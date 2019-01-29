 Только полноправное членство в ЕС и НАТО гарантирует Украине независимость и нацбезопасность, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" во вторник в Киеве.
"Мы и Евросоюз приблизились друг к другу как никогда. И ни одно государство, которое не в НАТО, не имеет сейчас таких близких отношений с Альянсом, как наша страна. Но только полноправное членство в ЕС и НАТО окончательно и необратимо гарантирует нашу государственную независимость и национальную безопасность", - сказал он.
куда нас затягивают дешевые газовики и партии "мира" на крови украинцев...
А не бестолковые сказки про нато-шмато и прочая хрень
Тварюка, миені начхати на Порошенко, Тимошенко та інших. Но мені не начхати на діючого Президента України.
так же бессмысленно и многозначительно!....
Ющенко, Тимошенко и Яценюк втихомолку попросились в НАТО
А єдина відмінність між Тимошенко і Януковичем в тому, що він це робить публічно, а вона - камуфлює за словесними конструкціями про те, що Україна інтегрується до "європейської системи колективної безпеки", якої насправді не існує, і яка навряд чи виникне навіть наприкінці другого терміну гіпотетичного президентства Тимошенко." https://www.pravda.com.ua/articles/2009/02/11/3728056/
Є анекдот. -" Куме, я чув, що ви дивитесь рашистскі канали? - Та дивлюсь. - Ну як же так, куме?. - Та дивився наші і така туга взялась. все погано, тотальне зубожіння і зрада. Почав дивитись рашистські. А там: хунта безчинствує, Порошенко добивається дружньому народу Росії санкцій, ВСУ знову веде обстріли. І так мені радісно робиться".
Панамских Патриотов на
съезде ...