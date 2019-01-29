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 Политика Украины
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Все про:Кличко (2617) Порошенко (16214)

 Поддерживаю выдвижение Порошенко на второй срок, который обещал реализацию закона "О столице", - Кличко. ВИДЕО

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о своей поддержке выдвижения президента Украины Петра Порошенко кандидатом в президенты во второй раз.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Я поддерживаю выдвижение кандидатом на должность президента Украины Петра Порошенко, который обещал реализацию закона о столице", - сказал мэр в видеообращении на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" во вторник в Киеве.

По его словам, Украина не должна свернуть с европейского вектора развития.

Мэр столицы В.Кличко находится на обследовании в клинике в Австрии, куда был доставлен из швейцарского Давоса из-за обострения последствий старой травмы спины.

Источник: https://censor.net.ua/n3108852
 
   
 Топ комментарии
 
видно що багатенько тобі в голову прилітало....
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"Тятя, тятя, наши соцсети притащили мертвеца". Підтримую висунення Порошенка на другий термін, який обіцяв реалізацію закону "Про столицю", - Кличко - Цензор.НЕТ 6343
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А где Розенблат? Хотелось бы послушать как он поддерживает.
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Чтото совком попахивает это типа кто в столице ЛЮДИ а остальные селюки??
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видно що багатенько тобі в голову прилітало....
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Поддерживаю выдвижение Порошенко на второй срок, который обещал реализацию закона "О столице Виннице", - Кличко
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Украинцы массово поддерживают кандидатуру Петра Порошенко акциями в соцсетях: #Я_Підтримую_Президента
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"Тятя, тятя, наши соцсети притащили мертвеца". Підтримую висунення Порошенка на другий термін, який обіцяв реалізацію закону "Про столицю", - Кличко - Цензор.НЕТ 6343
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Поддерживаю выдвижение Порошенко на второй срок, который обещал реализацию закона "О столице", - Кличко.

...
"Кто на ком стоял?" (с) Ф.Ф. Преображенский
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Вам поржать бы только, а он со вчерашнего дня эти 12 слов учил.
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"счастлив тем, что целовал я женщин,
мял цветы, валялся на траве,
и кличко, как братьев наших меньших,
никогда не бил по голове" (С)
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Интересно,а "лежачие замы" Виталика,тоже поддерживают Петю?
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Кто бы мог подумать что этот "отбитый мозг" такой же жулик как те рыги и банда Януковича которых выгнали в период Евромайдана.
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А Монсон или Усик Порошенко еще не поддержали?
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удалил уже?но ты уже мокшанин спалился)
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"Бурные овации, цветы и статуэтка коня Главнокомандующему: силовики, преклонив колени, приветствуют президента... "Скажете, в Украине такого не будет. Сомневаюсь.
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не Петру Алексеевичу сволочной народ попался.
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Хорошо тебе Педалик из Европы звиздеть, А чего в Киеве в больничку не лег?
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труханов с кернесом будут выступать???
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Свинья шоколадная надеется за счет мэров крупнейших городов выборы выиграть.
Потому всякие Гепы, Трухановы никогда при Порохосвине привлечены не будут.
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А где Розенблат? Хотелось бы послушать как он поддерживает.
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не розхитуйте будку! завалиться . Підтримую висунення Порошенка на другий термін, який обіцяв реалізацію закону "Про столицю", - Кличко - Цензор.НЕТ 6378
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очень жаль... хоть и чемпион в боксе, но как и филарет - не устоял... жаль... а я думал, что в Украину есть еще думающие...
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У этого отбитого была 100% победа на выборах после майдана а... он добровольно снался в пользу пороха.
1) какой длинной коррупционная ручища в жп марионетки 2х метров роста если он отдал победу пороху шо ша майдане только по тракторам лазил?
2) какой длинной коррупционная рука в жпе порошенко если его туда задвинули. мы видим по рейтингу восприятия коррупции на уровне с рашкой и прочим габоном
Жити по новому Ахметову и олигархам.. ЮлеМойшеКремлеботы не радуйтесь вы еще хуже.
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Они с петей марионетки фирташа, который "благословил" их в Вене на власть. Одного послал дерибанить Киев, другого - страну. Поэтому как же не поддержать своего коллегу по дерибану.
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О втором сроке не может быть и речи,исключительно первый ,но зато большой,годков 15ть. Підтримую висунення Порошенка на другий термін, який обіцяв реалізацію закону "Про столицю", - Кличко - Цензор.НЕТ 8737
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Единственное, что может пообещать Порошенко своим соратникам на предстоящих выборах - это админресурс и беспрецедентные фальсификации. Всё остальное он уже обещал 5 лет назад…
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Наверное Порошенко пообещал Кличко перевести столицу в Киев.
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Сдает позиции Кличко. Бокс не проходит без проблем для мозга.
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все кто находится при власти поддерживают порошенко, знают коррупционеры, что если он проиграет будут сидеть вместе, если не свалят из страны. И еще факт, как порошенко не старался с Томосом, а филарет выступил на съезде Батькивщини, а здесь нет, печальный знак для барыги и его прихлебателей
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Почему в БПП половина членов - бывшие рыги. А ведь бывших рыгов не бывает
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Глава БПП - основатель партии рыгов.
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В марте 2014 года после победы Майдана и гибели Небесной Сотни - состоялся тайный сговор, в котором кроме Порошенко и Кличко приняли участие бывший главный спонсор Януковича олигарх Фирташ и бывший глава администрации президента Януковича Левочкин...
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Фирташ в кадр не попал?Мог бы и сам благославить а не играть в испорченный телефон с Кличко Підтримую висунення на другий термін Порошенка, який обіцяв реалізацію закону "Про столицю", - Кличко - Цензор.НЕТ 6609
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А шо ты с Австрийской больницы его поддерживаешь, а не с реформированной Порошенко с его министрами Украинской больницы
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Может пора немного сбавить скорость "развития"? Ещё немного такого "европейского развития" и моей зарплаты перестанет хватать на коммуналку.
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Цікаво, хто такий для Віталіка Фірташ? Успішний бізнесмен, чи шахрай, який збагативсь на шахрайській схемі прокладки Росукренерго?
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А що цей спонсор хотів навзамін своїх грошей? Чи Фірташ - добрий дядя?
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когда американцы возьмут Фирташа на цугундер, тогда мы точно узнаем откуда у него бабки и с какой целью к нему педалик с барыгой приезжал
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не каждый может смотреть в завтрашний день(с)педалик
помню,в 13ом народ шо пэтю,шо педалю *уесосил.

вот они и стали обиженными,и поддерживать друг-друга
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В Киеве вырубываются зелёные зоны,засыпаются озёра,Кличко из Киева делает бетонный мешок
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Поддержка косноязычного героя Виталия, конечно, ценна, особенно если учесть, шо его самого киевляне вполне могут послать туда, куда Панеттьери послала битого ирландским цыганом Володю - на Хайден.
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Порошенко проводит съезд в день уничтожения Украинской автокефальной церкви. Совпадение? Январь 29, 2019Без рубрикиКомментарии: 0
Підтримую висунення на другий термін Порошенка, який обіцяв реалізацію закону "Про столицю", - Кличко - Цензор.НЕТ 3929Что это за название «От Крут до Брюсселя»? Надо называть честно «От Винницы до Ростова»
А вы обратили внимание, какую символическую дату выбрали у Порошенко для его выдвижения в президенты?
Об этом сегодня спрашивает в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
«29 января 1930 года в Софиевском соборе, под надзором ГПУ (НКВД), Украинская автокефальная церковь «добровольно» самораспустилась.
Тем самым Украина потеряла остатки государственности и самоидентификации.
Так что в Кремле любят символизм для своего ставленника Порошенко.
Символизм, показывающий, кто окончательно «добьет» Украину в угоду Путину…», - написал Корнейчук.
В тему - У Кличко не простуда, а проблемы со спиной. Так что, ПАПа, не жди!

Чуть ранее сегодня политолог дал еще один интересный пост, посвященный сегодняшнему позорному действу в Киеве.
«Какой-то неправильный форум у Порошенко.
Что это за название «От Крут до Брюсселя»?
Надо называть честно «От Винницы до Ростова»», - отметил Корнейчук.
загрузка...
***
Этот форум еще продолжается в эти минуты.
Еле сдерживаю приступы тошноты…
Сборище предателей и гнусных «порохоботов»!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПоддерживаю выдвижение Порошенко на второй срок, который обещал реализацию закона "О столице", - Кличко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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