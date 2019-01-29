EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  2216  34
Материалы по теме:
Все про:выборы (20918) Парубий (1837) Порошенко (16214)

 БПП и "Народный фронт" остаются единомышленниками на украинском пути, - Парубий выступил на форуме Порошенко

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил о том, что он и Петр Порошенко являются единомышленниками, тем самым поддержав Порошенко на выборах президента Украины.

Об этом Парубий заявил, выступая на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", сообщает Цензор.НЕТ.

"На прошлой неделе украинцы отмечали 100-лети акта объединения. 100 лет тому наиболее бесценным достижением наших героических предшественников стало воплощение 1000-летней мечты – создание собственного национального государства Украины. Как и 100 лет назад, так и сейчас враг один и тот же, и внешний и внутренний. Российская империя снаружи, уныние, популизм и атаманство внутри. Как и тогда главными союзниками Украинского государства является его армия, церковь и неуничтожимым, непокорный дух украинского народа", - заявил Парубий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Отдельные кандидаты предлагают возвращение к авторитаризму, - Порошенко о предложении Тимошенко вернуться к парламентской республике с "сильным канцлером"

"100 лет назад украинский народ заплатил очень высокую цену за создание независимого государства. К сожалению, тогда украинским лидерам не хватило единства, чтобы удержать страну. Из-за того, что лидеры не смогли достичь согласия во время российской агрессии, общество было расколото, общество было отравлено псевдоидеями большевистского популизма. Государство было потеряно. Большевистские популистические лозунги и идеологемы тогда были очень популярны и их широко использовал враг, агитируя военные подразделения не вести войну, а возвращаться домой, пахать землю. Многие так и сделали, покинув фронт и не поддержав украинскую власть. Через 15 лет те, кто сложил оружие и пошел пахать землю, хоронили в эту землю своих убитых Голодомором детей", - отметил спикер ВР.

"Собственное государство это не формальности. Из-за потери государства украинцы пережили организованный чужаками геноцид, уничтожение украинской интеллигенции, духовенство", - акцентировал Парубий.

"Сегодня, как и 100 лет назад, мы стоим перед теми самыми вызовами. Только в этот раз враг, сломив зубы об украинских воинов, все силы сконцентрировал на раскол Украины изнутри. Мы хорошо усвоили уроки нашей столетней истории и сделали заключения. Мы больше не повторим ошибок. Враг не учел то, что уже выросло новое поколение украинцев-патриотов, поколение, которое не поддается вражеской пропаганде и умеет хорошо бороться с врагом", - объяснил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко: Я принял решение баллотироваться еще раз на пост президента Украины

"Чтобы победить, прогнать врага со всей украинской земли, нам необходимо единство. Достичь его – это наше с вами задание и ответственность", - акцентировал Парубий.

"Украина своей борьбой привела к геополитическим изменениям – остановила агрессию Путина, объединила против диктатора весь цивилизованный мир. Давая отпор врагу, мы строим современное украинское государство. Мы не имеем права остановиться. Это наш путь, украинский путь. За 5 лет, от Майдан и до сегодняшнего дня, мы совершили неимоверный прорыв. В реализации украинского пути мы были и являемся единомышленниками - президент Украины Петр Порошенко, правительство Украины, Верховная Рада и наша коалиция Блока Петра Порошенко и команды Народного фронта. Мы были и остаемся единомышленниками на украинском пути", - резюмировал Парубий, поблагодарив Порошенко за безвиз, Томос и декоммунизацию.

По словам спикера, речь идет не о борьбе за должность, а о борьбе за независимое государство и необратимость курса в ЕС и НАТО.

"Мы больше не имеем права потерять Украинское государство", - сказал он.

Отметим, что лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк на мероприятии не присутствовал.

Источник: https://censor.net.ua/n3108838
 
   
 Топ комментарии
 
поясните этому дегенерату со справкой, что единомышленики и подельники это разные по смыслу слова
 показать весь комментарий
 
Нет на сегодня никого в Украине лучше Пороха.Он не золото,он человек системы ,сложившейся годами "дружбы" с лаптеногими. Разорвать связи с этой страной-падлюкой не реку перейти.Кто бы что не говорил,но только слепой не видит изменений от Армии-боинга до духовного Томоса.Никаким зеленским и Юлям- стодневкам Запад НИЧЕГО не обежал.Коней на переправе не меняют.А зрадники и лаптеногие хотят всё СКОРО во время войны,ищите место где для вас это возможно.Польша 20 лет шла к своему успеху без ВОЙНЫ.
Слава Украине!Дзякуй,Америыка,што ты ёсць!И как всегда светлая память старичку нашему Маккейнушке...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Нет на сегодня никого в Украине лучше Пороха.Он не золото,он человек системы ,сложившейся годами "дружбы" с лаптеногими. Разорвать связи с этой страной-падлюкой не реку перейти.Кто бы что не говорил,но только слепой не видит изменений от Армии-боинга до духовного Томоса.Никаким зеленским и Юлям- стодневкам Запад НИЧЕГО не обежал.Коней на переправе не меняют.А зрадники и лаптеногие хотят всё СКОРО во время войны,ищите место где для вас это возможно.Польша 20 лет шла к своему успеху без ВОЙНЫ.
Слава Украине!Дзякуй,Америыка,што ты ёсць!И как всегда светлая память старичку нашему Маккейнушке...
 показать весь комментарий
 
 
ну так многие хотят президента с волшебной палочкой
 показать весь комментарий
 
 
У врачей, есть поговорка, не навреди. А у президента не сделай хуже. После Петра Алексеевича, любой идиот будет не плохим президентом, потому, что хуже уже быть не может.
 показать весь комментарий
 
 
Смотрел я стрим ОНЛАЙН А.Полтавы.Это не рейтинги и опрсы,кто больше денег даст,так и нарисуем.Он не стесняется,что порохобот. Ну тогда все порохоботы,двое были против.Пусть зрадники репу чешут вместе с лаптеногими.Америка поставила на Пороха и все здравые понимают и доверяют единственному верному другу Украины(есть и другие дзякуй сказать,но мельче) ,и пусть щёки дуют у остальных.Им Юля-Стодневка пусть решает их головные боли и проблемы.)
Слава Украине!!! Смерть стране-тварюге!
 показать весь комментарий
 
 
Полтава не стесняется ? А чего он должен стесняться?
То, что советник президента путина Анрей Илларионов прилепил ето прозвище украинцам, которье поняли, что такое россия и дружба с ней?

«ПОРОХОБОТЬІ.Термін «порохоботьі» було створено у 2015 році, коли в Росії зрозуміли, що завдяки приходу до влади проукраїнських сил на чолі з Порошенком, війсковим шляхом Україну не перемогти. Термін «порохобот» вигадав росіянин, радник Путіна Андрєй Ілларіонов, коли зрозумів, яку небезпеку для Росії становить Порошенко. Термін «порохоботьі» активно використовується кремлеботами з ботоферми Лахта -2, та тими політсилам, які: «Мьі, за Украіну, но бєз бандєровцев, і чтоб дружіть с Росієй, і русскій язьік второй государствєнньій, і что б каратєлі, напавшіє на народ Дамбасса, понєслі суровоє наказаніє... ». До 2015 року, замість терміну «порохоботи», боти ФСБ, та місцеві україножери і путінолюби, використували термін «СВИДОМИТЬІ»
ПОРОХОБОТИ ЦЕ ТІ, ХТО РОЗУМІЮТЬ, ЩО НІЯКОЇ РІЗНИЦІ МІЖ ХУЙЛОМ І ЙОГО НАРОДОМ НЕМАЄ !
Кажемо хуйло - розуміємо россія, кажемо - россія, розуміємо, хуйло !»
 показать весь комментарий
 
 
Я так понимаю , у сторонников Порошенка , слово -порохобот должно вызывать какие то комплексы . ? И с этой целью его собственно ,и употребляют ?? БПП і "Народний фронт" залишаються однодумцями на українському шляху, - Парубій виступив на форумі Порошенка - Цензор.НЕТ 7451 .

Ну что ж , глупее этого . ничего нельзя и придумать .

Мне лично , даже льстит , - порохобот . Зрадофилом быть , куда позорней .!
 показать весь комментарий
 
"грвблбв , смаглвла рглавлхва хабнавблавгра " ,- сказав Парубій
 показать весь комментарий
 
 
скажи ПАЛЯНЬІЦЯ.
(ответьі: поланица, поленница, паланица- не принимаются)
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
поясните этому дегенерату со справкой, что единомышленики и подельники это разные по смыслу слова
 показать весь комментарий
 
 
Вы до сих пор стесняетесь ответить за кого голосовать будете.. по прежнему самый лучший это Вы сами?
 показать весь комментарий
 
 
У тебя амнезия？
ПОВТОРЯЮ ГРОМКО, ИЛИ ЮЛЬКА, ИЛИ ЗЕЛЕНЫЙ, ЕЩЕ ДУМАЮ
 показать весь комментарий
 
 
зелёный
1.Украина продажная ЖЕНЩИНА
2.Я хочу стать главным её СУТЕНЕРОМ
3.а пока сам ПРОСТИТУТКА коломойского
======================================
Юля-Стодневка....
А кто просрал ОРАНЖЕВУЮ революцию:....
.а уж как она делила долю украинцев с куйло и медведчуком с кабальнлго контракта....Вы от неё не устали за 20 лет балабольства? Кто ей мешал всегда?
Кстати,ты лично если через 100 лней она не справится будешь её палкой выгонять?
 показать весь комментарий
 
 
Если так ненавидите Пороха,рассмотрите своим кандидатом Руслана Кошулинского. Он хоть ПОРЯДОЧНЫЙ человек.Да он не проходной пока,но пусть делает ИМЯ,потом Партию....а потом глядишь и Президентом.Хотя на порядочности свои чаще чем чужие обманывают.
 показать весь комментарий
 
 
RVP RVP, во-первых, у тебя думать нечем ни ещё, ни уже. А во-вторых, как бы ты не голосовал, от такого говна как ты в этом мире и в Украине ничего не зависит. Оно думает))))
 показать весь комментарий
 
 
Моя сім'я голосувала за Руслана Кошулинського на виборах мера Львова, за Свободу також. Якби мені ще пів року тому хтось сказав, що я буду голосувати за Порошенка, як б покрутив пальцем біля скроні. Але активізація проросійської наволочі в Україні, вихід на світ божий сина тьми - медведчука і його шайки з рабіновичем і бойком і т.д., не залишають вибору. Серцем хочу голосувати за Кошулинського, бо це справді порядна Людина, але Україну я люблю більше за все і розумію, що Руслан не пройде в 2-й тур. Тому Порошенко, попри масу запитань і претензій до нього, все ж єдиний хто здатний втримати нашу державність.
 показать весь комментарий
 
 
Дзякуй за зразуменне. .Вы зразумелi i пачулi тое,што я хацеў данесцi гэтаму хлопцу.Сэрцам я таксама з КошулiнскIм,але розумом СЁННЯ з Порохом.Усё будзе добра з сябрамI ЗША.
Слава УкраIне!!!Дзякуй,Амерыка!!
 показать весь комментарий
 
 
Да вас лечить током нужно и справку выдать - "белый билет" называется! А если проще, на зло врагам, отморожу себе уши - ваш случай.
 показать весь комментарий
 
 
Ничего не имею против Кошулинского , как человека , но он националист . Ничего не имею против национализма НО ,, есть ньюансы . Президент - националист это почти гарантированная , негласная , политическая , полуизоляция страны , чьим президентом он является .Национализм хорош для внутреннего пользования , но для международных контактов он крайне непопулярен , и даже вреден .

Президент националист попадёт в международный игнор , а вместе с ним и вся страна . БПП і "Народний фронт" залишаються однодумцями на українському шляху, - Парубій виступив на форумі Порошенка - Цензор.НЕТ 543 .
 показать весь комментарий
 
тек, бэмека, тапармащло, ьлташгыпзвкдб,лдмвзхидъахл0уы9шн,
 показать весь комментарий
 
он самый умный у него и справка есть
 показать весь комментарий
 
 
не единомышленниками а подельниками одной ОПГ
 показать весь комментарий
 
 
Мы были и остаемся едино...барыжниками, - Парубий.
 показать весь комментарий
 
 
потекло гавно по новостным каналам....
Господа! поберегите ваши нервы, ОНИ (кандидаты) того не стоят.
Оглянитесь назад (1999,2004,2010,...) и задайте себе этот вопрос: Ну и ...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А Дефективный-то на подсосе у Порохатого Шоколатье. Видать у Жертвы Логопедов не нашлось более подходящего паровоза для следующего гарантированного въезда в Верховную Раду. Комендантом Рады оно ж сподручней, чем на всяких там майданах.
 показать весь комментарий
 
 
Парубій як завжди надіється на справку,яка його завжди спасала в критичних життєвих ситуаціях...Тому так легко і говорить про "однодумство"...
 показать весь комментарий
 
 
Ну понятное дело Что вам еще остается с таким-то рейтингом
 показать весь комментарий
 
перед виборами всі корупціонери зібралися у свої банди
 показать весь комментарий
 
 
ну так слажено грабували, то есть реформировали, что и дальше до 358 реформы пойдут
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБПП и "Народный фронт" остаются единомышленниками на украинском пути, - Парубий выступил на форуме Порошенко
 
 
 
 
 
 вверх