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 Политика Украины
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 "Конечно, нужен мир с Россией. Холодный, но мир", - Порошенко (обновлено)

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украине нужен мир с Россией, люди устали от войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" во вторник в Киеве.

"Конечно, нужен мир с Россией. Холодный, но мир. Люди устали от войны, и на этой болезненной эмоции неутомимо играет не только российская пропаганда, но и ее подельники внутри Украины", - сказал Порошенко.

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Президент отметил, что естественно, что тема войны и мира - одна из главных на выборах, поскольку народ будет избирать не только Президента, а и Верховного Главнокомандующего.

"Несут порой такое, что мы здесь играем в оловянных солдатиков, а не защищаем страну в войне со второй по мощности армией мира! Предлагают записать пожелания Путина в блокнот, а потом вынести на референдум. Или стать перед ним на колени", - заявил Порошенко.

Он подчеркнул, что "враг пришел не за Крымом, не за Донбассом", а за всей Украиной: "Чтобы вернуть беглянку в "тюрьму народов", как метко назвал Российскую империю еще 200 лет назад французский путешественник де Кюстин".

"Мир - это полное восстановление территориальной целостности Украины и беспрекословное признание Москвой нашего права идти своим путем. Даже если этот путь - путь прочь от Москвы!", - настаивает президент.

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По его словам, Украина будет добиваться восстановления целостности политико-дипломатическим путем, используя санкции и механизм международной миссии ООН на Донбассе.

"Настоящий мир обязательно наступит на нашей земле. Гарантировать его может только боеспособная армия, и она день за днем ​​будет усиливаться", - уверен Порошенко.

Он заверил, что в течение ближайших пяти лет приоритетным делом останется укрепление Вооруженных сил, их модернизация и оснащение новейшими образцами оружия и военной техники.

Источник: https://censor.net.ua/n3108817
 
   
 Топ комментарии
 
так дав хуйлу по носу, що просрав ДАП, 31й блокпост, Дебальцеве, 5 арсеналів озброєння, керченську протоку, Азовське море..
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Как почетный Святой, почетный Великомученик, почетный Папа Римский нашего Королевства,приступаю к таинству обряда... самовисування!
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Вот если бы такое сказали Тимошенко, Зеленский или Гриценко - тогда порохоботы возбудились бы не на шутку "какой мир, огенды кремлямля, сольют страну пудингу".
А тут все нормально, великий кормчий хочет мира - значит так надо.
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Петро Алексійович ну який мир, з кацапами що можно жити з миром?, для них же слово мир це синонім слова слабкість.
Популізм поховав не одну тисячу політиків, краще вже казати перемога ніж мир з Масковією.
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пот пазлы и сходятся .агент Лолита не шифруется а в открытую не жарко а холодно целует путлеру зад
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А в нас , з РФ , і зараз офіційно мир - бізвіз і торгівля зростає !
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Холодний мир це давно забутий старий принцип брєжнєвських часів, совок тоді теж напрягав увесь світ, жерти не було що але ракети клепали як пиріжки. І совок обісравсь, пішли договора про огранічєнія стратегических вооружений. Так зявився принцип мирного сосуществования (співіснування). Хоч ми вороги і сволочі, але один до одного не пхаємось, знаємо межу. Це ніби коли в одній квартирі живуть розведені чоловік з жінкою, не лаються, не бють посуд, нічого не крадуть з холодильника, кожен по черзі миє туалет і виносить сміття.
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...
За что-же мы боролись?
За что-же мы страдали?
За что мы проливали нашу кровь?
Они опять жируют! Они опять гуляют! И денежки имеют наши вновь!!!
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Нацразведка США выразила сомнение в победе Порошенко на украинских выборах.Для тех кто не верил ,что порох ФСЕ.
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Никакого мира с агрессором не должно быть пока территории не будут возвращены и репарации выплачены. Лолита опят' показала свое лицо предателя и коллаборанта.
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Вот и почалось,холодный,чуть-чуть тепле ещё теплее.
Если конхеты,то только рошен,если мир,то только порошенко.
Все в гавне и тут выхожу я весь в белом.Ура товарищи.
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5 лет, 14 тыс. погибших, коту под хвост что-ли. Внеблоковый статус и ничего бы не было, а нюансах торговаться надо было, для этого существуют и получают зарплату дипломаты. Когда дипломаты бездари начинается война.
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Еще 5 лет самой "холодненькой" войны с перспективой многолетнего "холодного" мира и в Украине не останется плательщиков налогов. Одни уедут, другие просто начнут очень быстро вымирать. Разве это так трудно понять? А те кто воровал, ворует и воровать будет, те очень быстренько эвокуируются в свои офшоры или рядом с ними. Их никогда не было с нами и не будет. Они здесь только для того, чтобы черпать последние соки. Мы для них даже не население. Сегодня мы для них - электорат. Завтра мы для них будем простой биомассой. Еще 5 лет???!!!
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Порошенко гарант коррупции и находка для воровского олигархата и путина.

петручио рошен и путькин - одна пара сапог, или тоже яйцо, только сбоку.

Украине нужна победа только на украинский условиях и другой президент, а не этот трусливый и коррумпированй торгаш, офшорный.
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Мне кажется что в преддверии постройки северного потока 2 наш нынешний и будущие президенты понимают что без валютных поступлений экономика пошатнется и все больше станет зависить от паРаши-пример бульбаш Лукашенко он понимает что без газа пУтина его стране хана и полюбому лукаш оторалит у пуйла ,вот и наши перенимают опыт петлять с ринга.
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Реально в продолжении войны жизненно заинтересованы куйло и его украинский агент Лолита Мальдивская. Первому война поддерживает рейтинг собирателя земель русских, второму война позволяет безнаказанно (пока) разворовывать страну, наживаться на военных заказах и зарабатывать на торговле с врагом. Лозунг "Не расшкатывайте лодку, а то путин нападет" позволяет прикрывать все темные делишки соевого говнокомандующего и его шакальей клики. Ну и, само собой, очень удобно будет обьяснить свой очевидный уже пролет на выборах происками куйла и попробовать отменить их результаты, ведь в случае победы Тимошенко всю эту насквозь прогнившую мразоту во главе с соевым мародером однозначно ждет тюрьма.
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Завжди знав що зраднюк це щось розумово відстале. І коменти до цієї статті лише підтвержують мій висновок. Порошенко чітко і ясно сказав "Мир - це повне відновлення територіальної цілісності України і беззаперечне визнання Москвою нашого права йти своїм шляхом. Навіть якщо цей шлях - шлях геть від Москви!" І якого фіга вам ще треба. Ну правда є ще відверті провокатори і наймані брехуни, яким треба якщо не Кубань так Слобожанщина до Тули. а значить вічна війна. Та доки гладкий (Рашка) схудне, худий (Україна) - здохне
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Олена Сотник- Катастрофа - це умови Мінська, про які мовчить Президент.

Президент відверто маніпулює поняттями, зауважила депутат Олена Сотник, перебуваючи на Всесвітньому Економічному форумі у Давосі, Швейцарія. Там виступав і Президент Порошенко, який дорікнув противникам Мінського процесу за те, що вони називають Мінськ катастрофою.

На думку Олени, ті умови Мінська, про які Президент промовчав, і є справжньою катастрофою для країни.

«Катастрофа, пане Президенте, не обов'язок відведення військ та контролю кордонів згідно з Мінськом, а та ціна, яку Україна заплатила і ще може заплатити, згідно з цим же Мінськом!
Ті умови, про які Ви промовчали…Вони катастрофа, бо призведуть до втрати державності фактично і тому є неприйнятними!»
Мінський процес себе вичерпав. І українській владі, і міжнародним партнерам слід бути реалістами і розуміти, що Путін не збирається і ніколи не збирався виконувати Мінські домовленості. Потрібен новий варіант розв'язання ситуації.

Мінські угоди - це шлях до капітуляції. Вони ставлять суверенітет України у залежність від ворога, бо Росія завдяки Мінську дозволяє собі диктувати Україні умови.
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ти пропонуєшь гнідє=фашисту ж*доліліпуку=пукіну дупу цілувати, щоб він дозволяв тобі жити? "Звісно, потрібен мир з Росією. Холодний, але мир", - Порошенко - Цензор.НЕТ 8328 -таке лише поцоватим шлємазлам пасує, "Звісно, потрібен мир з Росією. Холодний, але мир", - Порошенко - Цензор.НЕТ 5489 "Звісно, потрібен мир з Росією. Холодний, але мир", - Порошенко - Цензор.НЕТ 8328

а УКРАЇНЦІ СВОЮ СВОБОДУ на цукерку не зміняють!! "Звісно, потрібен мир з Росією. Холодний, але мир", - Порошенко - Цензор.НЕТ 2036
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Угу...АТО за две недели забыто навсегда...Фабрики не проданы и продолжают торговать с агрессором,враньё не прекращается,коррупция расцветает....И ЭТО идёт в президенты на второй???
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Конечно, нужен мир с Россией. Холодный, но мир", - Порошенко (обновлено)
 
 
 
 
 
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