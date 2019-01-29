EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Происшествия
  15795  114
Все про:пропаганда (2156) Бутусов Юрий (1609)

 Кремлевский пропагандист Шарий проиграл дело в Верховном Суде главреду "Цензор.НЕТ" Бутусову

24 января коллегия судей Верховного Суда Украины в составе В.П. Курило, В.М. Коротуна и М.Е. Червинской рассмотрела кассационную жалобу пропагандиста-украинофоба Шария к главреду Цензор.НЕТ Юрию Бутусову о "распространении недостоверной информации". Верховный Суд оставил решение Апелляционного суда без изменений, отклонив все претензии пропагандиста.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в реестре судебных решений Украины.

В резолютивной части решения говорится: "Кассационную жалобу представителя ... оставить без удовлетворения.

Решение Дарницкого районного суда города Киева от 28 апреля 2017 года и постановление Апелляционного суда города Киева от 26 июля 2017 оставить без изменений.

Постановление суда кассационной инстанции вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, пророссийский пропагандист Анатолий Шарий подал в суд на адвоката Марка Фейгина, а также на главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова и ряд СМИ, проинформировавших общественность о высказывании Фейгина, которое Шарий считает унижающим его честь и достоинство.

Источник: https://censor.net.ua/n3108836
 
   
 Топ комментарии
 
педофила назвали педофилом,
а он возмутился
 показать весь комментарий
 
Шлюха Шарий с чего-то взял, что у него есть честь и достоинство - бред, короче.
 показать весь комментарий
 
ПетуШарий своей вате расскажет,что выиграл суд.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Оно в Гдыни обретается, снимает "хрущевку" напротив местного базара...
 показать весь комментарий
 
 
шарий - Гандон!!! Других слов просто нет...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Часто з інтересом читаю коментарі на Цензорі, але сьогодні тут зібрався якийсь скажений "зоопарк". Шарій має промоскальську натурку, але працює він цікаво, оригінально, він заслужено-український журналіст №1
 показать весь комментарий
 
"він заслужено-український журналіст №1" - антиукраїнський так буде правильно
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А шо, українці за Пороха? Кремлівський пропагандист Шарій програв Верховний суд головному редактору Цензор.НЕТ Бутусову - Цензор.НЕТ 6556
 показать весь комментарий
 
Байдуже, хто ліпше, головне: Шарій - гівно.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Безумовно краще
 показать весь комментарий
 
У тих ,хто багато дивиться шарія розвивається хвороба мозку "кліпова, або мозаїчна свідомість " виражається в тому що у людини не складується загальна логічна картина світу, а тільки фрегментами. Це важке ускладнення "каші в голові", хворому субьективно здається що нарешті він попав до хорошого спеціаліста, який йому допоможе, в результате стан стабільно погіршується , прогноз для пацієнта невтішний.
 показать весь комментарий
 
🔴 Презентація першої в Україні МЕДІА-БІРЖІ 🔴

1 лютого о 14:00 в UNIT.City - в найкращому місці для запуску стартапів та інновацій - відбудеться презентація першої в Україні медіа-біржі!
Наша амбітна мета - справжній медіаринок. Без дотацій олігархів та з прозорими можливостями для рекламодавців.
Наше рішення - нова цифрова платформа на блокчейн, що є прототипом медійної біржі - flower.vision 🌸
Тут можна:
📌стати співвласником
📌інвестувати
📌продати або купити рекламу
📌запропонувати активності
Саме на презентації ми оголосимо наш повний план дій на 2019 рік з перетворень українського медіаринку. Наша стратегія - об'єднати зусилля всіх медійників, блогерів та аудиторій в єдину рушійну силу реальних змін.
Без політики і виборів. Поза кордонами і чиновниками. За єдиними простими ринковими стандартами. Зі зрозумілими програмами освіти. Відкриті для всього світу. З правдою і сучасними технологіями.
Made in Ukraine.
Ідея - Роман Скрипін.
Реалізація - Nick Feldman.
За технічної підтримки компанії Riversoft в Кременчуці.
Реалізація на skrypin.ua та UMN.
▶️ Коли: 1 лютого 14:00
▶️ Де: UNIT.City. Київ, вул. Дорогожицька, 3 (будівля B1, Зала UNIT.Core).
▶️ Реєстрація за посиланням: http://bit.ly/2FUCeD7
▶️ Вхід на івент почнеться о 13.00 за попереднім списком запрошених.
Бізнес починається з одного кліку.
З flower.vision 🌸
Фіалка таки розцвіла Кремлівський пропагандист Шарій програв Верховний суд головному редактору Цензор.НЕТ Бутусову - Цензор.НЕТ 8997
#медіаринок #mediamarket
 показать весь комментарий
 
Он в последнее время немного сдвинул свой вектор - гонит на Медведчука и Бойко, а с нацсектором наоборот общается.
 показать весь комментарий
 
Шарий работает по классике, делает вид, что он украинец и под этим продвигает ватную пропаганду. Многие боты на цензоре делают так же.
 показать весь комментарий
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКремлевский пропагандист Шарий проиграл дело в Верховном Суде главреду "Цензор.НЕТ" Бутусову
 
 
 
 
 
 вверх