 Больше всего дел Бюро расследует о преступлениях, совершенных сотрудниками правоохранительных органов, - глава ГБР Труба

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил директор Госбюро Роман Труба.

На брифинге во вторник в Киеве он рассказал, что на сегодняшний день Бюро расследует почти 3,5 тыс. уголовных производств, 2600 дел было передано в ГБР из других правоохранительных органов. В суд с обвинительным актом уже направлено 150 уголовных производств.

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По словам Р.Трубы, 1639 дел расследуется в отношении сотрудников правоохранительных органов. "Расследованием фактов пыток ранее никто не занимался. Мы это не только регистрируем, но и собираем доказательную базу, и направляем в суд", - сказал он.

Директор ГБР подчеркнул, что 1400 уголовных производств связаны с военными преступлениями, большинство из них касаются фактов дезертирства.

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Говоря об уголовных производствах, в которых фигурируют народные депутаты, Р.Труба сообщил: "Действительно, два уголовных производства расследуется центральным аппаратом, а одно расследуется территориальным управлением. Это уголовное производство по факту причинения телесных повреждений народным депутатом Украины, это производство по факту невыполнения решения суда народным депутатом Украины и уголовное производство по фактам нецелевого использования государственных средств".

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