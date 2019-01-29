 До 2024 года Украина подаст заявку на вступление в ЕС и получит План действий по членству в НАТО, - Порошенко

Об этом заявил президент Петр Порошенко, выступая на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", сообщает Цензор.НЕТ.
"Соглашение об ассоциации действует, и доля ЕС в нашем экспорте превысила 42%. А до 2024 года мы подадим заявку на вступление в ЕС, получим и начнем выполнять План действий по членству в НАТО", - пообещал Порошенко.
Он также отметил, что за полтора года более 2 млн человек уже воспользовались правом свободных поездок в Европу.
Порошенко заявил, что "без членства Украины в ЕС и НАТО Европа будет в опасности".
и теперь фсбшным троллям придется стереть подушечки пальцев до крови...
не успеваешь на ..... посылать
Для этого достаточно было на Донбассе и в Крыму сказать в 2009 году что она никакая не госдеповская, а ,,московська зозуля"
Но только почему то вы-МРАЗИ тогда рассказывали что она хочет Донбасс колючей проволокой обтянуть, а всех русскоговорящих собрать вместе и сбросить на них атомную бомбу.
НО ТОЛЬКО ПО ЧЕСТНОМУ ИДИ НА ФРОНТ И ИЗ ОКОПА РАССКАЗЫВАЙ ЧТО тебе НУЖНО.
ЕС клоуньі не нужньі.
Какие половые органы дедушки мешают это сделать сейчас?????
ПОДАТЬ ЗАЯВКУ И ПРИСТУПИТЬ К ПЛАНУ ДЕЙСТВИЙ ЧТО МЕШАЕТ СЕЙЧАС??????