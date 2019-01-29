 Отдельные кандидаты предлагают возвращение к авторитаризму, - Порошенко о предложении Тимошенко вернуться к парламентской республике с "сильным канцлером"

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил П.Порошенко на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" во вторник в Киеве.
"Отдельные кандидаты предлагают возвращение к авторитаризму. Кто-то говорит об этом прямо, а кто-то свою мечту о единоличной власти камуфлирует в экзотический проект так называемой парламентской республики канцлерского типа. С неограниченными полномочиями канцлера и, по сути, однопартийным парламентом. Кстати, этот опасный проект предлагает абсолютно неконституционным способом принятие новой Конституции в обход Верховной Рады", - сказал он.
Президент также отметил, что в этом проекте нет упоминаний о Национальном антикоррупционном бюро Украины и других антикоррупционных органах.
"Быть популистом – это значит врать людям, обманывать их и обрекать на нищету и страдания. Мадуро это наглядно доказал в Венесуэле, а некоторые политиканы хотят поэкспериментировать в Украине", - выразил мнение П.Порошенко.
Как сообщалось, 5 июня 2018 года лидер ВО "Батькивщина" Ю.Тимошенко выступила с предложением обсудить в обществе парламентскую форму правления канцлерского типа. "Я хочу предложить для общественного обсуждения парламентскую форму правления канцлерского типа", - сказала Ю.Тимошенко на всеукраинском форуме "Новый курс Украины" в пятницу в Киеве.
Нормальных людей просим нормально относиться к этому явлению.
Уже всех обосрал "святейший", а что-то компроматов про бойков не слыхать... Не знаешь почему?
как говорил Марк Твен "носящие дорогие галстуки достойны лишь того, чтобы на них надели верёвку"
Регіональними штабами неформально керуватимуть голови обласних державних адміністрацій, але виборами в основному займаються їхні перші заступники. Зокрема, у Києві керівником штабу планують призначити депутата БПП з групи "Удар" Дмитра Білоцерківця.
"Хоч насправді, за даними УП, виборчі проблеми у столиці вирішуватиме скандальний бізнесмен, екс-депутат "Партії регіонів" Вадим Столар, якого називають "тіньовим мером". Якраз нещодавно журналісти програми "Схеми" зафіксували, як бізнесмен таємно заїжджає у двір адміністрації президента", - йдеться в статті.
Регіональними штабами порошенко керуватимуть голови обласних державних адміністрацій, Адмін ресурс і порушення закону тим хто повинен бути його гарантомю
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P.S. На каком же инфантильном уровне у вас агитация...
Слава Украине!!!
Порошенко уособлює собою гнилу і нежиттєздатну політичну систему українського олігархату, що нагадує африканські чи латиноамериканські режими 1960-70-х років. У цій системі людиною вважається лише той, хто вкрав з держбюджету багато грошей, усі інші - невдахи.
🤑
В текущей конституции все и так есть.
если кто забыл
И чтобы это значило?
колхоз "В последний Путь"
Це більш, а ніж достатньо щоб зробити свій вибір.
Пєтя (твердо): Ніііііііііііі!!!!
Если я не собираюсь голосовать за Порошенко, то мне кто-то может объявить, что его не выбрали из-за Раши?