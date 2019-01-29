 Только полноправное членство в ЕС и НАТО гарантирует Украине независимость и нацбезопасность, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" во вторник в Киеве.

"Мы и Евросоюз приблизились друг к другу как никогда. И ни одно государство, которое не в НАТО, не имеет сейчас таких близких отношений с Альянсом, как наша страна. Но только полноправное членство в ЕС и НАТО окончательно и необратимо гарантирует нашу государственную независимость и национальную безопасность", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До 2024 года Украина подаст заявку на вступление в ЕС и получит План действий по членству в НАТО, - Порошенко