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 Политика Украины
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 Мы были и остаемся единомышленниками, - Парубий выступил на форуме Порошенко

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил о том, что он и Петр Порошенко являются единомышленниками, тем самым поддержав Порошенко на выборах президента Украины.

Об этом Парубий заявил, выступая на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", сообщает Цензор.НЕТ.

"На прошлой неделе украинцы отмечали 100-лети акта объединения. 100 лет тому наиболее бесценным достижением наших героических предшественников стало воплощение 1000-летней мечты – создание собственного национального государства Украины. Как и 100 лет назад, так и сейчас враг один и тот же, и внешний и внутренний. Российская империя снаружи, уныние, популизм и атаманство внутри. Как и тогда главными союзниками Украинского государства является его армия, церковь и неуничтожимым, непокорный дух украинского народа", - заявил Парубий.

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"100 лет назад украинский народ заплатил очень высокую цену за создание независимого государства. К сожалению, тогда украинским лидерам не хватило единства, чтобы удержать страну. Из-за того, что лидеры не смогли достичь согласия во время российской агрессии, общество было расколото, общество было отравлено псевдоидеями большевистского популизма. Государство было потеряно. Большевистские популистические лозунги и идеологемы тогда были очень популярны и их широко использовал враг, агитируя военные подразделения не вести войну, а возвращаться домой, пахать землю. Многие так и сделали, покинув фронт и не поддержав украинскую власть. Через 15 лет те, кто сложил оружие и пошел пахать землю, хоронили в эту землю своих убитых Голодомором детей", - отметил спикер ВР.

"Собственное государство это не формальности. Из-за потери государства украинцы пережили организованный чужаками геноцид, уничтожение украинской интеллигенции, духовенство", - акцентировал Парубий.

"Сегодня, как и 100 лет назад, мы стоим перед теми самыми вызовами. Только в этот раз враг, сломив зубы об украинских воинов, все силы сконцентрировал на раскол Украины изнутри. Мы хорошо усвоили уроки нашей столетней истории и сделали заключения. Мы больше не повторим ошибок. Враг не учел то, что уже выросло новое поколение украинцев-патриотов, поколение, которое не поддается вражеской пропаганде и умеет хорошо бороться с врагом", - объяснил он.

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"Чтобы победить, прогнать врага со всей украинской земли, нам необходимо единство. Достичь его – это наше с вами задание и ответственность", - акцентировал Парубий.

"Украина своей борьбой привела к геополитическим изменениям – остановила агрессию Путина, объединила против диктатора весь цивилизованный мир. Давая отпор врагу, мы строим современное украинское государство. Мы не имеем права остановиться. Это наш путь, украинский путь. За 5 лет, от Майдан и до сегодняшнего дня, мы совершили неимоверный прорыв. В реализации украинского пути мы были и являемся единомышленниками - президент Украины Петр Порошенко, правительство Украины, Верховная Рада и наша коалиция Блока Петра Порошенко и команды Народного фронта. Мы были и остаемся единомышленниками на украинском пути", - резюмировал Парубий, поблагодарив Порошенко за безвиз, Томос и декоммунизацию.

По словам спикера, речь идет не о борьбе за должность, а о борьбе за независимое государство и необратимость курса в ЕС и НАТО.

"Мы больше не имеем права потерять Украинское государство", - сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3108838
 
 
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Нет на сегодня никого в Украине лучше Пороха.Он не золото,он человек системы ,сложившейся годами "дружбы" с лаптеногими. Разорвать связи с этой страной-падлюкой не реку перейти.Кто бы что не говорил,но только слепой не видит изменений от Армии-боинга до духовного Томоса.Никаким зеленским и Юлям- стодневкам Запад НИЧЕГО не обежал.Коней на переправе не меняют.А зрадники и лаптеногие хотят всё СКОРО во время войны,ищите место где для вас это возможно.Польша 20 лет шла к своему успеху без ВОЙНЫ.
Слава Украине!Дзякуй,Америыка,што ты ёсць!И как всегда светлая память старичку нашему Маккейнушке...
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"грвблбв , смаглвла рглавлхва хабнавблавгра " ,- сказав Парубій
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поясните этому дегенерату со справкой, что единомышленики и подельники это разные по смыслу слова
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы были и остаемся единомышленниками, - Парубий выступил на форуме Порошенко
 
 
 
 
 
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