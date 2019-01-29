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 Больше всего дел Бюро расследует о преступлениях, совершенных сотрудниками правоохранительных органов, - глава ГБР Труба

Государственное бюро расследований (ГБР) больше всего расследует дел о совершении преступлений сотрудниками правоохранительных органов, есть три производства по народным депутатам Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил директор Госбюро Роман Труба.

На брифинге во вторник в Киеве он рассказал, что на сегодняшний день Бюро расследует почти 3,5 тыс. уголовных производств, 2600 дел было передано в ГБР из других правоохранительных органов. В суд с обвинительным актом уже направлено 150 уголовных производств.

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По словам Р.Трубы, 1639 дел расследуется в отношении сотрудников правоохранительных органов. "Расследованием фактов пыток ранее никто не занимался. Мы это не только регистрируем, но и собираем доказательную базу, и направляем в суд", - сказал он.

Директор ГБР подчеркнул, что 1400 уголовных производств связаны с военными преступлениями, большинство из них касаются фактов дезертирства.

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Говоря об уголовных производствах, в которых фигурируют народные депутаты, Р.Труба сообщил: "Действительно, два уголовных производства расследуется центральным аппаратом, а одно расследуется территориальным управлением. Это уголовное производство по факту причинения телесных повреждений народным депутатом Украины, это производство по факту невыполнения решения суда народным депутатом Украины и уголовное производство по фактам нецелевого использования государственных средств".

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Источник: https://censor.net.ua/n3108847
 
   
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Звісна річь! Вони ж більш за все криминалу і роблять. Рехформа від рюкзакова це вам не "хухри мухри" ...
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Реформа в том и состоит, что появляется возможность законно очищать правоохранительные органы.
Может у тебя - Лахто-Великобритания, если у тебя реформа это - волшебная палочка?
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Реформа для того щоб змінювати не тільки назву міліція/поліція, а не те що рюкзаков зробив.
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А чого він дивується, він хіба не знає, що очільник МВС - один із керівників мафії?
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да постепенно и страна станет другой - хотя это уже и сейчас видно - но как же это не нравиться нашим уродам и цапам - все ведь познаеться в сравнении
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