 Мы завершаем юридическое оформление ПЦУ, ее руководящим органом станет Киевская митрополия, - Епифаний

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом глава ПЦУ рассказал журналистам во вторник в Киеве перед началом форума "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", на котором, как ожидается президент Украины Петр Порошенко заявит о своем выдвижении кандидатом в президенты.

"На днях мы завершаем юридическое оформление, то есть будет зарегистрирован руководящий орган – Киевская митрополия. Соответственно, другие епархии будут вносить изменения в устав и те приходы, которые переходят из Русской православной церкви в единую поместную православную церковь, будут юридически присоединяться к новой структуре", - отметил предстоятель ПЦУ.

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По словам митрополита Епифания, после его интронизации как предстоятеля ПЦУ будут созданы соответствующие органы, будет проведено первое заседание Священного синода, "на котором мы сформируем руководящий состав поместной церкви".

Отвечая на вопрос о том, сколько приходов уже перешло в ПЦУ, он сказал: "Уже более ста".

Митрополит Епифаний также указал, что приглашен на форум как гость.

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.