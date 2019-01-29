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Все про:авиакатастрофа (1029) ВВС (180) Труба (67) ГБР (205)

 ГБР отрабатывает 5 версий аварии истребителя Су-27 в Житомирской области, в т.ч. теракт, - Труба

В рамках расследования дела по факту аварии истребителя Су-27 в Житомирской области отрабатывается 5 версий произошедшего, конкретные причины случившегося можно будет назвать после завершения экспертиз.

Об этом на брифинге во вторник сообщил директор Государственного бюро расследований Роман Труба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Глава ГБР рассказал, что в данном производстве проведено около 100 допросов, около 20 осмотров предметов и документов, осмотры места события.

"В настоящее время в этом производстве ещё проводятся экспертизы. Следственным путем мы проверяем выдвинутые версии. Всего в этом производстве отрабатывается пять версий. Первая - технические неисправности самого самолета, вторая - нарушение правил организации и управления полетов, третья - сложные погодные условия, четвертая - нарушение правил полетов, совершенное экипажем, и пятая - террористический акт. Отрабатываются все версии, и после проведения экспертиз мы сможем дать ответ на основной вопрос – какова причина аварии", - подчеркнул Труба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Больше всего дел Бюро расследует о преступлениях, совершенных сотрудниками правоохранительных органов, - глава ГБР Труба

Напоминаем, 15 декабря 2018 года истребитель Су-27 разбился при заходе на посадку в ходе выполнения плановых полетов.

Источник: https://censor.net.ua/n3108858
 
 
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начинаешь как НАБУ и САП. Астановись, бо также и закончишь
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...ну што ви к етаму "астанавісь" пріципілісь!...ета ж януковічь проста ж хатєл сказать - "астанавісь мгнавєньє! ти прєкрасна!" но вмєста етава праізньос - "астанавітісь!!"...януковічь тут же асазнал сваю аплошнасть но била уже позна і он в сєрцах сламал карандаш...жестокіє і бєссєрдєчьниє ви люді!...злиє как сабакі...можит ета бил очінь дарагой карандаш...
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Достаточно одной версии: "СДЕЛАНО В ПАРАШЕ" рукожопыми!
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Причем тут труба, есть СБУ и Матьевос, пусть расследуют.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГБР отрабатывает 5 версий аварии истребителя Су-27 в Житомирской области, в т.ч. теракт, - Труба
 
 
 
 
 
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