 Кремлевский пропагандист Шарий проиграл Верховный суд главреду "Цензор.НЕТ" Бутусову

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в реестре судебных решений Украины.
В резолютивной части решения говорится: "Кассационную жалобу представителя ... оставить без удовлетворения.
Решение Дарницкого районного суда города Киева от 28 апреля 2017 года и постановление Апелляционного суда города Киева от 26 июля 2017 оставить без изменений.
Постановление суда кассационной инстанции вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит".
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, пророссийский пропагандист Анатолий Шарий подал в суд на адвоката Марка Фейгина, а также на главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова и ряд СМИ, проинформировавших общественность о высказывании Фейгина, которое Шарий считает унижающим его честь и достоинство
а он возмутился
слава Цензору!
пасись не тут, а у него в комментах.
там все ваши
там все ваши и вас там не банят
Пусть себе кучкуются, меньше гавна будет расползаться по другим ресурсам.
Гриша давний сторонник бАхини и!!! оказывается!!! любитель откровений педофила петуШария? И почему я не сильно удивлён?
А то что у Вас - то что-то по Фрейду. Вижу, что что-то Вас в этом вопросе мучает. Женщин, которые Вам не дают зачем-то к педофилии приплели. Странно.
С моста в речку сиганула!
Бодай би всі тудою!
А некоторые до сих пор не могут сказать с кем и за что воюет Украина.
"Совпадєніє?...")))
Сранному педофилу не привыкать...
Сдохни мразь шарий вместе с Хуйлом..
Два педофила это сила...
Но по своей сути, он явный 314..рас по жизни, как и Уйло!