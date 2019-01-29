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 Политика Украины
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 "Конечно, нужен мир с Россией. Холодный, но мир", - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украине нужен мир с Россией, люди устали от войны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" во вторник в Киеве.

"Конечно, нужен мир с Россией. Холодный, но мир. Люди устали от войны, и на этой болезненной эмоции неутомимо играет не только российская пропаганда, но и ее привиратели внутри Украины", - сказал Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бедность - наш враг, возможно, не меньший нежели РФ, но наихудшее уже позади: кризис отступает, - Порошенко

Президент отметил, что естественно, что тема войны и мира - одна из главных на выборах, поскольку народ будет избирать не только Президента, а и Верховного Главнокомандующего.

Источник: https://censor.net.ua/n3108817
 
   
 Топ комментарии
 
Как почетный Святой, почетный Великомученик, почетный Папа Римский нашего Королевства,приступаю к таинству обряда... самовисування!
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так дав хуйлу по носу, що просрав ДАП, 31й блокпост, Дебальцеве, 5 арсеналів озброєння, керченську протоку, Азовське море..
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Вот если бы такое сказали Тимошенко, Зеленский или Гриценко - тогда порохоботы возбудились бы не на шутку "какой мир, огенды кремлямля, сольют страну пудингу".
А тут все нормально, великий кормчий хочет мира - значит так надо.
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Пестуй в холодильник истории с своим "холодным миром"!
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что хуйло обещало липецкую фабричку вернуть, что жидяра о мире запел? или бабло с рашки на счет капнуло? за сколько интересно свинья вдруг миротворцем стала?
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А помница надысь Зеленского лайном обливали за то, что пообещал переговоры о мире с паРашией...
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...і ці переговори він обіцяв весто стоячи на колінах перед путіним.
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И есть ссылки и фото? Соевые совсем мозги растеряли..
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ХОЛОДНЫЙ МИР и выбил табуретку из под НОГ у гриценка , тимошенка и вилкула )))))
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как же жидярские подстилки боятся конкрутентов и правильно делают)) потому что гнойная свинья проигрывает всем))))
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мир - после возврата крыма доньаса и кубани!!!! "Звісно, потрібен мир з Росією. Холодний, але мир", - Порошенко - Цензор.НЕТ 7676
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Так вот, единственная база в украине которую гнойная свинья создала за пять лет - это не база избирателей, не база владельцев собственностью или база людей, получающих соцпомощь. Единственная база которая заработала при гнойной обосранной сраной свинье - это база должников. Это самая главная база, на которую были брошены все силы вонючей обосранной свиньи и которую делали за наш счет))) с чем вас и поздравляю.
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А иди ка ты петя в долгое эротическое путешествие. Илловайского котла не было да сука? Хуйловская жирная шлюха.
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Странно Блок поросенко визжит что юлька подписала газовые договоренности. при этом сам поросенко подписал Минские договоренности, вот объясните почему не выгодный контракт на газ это хуже чем федерализация страны по желанию пукина, объясни мне яковлева, не понимаю.
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А на Зеленського ригоботи верещали за його фразу про домовленості про мир хоч із дідьком.
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Ты не понимаешь. Все конкуренты Пороха хотят окончания неправильно. Только Порох - единственно правильный!!!
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"Конечно, нужен мир с Россией. Холодный, но мир. Люди устали от войны, и на этой болезненной эмоции неутомимо играет не только российская пропаганда, но и ее привиратели внутри Украины" Источник: https://censor.net.ua/n3108817

Скоро мышебратья будут очень заняты. Потому что в Афганистане к власти идут талибы. Симпатичны нам талибы или нет - к делу не относится. Важен только один пункт программы талибов: талибы не торгуют наркотой (строители государств вообще не торгуют наркотой, им не нужна параллельная власть в государстве). Поэтому афганские наркобароны побегут от секир-башки талибов в Таджикистан, где у них давно установлены дружественные торговые отношения. Прибежав в Таджикистан, наркобароны обнаружат, что отжимать то им в Таджикистане нечего, страна крайне бедная, живет с саксаульных мигрантов в РФ, зато к северу от Таджикистана имеется весьма богатый запоребрик, где отжимать есть что.
Мышебратья, конечно, могут попытаться перенаправить потоки наркобеженцев в Туркменистан, где есть газ для отжтия, но тогда им придется отказаться от одной из немногих оставшихся возможностей перекредитоваться у Катара, то есть "банкет" должны будут (по традиции) оплатить Газпром и Роснефть, которые на это предложение вряд ли согласятся.
И тогда для наркобеженцев из Афгана останется единственный путь - запоребрик, а вся южная граница РФ, считай что открыта, несмотря на наличие военной базы в Таджикистане, и в каждом населенном пункте запоребриком имеется таджикская община, то есть потенциальная ячейка террористов.
Это не "биндеры с жареными снигирями", это серьезные бородатые люди.
Не стоило мышебратьям так часто смотреть на Запад, а следовало поглядывать на Юг, не забывая о том, что главной задачей национального государства является охрана границ.
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Итак 10 миллионов шатается по заграницам, пенсия меньше 40 долларов, в 20 раз выросло ЖКХ и это еще не предел, провалены абсолютно все реформы, которые только начинались, Илловайск, Дебальцево, керченский пролив, розданные друзьям месторождения и миллиарды януковича, окончательно подорванный авторитет за рубежом - там на нас уже плюются, экономика в жопе, в судах те же что и были, ни одно "громкое дело" НАБУ не закончилось посадкой, волнтеров и активистов убивают с подачи ставленников поросенко, малый бизнес уже даже не подает признаков жизни... я все "перемоги" перечислил? А Да, у нас есть томос. Подотритесь им.
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Роман,Ти хоть прчитав,що ти тут набрехав,дивуюся.як таку сволоту терпить Українська земля,ти сама настояща скотина,як можна так не любити свою батьківщину.свій нарад.Погань ти нещасна.буть ти проклятий разам зі своїм племям.
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После долгих лет воинственной риторики и НИЧТОЖНЫХ успехов на фронте, этим спичем Петя окончательно похоронил свой рейтинг...
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Злочинна влада то, се... А спроси крикунов, а конкретно-что? бредятину несут, вперемежку с оскорблениями. "Наживаються на вiйнi", типа? Вот какое зубожиння запрещает взять с банки кредиту, арендовать жменю вязальных машин, помещение- и швачь шапочки подшлемные для ВСУ. Наживайся до вссыку. Или... Да не буду я морочиться вариантами- я знаю что ни один зрадник НИЧЕГО делать не будет. Там подумать, то предусмотреть, откаты, кульбиты... Налоговая, коммерческие риски, в общем "мне бы в пляс, кабы ж не яйца". Хай злочинна влада все промутит, а мне бабло кондитер... Или Юля придет-наведет... Кстати- она может, унесете ли? Или Зеленский? Вакарчук, Вилкул, кто? Кто достаточно дебилен, чтобы "на тебе, зраднюк, ты ж налоги платишь"? Умора. Считаете себя достойными кристальной влады, неподкупных судей, честных мусоров, а сами- выродки первостатейные. Нет нынче добрых- злых царьков, есть гнусный народ. Грызутся они, чей кандидат громче погремушкой обещаний гремит, газом-тормозом или войны окончанием. Кто следующий кандидат на проклятия? Потому что ничерта он не сделает, кто из кандидатов достаточно дебилен- читай выше... И кто бы ни был, ему еще народ воспитывать, прививать хоть бы азы цивилизованности. А злочинна влада меж тем делает, строит, продает и наживается, ага. А зрадогнид жаба давит- не они наживаются, бо им влада по жизни торчит, причем любая. Такие в Рай попав, шустро Всевышнего проклянут- они ж душу ему продали, почему не трусит им ништяков и яйца в повороты не заносит? Нет отдельных каст на свете- мусоров, взяточников, убийц- это все вы, граждане. И бояре- это тоже вы, только те подсуетились и балдеют, а лошары- лапососины воют зраду, бо им "должны". Ищите себе того кто дурак, кто на вас конячить будет, все равно сами в дураках и останетесь.
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Рано чи пізно ця клята свиня висрала подібне, йому потрібен "мир" щоб бізнес його не постраждав в паРаші та Криму
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ВЛАДИМИРУ ЗЕЛЕНСКОМУ И ЕГО КОМАНДЕ САМОЕ ВРЕМЯ ПОДАВАТЬ НА пороха В СУД ЗА ПЛАГИАТ.
😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Конечно, нужен мир с Россией. Холодный, но мир", - Порошенко
 
 
 
 
 
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