 Кремлевский пропагандист Шарий проиграл дело в Верховном Суде главреду "Цензор.НЕТ" Бутусову

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в реестре судебных решений Украины.
В резолютивной части решения говорится: "Кассационную жалобу представителя ... оставить без удовлетворения.
Решение Дарницкого районного суда города Киева от 28 апреля 2017 года и постановление Апелляционного суда города Киева от 26 июля 2017 оставить без изменений.
Постановление суда кассационной инстанции вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит".
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, пророссийский пропагандист Анатолий Шарий подал в суд на адвоката Марка Фейгина, а также на главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова и ряд СМИ, проинформировавших общественность о высказывании Фейгина, которое Шарий считает унижающим его честь и достоинство.
1 лютого о 14:00 в UNIT.City - в найкращому місці для запуску стартапів та інновацій - відбудеться презентація першої в Україні медіа-біржі!
Наша амбітна мета - справжній медіаринок. Без дотацій олігархів та з прозорими можливостями для рекламодавців.
Наше рішення - нова цифрова платформа на блокчейн, що є прототипом медійної біржі - flower.vision 🌸
Тут можна:
📌стати співвласником
📌інвестувати
📌продати або купити рекламу
📌запропонувати активності
Саме на презентації ми оголосимо наш повний план дій на 2019 рік з перетворень українського медіаринку. Наша стратегія - об'єднати зусилля всіх медійників, блогерів та аудиторій в єдину рушійну силу реальних змін.
Без політики і виборів. Поза кордонами і чиновниками. За єдиними простими ринковими стандартами. Зі зрозумілими програмами освіти. Відкриті для всього світу. З правдою і сучасними технологіями.
Made in Ukraine.
Ідея - Роман Скрипін.
Реалізація - Nick Feldman.
За технічної підтримки компанії Riversoft в Кременчуці.
Реалізація на skrypin.ua та UMN.
▶️ Коли: 1 лютого 14:00
▶️ Де: UNIT.City. Київ, вул. Дорогожицька, 3 (будівля B1, Зала UNIT.Core).
▶️ Реєстрація за посиланням: http://bit.ly/2FUCeD7
▶️ Вхід на івент почнеться о 13.00 за попереднім списком запрошених.
Бізнес починається з одного кліку.
З flower.vision 🌸
Фіалка таки розцвіла
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