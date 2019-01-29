В Антикоррупционный суд не пустили тех, кто преследовал активистов Майдана, - Порошенко.

Об этом заявил президент Петр Порошенко, выступая на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", сообщает Цензор.НЕТ.
"Новый суд заработает уже в этом году, и это свидетельствует, что борьба с коррупцией остается стратегическим приоритетом", - заверил Порошенко.
При этом он отметил, что среди кандидатов на должности судей Антикорруционного суда, которые были отсеяны Общественным советом международных экспертов вместе с Высшей квалификационной комиссией судей, есть, в частности, судьи, которые преследовали участников Евромайдана.
"В ближайшее время завершится конкурс по формированию Высшего антикоррупционного суда. Общественный совет международных экспертов вместе с Высшей квалификационной комиссией судей отсеяли 42 из 113 рассмотренных кандидатур. Среди тех, кто покинул конкурс, - судьи, которые преследовали участников Майдана, кандидаты с сомнительными доходами или этическими нарушениями", - добавил Порошенко.
Также он отметил, что Украина сегодня улучшила свои позиции в рейтинге международной антикоррупционной организации Transparency International, поднявшись на десять ступенек.
"Его обнародовали буквально сегодня утром. Но несмотря на прогресс, конечно, недоволен нашей общей позицией. Даже при том, что ситуация стала лучше, чем в России, мы все еще сильно отстаем от ближайших соседей по Евросоюзу. Однако в течение четырех лет каждый раз добавляем по несколько баллов. Поэтому за пять ближайших лет, сохраняя такие темпы, догоним ближайшие к нам страны Европейского Союза", - подчеркнул глава государства.
ВККС спокойно пропускала судей Майдана!
Петя как всегда в своем репертуаре - присваивает чужие заслуги. И Антикор суд он сделал! И е декларации....
Зате пустили тих, хто присуджував реальні строки ув'язнення активістам Майдану...
Круто.
Это примерно так, как собственного ребенка за курение вы накажете, он вам не пофиг, а чужого - нет.
1991 рік - прокурор слідчого управління прокуратури м. Києва.
У 1991 -1996 роках - заступник начальника, начальник відділу загального нагляду прокуратури м. Києва.
У 1996-1998 роках працював прокурором Печерського та Радянського районів м. Києва. З 1998 року до 2001 року - суддя Вищого арбітражного суду України.
2001-2006 роки - суддя Вищого господарського суду України.
З 2006 року по 2010 рік - суддя Верховного Суду України. Нині суддя у відставці.
Не твоя заслуга , Карамєлькін!!!
🤑
По-моему, в реформе было записано - не допускать в судьи тех, кто не сможет подтвердить законность приобретения имущества...
Наверно эти тоже поверили, что реформ нет...
нецензурные выражения .Нет у нас президента - брехло и пустобрех.
Декілька місяців назад Порошенко закликав брати участь в конкурсі на посади суддів Антикорупційного суду.
тепер він таврує кандидатів, які взяли участь конкурсі та вибули з конкурсу.
Це, що люди впали з Марсу?, це українські громадяни, можливо, які допустили якість помилки. Але це ж не вороги і не злочинці! то ж спочатку був заклик - йдіть на конкурс, а потім таврування.
це дуже негарно.