 БПП и "Народный фронт" остаются единомышленниками на украинском пути, - Парубий выступил на форуме Порошенко

Об этом Парубий заявил, выступая на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", сообщает Цензор.НЕТ.
"На прошлой неделе украинцы отмечали 100-лети акта объединения. 100 лет тому наиболее бесценным достижением наших героических предшественников стало воплощение 1000-летней мечты – создание собственного национального государства Украины. Как и 100 лет назад, так и сейчас враг один и тот же, и внешний и внутренний. Российская империя снаружи, уныние, популизм и атаманство внутри. Как и тогда главными союзниками Украинского государства является его армия, церковь и неуничтожимым, непокорный дух украинского народа", - заявил Парубий.
"100 лет назад украинский народ заплатил очень высокую цену за создание независимого государства. К сожалению, тогда украинским лидерам не хватило единства, чтобы удержать страну. Из-за того, что лидеры не смогли достичь согласия во время российской агрессии, общество было расколото, общество было отравлено псевдоидеями большевистского популизма. Государство было потеряно. Большевистские популистические лозунги и идеологемы тогда были очень популярны и их широко использовал враг, агитируя военные подразделения не вести войну, а возвращаться домой, пахать землю. Многие так и сделали, покинув фронт и не поддержав украинскую власть. Через 15 лет те, кто сложил оружие и пошел пахать землю, хоронили в эту землю своих убитых Голодомором детей", - отметил спикер ВР.
"Собственное государство это не формальности. Из-за потери государства украинцы пережили организованный чужаками геноцид, уничтожение украинской интеллигенции, духовенство", - акцентировал Парубий.
"Сегодня, как и 100 лет назад, мы стоим перед теми самыми вызовами. Только в этот раз враг, сломив зубы об украинских воинов, все силы сконцентрировал на раскол Украины изнутри. Мы хорошо усвоили уроки нашей столетней истории и сделали заключения. Мы больше не повторим ошибок. Враг не учел то, что уже выросло новое поколение украинцев-патриотов, поколение, которое не поддается вражеской пропаганде и умеет хорошо бороться с врагом", - объяснил он.
"Чтобы победить, прогнать врага со всей украинской земли, нам необходимо единство. Достичь его – это наше с вами задание и ответственность", - акцентировал Парубий.
"Украина своей борьбой привела к геополитическим изменениям – остановила агрессию Путина, объединила против диктатора весь цивилизованный мир. Давая отпор врагу, мы строим современное украинское государство. Мы не имеем права остановиться. Это наш путь, украинский путь. За 5 лет, от Майдан и до сегодняшнего дня, мы совершили неимоверный прорыв. В реализации украинского пути мы были и являемся единомышленниками - президент Украины Петр Порошенко, правительство Украины, Верховная Рада и наша коалиция Блока Петра Порошенко и команды Народного фронта. Мы были и остаемся единомышленниками на украинском пути", - резюмировал Парубий, поблагодарив Порошенко за безвиз, Томос и декоммунизацию.
По словам спикера, речь идет не о борьбе за должность, а о борьбе за независимое государство и необратимость курса в ЕС и НАТО.
"Мы больше не имеем права потерять Украинское государство", - сказал он.
Отметим, что лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк на мероприятии не присутствовал.
Слава Украине!Дзякуй,Америыка,што ты ёсць!И как всегда светлая память старичку нашему Маккейнушке...
Слава Украине!!! Смерть стране-тварюге!
То, что советник президента путина Анрей Илларионов прилепил ето прозвище украинцам, которье поняли, что такое россия и дружба с ней?
«ПОРОХОБОТЬІ.Термін «порохоботьі» було створено у 2015 році, коли в Росії зрозуміли, що завдяки приходу до влади проукраїнських сил на чолі з Порошенком, війсковим шляхом Україну не перемогти. Термін «порохобот» вигадав росіянин, радник Путіна Андрєй Ілларіонов, коли зрозумів, яку небезпеку для Росії становить Порошенко. Термін «порохоботьі» активно використовується кремлеботами з ботоферми Лахта -2, та тими політсилам, які: «Мьі, за Украіну, но бєз бандєровцев, і чтоб дружіть с Росієй, і русскій язьік второй государствєнньій, і что б каратєлі, напавшіє на народ Дамбасса, понєслі суровоє наказаніє... ». До 2015 року, замість терміну «порохоботи», боти ФСБ, та місцеві україножери і путінолюби, використували термін «СВИДОМИТЬІ»
ПОРОХОБОТИ ЦЕ ТІ, ХТО РОЗУМІЮТЬ, ЩО НІЯКОЇ РІЗНИЦІ МІЖ ХУЙЛОМ І ЙОГО НАРОДОМ НЕМАЄ !
Кажемо хуйло - розуміємо россія, кажемо - россія, розуміємо, хуйло !»
Ну что ж , глупее этого . ничего нельзя и придумать .
Мне лично , даже льстит , - порохобот . Зрадофилом быть , куда позорней .!
(ответьі: поланица, поленница, паланица- не принимаются)
ПОВТОРЯЮ ГРОМКО, ИЛИ ЮЛЬКА, ИЛИ ЗЕЛЕНЫЙ, ЕЩЕ ДУМАЮ
1.Украина продажная ЖЕНЩИНА
2.Я хочу стать главным её СУТЕНЕРОМ
3.а пока сам ПРОСТИТУТКА коломойского
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Юля-Стодневка....
А кто просрал ОРАНЖЕВУЮ революцию:....
.а уж как она делила долю украинцев с куйло и медведчуком с кабальнлго контракта....Вы от неё не устали за 20 лет балабольства? Кто ей мешал всегда?
Кстати,ты лично если через 100 лней она не справится будешь её палкой выгонять?
Слава УкраIне!!!Дзякуй,Амерыка!!
Президент националист попадёт в международный игнор , а вместе с ним и вся страна . .
Господа! поберегите ваши нервы, ОНИ (кандидаты) того не стоят.
Оглянитесь назад (1999,2004,2010,...) и задайте себе этот вопрос: Ну и ...