EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  610  30
Материалы по теме:
Все про:выборы (20918) Порошенко (16214) членство в НАТО (252) членство в ЕС (147)

 До 2024 года Украина подаст заявку на вступление в ЕС и получит План действий по членству в НАТО, - Порошенко

Украина до 2024 года подаст заявку на членство в ЕС, получит и начнет выполнять План действий по членству в НАТО.

Об этом заявил президент Петр Порошенко, выступая на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", сообщает Цензор.НЕТ.

"Соглашение об ассоциации действует, и доля ЕС в нашем экспорте превысила 42%. А до 2024 года мы подадим заявку на вступление в ЕС, получим и начнем выполнять План действий по членству в НАТО", - пообещал Порошенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бедность - наш враг, возможно, не меньший нежели РФ, но наихудшее уже позади: кризис отступает, - Порошенко

Он также отметил, что за полтора года более 2 млн человек уже воспользовались правом свободных поездок в Европу.

Порошенко заявил, что "без членства Украины в ЕС и НАТО Европа будет в опасности".

Источник: https://censor.net.ua/n3108819
 
   
 Топ комментарии
 
понеслось, до 2020 не смог, теперь 2024г. , ничего не меняется в предвыборной риторике брехуна, а еще кого то президент офшоров обвиняет в популизме
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Во как козломордых сегодня плющит... Цензор разделил пресс конференцию на 10 статей,
и теперь фсбшным троллям придется стереть подушечки пальцев до крови...
 показать весь комментарий
 
4 млн воспользовались правом свалить правильный курс до 2024 тут останутся пенсы и чиновники
 показать весь комментарий
 
 
И что? Из Польши, Литвы и даже Ирландии люди когда то массово эмигрировали. Эти страны равалились????
 показать весь комментарий
 
 
Богом заклинаю, ну дайте булаву подержать до 2024 года.
 показать весь комментарий
 
 
уже начал кацапские картинки постить?
 показать весь комментарий
 
 
Правильно - в 2024 году подадут заявку и получат "дорожную карту", чтобы не заблудиться... А там какие-то лет 30-50 - и Украина уже в ЕС... Ну, 2100 год - уже крайний срок..)
 показать весь комментарий
 
 
Без тебя мразь,мы бы давно были в ЕС и НАТО..
 показать весь комментарий
 
 
ото "высунувся" До 2024 года Украина подаст заявку на вступление в ЕС и получит План действий по членству в НАТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2078
не успеваешь на ..... посылать
 показать весь комментарий
 
 
А Ющенко говорил что в 2013 году Украина будет в Нато .Помаранчева Революция Гидности даже была.
 показать весь комментарий
 
 
Ну вам зрадофилам как всегда все было мало и решили наказать помаранчувую банду проголосовавших за янека. Теперь и в Крым нитс, и 5-ый лет рашка уничтожает Украину. Ну за то наказали в 2010 году помаранчевых, чтобы ростовкие покращенцы здали всю страну с потрахами. А сейчас также скажем "Идите в сраку евроинтеграторы, нас туда никто не звет!!" Будем лизать жопу Путлеру всю жизнь и детей наших научем, бо мы малороссы!!!
 показать весь комментарий
 
Ну ты будешь уже в тюрьме сидеть.
 показать весь комментарий
 
 
Путін зі шкіри вилазитиме,щоб косата стала президентом і Україна не отримала ПДЧ,як завдякі косатій в 2008р.
 показать весь комментарий
 
 
Если бы путин хотел бы что бы Юля была бы президентом, она бы уже была бы президентом. И в следующем году заканчивался бы её второй срок.
Для этого достаточно было на Донбассе и в Крыму сказать в 2009 году что она никакая не госдеповская, а ,,московська зозуля"
Но только почему то вы-МРАЗИ тогда рассказывали что она хочет Донбасс колючей проволокой обтянуть, а всех русскоговорящих собрать вместе и сбросить на них атомную бомбу.
 показать весь комментарий
 
 
Конечно надо обнести проволкой и ровы с крокодилами выкопать иначе как это моторольное дерьмо как завоняет по все Украине. Нах нам такое нужно, пока терпите пока в рашке очередная революция не случится
 показать весь комментарий
 
Мои сыновья уже вполне легально живут вр Франции. Имея гражданство и вид на жительство. Я ТОЖЕ. А вы своей ложью затеяли войну, то и воюйте.
НО ТОЛЬКО ПО ЧЕСТНОМУ ИДИ НА ФРОНТ И ИЗ ОКОПА РАССКАЗЫВАЙ ЧТО тебе НУЖНО.
 показать весь комментарий
 
понеслось, до 2020 не смог, теперь 2024г. , ничего не меняется в предвыборной риторике брехуна, а еще кого то президент офшоров обвиняет в популизме
 показать весь комментарий
 
 
"Каждый житель Анчурии будет иметь собственный граммофон!"
 показать весь комментарий
 
 
У ПетраЛексеича всегда так оптимистично звучит, почти как в 2014-ом году. Только результаты другие оказываются.
 показать весь комментарий
 
 
Насчёт ЕС вообще сомнения, там уже не так всё гладко, как 5-6 лет назад.
 показать весь комментарий
 
 
До 24 года еще дожить надо , бо с таким соседом как Мордор хрен знает , что будет завтра и какая шиза забредет в голову Ботоксного , а судя по тому что Крым без воды этот год уже не переживет , очень может начаться и полномасштабное вторжение кацапов с применением тактического ЯО , бо без него кацапам не хрена не светит и обычным вооружением они с нами не справятся , ВСУ уже представляет реальную силу и 80-90% атошников которые сей час дома в первые же дни вернутся назад , а это 200-250 тыс человек , практически еще одна армия.
 показать весь комментарий
 
 
По тем правилам подачи заявок на членство ЕС нам не светит это вообще наверно никогда, там беда с правами человека, в частности нацменьшин, эти балалаечники будут кричать что их ущемляют, это они умеют.
 показать весь комментарий
 
С такими рехформами и антикоррупционной профанацией сосать мьі будем, а не в ЕС вступать.
ЕС клоуньі не нужньі.
 показать весь комментарий
 
 
"До 2024 года Украина подаст заявку на вступление в ЕС и получит План действий по членству в НАТО, - Порошенко" - это к концу второго срока Порошенко, если такой будет. Уже не говорит, что до 26 мая 1000 в день, чтобы пять лет не капали на мозги, сказал что до 2024 года. Турция подала заявку на вступление в Евросоюз в 1987 году. Турцию и Украину сейчас не сравнить и Эрдогана с Порошенко тоже.
 показать весь комментарий
 
 
Отримали безвіз за 4 роки і отримаємо вступ в ЄС в 2024-2027 р.р. Згадаєте цей коментар!!!
 показать весь комментарий
 
А почему не в этом году??????
Какие половые органы дедушки мешают это сделать сейчас?????
ПОДАТЬ ЗАЯВКУ И ПРИСТУПИТЬ К ПЛАНУ ДЕЙСТВИЙ ЧТО МЕШАЕТ СЕЙЧАС??????
 показать весь комментарий
 
 
В ЄС питання приєднання вирішуються десятиліттями. Приміром Польща отримувала членство протягом 10 років після подачі заявки (1994р). В нашому випадку, все залежить від того, як ми будемо просуватися з реформами і прагненнями бути дійсно громадянами європейської родини. І ЄС ще не повідомляв про прагнення з розширенням меж на найближчі роки(( Проте з нашої сторони не варто впадати відчай, оскільки з приходом "нових ліц" можна відкинутись ще на 10 років назад, як це було в 2010 році
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДо 2024 года Украина подаст заявку на вступление в ЕС и получит План действий по членству в НАТО, - Порошенко
 
 
 
 
 
 вверх