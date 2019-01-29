 "Поддерживаю решение президента" - Гройсман о выдвижении Порошенко кандидатом в президенты на второй срок

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Я принял решение и поддерживаю решение президента Петра Порошенко выдвинуть свою кандидатуру на второй срок", - сказал он на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" во вторник в Киеве.
По словам премьера, правительство вместе с парламентом всегда поддерживало инициативы президента П.Порошенко в предыдущие годы, а президент поддерживал решения Кабмина, даже если они были непопулярными.
а уж варианты разные.
буду рад ошибиться.
Это уровень ясельной группы! Вот это и есть лохторат диабетика запойного😀😀😀
Неуважаемые манипуляторы, ваши леса, принадлежат вашим областям. От реализации леса, бюджет вашей области получает 60% из общей сумы доходов. Меньшая часть - 40% идет в общий бюджет Украины. Без подписи чиновников Вашей области, ни одно дерево не будет срезано. Не рассказывайте украинцам сказки о том, что прилетают инопланетяне и нелегально пилят и продают ваши леса. На нелегалов, чиновники вашей области, спустили бы все подконтрольные силовые ведомства. Поэтому, за вырубку лесов, прессуйте чиновников на местах.
колонну.
Журналисты Запада обратили внимание, что ,,
слоганы,, оскорбляющие президента Порошенко в Украине и России одни и те же .
Для пятой колонны Украины и Путина, Порошенеко
враг №1 , ему не простят:
- возрождение армии
- отделение украинской церкви от российской
- военное противостояние с агрессором
- создание антироссийской коалиции и наложение
экономических санкций на Россию.
Подібно вітру! Ні! Подібно шторму!
Вірвались Ви в прем'єрську височінь!
Й відразу запровадили реформи!
Дай Бог натхнення, і здоров'я Вам! Амінь!
Наступні років сто нам буде тяжко!
Бо щастя не зліпити за добу!
Ще й в час коли напала клята Рашка,
на миролюбну, не озброєну юрбу!
Та терплячкі у нас і горб, і шия,
щоб перти Вас ще вік, шановний друг,
до нашої оспіваної мрії -
країни без бариг, і без злодюг!
А поки, забирайте в нас останнє!
Відновлюйте Донбас, чи Роттердам!..
Оставте лиш труси для існування!
Бо без трусів замерзнем к єбєням!
Хоча, у тих, хто вас вважа дибілом,
у «бютівців», поплутавших рамси,
напевно, краще, (щоби не пизділи),
забрати все! А головне - труси!
Нехай морозять яйця, і сідниці,
щоб із макітри вивітрить сміття!
Щоби - в хомут усі! І, як годиться,
галопом, без трусів - до майбуття!
Подібно вітру! Ні! Подібно шторму!
Вірвались Ви в прем'єрську височінь!..
………………………………………………………………
А на полиці - зуби, та реформи…
Замісто хліба…
Задовбав!..
Амінь…
🤑
2. "Мы идем своим путем"- у нас с головы и гниёт, и воняет.
Вот и все, а еще есть то шо за свои деньги восспановил ПВО Киева(а ракеты в подвале валялись?).
Плюс винтовок закупил(я только за шо орки погрустнеют)
но то шо наш президент - веропитек - то, если бы выборы состоялись прямо сейчас, у меня бы сразу возникло желание пойти на рыбалку, а бюллетень..... использовать прямо по надобностию
И вот так, ПАП - иди ты подальше, веропитек, лучше за Микки Мауса горлопань - молодежь хотя бы поддерж*т
аншлаг и кураж и радостный бред
и сказками нас президент покоряет...
сказал он в глаза коррупции - «нет!»
коррупция хлопает и... одобряет.
Радость и веселье!
Две собаки на дубу
Рядышком висели…
Хочу спросить, как насчет Небесной Сотни, чьи мечты и надежды были попраны все без исключения.
Сейчас все каналы транслируют порошенковский шабаш.
Об этом около часа назад написала в ФБ популярная публицистка и писатель Елена Ксантопулос.
Ирина Геращенко срывающимся голосом цитирует письмо Сенцова, в котором он по-русски написал: «Порошенко делает все правильно!» Она обращается к президенту - мы должны их всех освободить! Тот утвердительно кивает.
Юрий Луценко говорит, что никогда не уклонялся от борьбы с дьяволом и сейчас готов снова ринуться в самую ее гущу.
Филатов заверил, что в каждом отремонтированном садике есть частичка Порошенко.
Бывший европейский парламентарий несколько раз повторяет мантру о том, как ему приятно было работать с Порошенко и что изменения за одну ночь не происходят.
Сразу же возникают два вопроса - почему в Европе эти изменения произошли быстро и бесповоротно, и сколько ему заплатили за его речь?
Все вспоминают героев Крут, как будто это героическая страница в истории Украины напрямую связана со съездом БПП.
Молодцы, что погибли, иначе Петру Алексеичу не было бы о чем говорить.
Хочу спросить, как насчет Небесной Сотни, чьи мечты и надежды были попраны все без исключения.
Выступают какие-то ученые и рассказывают, как наши космические корабли будут бороздить Вселенную.
Полный зал военных, творческих людей и молодежи. В первых рядах сидит Епифаний. У всех просветленные и счастливые лица.
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Страна на гребне своего благополучия и расцвета.
Неважно, что старики еле выживают, что в стране эпидемии, что военные по-прежнему питаются чем попало, а в больницах на койках лежат по двое.
Скажите мне, может существует несколько Украин?