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 Порошенко: Я принял решение баллотироваться еще раз на пост президента Украины

Президент Петр Порошенко заявил о своем намерении принять участие в очередных выборах президента 31 марта 2019 года.

Об этом заявил президент Петр Порошенко, выступая на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", сообщает Цензор.НЕТ.

"Чувство глубокой ответственности перед страной, перед современниками, перед прошлыми и грядущими поколениями украинцев побудили меня принять решение баллотироваться еще раз на пост Президента Украины. Прошу у избирателей мандат на то, чтобы гарантировать необратимость европейской и евроатлантической интеграции, нашей независимости. Чтобы восстановить территориальную целостность страны и принести выгодный Украине мир. Чтобы завершить построение сильной успешного государства", - заявил Порошенко.

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"Завершая пятилетнюю каденцию, стартую снова ради сохранения стратегического курса на Европейский Союз и НАТО, курса на превращение Украины в большую успешную страну счастливых людей", - акцентировал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3108823
 
   
 Топ комментарии
 
Ще однієї твоєї нікчемної каденції , петя - Україна не витримає.. Йди геть..
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на.. ти в президентах всрався, пустобрех?
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Типичный быдловатый агрессивный электорат воровки засулил...
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Авианосцы Роналд Рейган и Нимиц отправились в путешествие...странное сообщение..неужели в Балтийское море... Порошенко: Я прийняв рішення балотуватися ще раз на пост президента України - Цензор.НЕТ 2587КацаПсины готовьте ДУПЛО...
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Украина подала заявку о вступлении в ЕС.
Месяц назад я вам говорил...ТОМОС НАТО ЕС... Порошенко: Я прийняв рішення балотуватися ще раз на пост президента України - Цензор.НЕТ 7161 Порошенко: Я прийняв рішення балотуватися ще раз на пост президента України - Цензор.НЕТ 7161
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Надоел спамить, спамер когда тебя забанят уже..одними картинками тупорылыми весь форум засрал..ты глухонемой что ли писать не научился...??
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Ой вей, а ми то вже почали думати, що ти по-гойськи від поглинання мільярдних корупційних потоків добровільно відмовишся
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читаю высеры порохоботов СЛАВА СЛАВА СЛАВА лижут аж шуба заворачивается и начинаю все более убеждаться с такой быдлосмассой сраколизов мы так и будем сидеть в глубокой цивилизационной жопе люди которые продали голос за батончик и привыкли не хрена не работать а лизать и ждать подачки не в состоянии жить свободно и по человечески и не дадут другим
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В этом году Путлер 20 лет как гнобит РАБссию.. Бесланами Норд Остами Зимними Вишнями подлодкамми Курск и ТУ-22..Алексеич ...мышибратя с рюсским БЫДЛОМ памаги братэльникам вонючим...,они больше не будут взрывать Магнитогорск..чесна чесна Порошенко: Я прийняв рішення балотуватися ще раз на пост президента України - Цензор.НЕТ 8416 Порошенко: Я прийняв рішення балотуватися ще раз на пост президента України - Цензор.НЕТ 8416 Порошенко: Я прийняв рішення балотуватися ще раз на пост президента України - Цензор.НЕТ 8416
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Лично я буду голосовать за Порошенко.
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Мавзолейные Хмыри...вы стадо БАРАНОВ и желаю чтобы Путлер вами правил еще 500 лет...вы этого ДОСТОЙНЫ...
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Веселуха -кацапы ноять)))) а что с мокшами после выборов будет...ор зрадонутых :"фальсификааааааация" - вот где в тыщу раз смешее ожидается)))))))))
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Щас видел выступления Рабиновича, Мертвечука - всё по кацапской методичке - у нас по улицам ходят фашисты, нам запрещают говорить на русском языке. Только за то, что у нас сепары не сидят в тюрьмах, а спокойно позволяют себе подобные выступления по ТВ, Петро должен не на второй срок президента идти, а на первый в тюрьму!
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Такое впечатление что он в облаках летает за этих 5 лет ничего хорошего для людей не сделано кроме безвиза и томоса.Рыги и холуи кремля в ожидании реванша кто создал эту ситуацию... И еще пять лет такого импотента? Хватит накерувався.Нужен новый президент новое правительство а за этими тюрьма плачет!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко: Я принял решение баллотироваться еще раз на пост президента Украины
 
 
 
 
 
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