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 В Антикоррупционный суд не пустили тех, кто преследовал активистов Майдана, - Порошенко

Высший антикоррупционный суд заработает в Украине в 2019 году.

Об этом заявил президент Петр Порошенко, выступая на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", сообщает Цензор.НЕТ.

"Новый суд заработает уже в этом году, и это свидетельствует, что борьба с коррупцией остается стратегическим приоритетом", - заверил Порошенко.

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При этом он отметил, что среди кандидатов на должности судей Антикорруционного суда, которые были отсеяны Общественным советом международных экспертов вместе с Высшей квалификационной комиссией судей, есть, в частности, судьи, которые преследовали участников Евромайдана.

"В ближайшее время завершится конкурс по формированию Высшего антикоррупционного суда. Общественный совет международных экспертов вместе с Высшей квалификационной комиссией судей отсеяли 42 из 113 рассмотренных кандидатур. Среди тех, кто покинул конкурс, - судьи, которые преследовали участников Майдана, кандидаты с сомнительными доходами или этическими нарушениями", - добавил Порошенко.

Также он отметил, что Украина сегодня улучшила свои позиции в рейтинге международной антикоррупционной организации Transparency International, поднявшись на десять ступенек.

"Его обнародовали буквально сегодня утром. Но несмотря на прогресс, конечно, недоволен нашей общей позицией. Даже при том, что ситуация стала лучше, чем в России, мы все еще сильно отстаем от ближайших соседей по Евросоюзу. Однако в течение четырех лет каждый раз добавляем по несколько баллов. Поэтому за пять ближайших лет, сохраняя такие темпы, догоним ближайшие к нам страны Европейского Союза", - подчеркнул глава государства.

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Источник: https://censor.net.ua/n3108850
 
   
 Топ комментарии
 
И теперь эти нехорошие судьи останутся просто судьями других соевых судов. Так чем он хвастается?
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Судебная реформа от Пети - все коррупционеры на свободе, за год конфисковано аж 5 тыс баксов.
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А он так хотел их туда провести.....
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И теперь эти нехорошие судьи останутся просто судьями других соевых судов. Так чем он хвастается?
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"В Антикоррупционный суд не пустили" - и ленточку "чик"!
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Тут ещё момент цикавый есть. 42-х из 113-ти отсеяли. А может просто их надо было всего 70 штук? Судя по всему этот деятель понятия не имеет об конкурсном отборе. Видать героический папашка молодого Петю в универ приткнул без экзаменов В Антикоррупционный суд не пустили тех, кто преследовал активистов Майдана, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2600
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Конкурсный отбор - огенты крымля. Это не наш путь!
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заскавчала гидота пропукінська та крімінальна - дупами вітчувають що по-їхньому вже ніколи не буде В Антикорупційний суд не пустили тих, хто переслідував активістів Майдану, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4596
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Жирный чебуречник, когда я был босотой на твои хрыстыны батькы ще свыню не почалы видгодовуваты
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А он так хотел их туда провести.....
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Ну так в Верховный суд и др. суды провел же.
ВККС спокойно пропускала судей Майдана!

Петя как всегда в своем репертуаре - присваивает чужие заслуги. И Антикор суд он сделал! И е декларации....
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ПОПс ..!Ё? В Антикоррупционный суд не пустили тех, кто преследовал активистов Майдана, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3708
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В Антикоррупционный суд не пустили тех, кто преследовал активистов Майдана, - Порошенко.

Зате пустили тих, хто присуджував реальні строки ув'язнення активістам Майдану...
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А чому вони взагалі там були? То якби не міжнародні експерти то вони б пройшли? Ганьба.
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Судебная реформа от Пети - все коррупционеры на свободе, за год конфисковано аж 5 тыс баксов.
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А ты не заметил сообщения, что по рейтингу международной антикоррупционной организации Transparency International Украина поднялась на десять ступенек? Или их тоже за "чоколятку" купили
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Он считает своим достижением что международные эксперты хоть кого-то отсеяли?)
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Достижение - проведение такого конкурса.
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Когда международные партнёры под страхом банкротства государства принуждают брехуна, коррупционера и узурпатора Порошенко что-то сделать - это достижение Порошенко?
Круто.
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Только почему-то таких иностранных партнеров не было ни у одного из предыдущих президентов и премьеров.
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Каких - таких? Чтоб так часто пинки давали, заставляя делать то, что должен на своём посту?
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Да, таких. Что делали остальные им пофиг. А что делает Порошенко - нет.
Это примерно так, как собственного ребенка за курение вы накажете, он вам не пофиг, а чужого - нет.
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Зам главы комиссии прошел по квоте порошенко, любуйтесь биографией:
1991 рік - прокурор слідчого управління прокуратури м. Києва.
У 1991 -1996 роках - заступник начальника, начальник відділу загального нагляду прокуратури м. Києва.
У 1996-1998 роках працював прокурором Печерського та Радянського районів м. Києва. З 1998 року до 2001 року - суддя Вищого арбітражного суду України.
2001-2006 роки - суддя Вищого господарського суду України.
З 2006 року по 2010 рік - суддя Верховного Суду України. Нині суддя у відставці.
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В Google ввести "Радянський район (Київ)" - не пробовал?
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Этот район пролегал по четной стороне проспекта Победы от Евбаза до Нивок включительно и был обьединен дебильным селюком Омельченко с Шевченковским в начале 2000-х. Кстати, и ты, жирный, там бывал. Когда тебя привозили в Зоопарк, дабы обезьяны и бегемот на тебя посмотрели
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А сын Грицака который пресследовал майдановцев какую сумашедшую карьеру сделал(((((((( просто полное дно
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Да нє хохотайтє МЄНЯ!!!🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Не твоя заслуга , Карамєлькін!!!
🤑
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ну майдан же стоял за евротарифы, за 100 евро безпошлинного ввоза итд
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Ну это достижение западных партнеров. А ваши "достижения" (судьи, засудившие майдановцев)- на местах!
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"В Антикоррупционный суд не пустили тех, кто преследовал активистов Майдана, - Порошенко" - сильно заигрался Петя Потрошитель в анти коррупционера, теперь уже не отмоешься, поздно, жадность и цинизм зашкаливают, теперь нары неизбежны, неотвратимы.
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"кандидаты с сомнительными доходами Источник:https://censor.net.ua/n3108850"

По-моему, в реформе было записано - не допускать в судьи тех, кто не сможет подтвердить законность приобретения имущества...
Наверно эти тоже поверили, что реформ нет...
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А как же этот лицемер не хотел создавать Антикоррупционный суд !!!! И теперь оно ... одни
нецензурные выражения .Нет у нас президента - брехло и пустобрех.
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ваш пукін=ж.ліліпук дійсно-брехло та гніда...а ПРЕЗИДЕНТ ПОРОШЕНКО СВОЮ РОБОТУ РОБИТЬ!!
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Значит, когда 95 Квартал в Юрмале вполне заслуженно макнул мордой шокомафию за то, что делают с Украиной, продают на каждом углу, народ за тупое быдло держат, так боты срач и вонь подняли на весь Рошен. А когда Вова Кличко, обделанный чемпион, в Давосе высрал :" Украинцы такие сексуальные (дословно), что нас все и всегда хотят" То соевые боты говна в рот набрали. А мы его еуропейцем считали. Типа, интердевочка наша Ненька. Тьфу, гыдота.
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Підлість Вищого ґатунку.
Декілька місяців назад Порошенко закликав брати участь в конкурсі на посади суддів Антикорупційного суду.
тепер він таврує кандидатів, які взяли участь конкурсі та вибули з конкурсу.
Це, що люди впали з Марсу?, це українські громадяни, можливо, які допустили якість помилки. Але це ж не вороги і не злочинці! то ж спочатку був заклик - йдіть на конкурс, а потім таврування.
це дуже негарно.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Антикоррупционный суд не пустили тех, кто преследовал активистов Майдана, - Порошенко
 
 
 
 
 
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