой.

Источник: https://censor.net.ua/n3108859
 
   
 Топ комментарии
 
Давно пора...количество полиэтиленовых пакетов уже превысило все разумные пределы..
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Еще бы напитки в пластике как нить ограничили...
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Давно пора...количество полиэтиленовых пакетов уже превысило все разумные пределы..
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Еще бы напитки в пластике как нить ограничили...
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Этих депутатов нужно ограничить. Принимают что попало.
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вы б еще автоматы для стеклотары сделали...уеропейцы.....
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даёшь авоськи ... живем по новому !!!!!!! .............................................................. Проект закона о частичном запрете полиэтиленовых пакетов зарегистрирован в Раде - Цензор.НЕТ 3732
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Классная вещь! Место не занимает, вмещает много! Буду в Украине,куплю себе таких несколько.
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Чем вызван Ваш смех?
Фото; Биоразлагаемые пакеты из кукурузного крахмала

Проект закону про часткову заборону поліетиленових пакетів зареєстровано в Раді - Цензор.НЕТ 5098 Проект закону про часткову заборону поліетиленових пакетів зареєстровано в Раді - Цензор.НЕТ 6752

Проект закону про часткову заборону поліетиленових пакетів зареєстровано в Раді - Цензор.НЕТ 5892

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Ну тобто,що лес рубят то таке,а ось пакеты с крахмалю це добре
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До чого Ваше поєднування лісу до пакетів - лиш щоб написати своє зрадоботне що "все не так"?
Що поганого в данному конкретному питанні - про обмеження викиду поліетилену в природне середовище? З заміною поліетиленових пакетів на пакети на крохмальній основі.
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Прошу пробачити за запитання : А технологічні лінії під "ОЦЕ" Є???

Бо інакше - "скинемся па капеечке!!!!!!!!!!!" Оффшорь!""-І трава не рости.
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Ну так быстренько организуй производство в Украине!
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Так, мабуть, тому і дали 2 роки.
А взагалі-то, розмови про перехід на біоупаковки йдуть вже років 10. Хто хотів і кому не байдужа природа, вже давно міг підготувати технологічні лінії.
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Частичное использование это куча дыр в законе о использовании. Поэтому этот закон такой же потрошиный пиар перед выборами как и потрошиные реформы - много звуку, много народных денег на них, а на выходе пшик.
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Наконец то!... Это очень хорошо... И экология и новое производство и рабочие места по утилизации и т.д.
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Пакеты это ещё полбеды (если их запретить полностью), а с пластиковыми бутылками и прочей тарой как быть? Эту проблему с наскоку не решить. В природе существуют бактерии и другие организмы, которые разлагают МЁРТВУЮ ткань. Можно создать бактерии, которые будут разлагать пластик, только здесь одно существенная загвоздка: как они будут "отличать" хлам и мусор от нужных ещё конструкций (вопрос технический, но думаю, что решаемый). Пластик перед утилизацией (выбросом в мусор) должен облучаться (не знаю чем, это вопрос науки), чтоб нём появились определённые "маркеры", наличие которых и даст команду "на старт" и размножение этих бактерий для разложения пластика!
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Консервированные трупы. « Мягкие ткани тел покойников теперь превращаются не в обычный перегной, а в трупный воск - серо-белую массу. Виной всему - консерванты.» О применении консервантов и их воздействии на человеческий организм спор идет долгое время, однако о том, что их действие продолжается и многие годы после того, как жизнь покинула тело, живущие люди стали задумываться совсем недавно. Пищевые добавки, которые должны вызывать аппетит у потребителей, оказывается, напрочь отбивают его у гнилостных бактерий, опарышей и представителей класса червей нематодов Sarcophagus mortuorum и Pelodera, разлагающих по завершению жизненного пути бренные потребительские тела. К этому шокирующему выводу пришли ученые нескольких стран ЕС, изучивших влияние потребленных при жизни консервантов на замедление распада тел после смерти. Вообще-то об этом явлении знали уже давно: еще в царской России судмедэкспертам было известно, что трупы людей, погибших в состоянии сильного опьянения или попросту упившихся водкой до смерти, сохраняются гораздо дольше обычного - благодаря этиловому спирту, который как известно, является превосходным консервантом. Однако теперь, когда нас повсюду окружают разнообразнейшие бактерицидные вещества, чья задача - максимально продлить срок хранения продуктов на полках магазинов, явление сохранения тел приняло гораздо более серьезные масштабы, чем несколько летальных курьезов из судебно-медицинской практики. Впервые с подобной проблемой столкнулись во Франции, где кладбищенский период, то есть срок, по истечению которого в старую могилу можно захоронить свежий труп, минимален и составляет пять лет. (За пожелание полежать на кладбище подольше необходимо дополнительно раскошеливаться). На кладбищах, где в последнее время проводились перезахоронения, наблюдалось необычное отклонение процесса разложения покойников от своего обычного хода. В извлеченных из могил гробах трупы фактически превратились в восковые фигуры похороненных. В отличие от широко известной мумификации, когда тело полностью высыхает в сухом климате при высокой температуре и хорошей вентиляции, превращение мертвых мягких тканей в трупный воск еще не до конца изучено. Ранее его наблюдали крайне редко - лишь в условиях, крайне неблагоприятных для жизнедеятельности низших организмов, в особенности, когда доступ воздуха к телу затруднен. Образование трупного воска еще называют омылением трупа, поскольку ткани частично превращаются в известковое мыло. Омыление трупа наступает обыкновенно после непродолжительного гниения: труп превращается в однородную слегка блестящую на разрезе массу, по виду напоминающую твердый жир, не издающую почти никакого запаха и расплавляющуюся при высокой температуре. Трупный воск образуется преимущественно в коже, в подкожной клетчатке, в мышцах и костях, иногда и во внутренностях; при этом нередко сохраняется внешняя форма органов, а под микроскопом можно местами найти ткани, хорошо сохранившие свое строение. Подключившиеся к изучению вопроса сохранности французских покойников ученые оказались единогласны в своем мнении: нормальной работе трудолюбивых гнилостных бактерий и прочей трупоедной фауны мешают консерванты, накопившиеся при жизни в мягких тканях покойников. Как оказалось, в особенности омылению трупа способствует прижизненное ожирение, поскольку в жире консерванты охотно задерживаются, накапливаясь в значительных концентрациях. Однако не успели французские эксперты обнародовать данные своих исследований, как «мыльный» скандал разразился в самых тихих уголках Германии - а именно, на кладбищенских землях, которые обычно повторно используются каждые пятнадцать-двадцать лет - этот срок ранее был вполне достаточен для того, чтобы останки усопших разложились практически полностью. Сложившаяся ситуация напоминает сценарий фильма ужасов начальству кладбищ - ведь в Германии могила не может быть использована заново, пока содержащиеся в ней останки полностью не перегнили. Однако факты остаются неумолимыми. «Мягкие ткани тел покойников на кладбищах теперь превращаются не в перегной, а в серо-белую массу - трупный воск», - заявил эксперт-почвовед Райнер Хорн из Университета Кристиана Альбрехта в Киле.
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Заодно можно создать мамонтов, ето же ГОРА мяса, накормим бідних! А бактерій нехай краще створять таких, що їдять стрептококів, стафілококів
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Мамонт - волосатый слон. В Украине разводят свиней, крупный и мелкорогатый скот. Разведение слонов или мамонтов вряд ли выгоднее и рентабельнее!
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самое рентабельное мясо - курятина и морепродукты!
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Во-во, кури це теперішні динозаври, а нехай створять не бактерію , курку-динозавра, тонн на 5.Це я про те , що ви якусь бредятину пишете в темі про тару.
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нет не бредятина, просто не нужно "изобретать велосипед", природа (создатель или создатели) на этапе планирования (программирования) мира заложили механизм решения этой проблемы, достаточно лишь "скопировать код" внеся изменения под те отходы, которыми человечество "засрало" свой дом (планету)!
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Треба щось із ПЕТ пляшками робити, бо у морях скоро від них води не буде видно. Про пляжі я вже мовчу, піску від них вже не видно. Найкращій вихід - це залогова вартість, наприклад 2 гривні, і обов'язковий їх прийом тими, хто в них щось продає, можна автомат поставити. Коли я працював у Гельсінкі в 1995 там таке вже було, на кожній пляшці стояв напис - що поверненню підлягає 2 марки, тоді там ще марки були. Для порівняння квіток на трамвай був 9 марок, чи 10 марок.
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Ідея про залогову вартість - варта уваги, але для її реалізаці потрібно міняти виробничі лінії на нові форми ПЕТ пляшок на всіх підприємствах чи ставити якесь помітне клеймо. Інакше за чий рахунок будуть оплачувати продавці по 2 гривні за за стару ПЕТ пляшку /тару, назбирану мішками з усіх смітників, лісосмуг, звалищ і т.д.?
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Це як частково заборонити вагітність. Вона або є, або її немає.
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Многие УЖЕ используют биоразлагающиеся пакеты. Недавно попадались Ашан, Папирус. Лежал дома пакет от Колинза несколько лет на полке. Обнаружил, что разлагающийся.
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У нас в супермаркетах за пакет-"майку" уже давно берут 10 агорот(это сейчас 75,5 копеек).Всё ходят с многоразовыми сумками.
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грєчьку на вибарах будут в газєтах раздавать?...как раньше із газєти кулькі дєлалі...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПроект закона о частичном запрете полиэтиленовых пакетов зарегистрирован в Раде
 
 
 
 
 
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