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 Политика Украины
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 Бедность - наш враг, возможно, не меньший нежели РФ, но наихудшее уже позади: кризис отступает, - Порошенко. ВИДЕО

Во время перехода от борьбы за выживание к стабильному развитию очень важно держать правильную экономическую стратегию.

Об этом заявил президент Петр Порошенко, выступая на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", сообщает Цензор.НЕТ.

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"События последних лет, как в нашей стране, так и на мировой арене, показали, что у Украины существует единственный путь сохранить нашу независимость. Мы должны стать великим европейским государством счастливых людей", - отметил Порошенко, отметив, что украинская экономика лишь только возобновила рост, а количество бедных людей в стране остается достаточно большим.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Кто заказал Гандзюк?": активисты встречали баннерами и файерами делегатов форума Порошенко. ФОТО

"Миллионы украинцев с тревогой думают о сегодняшнем дне и не уверены в завтрашнем. Осознаю, что пенсионеры переживают, в первую очередь, тем как выжить, потому что кризис сильнее всего ударил по ним. Я понимаю тех родителей, которые не могут свести концы в семейном бюджете", - акцентировал президент.

"Мы действительно о себе думаем, что являемся одной из наиболее печальных и несчастных наций в мире", - отметил Порошенко, добавив, что "как индивиды мы счастливы, но как сообщество несчастны".

"Изменить это является стратегическим заданием всех ветвей власти, интеллектуальной элиты и гражданского общества", - призвал он.

По словам Порошенко, "наихудшее уже позади".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Форум по выдвижению Порошенко кандидатом в президенты "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

"Экономика, после спада, растет 12 кварталов подряд. Кризис, вследствие войны, экономической агрессии, торговой блокады со стороны России, отступает. Экономический рост открывает возможности для роста материального благополучия. Достигнув макроэкономической стабилизации и возобновления роста, мы наконец-то создали основу для того, чтобы начать наступление против бедности. По моему мнению, бедность – наш враг, возможно, не меньший нежели страна-агрессор Российская Федерация. Во время перехода от борьбы за выживание к стабильному развитию очень важно держать правильную экономическую стратегию. Эффективная социальная политика может базироваться лишь на свободной рыночной экономике", - резюмировал Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3108816
 
   
 Топ комментарии
 
В Армении Пашинян полностью освободит микро-бизнес от налогов.
В Украине Порошенко ввел с 1 января налог на посылки из за рубежа и держит самые высокие в Европе пошлины на подержанные авто для бедных людей.
Два мира - два Шапиро...
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Пять лет шоколадной власти и есть один сплошной кризис.
Деввльвация, инфляция, тарифьі, мизерньіе пенсии, народ из субсидий вообще вьілазит.
Зато по телеку сплошная брехня про шоколадную жизнь.
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Криза відступає у 0,01 % населення, а у всіх інших вона нікуди не поділася, бо саме на цей відсоток паше уся Україна.
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Петенька, зайчик шоколадный, кто ж довёл Украину до нынешнего состояния?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБедность - наш враг, возможно, не меньший нежели РФ, но наихудшее уже позади: кризис отступает, - Порошенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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