 "Поддерживаю решение президента" - Гройсман о выдвижении Порошенко кандидатом в президенты на второй срок

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Я принял решение и поддерживаю решение президента Петра Порошенко выдвинуть свою кандидатуру на второй срок", - сказал он на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" во вторник в Киеве.

По словам премьера, правительство вместе с парламентом всегда поддерживало инициативы президента П.Порошенко в предыдущие годы, а президент поддерживал решения Кабмина, даже если они были непопулярными.

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