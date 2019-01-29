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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (16214) членство в НАТО (252) членство в ЕС (147)

 Только полноправное членство в ЕС и НАТО гарантирует Украине независимость и нацбезопасность, - Порошенко

Только полноправное членство в ЕС и НАТО окончательно и необратимо гарантирует Украине независимость и национальную безопасность.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" во вторник в Киеве.

"Мы и Евросоюз приблизились друг к другу как никогда. И ни одно государство, которое не в НАТО, не имеет сейчас таких близких отношений с Альянсом, как наша страна. Но только полноправное членство в ЕС и НАТО окончательно и необратимо гарантирует нашу государственную независимость и национальную безопасность", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До 2024 года Украина подаст заявку на вступление в ЕС и получит План действий по членству в НАТО, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3108821
 
   
 Топ комментарии
 
обратная дорога, только в пропасть, в выгребную яму пидоРашки...
куда нас затягивают дешевые газовики и партии "мира" на крови украинцев... Только полноправное членство в ЕС и НАТО гарантирует Украине независимость и нацбезопасность, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3884
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Не, то был похожий на него человек - известный мудак Пётр Инкогнито, который во время Иловайска на пляж отпетлял, чтобы вождя нашего подставить.
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то как вы за на переживаете, вызывает слёзы умиления!... Только полноправное членство в ЕС и НАТО гарантирует Украине независимость и нацбезопасность, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9535
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обратная дорога, только в пропасть, в выгребную яму пидоРашки...
куда нас затягивают дешевые газовики и партии "мира" на крови украинцев... Только полноправное членство в ЕС и НАТО гарантирует Украине независимость и нацбезопасность, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3884
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независимость страны ГАРАНТИРУЕТ сильная экономика, мощный людской, промышленный, интелектуальный потенциал, желание молодежи жить и творить в Украине.
А не бестолковые сказки про нато-шмато и прочая хрень
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все у нас будет, а вы идете найух... .. какие вопросы ты приползло сюда выяснять?... )
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Да, точно, с таким президентом у вас будет ВРОТЕРДАм 3+++, газ по 800 баксов, без дорог , без работы, без перспективы, без будущего. Точнее тебе скажут 5 млн украинцев-гасторбайтеров
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то как вы за на переживаете, вызывает слёзы умиления!...
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не понял - це шо, порохоботький сайт? Вроде ж не...
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Тобі по3,14..діти, чи як? Що за слова "порохоботи"?
Тварюка, миені начхати на Порошенко, Тимошенко та інших. Но мені не начхати на діючого Президента України.
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Цензор разложил ведро лапши, которую петя вывалил на форуме, по маленьким блюдечкам..
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Так чего жалуешься? Больше поле для деятельности, то ли в одной ветке гадить, то ли вам раскидали порциями, чтоб гульнули на всю катушку
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Немножко за вас тревожно: так лизнули по разу - вот уже и отметились, а теперь языки сотрёте.
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В конкурсе гарантов победило НАТО и ЕС... С такими двумя гарантами третий не нужен...)
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Речь великого комбинатора произвела огромное впечатление. Козлевич бросал на командора преданные взгляды. Балаганов растирал ладонями свои рыжие вихры и заливался смехом. Паниковский, в предвкушении безопасной наживы, кричал «ура»... (с)
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Это тот Порошенко, что будучи замом Медведчука в СДПУ(о) осуждал с трибуны ВР агрессивный блок НАТО ? Только полноправное членство в ЕС и НАТО гарантирует Украине независимость и нацбезопасность, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7630
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Не, то был похожий на него человек - известный мудак Пётр Инкогнито, который во время Иловайска на пляж отпетлял, чтобы вождя нашего подставить.
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Наговаривают на прозападного демократического кондидата!
Только полноправное членство в ЕС и НАТО гарантирует Украине независимость и нацбезопасность, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2080
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ага, ага - это из серии - солнце светит, значит Хуйло, святой....))
так же бессмысленно и многозначительно!.... Только полноправное членство в ЕС и НАТО гарантирует Украине независимость и нацбезопасность, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1990
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Якби не падлюка путінська косата ,яка нагадила Україні в 2008р з ПДЧ,Україна вже була б в НАТО і не було б війни.
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А кацапоїди на своїх сайтах писали інше. То ти з кацапоїдами в унісон співаєш?
Ющенко, Тимошенко и Яценюк втихомолку попросились в НАТО
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"Юлія Тимошенко і Віктор Янукович - є опонентами НАТО.
А єдина відмінність між Тимошенко і Януковичем в тому, що він це робить публічно, а вона - камуфлює за словесними конструкціями про те, що Україна інтегрується до "європейської системи колективної безпеки", якої насправді не існує, і яка навряд чи виникне навіть наприкінці другого терміну гіпотетичного президентства Тимошенко." https://www.pravda.com.ua/articles/2009/02/11/3728056/
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Є анекдот. -" Куме, я чув, що ви дивитесь рашистскі канали? - Та дивлюсь. - Ну як же так, куме?. - Та дивився наші і така туга взялась. все погано, тотальне зубожіння і зрада. Почав дивитись рашистські. А там: хунта безчинствує, Порошенко добивається дружньому народу Росії санкцій, ВСУ знову веде обстріли. І так мені радісно робиться".
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Выборы - это очередной шаг проверки Украины на адекватность. Есть всего лишь один кандидат, который тащит Украину в Нато и ЕС. И целая куча кандидатов обещающих что угодно, но не то, что реально нужно и что реально поможет.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТолько полноправное членство в ЕС и НАТО гарантирует Украине независимость и нацбезопасность, - Порошенко
 
 
 
 
 
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