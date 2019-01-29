 Верховный Суд разрешил выполнять решение Гаагского арбитража о взыскании окружением Коломойского с РФ $130 млн за экспроприированное в АРК имущество

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Верховный суд предоставил разрешение на выполнение решения Арбитражного суда о взыскании с Российской Федерации компенсации за экспроприированное в Автономной республике Крым имущество", - говорится в официальном сообщении на сайте "Судебная власть Украины".

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Согласно материалам дела, Гаагский арбитраж присудил истцам суммарно около $130,5 млн компенсации за недвижимость, $9,2 млн компенсации расходов на судебный процесс, а также проценты на указанные суммы по ставке 12-мес. LIBOR+1% сложных процентов ежегодно.

По определению Апелляционного суда Киева от 25 сентября 2018 года, должны быть выданы исполнительные листы о взыскании с РФ в лице Министерства юстиции в пользу истцов указанных сумм и процентов.