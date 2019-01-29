 ГБР отрабатывает 5 версий аварии истребителя Су-27 в Житомирской области, в т.ч. теракт, - Труба

Об этом на брифинге во вторник сообщил директор Государственного бюро расследований Роман Труба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Глава ГБР рассказал, что в данном производстве проведено около 100 допросов, около 20 осмотров предметов и документов, осмотры места события.

"В настоящее время в этом производстве ещё проводятся экспертизы. Следственным путем мы проверяем выдвинутые версии. Всего в этом производстве отрабатывается пять версий. Первая - технические неисправности самого самолета, вторая - нарушение правил организации и управления полетов, третья - сложные погодные условия, четвертая - нарушение правил полетов, совершенное экипажем, и пятая - террористический акт. Отрабатываются все версии, и после проведения экспертиз мы сможем дать ответ на основной вопрос – какова причина аварии", - подчеркнул Труба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Больше всего дел Бюро расследует о преступлениях, совершенных сотрудниками правоохранительных органов, - глава ГБР Труба

Напоминаем, 15 декабря 2018 года истребитель Су-27 разбился при заходе на посадку в ходе выполнения плановых полетов.