В Антикоррупционный суд не пустили тех, кто преследовал активистов Майдана, - Порошенко.

Об этом заявил президент Петр Порошенко, выступая на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", сообщает Цензор.НЕТ.

"Новый суд заработает уже в этом году, и это свидетельствует, что борьба с коррупцией остается стратегическим приоритетом", - заверил Порошенко.

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При этом он отметил, что среди кандидатов на должности судей Антикорруционного суда, которые были отсеяны Общественным советом международных экспертов вместе с Высшей квалификационной комиссией судей, есть, в частности, судьи, которые преследовали участников Евромайдана.

"В ближайшее время завершится конкурс по формированию Высшего антикоррупционного суда. Общественный совет международных экспертов вместе с Высшей квалификационной комиссией судей отсеяли 42 из 113 рассмотренных кандидатур. Среди тех, кто покинул конкурс, - судьи, которые преследовали участников Майдана, кандидаты с сомнительными доходами или этическими нарушениями", - добавил Порошенко.

Также он отметил, что Украина сегодня улучшила свои позиции в рейтинге международной антикоррупционной организации Transparency International, поднявшись на десять ступенек.

"Его обнародовали буквально сегодня утром. Но несмотря на прогресс, конечно, недоволен нашей общей позицией. Даже при том, что ситуация стала лучше, чем в России, мы все еще сильно отстаем от ближайших соседей по Евросоюзу. Однако в течение четырех лет каждый раз добавляем по несколько баллов. Поэтому за пять ближайших лет, сохраняя такие темпы, догоним ближайшие к нам страны Европейского Союза", - подчеркнул глава государства.

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