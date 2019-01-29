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 Политика Украины
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 Отдельные кандидаты предлагают возвращение к авторитаризму, - Порошенко о предложении Тимошенко вернуться к парламентской республике с "сильным канцлером"

Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал предложенную кандидатом в президенты, лидером партии ВО "Батькивщина" Юлией Тимошенко парламентскую форму правления канцлерского типа.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил П.Порошенко на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" во вторник в Киеве.

"Отдельные кандидаты предлагают возвращение к авторитаризму. Кто-то говорит об этом прямо, а кто-то свою мечту о единоличной власти камуфлирует в экзотический проект так называемой парламентской республики канцлерского типа. С неограниченными полномочиями канцлера и, по сути, однопартийным парламентом. Кстати, этот опасный проект предлагает абсолютно неконституционным способом принятие новой Конституции в обход Верховной Рады", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В случае победы на выборах Тимошенко должна готовиться к отставке: за 100 дней снизить цену на газ в два раза невозможно, - Бутусов

Президент также отметил, что в этом проекте нет упоминаний о Национальном антикоррупционном бюро Украины и других антикоррупционных органах.

"Быть популистом – это значит врать людям, обманывать их и обрекать на нищету и страдания. Мадуро это наглядно доказал в Венесуэле, а некоторые политиканы хотят поэкспериментировать в Украине", - выразил мнение П.Порошенко.

Также читайте: Съезд "Батькивщины" выдвинул Тимошенко кандидатом в президенты Украины (обновлено). ФОТОрепортаж

Как сообщалось, 5 июня 2018 года лидер ВО "Батькивщина" Ю.Тимошенко выступила с предложением обсудить в обществе парламентскую форму правления канцлерского типа. "Я хочу предложить для общественного обсуждения парламентскую форму правления канцлерского типа", - сказала Ю.Тимошенко на всеукраинском форуме "Новый курс Украины" в пятницу в Киеве.

Источник: https://censor.net.ua/n3108829
 
   
 Топ комментарии
 
Парламентская республика - это авторитаризм? Отдельные кандидаты предлагают возвращение к авторитаризму, - Порошенко о предложении Тимошенко вернуться к парламентской республике с "сильным канцлером" - Цензор.НЕТ 7287 Уже нарезался шоле? Отдельные кандидаты предлагают возвращение к авторитаризму, - Порошенко о предложении Тимошенко вернуться к парламентской республике с "сильным канцлером" - Цензор.НЕТ 8501
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Какие дебаты, Пете нравится или одному говорить, или чтобы вопросы "от общественности" заранее оговорены были. Брал бы уже пример с Овоща, тот вообще говорить не любил и не умел.
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А сейчас у нас не авторитаризм что ли, свинья двуличная?
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Йуля в полной ботоксной жопе😂
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Парламентская республика - это авторитаризм? Отдельные кандидаты предлагают возвращение к авторитаризму, - Порошенко о предложении Тимошенко вернуться к парламентской республике с "сильным канцлером" - Цензор.НЕТ 7287 Уже нарезался шоле? Отдельные кандидаты предлагают возвращение к авторитаризму, - Порошенко о предложении Тимошенко вернуться к парламентской республике с "сильным канцлером" - Цензор.НЕТ 8501
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она уже пробовала ширку с рігами, там где йуля- там зло
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ой ой скажите мне вам лично Порошенко в кровать прыгал что вы за него матку тут рвете??!!!
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И НАЧАЛСЯ СРАЧЬ ТУПЫХ СОЕВЫХ БОТОВ ДО УТРА.
Нормальных людей просим нормально относиться к этому явлению.

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Да?! И какую она посаду занимала в этой ширке с рыгами? Министра экономики?
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а зараз у поци ЧТО? ни ширка с рыгами?? Сидит кто из рыгов?
Уже всех обосрал "святейший", а что-то компроматов про бойков не слыхать... Не знаешь почему?
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А вы разве не знали? Ведь в тех же Германии и Италии есть авторитаризм, согласно Порошенко, ибо там парламентские формы правления с сильным премьер-министром.
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"Сон разума рождает чудовищ"
как говорил Марк Твен "носящие дорогие галстуки достойны лишь того, чтобы на них надели верёвку"
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"В парламентских республиках правительства формируются из представителей одной или нескольких партий, располагающих большинством в парламенте, и несут по конституции ответственность перед ним. Президент избирается либо парламентом, либо расширенной коллегией, в состав которой входят и члены парламента."
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однопартийная, читай внимательно. СССР тоже был партийной республикой на словах.
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сейчас президента выбирает народ, а потом канцлера будет выбирать Верховная Рада...прикормить пару сотен депутатов несравненно проще, чем агитировать миллионы украинцев
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отдельные кандидаты обязаны на свои кровные агитировать, а не за счет бюджета и налогов граждан страны
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Відзначається, що виборчий штаб Порошенка повноцінно працює з початку грудня, ним керує перший заступник глави АП Віталій Ковальчук. Штаб відповідає виключно за організаційні питання кампанії.
Регіональними штабами неформально керуватимуть голови обласних державних адміністрацій, але виборами в основному займаються їхні перші заступники. Зокрема, у Києві керівником штабу планують призначити депутата БПП з групи "Удар" Дмитра Білоцерківця.
"Хоч насправді, за даними УП, виборчі проблеми у столиці вирішуватиме скандальний бізнесмен, екс-депутат "Партії регіонів" Вадим Столар, якого називають "тіньовим мером". Якраз нещодавно журналісти програми "Схеми" зафіксували, як бізнесмен таємно заїжджає у двір адміністрації президента", - йдеться в статті.
Регіональними штабами порошенко керуватимуть голови обласних державних адміністрацій, Адмін ресурс і порушення закону тим хто повинен бути його гарантомю
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Может Искандер или Тополя подойдут?
P.S. На каком же инфантильном уровне у вас агитация...
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За 100 дней....Юлия-Стодневка .Посмотрите стрим Андрея Полтавы ОНЛАЙН..Все за Порошенко,кроме двоих или троих.Нет шапнсов ни у Юли ,ни у других.Зачем зря зеки дуть и фвнтазировать.
Слава Украине!!!
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Давай приглашай Юлю на дебаты и будете друг друга Dебати!
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Какие дебаты, Пете нравится или одному говорить, или чтобы вопросы "от общественности" заранее оговорены были. Брал бы уже пример с Овоща, тот вообще говорить не любил и не умел.
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Першого разу однодуровий просто забздів 🐓💨💨💨
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Петро Олексійович герой і патріот! Він навіть повітря псувати у Відень до Хвірташа гайнув.
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Порошенко у політиці з 1998 року, і за цей час побував членом СДПУ(о) Медведчука, заступником голови Партії регіонів, одним з керівників «Нашої України» та лідером іменної партії - БПП «Солідарність», яка сьогодні є хребтом парламентської коаліції та більшості в місцевих радах. Президент розколює Україну за національними, релігійними, мовними ознаками, чітко маркуючи, хто «свій», а хто «чужий». Політичний простір Порошенка наповнений «ворожими агентами», «зрадниками Батьківщини», «5-ю колоною». І принцип порошенківської влади такий: друзям - усе, ворогам - закон, причому закон, розтлумачений кумом-генпрокурором без профільної освіти. Або ти за Порошенка, або - «агент Кремля», і тоді позбавлений будь-яких громадянських прав, на тебе можна напустити спочатку орду порохоботів у мережі, тоді орду патріотів у цивільному в підворітті, потім - посадити або вигнати з країни. І лише питання часу, коли уявних «ворогів» почнуть репресувати по-справжньому. Дослідники сталінізму кажуть, що Сталін по-справжньому ненавидів і вважав зрадниками тих, на кого його служаки навішали вигаданих звинувачень. І Порошенко так само щиро ненавидить тих, кого оббрехали його служаки.
Порошенко уособлює собою гнилу і нежиттєздатну політичну систему українського олігархату, що нагадує африканські чи латиноамериканські режими 1960-70-х років. У цій системі людиною вважається лише той, хто вкрав з держбюджету багато грошей, усі інші - невдахи.
🤑
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А сейчас у нас не авторитаризм что ли, свинья двуличная?
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Йуле нравится слово - канцлер, а шо тут такого!?
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Че он несет? Всем уже понятно что в 2019 году виберут ПОСЛЕДНЕГО Президента с такими полномочиями - дальше ПАРЛАМЕНТСКАЯ СТРАНА....Вот недалекие у нас с вами Президенти....люди намного мудрее и дальновиднее видят развитие страни....
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Холоп, у нас с вами это ты о ком? Не знаю как у вас, а мы тут сами разберемся.
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Во-первых, Тимошенко - не Меркель. Во-вторых, она хочет и страной "править" и не нести никакой ответственности, потому что "парламентская республика".
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т.е. в парламентско-президентской респуплике (которая сейчас) у президента меньше полномочий чем в парламентской ? Вы шо с петром вместе одну херню пили ? На понятном Вам языке, это звучит как: в водке спирта меньше чем в пиве.
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С кажем так, я не против элементов авторитаризма и концентрации полномочий в одних руках в трудные времена, но не в исполнении популистов и идиотов.
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+
В текущей конституции все и так есть.
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Поздравляю соевых. Диабетик чокнулся полностью. От страха.
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Да, да. Именно потому диабетик минские договорняки замутил с особым статусом ОТСОСА.
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а он их замутил? Знаете, прочла сегодня о троих погибших под гусеницами танков * Дебальцево*, общаться с такими как вы пропадает желание.
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Йуля читала умные книжки сидя в Качановке, про Тетчер и Меркель, а они небыли президентами. Не придумывать же новое слово ПРЕЗИДЕНТША!
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Очень важно президенту вести кадровую политику в государственных органах по новому , опираясь на тех людей, кто участвовал в Майдане, кто был волонтером и воином в АТО, а не на старые кадры,погрязшие в коррупции, кумовстве, сговоре, а некоторые и в предательстве страны,они не должны быть вообще в органах государственной и местной власти. Это сейчас очень важно, потому что налицо яростное сопротивление старой системы в лице таких "кадров" во всей власти.
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Ідея про канцлера в Україні то не з жулькиної голови а з хуйловської, то ідея федералізації України, автономії лугандону і т.д.
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сирожа, автономию лугандона придумал диабетик в минске, а федерализация Украины происходи "благодаря" децентрализации
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Янукович начал свое президентство с изменения Конституции под себя, баба Юля планирует начать своё президентство с изменения Конституции под себя.
И чтобы это значило?
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это значит, что она им никогда не будет.
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невже її Зеленський у другому турі обійде?
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.........
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похоже что порошенко решил окончательно превратить Украину в
колхоз "В последний Путь"
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Сьогодні добре сказала у своєму виступі Ірина Геращенко - Наш Президент може сказати Хуйлу своє тверде "НІ", тоді як одна напомажена стара дівка лише "ХІ-ХІ"..

Це більш, а ніж достатньо щоб зробити свій вибір.
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Путін (строго): Пєтя, а може забрати в тебе офшори?
Пєтя (твердо): Ніііііііііііі!!!!

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Украинцы а если вдруг победит не Петя Порошенко и обьявят что это все случилось из за вмешательства раши.На Майдан пойдете свергать нелегетимных ?
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Кто объявит?
Если я не собираюсь голосовать за Порошенко, то мне кто-то может объявить, что его не выбрали из-за Раши?
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Хі-Хі не буде. І не буде кого "свергать". Такщо не переживайте..😃
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З того, що у нашый політичній ополонці крутиться Порошенко єдиний не гамно а тріска!
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Не шановані мною порохоботи! Ви скоро станете ЗРАДОФІЛАМИ, і навчете мене та інших як зробити Україну успішною. будете давати цінні поради, будете махати шаблями як наполеон, а нам буде без різниці що творять в палаті психічнохворі.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОтдельные кандидаты предлагают возвращение к авторитаризму, - Порошенко о предложении Тимошенко вернуться к парламентской республике с "сильным канцлером"
 
 
 
 
 
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