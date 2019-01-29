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Все про:Верховный Суд (680) Гаагский трибунал (195) компенсации (251) Крым (21056) Приватбанк (399)

 Верховный Суд разрешил выполнять решение Гаагского арбитража о взыскании окружением Коломойского с РФ $130 млн за экспроприированное в АРК имущество

Верховный суд решением от 25 января отклонил апелляционные жалобы на определение Апелляционного суда Киева от 25 сентября 2018 года, которым суд признал и разрешил выполнить решение Гаагского арбитража от 2 мая о взыскании с РФ компенсации за имущество в Крыму близких к экс-владельцу ПриватБанка Игорю Коломойскому лиц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Верховный суд предоставил разрешение на выполнение решения Арбитражного суда о взыскании с Российской Федерации компенсации за экспроприированное в Автономной республике Крым имущество", - говорится в официальном сообщении на сайте "Судебная власть Украины".

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Согласно материалам дела, Гаагский арбитраж присудил истцам суммарно около $130,5 млн компенсации за недвижимость, $9,2 млн компенсации расходов на судебный процесс, а также проценты на указанные суммы по ставке 12-мес. LIBOR+1% сложных процентов ежегодно.

По определению Апелляционного суда Киева от 25 сентября 2018 года, должны быть выданы исполнительные листы о взыскании с РФ в лице Министерства юстиции в пользу истцов указанных сумм и процентов.

Источник: https://censor.net.ua/n3108828
 
   
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Так ещё Яценюк в 2015 громогласно заявил, что активов РФ в Украине не обнаружено. Верховный Суд разрешил выполнять решение Гаагского арбитража о взыскании окружением Коломойского с РФ $130 млн за экспроприированное в АРК имущество - Цензор.НЕТ 794
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никто не говорит что эти активы есть в Украине.
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И как Верховный суд Украины будет исполнять решение о взыскании в Украине, раз в Украине ничего нет? Верховний Суд дозволив виконувати рішення Гаазького арбітражу про стягнення оточенням Коломойського з РФ $130 млн за експропрійоване в АРК майно - Цензор.НЕТ 7099
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В случае если будут такие активы. Скорее всего это решение нужно Бене, что бы судиться дальше в ЕС.
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Коломойский уже и Отсудил и апеляцию выиграл, а пе по за утраченное имущество и территории Украины. еще и не собирался.
наверное уже все через медведчука с куйлом порешали.
не даром вышки Бойка теперь медведчукова собственность.
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по-моему надо экспроприировать в бюджет любой бизнес окупанта!!! Верховний Суд дозволив виконувати рішення Гаазького арбітражу про стягнення оточенням Коломойського з РФ $130 млн за експропрійоване в АРК майно - Цензор.НЕТ 7753
это будет сделано но не барыжным Президентом Верховний Суд дозволив виконувати рішення Гаазького арбітражу про стягнення оточенням Коломойського з РФ $130 млн за експропрійоване в АРК майно - Цензор.НЕТ 8806
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВерховный Суд разрешил выполнять решение Гаагского арбитража о взыскании окружением Коломойского с РФ $130 млн за экспроприированное в АРК имущество
 
 
 
 
 
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