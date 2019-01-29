 "Конечно, нужен мир с Россией. Холодный, но мир", - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" во вторник в Киеве.
"Конечно, нужен мир с Россией. Холодный, но мир. Люди устали от войны, и на этой болезненной эмоции неутомимо играет не только российская пропаганда, но и ее привиратели внутри Украины", - сказал Порошенко.
Президент отметил, что естественно, что тема войны и мира - одна из главных на выборах, поскольку народ будет избирать не только Президента, а и Верховного Главнокомандующего.
Скоро мышебратья будут очень заняты. Потому что в Афганистане к власти идут талибы. Симпатичны нам талибы или нет - к делу не относится. Важен только один пункт программы талибов: талибы не торгуют наркотой (строители государств вообще не торгуют наркотой, им не нужна параллельная власть в государстве). Поэтому афганские наркобароны побегут от
секир-башкиталибов в Таджикистан, где у них давно установлены дружественные торговые отношения. Прибежав в Таджикистан, наркобароны обнаружат, что отжимать то им в Таджикистане нечего, страна крайне бедная, живет с саксаульных мигрантов в РФ, зато к северу от Таджикистана имеется весьма богатый запоребрик, где отжимать есть что.
Мышебратья, конечно, могут попытаться перенаправить потоки наркобеженцев в Туркменистан, где есть газ для отжтия, но тогда им придется отказаться от одной из немногих оставшихся возможностей перекредитоваться у Катара, то есть "банкет" должны будут (по традиции) оплатить Газпром и Роснефть, которые на это предложение вряд ли согласятся.
И тогда для наркобеженцев из Афгана останется единственный путь - запоребрик, а вся южная граница РФ, считай что открыта, несмотря на наличие военной базы в Таджикистане, и в каждом населенном пункте запоребриком имеется таджикская община, то есть потенциальная ячейка террористов.
Это не "биндеры с жареными снигирями", это серьезные бородатые люди.
Не стоило мышебратьям так часто смотреть на Запад, а следовало поглядывать на Юг, не забывая о том, что главной задачей национального государства является охрана границ.
😂😂😂😂😂😂😂😂😂