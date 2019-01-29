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 Политика Украины
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 "Поддерживаю решение президента" - Гройсман о выдвижении Порошенко кандидатом в президенты на второй срок

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о своей поддержке решения президента Украины Петра Порошенко баллотироваться на пост главы государства на второй срок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Я принял решение и поддерживаю решение президента Петра Порошенко выдвинуть свою кандидатуру на второй срок", - сказал он на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" во вторник в Киеве.

По словам премьера, правительство вместе с парламентом всегда поддерживало инициативы президента П.Порошенко в предыдущие годы, а президент поддерживал решения Кабмина, даже если они были непопулярными.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко: Я принял решение баллотироваться еще раз на пост президента Украины

Источник: https://censor.net.ua/n3108843
 
   
 Топ комментарии
 
Чогось мені Пєтя нагадує лєтящую над Парижем фанєру
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А шо его поливать? Он за 5 лет сам вывалялся, как свинья в навозе.
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Зеленський або Тимошенко.. Бо дивлюся соєвиє якісь сьогодні вялиє зовсім.. Депресія в них чи шо? "Поддерживаю решение президента" - Гройсман о выдвижении Порошенко кандидатом в президенты на второй срок - Цензор.НЕТ 5608
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смотря на этот цирк - не тот, кто ей нужен.
а уж варианты разные.

буду рад ошибиться.
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После второго срока Порошеко, будет либо Гройсман, либо Яценюк.
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Чогось мені Пєтя нагадує лєтящую над Парижем фанєру
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винторогией аж не завоняло, а засмердело до ужаса, тьфу
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а шо Борисыч, хочется ещё 5 лет страной керувать?
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Пеця по кремлевской методичке,своего медведева завел,в лице гроси..:)
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ув, так называемые порохоботы, а давайте не комментировать новости о Порошенко и не дадим почвы для дискуссии и поливу грязью реального кандидата на пост президента.
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А шо его поливать? Он за 5 лет сам вывалялся, как свинья в навозе.
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бугогаааааааа
Это уровень ясельной группы! Вот это и есть лохторат диабетика запойного😀😀😀
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Так зрадоботы заклюют его и что подумают простые читатели ?
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И тут ВНЕЗАПНО "Поддерживаю решение президента" - Гройсман
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в рабочее время генпрокурор и весь кабмин (((((((( видно дел в стране не осталось все решено
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Вся шобла бандитская в сборе,но время отсчитывает им уже секунды
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Так и Тимошенко собрала людей не в выходной. По ней претензий не было или там одни пенсионеры с липовыми киборгами были?
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Слово срок для Пеца самый раз,будет скоро чалиться,если до друга Вовы не убежит
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Обращение к защитникам лесов Украины.

Неуважаемые манипуляторы, ваши леса, принадлежат вашим областям. От реализации леса, бюджет вашей области получает 60% из общей сумы доходов. Меньшая часть - 40% идет в общий бюджет Украины. Без подписи чиновников Вашей области, ни одно дерево не будет срезано. Не рассказывайте украинцам сказки о том, что прилетают инопланетяне и нелегально пилят и продают ваши леса. На нелегалов, чиновники вашей области, спустили бы все подконтрольные силовые ведомства. Поэтому, за вырубку лесов, прессуйте чиновников на местах.
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стану снова президентом ... тебя министром обороны сделаю или прокурором ...
"Поддерживаю решение президента" - Гройсман о выдвижении Порошенко кандидатом в президенты на второй срок - Цензор.НЕТ 7840
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Гройсману понравилось быть Премьер Министром )
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...конечно поддерживаешь- без него обратно в Житомир(если примут городяны?) на рынок....В меры путь тебе закрыт...
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Да. славно поработала Россия в Украине, создала пятую
колонну.

Журналисты Запада обратили внимание, что ,,
слоганы,, оскорбляющие президента Порошенко в Украине и России одни и те же .

Для пятой колонны Украины и Путина, Порошенеко
враг №1 , ему не простят:

- возрождение армии

- отделение украинской церкви от российской

- военное противостояние с агрессором

- создание антироссийской коалиции и наложение
экономических санкций на Россию.
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Ода Гнойсману

Подібно вітру! Ні! Подібно шторму!
Вірвались Ви в прем'єрську височінь!
Й відразу запровадили реформи!
Дай Бог натхнення, і здоров'я Вам! Амінь!

Наступні років сто нам буде тяжко!
Бо щастя не зліпити за добу!
Ще й в час коли напала клята Рашка,
на миролюбну, не озброєну юрбу!

Та терплячкі у нас і горб, і шия,
щоб перти Вас ще вік, шановний друг,
до нашої оспіваної мрії -
країни без бариг, і без злодюг!

А поки, забирайте в нас останнє!
Відновлюйте Донбас, чи Роттердам!..
Оставте лиш труси для існування!
Бо без трусів замерзнем к єбєням!

Хоча, у тих, хто вас вважа дибілом,
у «бютівців», поплутавших рамси,
напевно, краще, (щоби не пизділи),
забрати все! А головне - труси!

Нехай морозять яйця, і сідниці,
щоб із макітри вивітрить сміття!
Щоби - в хомут усі! І, як годиться,
галопом, без трусів - до майбуття!

Подібно вітру! Ні! Подібно шторму!
Вірвались Ви в прем'єрську височінь!..
………………………………………………………………
А на полиці - зуби, та реформи…
Замісто хліба…
Задовбав!..
Амінь…
🤑
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Думал что противнее рыгоАналов уже не будет,но соевые их перевершили в сотни раз
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Так всё те же лица, хоть и с другими лозунгами.
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Одна шайка, еще бы он не поддерживал, любой другой президент даст этому торгашу с рынка пинка под зад.
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Ниче-жулька станет презом-все здешние НЕпорохоботы-повеселитесь.в московию будете свободно ездить...кланяться
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А так же его поддерживают: Кононенко, Грановский, Розенблат, Труханой, Кернес и другие воры. Голосуй за воров! Наши воры самые вороватые в мире!
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1. Это что, каким-то образом оспаривает существование пороботов?)))
2. "Мы идем своим путем"- у нас с головы и гниёт, и воняет.
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Еще раз извинись перед Нквдистами, то есть, извините, перед израиьтянами, вот так, а теперь приспусти штаны, да не тут, а в сортире, вот так(наверно), и теперь, мы рады прветствовать, простите, израильтяне шо у нас тут собаки срут, но тем не менее, простите шо мы тут живем, дайте кусок вашего б*га шоб один веропитек, затмил всех остальных(лижет мощи, плачет перед двумя палками), да здравствует кандидат.... Тутмас! Именно Тутмас Алексеевич Анттиколораденко, имеет все мотивы дабы проиграть на клаксофоне мелодию: ой киди вы чорноброви, голосуй за мене.
Вот и все, а еще есть то шо за свои деньги восспановил ПВО Киева(а ракеты в подвале валялись?).
Плюс винтовок закупил(я только за шо орки погрустнеют)
но то шо наш президент - веропитек - то, если бы выборы состоялись прямо сейчас, у меня бы сразу возникло желание пойти на рыбалку, а бюллетень..... использовать прямо по надобностию
И вот так, ПАП - иди ты подальше, веропитек, лучше за Микки Мауса горлопань - молодежь хотя бы поддерж*т
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У Гроси лыба - как под пыткой выдавленная, но в обмен на индульгенцию в следующие 5 лет готов еще и не так раскарячиться...
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Украинцы массово поддерживают кандидатуру Петра Порошенко акциями в соцсетях: #Я_Підтримую_Президента
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"Поддерживаю решение президента" - Гройсман о выдвижении Порошенко кандидатом в президенты на второй срок" - какое жалкое зрелище, две сытые, зажравшиеся рожи.
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Ясна річь підтримує. При якому ще президенті буде премєр міністр БЕЗ ОСВІТИ???
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Передайте гаранту олигархов, что я против.
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как смеешь ты,раб, быть против своего господина....
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Цензор сегодня одних пидлабузников собрал в новостях.
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Вот это сенсация! Выпердыш поддержал Дупу, которая его выпердела!
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***
аншлаг и кураж и радостный бред
и сказками нас президент покоряет...
сказал он в глаза коррупции - «нет!»
коррупция хлопает и... одобряет.
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Съезд КПСС, только по-новому, шоколадные прихвостни хвалят петуха, еще раз хотят выдвинуть, еще ж земля осталась не оприходована.
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це ж треба - так "визначна" подія в країні трапилася що всі повилазили з суцільним одобрямсом - совок на марші(((((
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Ещё 5 лет смотреть на Реву с Гройсманом я не смогу.так шо гуляйте ребьята
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Ду-ду-ду! Ду-ду-ду!
Радость и веселье!
Две собаки на дубу
Рядышком висели…
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Порошенковский шабаш Январь 29, 2019Без рубрикиКомментарии: 4
"Підтримую рішення президента", - Гройсман про висунення Порошенка кандидатом у президенти на другий термін - Цензор.НЕТ 9730Хочу спросить, как насчет Небесной Сотни, чьи мечты и надежды были попраны все без исключения.
Сейчас все каналы транслируют порошенковский шабаш.
Об этом около часа назад написала в ФБ популярная публицистка и писатель Елена Ксантопулос.
Ирина Геращенко срывающимся голосом цитирует письмо Сенцова, в котором он по-русски написал: «Порошенко делает все правильно!» Она обращается к президенту - мы должны их всех освободить! Тот утвердительно кивает.
Юрий Луценко говорит, что никогда не уклонялся от борьбы с дьяволом и сейчас готов снова ринуться в самую ее гущу.
Филатов заверил, что в каждом отремонтированном садике есть частичка Порошенко.
Бывший европейский парламентарий несколько раз повторяет мантру о том, как ему приятно было работать с Порошенко и что изменения за одну ночь не происходят.
Сразу же возникают два вопроса - почему в Европе эти изменения произошли быстро и бесповоротно, и сколько ему заплатили за его речь?
Все вспоминают героев Крут, как будто это героическая страница в истории Украины напрямую связана со съездом БПП.
Молодцы, что погибли, иначе Петру Алексеичу не было бы о чем говорить.
Хочу спросить, как насчет Небесной Сотни, чьи мечты и надежды были попраны все без исключения.
Выступают какие-то ученые и рассказывают, как наши космические корабли будут бороздить Вселенную.
Полный зал военных, творческих людей и молодежи. В первых рядах сидит Епифаний. У всех просветленные и счастливые лица.
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Страна на гребне своего благополучия и расцвета.
Неважно, что старики еле выживают, что в стране эпидемии, что военные по-прежнему питаются чем попало, а в больницах на койках лежат по двое.
Скажите мне, может существует несколько Украин?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Поддерживаю решение президента" - Гройсман о выдвижении Порошенко кандидатом в президенты на второй срок
 
 
 
 
 
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