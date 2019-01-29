 Поддерживаю выдвижение Порошенко на второй срок, который обещал реализацию закона "О столице", - Кличко. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Я поддерживаю выдвижение кандидатом на должность президента Украины Петра Порошенко, который обещал реализацию закона о столице", - сказал мэр в видеообращении на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" во вторник в Киеве.
По его словам, Украина не должна свернуть с европейского вектора развития.
Мэр столицы В.Кличко находится на обследовании в клинике в Австрии, куда был доставлен из швейцарского Давоса из-за обострения последствий старой травмы спины.
@Vitaliy_Klychko записав звернення з підтримкою Порошенка прямо з лікарні pic.twitter.com/hPKHRcDxDD— Roman Romaniuk (@romromaniuk) 29 января 2019 г.
столицеВиннице", - Кличко
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"Кто на ком стоял?" (с) Ф.Ф. Преображенский
мял цветы, валялся на траве,
и кличко, как братьев наших меньших,
никогда не бил по голове" (С)
?
Потому всякие Гепы, Трухановы никогда при Порохосвине привлечены не будут.
1) какой длинной коррупционная ручища в жп марионетки 2х метров роста если он отдал победу пороху шо ша майдане только по тракторам лазил?
2) какой длинной коррупционная рука в жпе порошенко если его туда задвинули. мы видим по рейтингу восприятия коррупции на уровне с рашкой и прочим габоном
Жити по новому Ахметову и олигархам.. ЮлеМойшеКремлеботы не радуйтесь вы еще хуже.
помню,в 13ом народ шо пэтю,шо педалю *уесосил.
вот они и стали обиженными,и поддерживать друг-друга
🤑
Что это за название «От Крут до Брюсселя»? Надо называть честно «От Винницы до Ростова»
А вы обратили внимание, какую символическую дату выбрали у Порошенко для его выдвижения в президенты?
Об этом сегодня спрашивает в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
«29 января 1930 года в Софиевском соборе, под надзором ГПУ (НКВД), Украинская автокефальная церковь «добровольно» самораспустилась.
Тем самым Украина потеряла остатки государственности и самоидентификации.
Так что в Кремле любят символизм для своего ставленника Порошенко.
Символизм, показывающий, кто окончательно «добьет» Украину в угоду Путину…», - написал Корнейчук.
В тему - У Кличко не простуда, а проблемы со спиной. Так что, ПАПа, не жди!
…
Чуть ранее сегодня политолог дал еще один интересный пост, посвященный сегодняшнему позорному действу в Киеве.
«Какой-то неправильный форум у Порошенко.
Что это за название «От Крут до Брюсселя»?
Надо называть честно «От Винницы до Ростова»», - отметил Корнейчук.
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Этот форум еще продолжается в эти минуты.
Еле сдерживаю приступы тошноты…
Сборище предателей и гнусных «порохоботов»!