 "Конечно, нужен мир с Россией. Холодный, но мир", - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" во вторник в Киеве.

"Конечно, нужен мир с Россией. Холодный, но мир. Люди устали от войны, и на этой болезненной эмоции неутомимо играет не только российская пропаганда, но и ее привиратели внутри Украины", - сказал Порошенко.

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Президент отметил, что естественно, что тема войны и мира - одна из главных на выборах, поскольку народ будет избирать не только Президента, а и Верховного Главнокомандующего.