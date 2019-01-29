 "Конечно, нужен мир с Россией. Холодный, но мир", - Порошенко (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" во вторник в Киеве.
"Конечно, нужен мир с Россией. Холодный, но мир. Люди устали от войны, и на этой болезненной эмоции неутомимо играет не только российская пропаганда, но и ее подельники внутри Украины", - сказал Порошенко.
Президент отметил, что естественно, что тема войны и мира - одна из главных на выборах, поскольку народ будет избирать не только Президента, а и Верховного Главнокомандующего.
"Несут порой такое, что мы здесь играем в оловянных солдатиков, а не защищаем страну в войне со второй по мощности армией мира! Предлагают записать пожелания Путина в блокнот, а потом вынести на референдум. Или стать перед ним на колени", - заявил Порошенко.
Он подчеркнул, что "враг пришел не за Крымом, не за Донбассом", а за всей Украиной: "Чтобы вернуть беглянку в "тюрьму народов", как метко назвал Российскую империю еще 200 лет назад французский путешественник де Кюстин".
"Мир - это полное восстановление территориальной целостности Украины и беспрекословное признание Москвой нашего права идти своим путем. Даже если этот путь - путь прочь от Москвы!", - настаивает президент.
По его словам, Украина будет добиваться восстановления целостности политико-дипломатическим путем, используя санкции и механизм международной миссии ООН на Донбассе.
"Настоящий мир обязательно наступит на нашей земле. Гарантировать его может только боеспособная армия, и она день за днем будет усиливаться", - уверен Порошенко.
Он заверил, что в течение ближайших пяти лет приоритетным делом останется укрепление Вооруженных сил, их модернизация и оснащение новейшими образцами оружия и военной техники.
Популізм поховав не одну тисячу політиків, краще вже казати перемога ніж мир з Масковією.
За что-же мы боролись?
За что-же мы страдали?
За что мы проливали нашу кровь?
Они опять жируют! Они опять гуляют! И денежки имеют наши вновь!!!
Если конхеты,то только рошен,если мир,то только порошенко.
Все в гавне и тут выхожу я весь в белом.Ура товарищи.
петручио рошен и путькин - одна пара сапог, или тоже яйцо, только сбоку.
Украине нужна победа только на украинский условиях и другой президент, а не этот трусливый и коррумпированй торгаш, офшорный.
Президент відверто маніпулює поняттями, зауважила депутат Олена Сотник, перебуваючи на Всесвітньому Економічному форумі у Давосі, Швейцарія. Там виступав і Президент Порошенко, який дорікнув противникам Мінського процесу за те, що вони називають Мінськ катастрофою.
На думку Олени, ті умови Мінська, про які Президент промовчав, і є справжньою катастрофою для країни.
«Катастрофа, пане Президенте, не обов'язок відведення військ та контролю кордонів згідно з Мінськом, а та ціна, яку Україна заплатила і ще може заплатити, згідно з цим же Мінськом!
Ті умови, про які Ви промовчали…Вони катастрофа, бо призведуть до втрати державності фактично і тому є неприйнятними!»
Мінський процес себе вичерпав. І українській владі, і міжнародним партнерам слід бути реалістами і розуміти, що Путін не збирається і ніколи не збирався виконувати Мінські домовленості. Потрібен новий варіант розв'язання ситуації.
Мінські угоди - це шлях до капітуляції. Вони ставлять суверенітет України у залежність від ворога, бо Росія завдяки Мінську дозволяє собі диктувати Україні умови.
а УКРАЇНЦІ СВОЮ СВОБОДУ на цукерку не зміняють!!