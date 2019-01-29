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Все про:пропаганда (2156) Бутусов Юрий (1609)

 Кремлевский пропагандист Шарий проиграл Верховный суд главреду "Цензор.НЕТ" Бутусову

24 января коллегия судей Верховного суда Украины в составе В.П. Курило, В.М.Коротуна и М.Е. Червинской рассмотрела кассационную жалобу пропагандиста-украинофоба Шария к главреду Цензор.НЕТ Юрию Бутусову о "распространении недостоверной информации". Верховный Суд оставил решение Апелляционного суда без изменений, отклонив все претензии пропагандиста.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в реестре судебных решений Украины.

В резолютивной части решения говорится: "Кассационную жалобу представителя ... оставить без удовлетворения.

Решение Дарницкого районного суда города Киева от 28 апреля 2017 года и постановление Апелляционного суда города Киева от 26 июля 2017 оставить без изменений.

Постановление суда кассационной инстанции вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, пророссийский пропагандист Анатолий Шарий подал в суд на адвоката Марка Фейгина, а также на главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова и ряд СМИ, проинформировавших общественность о высказывании Фейгина, которое Шарий считает унижающим его честь и достоинство

Источник: https://censor.net.ua/n3108836
 
   
 Топ комментарии
 
педофила назвали педофилом,
а он возмутился
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Шлюха Шарий с чего-то взял, что у него есть честь и достоинство - бред, короче.
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слава Бутусову!
слава Цензору!
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педофила назвали педофилом,
а он возмутился
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не так, конченного педофила назвали конченным педофилом
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Этот Шарий не только педофил, но и педераст. В самом плохом значении этого слова.
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Шлюха Шарий с чего-то взял, что у него есть честь и достоинство - бред, короче.
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Оказывается пополизание это болезнь.
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дать по носу любителю русского мира святое дело
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ПетуШарий своей вате расскажет,что выиграл суд.
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Ну после решения суда понятно, что он не толик.
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я ржу с этого кацапского дурачка.Он ,сосатель члена путинского и кадыровского,называет украинца "раб" Кремлівський пропагандист Шарій програв Верховний суд головному редактору Цензор.НЕТ Бутусову - Цензор.НЕТ 9665 Кремлівський пропагандист Шарій програв Верховний суд головному редактору Цензор.НЕТ Бутусову - Цензор.НЕТ 9665 ПЕРЕЦ НАЛИТЫЙ,а в голове каша. Кремлівський пропагандист Шарій програв Верховний суд головному редактору Цензор.НЕТ Бутусову - Цензор.НЕТ 2117
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Тоже думаешь, что назвать его кондомом было бы более правдиво и менее обидно?
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Так что, шариков теперь официально педофил или Бутусов с ним не за это судился?
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так Бутусов и так уже надавал петуШарию хером по губам!
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слышь ты, нейтральный фанат шария,
пасись не тут, а у него в комментах.

там все ваши
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так я ж и говорю - дуй к шарию,
там все ваши и вас там не банят
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это Гриша Шарийский.Он хотел громко перднуть,но тихо усрался в очередной раз Кремлівський пропагандист Шарій програв Верховний суд головному редактору Цензор.НЕТ Бутусову - Цензор.НЕТ 7895
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Боже, кому здесь интересен 100500 пропагандон собирающий вокруг себя ватное бьідло?
Пусть себе кучкуются, меньше гавна будет расползаться по другим ресурсам.
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Гриша, а что вот так вот сильно хотелось, чтоб он шестёрой вАны был, как Вы?
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Гриша, не переживайте. Таким как Вы я никогда не буду. Ни вАной, ни тем более шариём я не интересуюсь.
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а шо, падруга шария Вана идёт к победе ?
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Я дуже вибачаюся, але хто такий "Шарий"?..😕😕😕
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Прикольно?!

Гриша давний сторонник бАхини и!!! оказывается!!! любитель откровений педофила петуШария? И почему я не сильно удивлён?
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Педофилия - это отклонение, за которое есть криминальная ответственность, а не вот то всё, что Вы наваяли.

А то что у Вас - то что-то по Фрейду. Вижу, что что-то Вас в этом вопросе мучает. Женщин, которые Вам не дают зачем-то к педофилии приплели. Странно.
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В статье же написано - кремлевский пропагандист-украинофоб.
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Я б Вам розповів...Страхаюся, що забанють.
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Прокацапське лайно, від якого тут в захваті таке ж лайно.
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Здесь сейчас будуть страдать ватаносцы.
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Я страдала, страдонула

С моста в речку сиганула!
Бодай би всі тудою!
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А ха ха ха.безмозглые адепты педофила,уже набежали в ветку
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нехай пес Шарік слухає групу Бутирка "шарік на цепи"" то його доля.
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Московиты, по этому поводу примите мои поздравления.
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Если бы это был какой-то европейский суд, тогда было бы интересно. А так не очень.
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дела педофилов в ЕС рассматриваются десятилетиями, но финиш у всех один-тюрьма.
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Шарій це видима частина пропагандистської машини, це значить, що і її тепер треба до жестянщика тягнути. Кремлівський пропагандист Шарій програв Верховний суд головному редактору Цензор.НЕТ Бутусову - Цензор.НЕТ 6175 Будеш на youtube , напиши вмотивовану скаргу на його канал,старайк це круто
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У петуШария больное самолюбие,он очень болезненно воспринимает критику. У него вполне может подорвать от этой новости.
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Что есть то есть. Жаль не настолько, чтоб убится об стенку....
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Шарий предал украинский народ. И сразу стал своим для Кремля.
А некоторые до сих пор не могут сказать с кем и за что воюет Украина.
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От що цікаво: виявляється, жулєботи тут з піною, не скажу з якого місця, захищають Шаріка.
"Совпадєніє?...")))
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Бутусову респект😀👍, шарикова - на кол 😈👿👿
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Шарика опустили в очередной раз...
Сранному педофилу не привыкать...
Сдохни мразь шарий вместе с Хуйлом..
Два педофила это сила...
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Юрій помийте руки, з таким лайном справу мали...
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любитель детских анусов подал в суд на уголовное дело которое завели на него в ЕС Кремлівський пропагандист Шарій програв Верховний суд головному редактору Цензор.НЕТ Бутусову - Цензор.НЕТ 4504
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Петушарий что то грозился на форуме Порошенка сделать, но что то новостей пока нет. А новость конечно хорошая, в очередной раз педофил обосрался.
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От цікаво, чому до нього ніхто не може навідатися в Європі і "провести профілактичну бесіду"?
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Яке може бути честь и достинство в того пропутінського виблядка.
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Честі нема, а "достоїнство" може і є. Принаймні, не зустрічав новину, що йому те "достоїнство" відрізали)))))
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"Шарій" та "честь і гідність" у мене в голові якось не поєднується. Думаю, це загалом достатня підстава, щоб відмовити у позові з причини його абсурдності.
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педофілом шарія азвала його рідна сестра. Чого він з нею не судився? ))
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Формально Шариков может быть и не насиловал детей, чтобы называться педофилом.
Но по своей сути, он явный 314..рас по жизни, как и Уйло!
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Але давайте спокійно і без образ...Наскільки я знаю,Фейгін назвав Шарія педофілом,але програв суд і вибачився перед Шарієм...Бутусов,який процитував слова Фейгіна про ту саму педафелію (які той признав брехнею і за які вибачився) - суд виграв...Як таке може бути?..От що хотілось би почути,а не дивитись як летить в різні сторони лайно з криками "путінський виблядок","мразь" тощо...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКремлевский пропагандист Шарий проиграл Верховный суд главреду "Цензор.НЕТ" Бутусову
 
 
 
 
 
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